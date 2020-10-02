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Навчальний кіберполігон відкрили в Житомирському військовому інституті. ФОТОрепортаж

На кафедрі захисту інформації та кібербезпеки Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова (ЖВІ) створено навчальний кіберполігон.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Введення Кіберполігону в експлуатацію кардинально переорієнтовує освітній процес в практичну площину, що на виході дає можливість курсантам по випуску з університету не лише знати, але й уміти забезпечувати кібербезпеку", - сказав доктор технічних наук, професор, полковник Руслан Грищук.

Кіберполігон – це хаб для досліджень та відпрацювання курсантами та студентами заходів протидії гібридним впливам в кіберпросторі, де можна займатись науковими розробками, проводити практичні заняття та організовувати змагання. Це реальна можливість ще під час навчання на практиці ознайомитись з особливостями протидії інформаційним загрозам в кіберпросторі: від створення та випробування новітніх технологій, тестування комп’ютерних систем і мереж на проникнення до відпрацювання заходів протидії гібридним впливам у кіберпросторі.

Навчальний кіберполігон відкрили в Житомирському військовому інституті 01
Навчальний кіберполігон відкрили в Житомирському військовому інституті 02
Навчальний кіберполігон відкрили в Житомирському військовому інституті 03
Навчальний кіберполігон відкрили в Житомирському військовому інституті 04
Навчальний кіберполігон відкрили в Житомирському військовому інституті 05
Навчальний кіберполігон відкрили в Житомирському військовому інституті 06
Навчальний кіберполігон відкрили в Житомирському військовому інституті 07
Навчальний кіберполігон відкрили в Житомирському військовому інституті 08

Автор: 

Житомир (582) кібербезпека (1169)


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Топ коментарі
+2
"Тяжело в учении-легко в бою.." Пусть ...опа привыкает к полевым условиям. Я бы там еще турник поставил и отжиматься их заставил каждые полчаса
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02.10.2020 21:53 Відповісти
+2
Хай выпускники цього факультету розроблять механізм, згідно якого користувачі з ІР-адрес, розташованих за межами України, не змогли б реєструватися на www.censor.net під українським прапором!
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02.10.2020 22:48 Відповісти
+1
А кресло хорошее не могли купить? А то на табуретке киберполицейскому целый день тяжело сидеть.
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02.10.2020 21:13 Відповісти
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А вони розбираються в залізі? Бо це важливо.
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02.10.2020 21:12 Відповісти
Когда то те кто хорошо разбирался и понимал в железе разумеется в кавычках с точки зрения науки , прилично поднял афинажёров и заработал на так казать на народном добре -золотоплатино содержащем ломе неплохие деньги
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02.10.2020 21:43 Відповісти
https://censor.net/ru/user/271840 Та чорний метал також добре дав піднятися.Його ж тут було мільйони тон.
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02.10.2020 22:17 Відповісти
А кресло хорошее не могли купить? А то на табуретке киберполицейскому целый день тяжело сидеть.
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02.10.2020 21:13 Відповісти
Кибер прежде всего военный человек ,поэтому всё нормуль и не надо его резинить
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02.10.2020 21:34 Відповісти
"Тяжело в учении-легко в бою.." Пусть ...опа привыкает к полевым условиям. Я бы там еще турник поставил и отжиматься их заставил каждые полчаса
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02.10.2020 21:53 Відповісти
С турником согласен . И куйлер должен быть и тумбочка с бесплатными печеньми к чаю как в офисе Гугла .
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03.10.2020 17:57 Відповісти
и сыры по 500, как на лучших галерах нью васюков
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04.10.2020 00:29 Відповісти
не фиг расслабляться , а то ******* як собаку...
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03.10.2020 17:00 Відповісти
киберполигон ? Бил Гейс 8 лет придумывал интерфейс рабочего стола Виндовс ..рабочий полигон из 2 компов ну да все увидели 4 проца через переходники ..осталось всем расказать про Даркнет и вы аху...те
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02.10.2020 22:33 Відповісти
Хай выпускники цього факультету розроблять механізм, згідно якого користувачі з ІР-адрес, розташованих за межами України, не змогли б реєструватися на www.censor.net під українським прапором!
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02.10.2020 22:48 Відповісти
Опять прокол: учились в институте, потом: "на выходе дает возможность курсантам после выпуска из университета... Источник: https://censor.net/ru/p3222663

Цензор. Когда избавимся от досадных и глупых ошибок?
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02.10.2020 23:46 Відповісти
ТИПА КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛУБ !?)
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03.10.2020 13:09 Відповісти
 
 