Танкисты 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ. ФОТОрепортаж

Стали известны победители соревнований на лучший танковый взвод ВСУ, в которых принимали участия подразделения Сухопутных войск, Военно-Морских Сил и Десантно-штурмовой войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Соревнования продолжались больше недели и включали в себя стрельбу на большие расстояния, тактику и, впервые в истории танковых соревнований ВСУ, танковые бои с использованием технологий LAZERTAG.

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По результатам соревнований места распределились следующим образом: 1 место и переходящий кубок - макет танка Т-34-85 - достались 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде имени Константина Пестушко, 2 место заняла 25-я отдельная Днепропетровская воздушно-десантная бригада, 3 место - 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.







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Кроме ценных подарков и наград подразделения-победители получили денежные премии - 120, 60 и 36 тыс. гривен соответственно.