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В зоне ООС впервые прошли соревнования военных водителей. ВИДЕО

В Донецкой области завершился конкурс на лучших водителей грузовых автомобилей, эвакуационных средств и многоосных эвакуационных средств среди подразделений ООС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

.В Объединенных силах такое масштабное мероприятие в тыловых частях провели впервые. К соревнованиям привлекли 20 единиц техники, за первенство боролись 15 подразделений в шести номинациях.

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В зоне ООС впервые прошли соревнования военных водителей 02

Конкурс проводился в два этапа. Во время первого этапа конкурсанты сдавали зачеты по правилам дорожного движения, выполняли упражнения по вождению и снятию-установке аккумуляторных батарей. Вторая часть была посвящена соревнованиям эвакуационных и многоосных средств.

В зоне ООС впервые прошли соревнования военных водителей 03

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В зоне ООС впервые прошли соревнования военных водителей 04
В зоне ООС впервые прошли соревнования военных водителей 05
В зоне ООС впервые прошли соревнования военных водителей 06
В зоне ООС впервые прошли соревнования военных водителей 07
В зоне ООС впервые прошли соревнования военных водителей 08
В зоне ООС впервые прошли соревнования военных водителей 09

Азарта соревнованием добавляли денежные призы.В коллективных номинациях денежные премии составляли 20 тыс. грн за победу, за второе - 15 тыс. грн и за 3 место - 10 тыс. грн. А в личном первенстве - 5, 4 и 3 тыс. грн.

В зоне ООС впервые прошли соревнования военных водителей 10
В зоне ООС впервые прошли соревнования военных водителей 11

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В зоне ООС впервые прошли соревнования военных водителей 13
В зоне ООС впервые прошли соревнования военных водителей 14

Автор: 

армия (8497) оборона (5214) соревнования (256) Донецкая область (9775) водители (502)


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Судя по фото КрАЗы в основном красиво стоят, а парни соревнуются на древних "Уралах"
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13.09.2020 12:45 Ответить
....в футбол с СЕПАРАСТАМИ еще не начали играть ???? а то немцы с нашими когда долго стояли без дела то ИГРАЛИ (((((
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13.09.2020 12:57 Ответить
 
 