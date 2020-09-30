Студенти в Білорусі влаштували сидячий протест. ФОТО
Студенти білоруських університетів влаштували масову акцію протесту на знак підтримки своїх затриманих товаришів. Вони сидять на сходах на вході у виші. У деяких університетах адміністрація вирішила терміново помити або відремонтувати сходи.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Белорусский партизан".
На сидячу акцію протесту замість лекцій і семінарських занять вийшли студенти таких вишів:
- Білоруського державного медичного університету,
- Академії мистецтв,
- Білоруського державного університету,
- Білоруського державного університету фізичної культури,
- Білоруського державного університету культури і мистецтва,
- Мінського державного лінгвістичного університету,
- Білоруського державного економічного університету,
- Міжнародного державного інституту імені А. Д. Сахарова,
- Академії управління при президенті РБ.
Як мінімум трьох учасників акцій протесту затримали.
У деяких університетах адміністрація вирішила терміново помити або відремонтувати сходи.
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чи вже іссяклі і дощ змиває всі сліди?
темницы рухнут - и свобода
вас примет радостно у входа
и братья меч вам отдадут...
2 века, почти, прошло, а во глубине сибирских руд всё так же неизменно
не стоит рассчитывать на открытый бунт русского народа
знаем сябров, проходили
Рекомендую еще объявить голодовку. Высечь себя розгами. Сжечь паспорт. Убиться об стену. Лукашенко обязательно дрогнет, вы только продолжайте свои мирные протесты!
ну, сам знаешь с каким статусом, а потом - норм. паспорт и живешь как чеовек
не-не, сами свою страну делайте "нормальной", все - сами и своими ручками
но ты забыл уточнить - кого они принимают
лидеров оппозиции, не каких-то левых
кто-то, свалил типо под именем беларуса и захотел восстановить ФИО как и было до этого, адвокат сказал - даже не пробуй.
принимают, не парься. Видос есть смешной - наши, чел с Харькова вообще признался шо по поддельным въехал - во дворе БМВ его личная, права вроде только забрали, , сам на пособии - маленькая муниципалка, платят, комп и все дела, вечером семки с такими же, правда район арабский, живут - не тужуют.
иначе - почему ты еще не воспользовался этим? вперед!
я не собираюсь никуда из Украины бежать
это ты тут наврал, а как до дела (типа - давай воспользуйся вот этим твоим враньем) - так ты сразу идиотничать начинаешь
не наврал, а так и есть, видео чувака видел с Англии.
а пользуешься ты - б.р.е.д.о.м.
как я воспользуюсь "этим", если сразу же на границе поставят на учет там? если бы я там имел ПМЖ хотя бы, то да, можно было бы, но и то бы вышвырнули, типо если ты не беларус, то иди ты на П.
просто в Украине хватает дурачков, живущих в прошлом...
https://www.youtube.com/watch?v=58ZkPQuPD9A
а ваты в Белоруссии - дофига и больше...
https://www.youtube.com/watch?v=R8eiMxmT2P4
Сам знаю многих, которым приходилось внушать, что эта буза за пару месяцев до выборов выгодна только фуйлу, все равно ходили и шины подвозили.
На фронт потом идти, как то желания не замечал.
Пришлось другим отдуваться.
подучи матчасть, что делали в 4-м и 14-м преподы и ректорат, например, универов им. Шевченко и им. Франка
Преподаватели Минского лингвистического университета записали видеообращение, в котором они осуждают действия ОМОНа и позицию администрации университета, понимая, что завтра они могут оказаться без работы.
https://vimeo.com/456092590
Преподаватели филологического факультета БГУ записали видео в поддержку протестующих студентов, сообщает https://www.svaboda.org/a/30835905.html «Радыё Свабода» .
Преподаватели БГУ отнесли в ректорат петицию с требованием отставки Лукашенко. С петицией к ректорату направились преподаватели факультета радиофизики и компьютерных технологий, геофака, химфака и экономфака.
https://news.tut.by/society/697294.html
Преподаватели БГМУ (Белорусского государственного медицинского университета) поддержали студентов.
https://www.youtube.com/watch?v=kfEQrNPygjs&feature=emb_logo
Лукашенко 21 сентября пришлось срочно поменять ректоров трех медицинских университетов страны на более лояльных к режиму.
Многие преподаватели стояли плечом к плечу со своими студентами на акциях.
https://www.youtube.com/watch?v=S6LYM_AqknU&feature=youtu.be
Многие со своими студентами попали в пыточные на Окрестина. Многие ездили по судам, пытаясь добиться оправдательных приговоров задержанным студентам.
Я понимаю, глупо призывать Вас, Дилетант Дилетантов, прекратить врать. Судя по всему, работа у Вас такая.
Ты бы, убожество заходящее под разными флагами, для начало научилось читать и понимать написанное!
Убожество, мнение отдельных преподавателей - ниипёт. Важно мнение всего универа. А вот мнение ВСЕГО ВУЗа было в приведенных видео.
Ферштейн? Хотя... о чем это я... Ты ж не способно понять элементарные вещи... Левое от правого не способно отличить.
Счастливо стоять раком под твоим пожизненнывм хозяином - ЛУКАШЕНКО, ты его заслуживаешь.
А если этот раб еще и глубоко неадекватен...
Такие как ты - неадекватны, глубоко неадекватны. У вас проблемы с пониманием мира, в котором вы живете.
Коротше, пора вже по всім квартирам пройтись мусорам. В колхозній "Швейцарії" все працює як годинник "не знаєш, що робити - бий тушку холопа".
Пусть наши исходят на них дерьмом и укоряют за "бездействие" - плевать!
Все, кто упрекает их в бездействии - оглянитесь на себя и спросите: а что вы делаете сейчас? Кто-нибудь из пишущих здесь, не дай бог, вышел сейчас "посидеть" за какую-нибудь справедливость? Нет. Легче, попивая кофе и водя пальцем по струнам, бросить лепёшкой в нормальных людей - так чувствуешь себя почти героем.
В своём глазу бревна...