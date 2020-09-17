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Наркоторговця-іноземця, якого розшукував Інтерпол, затримали на Херсонщині. ФОТО

У себе на батьківщині 25-річний чоловік продав 3 кг синтетичних наркотиків, втік з-під варти і був оголошений у розшук. Він познайомився в інтернеті з дівчиною з Херсонської області, нелегально перейшов кордон і жив у неї в селі в Голопристанському районі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

"На батьківщині чоловік входив до складу організованої злочинної групи і збував синтетичні наркотики в особливо великих розмірах. Його затримали, але він втік, незаконно проникнувши на територію України, де і переховувався. Весь цей час він проживав у будинку дівчини, з якою познайомився через інтернет", - сказано в повідомленні поліції.

Коли поліцейські прибули в село, наркоторговець спробував сховатися в полі, але незабаром був затриманий.

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Чоловіка доправили до СІЗО і найближчим часом збираються екстрадувати в країну походження.

Наркоторговця-іноземця, якого розшукував Інтерпол, затримали на Херсонщині 01

Наркоторговця-іноземця, якого розшукував Інтерпол, затримали на Херсонщині 02

Автор: 

Інтерпол (376) наркотики (1448) Нацполіція (15190) Херсонська область (5776)


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Топ коментарі
+5
Який тоді сенс в цій новині?
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17.09.2020 21:30
+3
Это и есть усиление охраны границ?
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17.09.2020 21:31
+2
Звідки цей іноземець?
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17.09.2020 21:29
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Звідки цей іноземець?
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17.09.2020 21:29 Відповісти
та з кацапії, якийсь чурбан мабуть, наркоту у них етнічні банди контролюють і фесебе
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18.09.2020 08:13 Відповісти
Який тоді сенс в цій новині?
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17.09.2020 21:30 Відповісти
Сенс такий,що де б не ховався українські поліцейські всеодно знайдуть і навіть не відкупишся. Надіюсь дівчину не встиг присадити на ту гидоту.
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17.09.2020 21:41 Відповісти
Это и есть усиление охраны границ?
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17.09.2020 21:31 Відповісти
уникальный случай-закрутили приЗЕдента
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17.09.2020 21:33 Відповісти
кацап?
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17.09.2020 21:33 Відповісти
похоже что табор уходит в небо.
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17.09.2020 21:38 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять! Мусора сотрудничают с мусорами из Запоребрика, а журнашлисты - как всегда ... снова тасторона ! Вас ***** покорёбило вы слово эрэфия не можете написать ?! Или мусорам какой то другой страны помогали наши мусора ?! Может он из Великобритании границу перешел ?
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17.09.2020 21:48 Відповісти
Уху_їсти "..незаконно проникнув на территории Украины,..." Источник: https://censor.net/ru/p3219970 З такою погранслужбою до нас вже давно крадькома зайшла бригада москальского спецназу + своя вата + зажиддя + главЗЕдебіл = другий "крим_наш"
Наркоторговця-іноземця, якого розшукував Інтерпол, затримали на Херсонщині - Цензор.НЕТ 5533
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17.09.2020 21:49 Відповісти
Азер, або інший представник релігії миру
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17.09.2020 23:12 Відповісти
 
 