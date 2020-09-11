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Танкисты 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ. ФОТОрепортаж

Стали известны победители соревнований на лучший танковый взвод ВСУ, в которых принимали участия подразделения Сухопутных войск, Военно-Морских Сил и Десантно-штурмовой войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Танкисты 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ 01

Соревнования продолжались больше недели и включали в себя стрельбу на большие расстояния, тактику и, впервые в истории танковых соревнований ВСУ, танковые бои с использованием технологий LAZERTAG.

Танкисты 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Соревнования на звание лучшего артиллерийского расчета прошли в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Танкисты 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ 03

По результатам соревнований места распределились следующим образом: 1 место и переходящий кубок - макет танка Т-34-85 - достались 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде имени Константина Пестушко, 2 место заняла 25-я отдельная Днепропетровская воздушно-десантная бригада, 3 место - 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

Танкисты 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ 04
Танкисты 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ 05
Танкисты 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ 06

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Танкисты ВСУ на Ривненщине впервые применили технологию Lasertag. ФОТОрепортаж

Кроме ценных подарков и наград подразделения-победители получили денежные премии - 120, 60 и 36 тыс. гривен соответственно.

Танкисты 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ 07

Автор: 

армия (8497) оборона (5212) танк (2260) соревнования (256) 17 отдельная танковая бригада (38)


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Топ комментарии
+3
Може вже досить культивувати совок? Як в армії, так і в житті? Може най на законодавчому рівні створять ще турнір серед "вєрстовьіх" чи ще якихось? Соцзмагання влаштувати...
Не зупиняйтесь! Робіть, як на московії! Влаштуйте танковий біатлон...
Дибілєти, курва! Шо там з Шумами? Влаштуйте там ці змагання з обов'язковою присутність найвеличнішого та решти зеформаторів... Разом з сивухою, кравчучкою, фомкою, мертвечукчею та іншою зажопною зелесенню....
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11.09.2020 21:26
+3
Красавчики!!!Слава Украине!!Героям Слава!!!
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11.09.2020 21:30
+3
І може таки приз не Т-34 совєцької епохи, а УКРАЇНСЬКИЙ Т-84 «Оплот» ?
Чи ми вже подарували його Россії?

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2011/11/4/6731310/ Банк России напечатал памятные монеты с украинским танком .

Танкісти 17-й ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ - Цензор.НЕТ 5216
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11.09.2020 21:45
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От - черти из года в год можно статью не менять. МОЛОДЦЫ!
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11.09.2020 21:25 Ответить
Може вже досить культивувати совок? Як в армії, так і в житті? Може най на законодавчому рівні створять ще турнір серед "вєрстовьіх" чи ще якихось? Соцзмагання влаштувати...
Не зупиняйтесь! Робіть, як на московії! Влаштуйте танковий біатлон...
Дибілєти, курва! Шо там з Шумами? Влаштуйте там ці змагання з обов'язковою присутність найвеличнішого та решти зеформаторів... Разом з сивухою, кравчучкою, фомкою, мертвечукчею та іншою зажопною зелесенню....
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11.09.2020 21:26 Ответить
Дай пан Бог нашим украински танкистам, а все равно нужно не жалеь денег на военную АВИАЦИЮ в Украине. В 1939 году пан Черчиь просрал авиацию и танки. а в 1940 году понял, что ошибся и гитлеру постепенно начал подходить пистес. как сегодня путлеру.
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11.09.2020 21:28 Ответить
Черчіль був прем'єром Великобританіі з 10 травня 1940 року. Як він міг "в 1939 році просрати авіацію і танки"?
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11.09.2020 21:43 Ответить
Красавчики!!!Слава Украине!!Героям Слава!!!
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11.09.2020 21:30 Ответить
Молодцы.
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11.09.2020 21:41 Ответить
І може таки приз не Т-34 совєцької епохи, а УКРАЇНСЬКИЙ Т-84 «Оплот» ?
Чи ми вже подарували його Россії?

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2011/11/4/6731310/ Банк России напечатал памятные монеты с украинским танком .

Танкісти 17-й ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ - Цензор.НЕТ 5216
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11.09.2020 21:45 Ответить
А шо там с танковым еврочеленджем? Смотрю, что-то потух он. Думал, хоть в этот раз наши реабилитируются за прошлые поражения.
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11.09.2020 22:14 Ответить
ка-ран-тин
или ты с нибиру вещаешь?
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11.09.2020 22:29 Ответить
куентин. в прошлом году тоже не проводили, умник.
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11.09.2020 22:45 Ответить
а где 1-я танковая?
не верю, что десна не смогла взять призового места!
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11.09.2020 22:28 Ответить
стоматы- облажались
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11.09.2020 22:38 Ответить
Танксти є а от танків так і не виготовили, на радість ворогам. Це велика заслуга агентів Кремля і ставлеників Заходу які чомусь посіли на півторамільйонні зарплати і 300 процентні премії за розвал Укроборонпрома. А головне що за розвал галузі де працює 60 000 працівників і не виконано ЖОДНОЇ програми озброєнь ніхто так і не відповів. Ні зелені дебіли ні їх зарубіжні агенти.
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12.09.2020 08:11 Ответить
Приз-то какой дерьмовый. Кубок - это посуда, а на фото дерьмового качества игрушка, задутая баллончиком из хозмага.
Совок и колхоз
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12.09.2020 08:15 Ответить
120 тис грн, це по-вашому дєрьмо?
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12.09.2020 09:12 Ответить
Эта украинская "игрушка" Т-34-85,вовсю гоняла тевтонов в ВМВ..Надо знать где зарождался сей легендарный панцер..
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12.09.2020 14:18 Ответить
 
 