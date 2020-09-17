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Наркоторговца-иностранца, которого разыскивал Интерпол, задержали на Херсонщине. ФОТО

У себя на родине 25-летний мужчина продал 3 кг синтетических наркотиков, сбежал из-под стражи и был объявлен в розыск. Он познакомился в интернете с девушкой из Херсонской области, нелегально перешел границу и жил у нее в селе в Голопристанском районе.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.

"На родине мужчина входил в состав организованной преступной группы и сбывал синтетические наркотики в особо крупных размерах. Его задержали, но он убежал, незаконно проникнув на территории Украины, где и скрывался. Все это время он проживал в доме девушки, с которой познакомился через интернет", - сказано в сообщении полиции.

Когда полицейские прибыли в село, наркоторговец попытался скрыться в поле, но вскоре был задержан.

Мужчину отправили в СИЗО и в ближайшее время собираются экстрадировать в страну происхождения.

Также на Цензор.НЕТ: Группа наркоторговцев, задержанная в Хмельницком, постоянно меняла место производства зелья и минировала вход в лабораторию, - СБУ

Наркоторговца-иностранца, которого разыскивал Интерпол, задержали на Херсонщине 01
Наркоторговца-иностранца, которого разыскивал Интерпол, задержали на Херсонщине 02

Автор: 

Интерпол (538) наркотики (2145) Нацполиция (16480) Херсонская область (4788)


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Топ комментарии
+5
Який тоді сенс в цій новині?
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17.09.2020 21:30
+3
Это и есть усиление охраны границ?
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17.09.2020 21:31
+2
Звідки цей іноземець?
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17.09.2020 21:29
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Звідки цей іноземець?
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17.09.2020 21:29 Ответить
та з кацапії, якийсь чурбан мабуть, наркоту у них етнічні банди контролюють і фесебе
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18.09.2020 08:13 Ответить
Який тоді сенс в цій новині?
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17.09.2020 21:30 Ответить
Сенс такий,що де б не ховався українські поліцейські всеодно знайдуть і навіть не відкупишся. Надіюсь дівчину не встиг присадити на ту гидоту.
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17.09.2020 21:41 Ответить
Это и есть усиление охраны границ?
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17.09.2020 21:31 Ответить
уникальный случай-закрутили приЗЕдента
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17.09.2020 21:33 Ответить
кацап?
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17.09.2020 21:33 Ответить
похоже что табор уходит в небо.
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17.09.2020 21:38 Ответить
Никогда такого не было и вот опять! Мусора сотрудничают с мусорами из Запоребрика, а журнашлисты - как всегда ... снова тасторона ! Вас ***** покорёбило вы слово эрэфия не можете написать ?! Или мусорам какой то другой страны помогали наши мусора ?! Может он из Великобритании границу перешел ?
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17.09.2020 21:48 Ответить
Уху_їсти "..незаконно проникнув на территории Украины,..." Источник: https://censor.net/ru/p3219970 З такою погранслужбою до нас вже давно крадькома зайшла бригада москальского спецназу + своя вата + зажиддя + главЗЕдебіл = другий "крим_наш"
Наркоторговця-іноземця, якого розшукував Інтерпол, затримали на Херсонщині - Цензор.НЕТ 5533
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17.09.2020 21:49 Ответить
Азер, або інший представник релігії миру
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17.09.2020 23:12 Ответить
 
 