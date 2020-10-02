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РНБО обіцяє за пів року розробити механізм обліку користувачів "ВКонтакте"

РНБО обіцяє за пів року розробити механізм обліку користувачів

Рада національної безпеки та оборони України обіцяє впродовж шести місяців подати стратегію кібербезпеки і стратегії інформаційної безпеки країни.

Про це сказано у відповіді РНБО на запит Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до затвердженої Стратегії національної безпеки України протягом пів року буде розроблено нову Стратегію кібербезпеки України, а також стратегію інформаційної безпеки. Питання створення "системи обліку українських користувачів російської соціальної мережі "ВКонтакте" та, за необхідності, інших соцмереж, що знаходяться під контролем держави-агресора, обговорюватиметься в рамках реалізації згаданих стратегій", – сказано у повідомленні РНБО.

У Раді нацбезпеки та оборони наголосили, що доступ до російських соцмереж з території України становить реальну загрозу національній безпеці, тому "потребує зусиль щодо нейтралізації".

"Російська соцмережа "ВКонтакте", яка перебуває під санкціями з 2017 року, є одним з інформаційно-психологічних засобів цієї гібридної війни, тому користування її ресурсами та розповсюдження відповідного російського контенту в інформаційному просторі України розцінюється як загроза національній безпеці України, що потребує нейтралізації", – зазначається у повідомленні РНБО.

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Автор: 

РНБО (2293) кібербезпека (1169) ВКонтакте (191)


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Топ коментарі
+15
Готов добровольно и безвоздмездно (т.е., даром) помочь СНБО. Вот для начала:
https://vk.com/vladimir_zelenskiy95%EF%BB%BF https://vk.com/vladimir_zelenskiy95﻿ верифицированный аккаунт Зелибобы.
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02.10.2020 19:02 Відповісти
+11
Нашли себе забаву придурки , больше им заниматься видимо нечем ...
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02.10.2020 18:59 Відповісти
+10
Пусть разработают учет бизнесов российских в Украине, контрактов с расией, проросийских партий, ну и вк нахер туда же.
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02.10.2020 18:59 Відповісти
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Это просто. Они ходят по улицам в футболках с надписью «вежливые люди», с триколором в руках и буденовках на головах
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02.10.2020 18:57 Відповісти
ви хлопці з СНБО краще відстежуйте сволоту з жопоблока та своих слуг іншого народу, а не лізьте у труселя українських громадян, вам там робити нема що, бо ви бездарні непрофесіонали
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02.10.2020 18:58 Відповісти
і збоченці, з тих, що підглядають, забув як звуться
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02.10.2020 19:00 Відповісти
Вуаєристи, але ці уроди ще більші збоченці - вони довойоби та злодії
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02.10.2020 19:08 Відповісти
Яке дивне співпадіння: два трололо під однаковим чужим проксі першими вилізли на захист "вкантактіка"... Савпадєніє?
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02.10.2020 19:02 Відповісти
яким проксі захочу, тим і користуюсь, і не твоє шмаркачу до того діла
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02.10.2020 19:04 Відповісти
Ні вапрос!
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02.10.2020 19:07 Відповісти
Не думаю
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02.10.2020 19:14 Відповісти
А ти міг?
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02.10.2020 19:18 Відповісти
Это был юмор. Но тебе он видимо недоступен
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02.10.2020 19:51 Відповісти
Так лучше?
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02.10.2020 19:15 Відповісти
Москвине, ти забув перекласти свої висери. .
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03.10.2020 09:55 Відповісти
Саме завдяки вконтакте та однокласникам ця мерзота і перемагає на виборах. Недарма саме перед виборами випустили цей додаток.
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02.10.2020 20:37 Відповісти
Пусть разработают учет бизнесов российских в Украине, контрактов с расией, проросийских партий, ну и вк нахер туда же.
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02.10.2020 18:59 Відповісти
Нашли себе забаву придурки , больше им заниматься видимо нечем ...
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02.10.2020 18:59 Відповісти
А тих хто в однокласниках, зразу розстрілювати!
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02.10.2020 19:02 Відповісти
Готов добровольно и безвоздмездно (т.е., даром) помочь СНБО. Вот для начала:
https://vk.com/vladimir_zelenskiy95%EF%BB%BF https://vk.com/vladimir_zelenskiy95﻿ верифицированный аккаунт Зелибобы.
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02.10.2020 19:02 Відповісти
Придурки. Соцсеть - угроза национальной безопасности, а российская агентура в руководстве страны так, смех**чки
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02.10.2020 19:02 Відповісти
я тобі відповім, що користування соцмережами, то як з свинями купатись у брудній калюжі, разумна людина не полізе в цю інформаційну зачумлену антисанітарію, але створення таких ідіотських "військ" вважаю недоцільним, це є корупційні прояви окремих причетних можновладців, бо нічого корисного такі "війська" дебільні зробити не можуть в принципі
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02.10.2020 19:09 Відповісти
https://censor.net/ua/user/421353

Не просто "соцсеть", а соцсеть - вражеской страны Московии , агрессора и оккупанта, ведущей антиукраинскую пропаганду, убившей более 13 тысяч украинцев на Донбассе, покалечившей судьбы миллионов украинцев, отжавшей Крым и стремящейся превратить Украину в послушного, управляемого вассала мало-новарассию.https://censor.net/ua/user/421353
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03.10.2020 10:02 Відповісти
Може СНБО краще займеться біль корисною справою?
Наприклад:
1. Механізмом виявлення та покарання корупціонерів.
2. Механізмом виявлення та покарання зрадників аля фокін.
3. Механізмом виявлення способів дерибану бюджету...

Користі буде набато більше.

Але хтож буде сам себе виявляти?
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02.10.2020 19:04 Відповісти
свиня брудну калюжу завжди знайде, це зовсім просто туди залізти, і ніяке блокування тут не допоможе, як хтось з розумом більше п"ятикласника захоче це зробити
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02.10.2020 19:12 Відповісти
Ссаными тряпками такое СНБО разогнать! Работают по методичкам кремля, идиоты!
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02.10.2020 19:15 Відповісти
імітація бурхливої діяльності,втім,як і уся зелень.
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02.10.2020 19:15 Відповісти
дебилы, ***. Правильно тут выше писали - лучше бы кацапские фирмы на учет взяли и отследили их деятельность. А брать на учет пользователей соцсетей - бред какой то. Я вот никогда не был ни в контакте, ни в одноклассниках, ни в твиттере (только в фейсбуке - и то мне более чем достаточно), но если гипотетически завтра там зарегюсь, ну, возьмут меня на какой то учет - дальше что? Этот учет можно в туалете на гвоздик повесить - бесполезный псевдопатриотический пиар, выставляющий Украину каким то зимбабве, прости господи.
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02.10.2020 19:15 Відповісти
краще б вони зайнялися професійною проукраїнською пропагандою в тих соцмережах, пояснюючі ваті правильні речі. а не віддавали це на відкуп малопрофесійним волонтерам, які щодня ведуть там баттли з кацапістами. Не дивно що Україна з такими жлобськими підходами програє російським пропагандонам скрізь
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02.10.2020 19:22 Відповісти
Совершенно верно. Какой смысл ставить на учёт многочисленную школоту, которая мается в этой сети какой-то своей подростковой хернёй.
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02.10.2020 19:34 Відповісти
На это бабла спишут немеряно и установят ,что я там был.Пипец нада со страны бежать,тока куда не пойму.Нада в контакте проконсультироваться.
А если без юмора ,то это СНБО занято совсем не тем чем нужно
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02.10.2020 19:21 Відповісти
за три года про те контактеки стали забывать. Кому они нахер нужны сейчас)
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02.10.2020 19:25 Відповісти
кому нужны? а танцовщицамнамогилах...
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02.10.2020 21:01 Відповісти
Питання тов іншому. Яким правовим актом, законом чи чимось ще, заборонено будь якому громадянинові України з території України користуватися наприклад "вк" ?
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02.10.2020 19:29 Відповісти
здоровим глуздом, як у теба нема інших цілей, ще тут прийміть закони КНР чи рашки підорашки
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02.10.2020 19:37 Відповісти
Питання не в ефімерному здоровому глузді. Питання в правовому відношенню. Якщо закону не існує, то на якій основі СНБО буде вести систему обліку? Це пряме порушення конституції України. Як би це дивно не звучить. СНБО яке повино все робити щоб виконувалися норми конституції, прямо заявляє про намагання порушень.
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02.10.2020 20:11 Відповісти
СНБО може, повинно придумати закон і подати на прийняття, вони мають право законодавчої ініціативи.Нациській, фашистській пропаганді треба давати відсіч! ВК заборонили давно, всі визнали що був правильний крок, дуже правильний, інші країни нас за приклад мали, але чомусь відповідальність за порушення не придумали.
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02.10.2020 21:10 Відповісти
Де мені як громадянину України, хто і коли заборонив "вк" ? Тільки давай по суті, без води. Закон номер такий. Дата прийнятя така, статья така.
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02.10.2020 21:59 Відповісти
тобі, як громадянину, нічого не заборонено, також не заборонено їздити на велосипеді без каски, пити з калюж, стояти під краном, перебігати перед поїздом , так що користуйся, поки не заборонили
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02.10.2020 22:57 Відповісти
срочняком прийняти закон , принайні про штраф , про порушення інформаційної гігієни, такий як за ходіння без маски буде достатньо, а можно і з конфіскацією майна
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02.10.2020 20:19 Відповісти
тобто все як у *****?
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02.10.2020 20:50 Відповісти
ні, нада проста перестать стрелять,шоб не було як у ***** , коли воно з танками попре і буде стрєлять. Ми же ні такіє?
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02.10.2020 21:05 Відповісти
Взагалі то.Повно москалів в Києві мають бізнес.Коли їх будуть перевіряти? Якось все по нікчемному виглядає.
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02.10.2020 19:33 Відповісти
це і є нікчені речі, з тих "українських інформаційних військ" всі вже давно регочуть
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02.10.2020 19:39 Відповісти
і це не іде на користь Україні, а тільки наносить велику шкоду
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02.10.2020 19:40 Відповісти
Судя по тому как вы синхронно завыли, гугл-транслейт-украиномовни - польза от таких действий СНБО великая!
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03.10.2020 14:46 Відповісти
РНБО обіцяє за пів року розробити механізм обліку користувачів "ВКонтакте" - Цензор.НЕТ 9123
Поліграф Поліграфовіч, йди випий бояришніку
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03.10.2020 17:15 Відповісти
https://censor.net/ru/user/468147 На це все гроші розпилюють.
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02.10.2020 19:47 Відповісти
хіба я не знаю? я ж писав - корупційна схема, подивиться вище
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02.10.2020 22:53 Відповісти
А ещё нужно постараться поставить на учёт всех, кто смотрит российские телеканалы и посещает российские сайты... Можно ещё всех русскоязычных украинцев занести в специальную базу... Короче, для СНБО - работы непочатый край...
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02.10.2020 19:44 Відповісти
росіянські пропагандистські тв канали зі супутника глушить нафік
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02.10.2020 20:16 Відповісти
ти з якого совку виліз? вони вже глушили-глушили, та самі заглохлі, назавжди
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02.10.2020 22:56 Відповісти
Коли б не глушили, давно б ссср здох. Там якийсь журналіст приїзджав в ссср в 60 годах, то писав що в ссср люди живуть дуже погано і саме головне що навіть не знають про це
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02.10.2020 23:03 Відповісти
а ми тут живемо дуже добре і всі прекрасно знаємо про це! і якщо почнуть "глушить", то і така Украіна точно розвалиться вашими стараннями
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02.10.2020 23:46 Відповісти
СНБО обещает за полгода разработать механизм учета пользователей "ВКонтакте" - Цензор.НЕТ 4287
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02.10.2020 20:03 Відповісти
СНБО ! ЗАРЄГЄСТРІРУЙТЄ ЄГО !!! Ах я забув, ви то зможете зробити тільки через півроку при достатньому фінансуванні
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02.10.2020 23:44 Відповісти
Ворожих елементів скільки "законтачених" вилізло ,і виють як вовки, душить їх треба, і за "однокамерників" не забудьте, там теж знатний гадючник
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02.10.2020 20:14 Відповісти
СНБО,а визовый режим с мордором,не?чтобы не делать,лишь бы ничего не делать=снбо при зеублюдках
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02.10.2020 20:46 Відповісти
Ага, берите ещё на учёт всех пользователей спутникового ТВ. Они уж наверняка вражьи передачи смотрят. )
Видимо более серьёзных задач CНБО перед собой не ставит и их не видит.
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02.10.2020 21:04 Відповісти
со спутника , рос. канальі, сплошная пропаганда и ничего кроме пропагандьі.Давно пора их глушить
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02.10.2020 21:15 Відповісти
Кого глушить - пользователей, каналы, или сами спутники? )))
И второй вопрос - как Вы это предлагаете (предполагаете) сделать технически возможным?
Кроме всего практически на каждом спутнике масса других зарубежных каналов.
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02.10.2020 21:37 Відповісти
1.В связи с тем , что сигналы рос.тв каналов можно принимать на тер. Украины свободно предложить каналам , собственникам привести их в соответствие с законодательством Украины или закодировать, естественно не биссом, даю 99.99% что будет проигнорировано
2. Приступить к глушения тв канала, для этого на принимающий спутник-ретранслятор подают схожий сигнал. Ложится весь транспондер и все что на нем, а определить место откуда идет глушение теоретически и практически не возможно ,надо передатчик ватт в 200, работать он должен не все время, а достаточно продемонстрировать что он может контролировать трансляцию , а там скорей всего на одном транспондере идет вся раша, потом же на спутнике разделяется на разные переметры и идет ретрансляция. Но не с нашим счастьем этого ожидать, тут еле-еле от факина избавились.
3. Можно даже морозиться и отвечать в стиле "настамнет. этонемы, авыдокажите"
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02.10.2020 22:38 Відповісти
Первый пункт - из области ненаучной фантастики.
Второй - техническки может и возможен, но на практике вряд ли осуществим. Допустим "Хот Бирд" на 13 градусе "положить" будет возможно, там они вещают без кодировки, а что делать, скажем, с "Ютелсат" 36 градус, где все каналы итак идут только при наличии шаринга, или ABS 2 75 градус? О других я и не говорю, их пользователей гораздо меньше.
Третий пункт, хоть и гопнический, но порадовал.
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02.10.2020 22:58 Відповісти
Років 5 назад у Інтера напевно були якісь неузгоджені питання, то їх глушили, наскілька я зрозумів, якісь радіоаматори, і все ніяк не могли напасти на слід злочинців, невже не пам'ятаєте що були зриви трансляцій? 36 градус весь кодований, шарінг це незаконний доступ і за нього може бути навіть тюрьма, можливо на нього дивляться скрізь пальці тому, що шарінг економічно підриває тв канали противника, а наш Віасат і Екстра ТВ Не шариться аж ніяк 75 градус дивляться мало, в основному народ на Хот Бірді, інші супутники- народ дивиться свої канали, Азерспейс-вірмені, Турксат-турки, Водка, самогон-ну ясно хто таке дивиться
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02.10.2020 23:22 Відповісти
Дійсно, Виасат і Екстра не шаряться, але разом з цим після нового року взагалі зник шарінг на "Астрі", тобто ТВ 1000, Виасат та їнши пізнавальні та фільмові канали. Хіба що наші футболи шаряться.
А ось на 36 градус якісну "шару" дают з запоребрика, хоча на "Ютелсаті" більш розважальні, пізнавальні та фільмові канали. А незаконно то (шарінг), чи ні - то річ десята.
До речі, якщо щось і зроблять з супутниковим ТБ, то ще залишаеться така річ як IPTV.
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02.10.2020 23:50 Відповісти
Конченые, что я могу сказать? Сам как закрыли перестал пользоваться, из-за геморроя с VPN. Бесит что тратят время и деньги с и без того пустого бюджета + решают что и как гражданам делать. Что вы ещё придумаете? Может начнете уже размер черепа снимать, чтобы понять кто может быть врагом.
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02.10.2020 21:08 Відповісти
можно поехать туда, где тебе комфортно, у нас тут понимаешь, война, не можем полньій комфорт обеспечить, если не планируешь ехать, принимай все как есть, иначе только гипертония придет
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02.10.2020 21:14 Відповісти
Невже не зрозуміло, що це чергова дурня від ЗЕ-піарщиків?
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02.10.2020 21:33 Відповісти
не бреши, ця дурня про "інформаційні війська" ще при пороху почалась, але планувалося, що будуть кваліфіковані пропагандони, як у рашці, але в зв"язку з відсутністю розумних кадрів, вийшло те, що вийшло - просто чергова схема по розпілюванню грошей
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02.10.2020 23:09 Відповісти
замість того, щоб м"яко привчати людей, щоб вони почали критично ставитися до той порнографії, що в рашці коїться, вони роблять тут в Україні таку саме порнографію, цапи в зелених кашкетах
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02.10.2020 23:33 Відповісти
Кадрів, холєра, більш чим треба! Люди безкоштовно ведуть війну проти Рашки в і-неті. Але Потрох то зробив як війська проти опозиції і для свого відбілювання...
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03.10.2020 01:09 Відповісти
Що планувалося - невідомо. Але те, як це впроваджується, не дає жодних сумнівів, що у зелених буде такий же підсумок.
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03.10.2020 09:05 Відповісти
це у тебе в голові війна іде, а у нас тут "перемир"я" і мінський процес іде повним ходом...
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02.10.2020 23:20 Відповісти
открываю секрет: у них есть API )) погуглите, интересная штуковина, за 2 дня справитесь )
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02.10.2020 22:14 Відповісти
Это типовая работа секретных служб, собирать досье на жителей страны, только не понятно, зачем это передаётся огласке. Дураков в мире достаточно, но почему только одни дураки в правительстве Украины?
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02.10.2020 22:54 Відповісти
якщо ти такий умний, то чому ти строєм не ходиш?
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02.10.2020 23:15 Відповісти
Коли дятлам нема чого робити, то вони будуть за користувачами ВК ганятися...
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03.10.2020 01:11 Відповісти
Навіть при Совдепії можна було слухати "вражєскіє голоса", а тут за спілкування ЛИШЕ в українському секторі ВК будуть судити?!
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03.10.2020 01:13 Відповісти
и лук обеззаразят заодно, шоб два раза не вставать, и откроют труекрипт
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03.10.2020 01:15 Відповісти
Готов предоставить свои данные для "учета", хоть меня и нет во "вгамнякте". Ну "поставят на учет" и дальше что? Как это повлияет на мои конституционные права? А никак. Клал я на них.
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03.10.2020 03:31 Відповісти
І заскавчала ґидота пропукінська по лахтинським методичкам
ґебельсівські соц.мережі допомоґають пукіну навіяти до 6%голосів за корисного фєдєрастам кандидата
В Україні це був шмаркля.. в США трампушка во Франції еманюель.. в Чехії Земан в Угорщині Орбан.. От так і "працює"фабрика тролів повара пукіна з лахти-савушкіна55 і це ВІЙНА.
ДУШИТИ тих поганців треба
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03.10.2020 06:26 Відповісти
Ну створять систему обліку українських користувачів російської соціальної мережі "ВКонтакте", отримають зарплатню, повиписують премії і шо далі?
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03.10.2020 06:29 Відповісти
У кого працюе? У всех провайдеров заблокировано!
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03.10.2020 15:40 Відповісти
Ерунда полная. Смысл учёта, если есть телеграм, группы соответствующие в ФБ, твитер и т.д.. Профессионалы будут сидеть в даркнете, полно бессерверных месенджеров по принципу p2p с шифрованием канала
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06.02.2021 07:43 Відповісти
 
 