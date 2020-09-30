УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10314 відвідувачів онлайн
Новини Фото Революція в Білорусі
7 848 53

Студенти в Білорусі влаштували сидячий протест. ФОТО

Студенти білоруських університетів влаштували масову акцію протесту на знак підтримки своїх затриманих товаришів. Вони сидять на сходах на вході у виші. У деяких університетах адміністрація вирішила терміново помити або відремонтувати сходи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Белорусский партизан".

На сидячу акцію протесту замість лекцій і семінарських занять вийшли студенти таких вишів:

- Білоруського державного медичного університету,

- Академії мистецтв,

- Білоруського державного університету,

- Білоруського державного університету фізичної культури,

- Білоруського державного університету культури і мистецтва,

- Мінського державного лінгвістичного університету,

- Білоруського державного економічного університету,

- Міжнародного державного інституту імені А. Д. Сахарова,

- Академії управління при президенті РБ.

Як мінімум трьох учасників акцій протесту затримали.

У деяких університетах адміністрація вирішила терміново помити або відремонтувати сходи.

Студенти в Білорусі влаштували сидячий протест 01
Студенти в Білорусі влаштували сидячий протест 02
Студенти в Білорусі влаштували сидячий протест 03
Студенти в Білорусі влаштували сидячий протест 04

Автор: 

Білорусь (7966) протест (2402) студенти (443)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Потужно.
показати весь коментар
30.09.2020 17:27
+10
Сидите, ребята, сидите. Не отрывайте жопы от стульев. Главное, чтобы все было мирно. Чтоб "не как у хохлов". И сидеть вам еще - дооолго-доооолго. Привыкайте к отсидкам. Во всех смыслах этого слова. Безвольные рабы.

Рекомендую еще объявить голодовку. Высечь себя розгами. Сжечь паспорт. Убиться об стену. Лукашенко обязательно дрогнет, вы только продолжайте свои мирные протесты!
показати весь коментар
30.09.2020 17:29
+9
посидят и разойдутся
знаем сябров, проходили
показати весь коментар
30.09.2020 17:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужно.
показати весь коментар
30.09.2020 17:27 Відповісти
і це ше про хабаровськ нема новин..
чи вже іссяклі і дощ змиває всі сліди?
показати весь коментар
30.09.2020 17:33 Відповісти
https://twitter.com/teamnavalnykhv
показати весь коментар
30.09.2020 17:43 Відповісти
как говорил зачётный стендапер прошлого:

темницы рухнут - и свобода
вас примет радостно у входа
и братья меч вам отдадут...

2 века, почти, прошло, а во глубине сибирских руд всё так же неизменно
показати весь коментар
30.09.2020 18:01 Відповісти
Молодцьі. А теперь марш в стойло...
показати весь коментар
30.09.2020 23:11 Відповісти
да
не стоит рассчитывать на открытый бунт русского народа
показати весь коментар
01.10.2020 00:47 Відповісти
не - без разноцветных надутых шариков несчитается...
показати весь коментар
30.09.2020 17:58 Відповісти
посидят и разойдутся
знаем сябров, проходили
показати весь коментар
30.09.2020 17:28 Відповісти
Шины палить надо, сябрв, а не мозоль насиживать. Впрочем, хоть, что то.
показати весь коментар
30.09.2020 17:28 Відповісти
Сидите, ребята, сидите. Не отрывайте жопы от стульев. Главное, чтобы все было мирно. Чтоб "не как у хохлов". И сидеть вам еще - дооолго-доооолго. Привыкайте к отсидкам. Во всех смыслах этого слова. Безвольные рабы.

Рекомендую еще объявить голодовку. Высечь себя розгами. Сжечь паспорт. Убиться об стену. Лукашенко обязательно дрогнет, вы только продолжайте свои мирные протесты!
показати весь коментар
30.09.2020 17:29 Відповісти
В принципе мне бы щас паспорт беларуса.... мммм.... легко делаешь, даже 200 евро дать мусорам за пару вото в КПЗ и "дело", а потом - Го в норм. страну.
ну, сам знаешь с каким статусом, а потом - норм. паспорт и живешь как чеовек
показати весь коментар
30.09.2020 17:32 Відповісти
ага, так дойчи с прочими и разогнались принимать кого попало по статье "политпреследования"

не-не, сами свою страну делайте "нормальной", все - сами и своими ручками
показати весь коментар
30.09.2020 17:34 Відповісти
Британцы официально принимают
показати весь коментар
30.09.2020 17:36 Відповісти
дык, и прибалты с поляками тоже
но ты забыл уточнить - кого они принимают
лидеров оппозиции, не каких-то левых
показати весь коментар
30.09.2020 17:39 Відповісти
именно что тысячи "левых"(ну, типо был гражданином, но ВНЕЗАПНО преследуют) и принимают

кто-то, свалил типо под именем беларуса и захотел восстановить ФИО как и было до этого, адвокат сказал - даже не пробуй.
принимают, не парься. Видос есть смешной - наши, чел с Харькова вообще признался шо по поддельным въехал - во дворе БМВ его личная, права вроде только забрали, , сам на пособии - маленькая муниципалка, платят, комп и все дела, вечером семки с такими же, правда район арабский, живут - не тужуют.
показати весь коментар
30.09.2020 17:47 Відповісти
уверен, что ты бредишь

иначе - почему ты еще не воспользовался этим? вперед!
показати весь коментар
01.10.2020 00:38 Відповісти
ну если ты этим пользуешься, то должен бы высрать не хперед, а "взад"?
показати весь коментар
01.10.2020 08:25 Відповісти
чем я "пользуюсь", дурак?
я не собираюсь никуда из Украины бежать

это ты тут наврал, а как до дела (типа - давай воспользуйся вот этим твоим враньем) - так ты сразу идиотничать начинаешь
показати весь коментар
01.10.2020 09:22 Відповісти
что наврал то?
не наврал, а так и есть, видео чувака видел с Англии.
а пользуешься ты - б.р.е.д.о.м.
как я воспользуюсь "этим", если сразу же на границе поставят на учет там? если бы я там имел ПМЖ хотя бы, то да, можно было бы, но и то бы вышвырнули, типо если ты не беларус, то иди ты на П.
показати весь коментар
01.10.2020 09:36 Відповісти
ну что ж, продолжай идиотничать
показати весь коментар
01.10.2020 09:41 Відповісти
Ця лавочка зачинилося ще у 90-91 роках. Тоді приймали кого завгодно. Потім зась.
показати весь коментар
30.09.2020 17:38 Відповісти
именно

просто в Украине хватает дурачков, живущих в прошлом...
показати весь коментар
30.09.2020 17:39 Відповісти
очень показательна реакция ваты на эту акцию

https://www.youtube.com/watch?v=58ZkPQuPD9A

а ваты в Белоруссии - дофига и больше...
показати весь коментар
30.09.2020 17:29 Відповісти
начальство ВУЗов запугивает протестующих

https://www.youtube.com/watch?v=R8eiMxmT2P4
показати весь коментар
30.09.2020 17:30 Відповісти
а в Украине преподаватели и ректорат были вместе со студентами...
показати весь коментар
30.09.2020 17:32 Відповісти
Не говори того, чего не знаешь. Пока Майдан не сменил власть, преподаватели и ректорат практически во всех ВУЗах Украины поддерживали того, кто платил им деньги - т.е. власть Януковича. Ибо все они были обычными бюджетниками, как и менты. Или ты еще нафантазируешь, что и менты защищали протестующих?
показати весь коментар
30.09.2020 17:35 Відповісти
Не свисти.
Сам знаю многих, которым приходилось внушать, что эта буза за пару месяцев до выборов выгодна только фуйлу, все равно ходили и шины подвозили.
На фронт потом идти, как то желания не замечал.
Пришлось другим отдуваться.
показати весь коментар
30.09.2020 17:40 Відповісти
я как раз отлично знаю, а вот ты - тяжко бредишь

подучи матчасть, что делали в 4-м и 14-м преподы и ректорат, например, универов им. Шевченко и им. Франка
показати весь коментар
30.09.2020 17:41 Відповісти
Как же надоело Ваше галимое враньё, Дилетант Дилетантов, в каждой теме, касающейся Беларуси.
Преподаватели Минского лингвистического университета записали видеообращение, в котором они осуждают действия ОМОНа и позицию администрации университета, понимая, что завтра они могут оказаться без работы.
https://vimeo.com/456092590
Преподаватели филологического факультета БГУ записали видео в поддержку протестующих студентов, сообщает https://www.svaboda.org/a/30835905.html «Радыё Свабода» .
Преподаватели БГУ отнесли в ректорат петицию с требованием отставки Лукашенко. С петицией к ректорату направились преподаватели факультета радиофизики и компьютерных технологий, геофака, химфака и экономфака.
https://news.tut.by/society/697294.html
Преподаватели БГМУ (Белорусского государственного медицинского университета) поддержали студентов.
https://www.youtube.com/watch?v=kfEQrNPygjs&feature=emb_logo
Лукашенко 21 сентября пришлось срочно поменять ректоров трех медицинских университетов страны на более лояльных к режиму.
Многие преподаватели стояли плечом к плечу со своими студентами на акциях.
https://www.youtube.com/watch?v=S6LYM_AqknU&feature=youtu.be
Многие со своими студентами попали в пыточные на Окрестина. Многие ездили по судам, пытаясь добиться оправдательных приговоров задержанным студентам.

Я понимаю, глупо призывать Вас, Дилетант Дилетантов, прекратить врать. Судя по всему, работа у Вас такая.
показати весь коментар
30.09.2020 23:40 Відповісти
Как надоела ложь и тупизм некоторых ватанов-"сябров"!
Ты бы, убожество заходящее под разными флагами, для начало научилось читать и понимать написанное!
Убожество, мнение отдельных преподавателей - ниипёт. Важно мнение всего универа. А вот мнение ВСЕГО ВУЗа было в приведенных видео.
Ферштейн? Хотя... о чем это я... Ты ж не способно понять элементарные вещи... Левое от правого не способно отличить.
Счастливо стоять раком под твоим пожизненнывм хозяином - ЛУКАШЕНКО, ты его заслуживаешь.
показати весь коментар
01.10.2020 00:44 Відповісти
А вот и кацапское рыло полезло.
показати весь коментар
01.10.2020 00:51 Відповісти
Мнение раба мне, свободному человеку, глубоко не интересно.
А если этот раб еще и глубоко неадекватен...
показати весь коментар
01.10.2020 00:53 Відповісти
селедки хочешь нераб...?
показати весь коментар
01.10.2020 23:08 Відповісти
да уж как-нибудь обойдусь без советов ничтожеств-сябров
показати весь коментар
02.10.2020 08:25 Відповісти
ПыСы. Знаешь, Марыська, что более всего поражает в таких, как ты? Вот же, все приведено - видео, факты, все есть, включай мозги! Нееееет, такие как ты будут продолжать дебильничать и выискивать среди фактов то, что вписывается в их фэнтезийную картину мира... Мозгов нет - считай калека.
Такие как ты - неадекватны, глубоко неадекватны. У вас проблемы с пониманием мира, в котором вы живете.
показати весь коментар
01.10.2020 00:51 Відповісти
Сильно! А если ещё и лягут - усатое ***** сразу в отставку подаст
показати весь коментар
30.09.2020 17:30 Відповісти
та що так некреативно? от краще хай на тих сходах "любов роблять, а не війну" (ну як гіппі Make Love Not War)
показати весь коментар
30.09.2020 19:11 Відповісти
це б дуже збудило ментів
показати весь коментар
30.09.2020 19:13 Відповісти
такие же холопы как и кацапы.
показати весь коментар
30.09.2020 17:35 Відповісти
Можно в автозак сразу сесть - чего тянуть.
показати весь коментар
30.09.2020 17:42 Відповісти
Всё для расшатывания ситуации в стране - акции и протесты - сидячие, лежачие, стоячие, молчащие и тд. Круши и ломай Белорусь!
показати весь коментар
30.09.2020 18:11 Відповісти
1990 рік, Київ, "революція на граніті".
показати весь коментар
30.09.2020 18:26 Відповісти
Привыкают сидеть на бутылках?
показати весь коментар
30.09.2020 18:41 Відповісти
чувак на третьем фоне закодировал красную полосу на плакате как красный цвет в формате HEXe #ff0000. Боюсь, конспирации здесь ноль, креативности чуть-чуть, а вот размах аудитории, понимающих это, очень сильно ограничен до дизайнеров, веб-дизайнеров и веб-девелоперов.
показати весь коментар
30.09.2020 18:49 Відповісти
За логікою наступний бунт буде на колінах, на локтях, чи лежачий.
Коротше, пора вже по всім квартирам пройтись мусорам. В колхозній "Швейцарії" все працює як годинник "не знаєш, що робити - бий тушку холопа".
показати весь коментар
30.09.2020 19:27 Відповісти
Молодцы ребята, молодцы беларусы!
Пусть наши исходят на них дерьмом и укоряют за "бездействие" - плевать!
Все, кто упрекает их в бездействии - оглянитесь на себя и спросите: а что вы делаете сейчас? Кто-нибудь из пишущих здесь, не дай бог, вышел сейчас "посидеть" за какую-нибудь справедливость? Нет. Легче, попивая кофе и водя пальцем по струнам, бросить лепёшкой в нормальных людей - так чувствуешь себя почти героем.
В своём глазу бревна...
показати весь коментар
30.09.2020 21:29 Відповісти
 
 