Масштабна ДТП на Буковині: один загиблий, 12 людей постраждали. ФОТО

В результаті нічної дорожньо-транспортної пригоди на Буковині загинула одна людина і ще 12 постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, в Департаменті комунікації Головного управління Нацполіціі в Чернівецькій області повідомили, що автопригода сталася приблизно о першій годині ночі на автодорозі Н-03 в межах села Недобоївці Хотинського району.





За інформацією поліції, зіткнулися мікроавтобус "Фольксваген", який перевозив працівників одного з підприємств Чернівців, та автомобіль "Ауді". "Автомобілем "Ауді" керував чоловік, 1985 р.н., який проживає у Києві, а мікроавтобусом "Фольксваген" – чоловік, 1985 р.н., який проживає у Чернівецькій області.

Внаслідок ДТП від тілесних ушкоджень померла на місці пригоди пасажирка мікроавтобуса, 1971 р.н., мешканка Кельменецького району Чернівецької області", – повідомили у пресслужбі.

Як зазначили у поліції, після ДТП до лікарні за медичною допомогою звернулися 12 осіб, з яких 10 – пасажири мікроавтобуса і двоє водіїв.





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