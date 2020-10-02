СНБО обещает за полгода разработать механизм учета пользователей "ВКонтакте"

Совет национальной безопасности и обороны украины обещает в течение шести месяцев представить стратегию кибербезопасности и стратегии информационной безопасности страны.

В этом говорится в ответе СНБО на запрос "Суспільного", информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно утвержденной Стратегии национальной безопасности Украины, в течение полугода будет разработана новая Стратегия кибербезопасности Украины, а также стратегия информационной безопасности. Вопросы создания "системы учета украинских пользователей российской социальной сети "ВКонтакте" и, при необходимости, других соцсетей, находящихся под контролем государства-агрессора, будут обсуждаться в рамках реализации упомянутых стратегий", - говорится в ответе СНБО.

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В Совете нацбезопасности и обороны отметили, что доступ к российским соцсетей с территории Украины представляет реальную угрозу национальной безопасности, поэтому "требует усилий по нейтрализации".

"Российская соцсеть "ВКонтакте", которая находится под санкциями с 2017 года, является одним из информационно-психологических средств этой гибридной войны, поэтому пользование ее ресурсами и распространение соответствующего российского контента в информационном пространстве Украины расценивается как угроза национальной безопасности Украины, что требует нейтрализации" , - отмечается в сообщении СНБО.

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