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Новини Фото ДТП
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Масштабна ДТП на Буковині: один загиблий, 12 людей постраждали. ФОТО

В результаті нічної дорожньо-транспортної пригоди на Буковині загинула одна людина і ще 12 постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, в Департаменті комунікації Головного управління Нацполіціі в Чернівецькій області повідомили, що  автопригода сталася приблизно о першій годині ночі на автодорозі Н-03 в межах села Недобоївці Хотинського району.

Масштабна ДТП на Буковині: один загиблий, 12 людей постраждали 01
Масштабна ДТП на Буковині: один загиблий, 12 людей постраждали 02

За інформацією поліції, зіткнулися мікроавтобус "Фольксваген", який перевозив працівників одного з підприємств Чернівців, та автомобіль "Ауді". "Автомобілем "Ауді" керував чоловік, 1985 р.н., який проживає у Києві, а мікроавтобусом "Фольксваген" – чоловік, 1985 р.н., який проживає у Чернівецькій області.

Внаслідок ДТП від тілесних ушкоджень померла на місці пригоди пасажирка мікроавтобуса, 1971 р.н., мешканка Кельменецького району Чернівецької області", – повідомили у пресслужбі.

Як зазначили у поліції, після ДТП до лікарні за медичною допомогою звернулися 12 осіб, з яких 10 – пасажири мікроавтобуса і двоє водіїв.

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Буковина (850) ДТП (4471) Нацполіція (15196)


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Топ коментарі
+13
Кремль скрежещет зубами от ярости, что Петр Порошенко
пользуется огромной поддержкой в мировом сообществе и общается с западными коллегами без переводчика. За «Круглыми столами» у него не
ломаются наушники, как у князя Темнейшего, и не мокнет от пота рубашка, как у Лукашенко. Про нашего Гетьмана болельщики футбола в разных странах не поют на
стадионах хит харьковских болельщиков: «Ла-ла-ла!» и не скандируют кричалку: «Спасибо жителям Донбасса…».
Поэтому московские «повара путина», по заказу ФСБ, круглосуточно продолжают злословить Петра Алексеевича и членов его семьи. За клевету на пятого президента Украины ордынские тролли получают гонорар в двойном размере. Не 11 рублей 80 копеек как обычно платит Пригожин своим ботам, а 23 рубля 60 копеек за каждый гнусный комментарий. За цветной коллаж на Порошенко с гематомами под его глазами - размер гонорара утраивается.
Петр Порошенко принял разграбленную страну, которая ведет тяжелую войну с православными фашистами из РПЦ МП Кирилла Гундяева и полностью разваленную армию с предателями генералами и подкупленными Кремлем силовиками. Внутри страны ему также противостоят пророссийские депутаты-предатели из партии: «За жидтя» и «Матькiвщина», которые периодически совершают поездки в Москву на инструктаж в ФСБ.
Президент взял на себя тяжкий груз, но при этом отлично владеет ситуацией и понимает, что продолжение полномасштабной войны с Залесьем - это смерть для Украины.
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19.09.2020 10:31
+11
Гонщики! Едешь 100 км. ч по трассе, тебя практически все обгоняют! Куда вы придурки летите??!!
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19.09.2020 10:08
+8
Tesla Model S, з сплячим водієм і пасажирами НАМАГАЛАСЯ ВТЕКТИ ВІД ПОЛІЦЕЙСЬКИХ !!!!
Ілону Маску, РЕСПЕКТ !
«Alberta RCMP charge Tesla driver for speeding and sleeping
September 17, 2020
On Thursday, July 9, at approximately 4 p.m., Alberta RCMP received a complaint of a car speeding south on Highway 2 near Ponoka. The car appeared to be self-driving, travelling over 140 km/h, with both front seats completely reclined and both occupants appearing to be asleep.
An Alberta RCMP Traffic Services member located the vehicle, a 2019 Tesla Model S. After the responding Officer activated emergency lights on their vehicle, the Tesla automatically began to accelerate. The Officer was able to obtain radar readings on the vehicle, confirming that it had automatically accelerated up to exactly 150 km/h. After pulling over the vehicle, RCMP charged the driver, a 20-year-old male from British Columbia, with speeding and a 24-hour licence suspension for fatigue.»
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19.09.2020 10:08
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Tesla Model S, з сплячим водієм і пасажирами НАМАГАЛАСЯ ВТЕКТИ ВІД ПОЛІЦЕЙСЬКИХ !!!!
Ілону Маску, РЕСПЕКТ !
«Alberta RCMP charge Tesla driver for speeding and sleeping
September 17, 2020
On Thursday, July 9, at approximately 4 p.m., Alberta RCMP received a complaint of a car speeding south on Highway 2 near Ponoka. The car appeared to be self-driving, travelling over 140 km/h, with both front seats completely reclined and both occupants appearing to be asleep.
An Alberta RCMP Traffic Services member located the vehicle, a 2019 Tesla Model S. After the responding Officer activated emergency lights on their vehicle, the Tesla automatically began to accelerate. The Officer was able to obtain radar readings on the vehicle, confirming that it had automatically accelerated up to exactly 150 km/h. After pulling over the vehicle, RCMP charged the driver, a 20-year-old male from British Columbia, with speeding and a 24-hour licence suspension for fatigue.»
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19.09.2020 10:08 Відповісти
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19.09.2020 14:37 Відповісти
Гонщики! Едешь 100 км. ч по трассе, тебя практически все обгоняют! Куда вы придурки летите??!!
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19.09.2020 10:08 Відповісти
То винуватий Чарлз Дарвін.
Ну, так, як Порошенко винуватий, у тому, що дурнуваті, проголосували за клоуна з серіалу.
Проти природи, не попреш.
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19.09.2020 10:13 Відповісти
Ти шось попутав, тут не про те.
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19.09.2020 10:21 Відповісти
Та ні. То ти попутав.
Це писалось не тобі.
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19.09.2020 10:23 Відповісти
Кремль скрежещет зубами от ярости, что Петр Порошенко
пользуется огромной поддержкой в мировом сообществе и общается с западными коллегами без переводчика. За «Круглыми столами» у него не
ломаются наушники, как у князя Темнейшего, и не мокнет от пота рубашка, как у Лукашенко. Про нашего Гетьмана болельщики футбола в разных странах не поют на
стадионах хит харьковских болельщиков: «Ла-ла-ла!» и не скандируют кричалку: «Спасибо жителям Донбасса…».
Поэтому московские «повара путина», по заказу ФСБ, круглосуточно продолжают злословить Петра Алексеевича и членов его семьи. За клевету на пятого президента Украины ордынские тролли получают гонорар в двойном размере. Не 11 рублей 80 копеек как обычно платит Пригожин своим ботам, а 23 рубля 60 копеек за каждый гнусный комментарий. За цветной коллаж на Порошенко с гематомами под его глазами - размер гонорара утраивается.
Петр Порошенко принял разграбленную страну, которая ведет тяжелую войну с православными фашистами из РПЦ МП Кирилла Гундяева и полностью разваленную армию с предателями генералами и подкупленными Кремлем силовиками. Внутри страны ему также противостоят пророссийские депутаты-предатели из партии: «За жидтя» и «Матькiвщина», которые периодически совершают поездки в Москву на инструктаж в ФСБ.
Президент взял на себя тяжкий груз, но при этом отлично владеет ситуацией и понимает, что продолжение полномасштабной войны с Залесьем - это смерть для Украины.
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19.09.2020 10:31 Відповісти
От тільки у українців він не має підтримки. І заслужено. Гнати треба і баригу і зельманів
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19.09.2020 13:51 Відповісти
как то по кацапски предложения строишь .проблемы с челюстью?или ты за честь пригожинской фирмы обиделась?или обе,и ольга и людмила?
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19.09.2020 14:42 Відповісти
Нічні польоти заборонити.
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19.09.2020 10:26 Відповісти
не думаю что этот бусик сильно "летел" .... они держат скорость около 80 км в час по этой трассе.
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19.09.2020 12:36 Відповісти
Там дорогу недавно заделали нормальную
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19.09.2020 13:51 Відповісти
не везде , только участками.
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19.09.2020 14:36 Відповісти
 
 