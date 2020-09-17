Наркоторговця-іноземця, якого розшукував Інтерпол, затримали на Херсонщині. ФОТО

У себе на батьківщині 25-річний чоловік продав 3 кг синтетичних наркотиків, втік з-під варти і був оголошений у розшук. Він познайомився в інтернеті з дівчиною з Херсонської області, нелегально перейшов кордон і жив у неї в селі в Голопристанському районі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

"На батьківщині чоловік входив до складу організованої злочинної групи і збував синтетичні наркотики в особливо великих розмірах. Його затримали, але він втік, незаконно проникнувши на територію України, де і переховувався. Весь цей час він проживав у будинку дівчини, з якою познайомився через інтернет", - сказано в повідомленні поліції.

Коли поліцейські прибули в село, наркоторговець спробував сховатися в полі, але незабаром був затриманий.

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Чоловіка доправили до СІЗО і найближчим часом збираються екстрадувати в країну походження.