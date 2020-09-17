Наркоторговца-иностранца, которого разыскивал Интерпол, задержали на Херсонщине. ФОТО

У себя на родине 25-летний мужчина продал 3 кг синтетических наркотиков, сбежал из-под стражи и был объявлен в розыск. Он познакомился в интернете с девушкой из Херсонской области, нелегально перешел границу и жил у нее в селе в Голопристанском районе.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.

"На родине мужчина входил в состав организованной преступной группы и сбывал синтетические наркотики в особо крупных размерах. Его задержали, но он убежал, незаконно проникнув на территории Украины, где и скрывался. Все это время он проживал в доме девушки, с которой познакомился через интернет", - сказано в сообщении полиции.

Когда полицейские прибыли в село, наркоторговец попытался скрыться в поле, но вскоре был задержан.

Мужчину отправили в СИЗО и в ближайшее время собираются экстрадировать в страну происхождения.

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