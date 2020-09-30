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Студенты в Беларуси устроили сидячий протест. ФОТО

Студенты белорусских университетов устроили массовую акцию протеста в знак поддержки своих задержанных товарищей. Они сидят на ступеньках на входе вузы. В некоторых университетах администрация решила срочно помыть или отремонтировать ступеньки.

В этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Белорусский партизан".

На сидячую акцию протеста вместо лекций и семинарских занятий вышли студенты таких вузов:

- Белорусского государственного медицинского университета,

- Академии искусств,

- Белорусского государственного университета,

- Белорусского государственного университета физической культуры,

- Белорусского государственного университета культуры и искусства,

- Минского государственного лингвистического университета,

- Белорусского государственного экономического университета,

- Международного государственного института имени. А. Д. Сахарова

- Академии управления при президенте РБ.

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Как минимум троих участников акций протеста задержали.

В некоторых университетах администрация решила срочно помыть или отремонтировать ступеньки.

Студенты в Беларуси устроили сидячий протест 01
Студенты в Беларуси устроили сидячий протест 02
Студенты в Беларуси устроили сидячий протест 03
Студенты в Беларуси устроили сидячий протест 04

Автор: 

Беларусь (7919) протест (5862) студенты (672)


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Топ комментарии
+13
Потужно.
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30.09.2020 17:27
+10
Сидите, ребята, сидите. Не отрывайте жопы от стульев. Главное, чтобы все было мирно. Чтоб "не как у хохлов". И сидеть вам еще - дооолго-доооолго. Привыкайте к отсидкам. Во всех смыслах этого слова. Безвольные рабы.

Рекомендую еще объявить голодовку. Высечь себя розгами. Сжечь паспорт. Убиться об стену. Лукашенко обязательно дрогнет, вы только продолжайте свои мирные протесты!
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30.09.2020 17:29
+9
посидят и разойдутся
знаем сябров, проходили
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30.09.2020 17:28
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Потужно.
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30.09.2020 17:27 Ответить
і це ше про хабаровськ нема новин..
чи вже іссяклі і дощ змиває всі сліди?
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30.09.2020 17:33 Ответить
https://twitter.com/teamnavalnykhv
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30.09.2020 17:43 Ответить
как говорил зачётный стендапер прошлого:

темницы рухнут - и свобода
вас примет радостно у входа
и братья меч вам отдадут...

2 века, почти, прошло, а во глубине сибирских руд всё так же неизменно
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30.09.2020 18:01 Ответить
Молодцьі. А теперь марш в стойло...
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30.09.2020 23:11 Ответить
да
не стоит рассчитывать на открытый бунт русского народа
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01.10.2020 00:47 Ответить
не - без разноцветных надутых шариков несчитается...
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30.09.2020 17:58 Ответить
посидят и разойдутся
знаем сябров, проходили
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30.09.2020 17:28 Ответить
Шины палить надо, сябрв, а не мозоль насиживать. Впрочем, хоть, что то.
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30.09.2020 17:28 Ответить
Сидите, ребята, сидите. Не отрывайте жопы от стульев. Главное, чтобы все было мирно. Чтоб "не как у хохлов". И сидеть вам еще - дооолго-доооолго. Привыкайте к отсидкам. Во всех смыслах этого слова. Безвольные рабы.

Рекомендую еще объявить голодовку. Высечь себя розгами. Сжечь паспорт. Убиться об стену. Лукашенко обязательно дрогнет, вы только продолжайте свои мирные протесты!
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30.09.2020 17:29 Ответить
В принципе мне бы щас паспорт беларуса.... мммм.... легко делаешь, даже 200 евро дать мусорам за пару вото в КПЗ и "дело", а потом - Го в норм. страну.
ну, сам знаешь с каким статусом, а потом - норм. паспорт и живешь как чеовек
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30.09.2020 17:32 Ответить
ага, так дойчи с прочими и разогнались принимать кого попало по статье "политпреследования"

не-не, сами свою страну делайте "нормальной", все - сами и своими ручками
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30.09.2020 17:34 Ответить
Британцы официально принимают
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30.09.2020 17:36 Ответить
дык, и прибалты с поляками тоже
но ты забыл уточнить - кого они принимают
лидеров оппозиции, не каких-то левых
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30.09.2020 17:39 Ответить
именно что тысячи "левых"(ну, типо был гражданином, но ВНЕЗАПНО преследуют) и принимают

кто-то, свалил типо под именем беларуса и захотел восстановить ФИО как и было до этого, адвокат сказал - даже не пробуй.
принимают, не парься. Видос есть смешной - наши, чел с Харькова вообще признался шо по поддельным въехал - во дворе БМВ его личная, права вроде только забрали, , сам на пособии - маленькая муниципалка, платят, комп и все дела, вечером семки с такими же, правда район арабский, живут - не тужуют.
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30.09.2020 17:47 Ответить
уверен, что ты бредишь

иначе - почему ты еще не воспользовался этим? вперед!
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01.10.2020 00:38 Ответить
ну если ты этим пользуешься, то должен бы высрать не хперед, а "взад"?
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01.10.2020 08:25 Ответить
чем я "пользуюсь", дурак?
я не собираюсь никуда из Украины бежать

это ты тут наврал, а как до дела (типа - давай воспользуйся вот этим твоим враньем) - так ты сразу идиотничать начинаешь
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01.10.2020 09:22 Ответить
что наврал то?
не наврал, а так и есть, видео чувака видел с Англии.
а пользуешься ты - б.р.е.д.о.м.
как я воспользуюсь "этим", если сразу же на границе поставят на учет там? если бы я там имел ПМЖ хотя бы, то да, можно было бы, но и то бы вышвырнули, типо если ты не беларус, то иди ты на П.
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01.10.2020 09:36 Ответить
ну что ж, продолжай идиотничать
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01.10.2020 09:41 Ответить
Ця лавочка зачинилося ще у 90-91 роках. Тоді приймали кого завгодно. Потім зась.
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30.09.2020 17:38 Ответить
именно

просто в Украине хватает дурачков, живущих в прошлом...
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30.09.2020 17:39 Ответить
очень показательна реакция ваты на эту акцию

https://www.youtube.com/watch?v=58ZkPQuPD9A

а ваты в Белоруссии - дофига и больше...
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30.09.2020 17:29 Ответить
начальство ВУЗов запугивает протестующих

https://www.youtube.com/watch?v=R8eiMxmT2P4
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30.09.2020 17:30 Ответить
а в Украине преподаватели и ректорат были вместе со студентами...
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30.09.2020 17:32 Ответить
Не говори того, чего не знаешь. Пока Майдан не сменил власть, преподаватели и ректорат практически во всех ВУЗах Украины поддерживали того, кто платил им деньги - т.е. власть Януковича. Ибо все они были обычными бюджетниками, как и менты. Или ты еще нафантазируешь, что и менты защищали протестующих?
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30.09.2020 17:35 Ответить
Не свисти.
Сам знаю многих, которым приходилось внушать, что эта буза за пару месяцев до выборов выгодна только фуйлу, все равно ходили и шины подвозили.
На фронт потом идти, как то желания не замечал.
Пришлось другим отдуваться.
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30.09.2020 17:40 Ответить
я как раз отлично знаю, а вот ты - тяжко бредишь

подучи матчасть, что делали в 4-м и 14-м преподы и ректорат, например, универов им. Шевченко и им. Франка
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30.09.2020 17:41 Ответить
Как же надоело Ваше галимое враньё, Дилетант Дилетантов, в каждой теме, касающейся Беларуси.
Преподаватели Минского лингвистического университета записали видеообращение, в котором они осуждают действия ОМОНа и позицию администрации университета, понимая, что завтра они могут оказаться без работы.
https://vimeo.com/456092590
Преподаватели филологического факультета БГУ записали видео в поддержку протестующих студентов, сообщает https://www.svaboda.org/a/30835905.html «Радыё Свабода» .
Преподаватели БГУ отнесли в ректорат петицию с требованием отставки Лукашенко. С петицией к ректорату направились преподаватели факультета радиофизики и компьютерных технологий, геофака, химфака и экономфака.
https://news.tut.by/society/697294.html
Преподаватели БГМУ (Белорусского государственного медицинского университета) поддержали студентов.
https://www.youtube.com/watch?v=kfEQrNPygjs&feature=emb_logo
Лукашенко 21 сентября пришлось срочно поменять ректоров трех медицинских университетов страны на более лояльных к режиму.
Многие преподаватели стояли плечом к плечу со своими студентами на акциях.
https://www.youtube.com/watch?v=S6LYM_AqknU&feature=youtu.be
Многие со своими студентами попали в пыточные на Окрестина. Многие ездили по судам, пытаясь добиться оправдательных приговоров задержанным студентам.

Я понимаю, глупо призывать Вас, Дилетант Дилетантов, прекратить врать. Судя по всему, работа у Вас такая.
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30.09.2020 23:40 Ответить
Как надоела ложь и тупизм некоторых ватанов-"сябров"!
Ты бы, убожество заходящее под разными флагами, для начало научилось читать и понимать написанное!
Убожество, мнение отдельных преподавателей - ниипёт. Важно мнение всего универа. А вот мнение ВСЕГО ВУЗа было в приведенных видео.
Ферштейн? Хотя... о чем это я... Ты ж не способно понять элементарные вещи... Левое от правого не способно отличить.
Счастливо стоять раком под твоим пожизненнывм хозяином - ЛУКАШЕНКО, ты его заслуживаешь.
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01.10.2020 00:44 Ответить
А вот и кацапское рыло полезло.
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01.10.2020 00:51 Ответить
Мнение раба мне, свободному человеку, глубоко не интересно.
А если этот раб еще и глубоко неадекватен...
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01.10.2020 00:53 Ответить
селедки хочешь нераб...?
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01.10.2020 23:08 Ответить
да уж как-нибудь обойдусь без советов ничтожеств-сябров
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02.10.2020 08:25 Ответить
ПыСы. Знаешь, Марыська, что более всего поражает в таких, как ты? Вот же, все приведено - видео, факты, все есть, включай мозги! Нееееет, такие как ты будут продолжать дебильничать и выискивать среди фактов то, что вписывается в их фэнтезийную картину мира... Мозгов нет - считай калека.
Такие как ты - неадекватны, глубоко неадекватны. У вас проблемы с пониманием мира, в котором вы живете.
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01.10.2020 00:51 Ответить
Сильно! А если ещё и лягут - усатое ***** сразу в отставку подаст
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30.09.2020 17:30 Ответить
та що так некреативно? от краще хай на тих сходах "любов роблять, а не війну" (ну як гіппі Make Love Not War)
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30.09.2020 19:11 Ответить
це б дуже збудило ментів
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30.09.2020 19:13 Ответить
такие же холопы как и кацапы.
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30.09.2020 17:35 Ответить
Можно в автозак сразу сесть - чего тянуть.
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30.09.2020 17:42 Ответить
Всё для расшатывания ситуации в стране - акции и протесты - сидячие, лежачие, стоячие, молчащие и тд. Круши и ломай Белорусь!
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30.09.2020 18:11 Ответить
1990 рік, Київ, "революція на граніті".
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30.09.2020 18:26 Ответить
Привыкают сидеть на бутылках?
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30.09.2020 18:41 Ответить
чувак на третьем фоне закодировал красную полосу на плакате как красный цвет в формате HEXe #ff0000. Боюсь, конспирации здесь ноль, креативности чуть-чуть, а вот размах аудитории, понимающих это, очень сильно ограничен до дизайнеров, веб-дизайнеров и веб-девелоперов.
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30.09.2020 18:49 Ответить
За логікою наступний бунт буде на колінах, на локтях, чи лежачий.
Коротше, пора вже по всім квартирам пройтись мусорам. В колхозній "Швейцарії" все працює як годинник "не знаєш, що робити - бий тушку холопа".
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30.09.2020 19:27 Ответить
Молодцы ребята, молодцы беларусы!
Пусть наши исходят на них дерьмом и укоряют за "бездействие" - плевать!
Все, кто упрекает их в бездействии - оглянитесь на себя и спросите: а что вы делаете сейчас? Кто-нибудь из пишущих здесь, не дай бог, вышел сейчас "посидеть" за какую-нибудь справедливость? Нет. Легче, попивая кофе и водя пальцем по струнам, бросить лепёшкой в нормальных людей - так чувствуешь себя почти героем.
В своём глазу бревна...
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30.09.2020 21:29 Ответить
 
 