Танкисты 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ. ФОТОрепортаж
Стали известны победители соревнований на лучший танковый взвод ВСУ, в которых принимали участия подразделения Сухопутных войск, Военно-Морских Сил и Десантно-штурмовой войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
Соревнования продолжались больше недели и включали в себя стрельбу на большие расстояния, тактику и, впервые в истории танковых соревнований ВСУ, танковые бои с использованием технологий LAZERTAG.
По результатам соревнований места распределились следующим образом: 1 место и переходящий кубок - макет танка Т-34-85 - достались 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде имени Константина Пестушко, 2 место заняла 25-я отдельная Днепропетровская воздушно-десантная бригада, 3 место - 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.
Кроме ценных подарков и наград подразделения-победители получили денежные премии - 120, 60 и 36 тыс. гривен соответственно.
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Не зупиняйтесь! Робіть, як на московії! Влаштуйте танковий біатлон...
Дибілєти, курва! Шо там з Шумами? Влаштуйте там ці змагання з обов'язковою присутність найвеличнішого та решти зеформаторів... Разом з сивухою, кравчучкою, фомкою, мертвечукчею та іншою зажопною зелесенню....
Чи ми вже подарували його Россії?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2011/11/4/6731310/ Банк России напечатал памятные монеты с украинским танком .
или ты с нибиру вещаешь?
не верю, что десна не смогла взять призового места!
Совок и колхоз