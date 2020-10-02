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Учебный киберполигон открыли в Житомирском военном институте. ФОТОрепортаж

На кафедре защиты информации и кибербезопасности Житомирского военного института имени С. П. Королева (ЖВИ) создан учебный киберполигон.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Введение Киберполигона в эксплуатацию кардинально переориентирует образовательный процесс в практическую плоскость, на выходе дает возможность курсантам после выпуска из университета не только знать, но и уметь обеспечивать кибербезопасность", - сказал доктор технических наук, профессор, полковник Руслан Грищук.

Киберполигон - это хаб для исследований и отработки курсантами и студентами мер по противодействию гибридным воздействиям в киберпространстве, где можно заниматься научными разработками, проводить практические занятия и организовывать соревнования. Это реальная возможность еще во время учебы на практике ознакомиться с особенностями противодействия информационным угрозам в киберпространстве: от создания и испытания новейших технологий, тестирования компьютерных систем и сетей на проникновение до отработки мер по противодействию гибридным воздействиям в киберпространстве.

Также на Цензор.НЕТ: СНБО обещает за полгода разработать механизм учета пользователей "ВКонтакте"

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Учебный киберполигон открыли в Житомирском военном институте 02
Учебный киберполигон открыли в Житомирском военном институте 03
Учебный киберполигон открыли в Житомирском военном институте 04
Учебный киберполигон открыли в Житомирском военном институте 05
Учебный киберполигон открыли в Житомирском военном институте 06
Учебный киберполигон открыли в Житомирском военном институте 07
Учебный киберполигон открыли в Житомирском военном институте 08

Автор: 

Житомир (688) кибербезопасность (675)


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Топ комментарии
+2
"Тяжело в учении-легко в бою.." Пусть ...опа привыкает к полевым условиям. Я бы там еще турник поставил и отжиматься их заставил каждые полчаса
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02.10.2020 21:53 Ответить
+2
Хай выпускники цього факультету розроблять механізм, згідно якого користувачі з ІР-адрес, розташованих за межами України, не змогли б реєструватися на www.censor.net під українським прапором!
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02.10.2020 22:48 Ответить
+1
А кресло хорошее не могли купить? А то на табуретке киберполицейскому целый день тяжело сидеть.
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02.10.2020 21:13 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А вони розбираються в залізі? Бо це важливо.
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02.10.2020 21:12 Ответить
Когда то те кто хорошо разбирался и понимал в железе разумеется в кавычках с точки зрения науки , прилично поднял афинажёров и заработал на так казать на народном добре -золотоплатино содержащем ломе неплохие деньги
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02.10.2020 21:43 Ответить
https://censor.net/ru/user/271840 Та чорний метал також добре дав піднятися.Його ж тут було мільйони тон.
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02.10.2020 22:17 Ответить
А кресло хорошее не могли купить? А то на табуретке киберполицейскому целый день тяжело сидеть.
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02.10.2020 21:13 Ответить
Кибер прежде всего военный человек ,поэтому всё нормуль и не надо его резинить
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02.10.2020 21:34 Ответить
"Тяжело в учении-легко в бою.." Пусть ...опа привыкает к полевым условиям. Я бы там еще турник поставил и отжиматься их заставил каждые полчаса
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02.10.2020 21:53 Ответить
С турником согласен . И куйлер должен быть и тумбочка с бесплатными печеньми к чаю как в офисе Гугла .
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03.10.2020 17:57 Ответить
и сыры по 500, как на лучших галерах нью васюков
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04.10.2020 00:29 Ответить
не фиг расслабляться , а то ******* як собаку...
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03.10.2020 17:00 Ответить
киберполигон ? Бил Гейс 8 лет придумывал интерфейс рабочего стола Виндовс ..рабочий полигон из 2 компов ну да все увидели 4 проца через переходники ..осталось всем расказать про Даркнет и вы аху...те
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02.10.2020 22:33 Ответить
Хай выпускники цього факультету розроблять механізм, згідно якого користувачі з ІР-адрес, розташованих за межами України, не змогли б реєструватися на www.censor.net під українським прапором!
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02.10.2020 22:48 Ответить
Опять прокол: учились в институте, потом: "на выходе дает возможность курсантам после выпуска из университета... Источник: https://censor.net/ru/p3222663

Цензор. Когда избавимся от досадных и глупых ошибок?
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02.10.2020 23:46 Ответить
ТИПА КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛУБ !?)
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03.10.2020 13:09 Ответить
 
 