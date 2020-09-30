Студенти в Білорусі влаштували сидячий протест. ФОТО

Студенти білоруських університетів влаштували масову акцію протесту на знак підтримки своїх затриманих товаришів. Вони сидять на сходах на вході у виші. У деяких університетах адміністрація вирішила терміново помити або відремонтувати сходи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Белорусский партизан".

На сидячу акцію протесту замість лекцій і семінарських занять вийшли студенти таких вишів:

- Білоруського державного медичного університету,

- Академії мистецтв,

- Білоруського державного університету,

- Білоруського державного університету фізичної культури,

- Білоруського державного університету культури і мистецтва,

- Мінського державного лінгвістичного університету,

- Білоруського державного економічного університету,

- Міжнародного державного інституту імені А. Д. Сахарова,

- Академії управління при президенті РБ.

Як мінімум трьох учасників акцій протесту затримали.

У деяких університетах адміністрація вирішила терміново помити або відремонтувати сходи.







