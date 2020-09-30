Студенты в Беларуси устроили сидячий протест. ФОТО

Студенты белорусских университетов устроили массовую акцию протеста в знак поддержки своих задержанных товарищей. Они сидят на ступеньках на входе вузы. В некоторых университетах администрация решила срочно помыть или отремонтировать ступеньки.

В этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Белорусский партизан".

На сидячую акцию протеста вместо лекций и семинарских занятий вышли студенты таких вузов:

- Белорусского государственного медицинского университета,

- Академии искусств,

- Белорусского государственного университета,

- Белорусского государственного университета физической культуры,

- Белорусского государственного университета культуры и искусства,

- Минского государственного лингвистического университета,

- Белорусского государственного экономического университета,

- Международного государственного института имени. А. Д. Сахарова

- Академии управления при президенте РБ.

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Как минимум троих участников акций протеста задержали.

В некоторых университетах администрация решила срочно помыть или отремонтировать ступеньки.







