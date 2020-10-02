Учебный киберполигон открыли в Житомирском военном институте. ФОТОрепортаж

На кафедре защиты информации и кибербезопасности Житомирского военного института имени С. П. Королева (ЖВИ) создан учебный киберполигон.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Введение Киберполигона в эксплуатацию кардинально переориентирует образовательный процесс в практическую плоскость, на выходе дает возможность курсантам после выпуска из университета не только знать, но и уметь обеспечивать кибербезопасность", - сказал доктор технических наук, профессор, полковник Руслан Грищук.

Киберполигон - это хаб для исследований и отработки курсантами и студентами мер по противодействию гибридным воздействиям в киберпространстве, где можно заниматься научными разработками, проводить практические занятия и организовывать соревнования. Это реальная возможность еще во время учебы на практике ознакомиться с особенностями противодействия информационным угрозам в киберпространстве: от создания и испытания новейших технологий, тестирования компьютерных систем и сетей на проникновение до отработки мер по противодействию гибридным воздействиям в киберпространстве.

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