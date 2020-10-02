Навчальний кіберполігон відкрили в Житомирському військовому інституті. ФОТОрепортаж

На кафедрі захисту інформації та кібербезпеки Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова (ЖВІ) створено навчальний кіберполігон.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Введення Кіберполігону в експлуатацію кардинально переорієнтовує освітній процес в практичну площину, що на виході дає можливість курсантам по випуску з університету не лише знати, але й уміти забезпечувати кібербезпеку", - сказав доктор технічних наук, професор, полковник Руслан Грищук.

Кіберполігон – це хаб для досліджень та відпрацювання курсантами та студентами заходів протидії гібридним впливам в кіберпросторі, де можна займатись науковими розробками, проводити практичні заняття та організовувати змагання. Це реальна можливість ще під час навчання на практиці ознайомитись з особливостями протидії інформаційним загрозам в кіберпросторі: від створення та випробування новітніх технологій, тестування комп’ютерних систем і мереж на проникнення до відпрацювання заходів протидії гібридним впливам у кіберпросторі.















