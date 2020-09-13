В зоне ООС впервые прошли соревнования военных водителей. ВИДЕО

В Донецкой области завершился конкурс на лучших водителей грузовых автомобилей, эвакуационных средств и многоосных эвакуационных средств среди подразделений ООС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

.В Объединенных силах такое масштабное мероприятие в тыловых частях провели впервые. К соревнованиям привлекли 20 единиц техники, за первенство боролись 15 подразделений в шести номинациях.





Конкурс проводился в два этапа. Во время первого этапа конкурсанты сдавали зачеты по правилам дорожного движения, выполняли упражнения по вождению и снятию-установке аккумуляторных батарей. Вторая часть была посвящена соревнованиям эвакуационных и многоосных средств.

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Азарта соревнованием добавляли денежные призы.В коллективных номинациях денежные премии составляли 20 тыс. грн за победу, за второе - 15 тыс. грн и за 3 место - 10 тыс. грн. А в личном первенстве - 5, 4 и 3 тыс. грн.





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