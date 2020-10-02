РНБО обіцяє за пів року розробити механізм обліку користувачів "ВКонтакте"
Рада національної безпеки та оборони України обіцяє впродовж шести місяців подати стратегію кібербезпеки і стратегії інформаційної безпеки країни.
Про це сказано у відповіді РНБО на запит Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідно до затвердженої Стратегії національної безпеки України протягом пів року буде розроблено нову Стратегію кібербезпеки України, а також стратегію інформаційної безпеки. Питання створення "системи обліку українських користувачів російської соціальної мережі "ВКонтакте" та, за необхідності, інших соцмереж, що знаходяться під контролем держави-агресора, обговорюватиметься в рамках реалізації згаданих стратегій", – сказано у повідомленні РНБО.
У Раді нацбезпеки та оборони наголосили, що доступ до російських соцмереж з території України становить реальну загрозу національній безпеці, тому "потребує зусиль щодо нейтралізації".
"Російська соцмережа "ВКонтакте", яка перебуває під санкціями з 2017 року, є одним з інформаційно-психологічних засобів цієї гібридної війни, тому користування її ресурсами та розповсюдження відповідного російського контенту в інформаційному просторі України розцінюється як загроза національній безпеці України, що потребує нейтралізації", – зазначається у повідомленні РНБО.
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Не просто "соцсеть", а соцсеть - вражеской страны Московии , агрессора и оккупанта, ведущей антиукраинскую пропаганду, убившей более 13 тысяч украинцев на Донбассе, покалечившей судьбы миллионов украинцев, отжавшей Крым и стремящейся превратить Украину в послушного, управляемого вассала мало-новарассию.https://censor.net/ua/user/421353
Наприклад:
1. Механізмом виявлення та покарання корупціонерів.
2. Механізмом виявлення та покарання зрадників аля фокін.
3. Механізмом виявлення способів дерибану бюджету...
Користі буде набато більше.
Але хтож буде сам себе виявляти?
А если без юмора ,то это СНБО занято совсем не тем чем нужно
Поліграф Поліграфовіч, йди випий бояришніку
Видимо более серьёзных задач CНБО перед собой не ставит и их не видит.
И второй вопрос - как Вы это предлагаете (предполагаете) сделать технически возможным?
Кроме всего практически на каждом спутнике масса других зарубежных каналов.
2. Приступить к глушения тв канала, для этого на принимающий спутник-ретранслятор подают схожий сигнал. Ложится весь транспондер и все что на нем, а определить место откуда идет глушение теоретически и практически не возможно ,надо передатчик ватт в 200, работать он должен не все время, а достаточно продемонстрировать что он может контролировать трансляцию , а там скорей всего на одном транспондере идет вся раша, потом же на спутнике разделяется на разные переметры и идет ретрансляция. Но не с нашим счастьем этого ожидать, тут еле-еле от факина избавились.
3. Можно даже морозиться и отвечать в стиле "настамнет. этонемы, авыдокажите"
Второй - техническки может и возможен, но на практике вряд ли осуществим. Допустим "Хот Бирд" на 13 градусе "положить" будет возможно, там они вещают без кодировки, а что делать, скажем, с "Ютелсат" 36 градус, где все каналы итак идут только при наличии шаринга, или ABS 2 75 градус? О других я и не говорю, их пользователей гораздо меньше.
Третий пункт, хоть и гопнический, но порадовал.
А ось на 36 градус якісну "шару" дают з запоребрика, хоча на "Ютелсаті" більш розважальні, пізнавальні та фільмові канали. А незаконно то (шарінг), чи ні - то річ десята.
До речі, якщо щось і зроблять з супутниковим ТБ, то ще залишаеться така річ як IPTV.
ґебельсівські соц.мережі допомоґають пукіну навіяти до 6%голосів за корисного фєдєрастам кандидата
В Україні це був шмаркля.. в США трампушка во Франції еманюель.. в Чехії Земан в Угорщині Орбан.. От так і "працює"фабрика тролів повара пукіна з лахти-савушкіна55 і це ВІЙНА.
ДУШИТИ тих поганців треба