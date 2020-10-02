СНБО обещает за полгода разработать механизм учета пользователей "ВКонтакте"
Совет национальной безопасности и обороны украины обещает в течение шести месяцев представить стратегию кибербезопасности и стратегии информационной безопасности страны.
В этом говорится в ответе СНБО на запрос "Суспільного", информирует Цензор.НЕТ.
"Согласно утвержденной Стратегии национальной безопасности Украины, в течение полугода будет разработана новая Стратегия кибербезопасности Украины, а также стратегия информационной безопасности. Вопросы создания "системы учета украинских пользователей российской социальной сети "ВКонтакте" и, при необходимости, других соцсетей, находящихся под контролем государства-агрессора, будут обсуждаться в рамках реализации упомянутых стратегий", - говорится в ответе СНБО.
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В Совете нацбезопасности и обороны отметили, что доступ к российским соцсетей с территории Украины представляет реальную угрозу национальной безопасности, поэтому "требует усилий по нейтрализации".
"Российская соцсеть "ВКонтакте", которая находится под санкциями с 2017 года, является одним из информационно-психологических средств этой гибридной войны, поэтому пользование ее ресурсами и распространение соответствующего российского контента в информационном пространстве Украины расценивается как угроза национальной безопасности Украины, что требует нейтрализации" , - отмечается в сообщении СНБО.
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Не просто "соцсеть", а соцсеть - вражеской страны Московии , агрессора и оккупанта, ведущей антиукраинскую пропаганду, убившей более 13 тысяч украинцев на Донбассе, покалечившей судьбы миллионов украинцев, отжавшей Крым и стремящейся превратить Украину в послушного, управляемого вассала мало-новарассию.https://censor.net/ua/user/421353
Наприклад:
1. Механізмом виявлення та покарання корупціонерів.
2. Механізмом виявлення та покарання зрадників аля фокін.
3. Механізмом виявлення способів дерибану бюджету...
Користі буде набато більше.
Але хтож буде сам себе виявляти?
А если без юмора ,то это СНБО занято совсем не тем чем нужно
Поліграф Поліграфовіч, йди випий бояришніку
Видимо более серьёзных задач CНБО перед собой не ставит и их не видит.
И второй вопрос - как Вы это предлагаете (предполагаете) сделать технически возможным?
Кроме всего практически на каждом спутнике масса других зарубежных каналов.
2. Приступить к глушения тв канала, для этого на принимающий спутник-ретранслятор подают схожий сигнал. Ложится весь транспондер и все что на нем, а определить место откуда идет глушение теоретически и практически не возможно ,надо передатчик ватт в 200, работать он должен не все время, а достаточно продемонстрировать что он может контролировать трансляцию , а там скорей всего на одном транспондере идет вся раша, потом же на спутнике разделяется на разные переметры и идет ретрансляция. Но не с нашим счастьем этого ожидать, тут еле-еле от факина избавились.
3. Можно даже морозиться и отвечать в стиле "настамнет. этонемы, авыдокажите"
Второй - техническки может и возможен, но на практике вряд ли осуществим. Допустим "Хот Бирд" на 13 градусе "положить" будет возможно, там они вещают без кодировки, а что делать, скажем, с "Ютелсат" 36 градус, где все каналы итак идут только при наличии шаринга, или ABS 2 75 градус? О других я и не говорю, их пользователей гораздо меньше.
Третий пункт, хоть и гопнический, но порадовал.
А ось на 36 градус якісну "шару" дают з запоребрика, хоча на "Ютелсаті" більш розважальні, пізнавальні та фільмові канали. А незаконно то (шарінг), чи ні - то річ десята.
До речі, якщо щось і зроблять з супутниковим ТБ, то ще залишаеться така річ як IPTV.
ґебельсівські соц.мережі допомоґають пукіну навіяти до 6%голосів за корисного фєдєрастам кандидата
В Україні це був шмаркля.. в США трампушка во Франції еманюель.. в Чехії Земан в Угорщині Орбан.. От так і "працює"фабрика тролів повара пукіна з лахти-савушкіна55 і це ВІЙНА.
ДУШИТИ тих поганців треба