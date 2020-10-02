РНБО обіцяє за пів року розробити механізм обліку користувачів "ВКонтакте"

Рада національної безпеки та оборони України обіцяє впродовж шести місяців подати стратегію кібербезпеки і стратегії інформаційної безпеки країни.

Про це сказано у відповіді РНБО на запит Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до затвердженої Стратегії національної безпеки України протягом пів року буде розроблено нову Стратегію кібербезпеки України, а також стратегію інформаційної безпеки. Питання створення "системи обліку українських користувачів російської соціальної мережі "ВКонтакте" та, за необхідності, інших соцмереж, що знаходяться під контролем держави-агресора, обговорюватиметься в рамках реалізації згаданих стратегій", – сказано у повідомленні РНБО.

У Раді нацбезпеки та оборони наголосили, що доступ до російських соцмереж з території України становить реальну загрозу національній безпеці, тому "потребує зусиль щодо нейтралізації".

"Російська соцмережа "ВКонтакте", яка перебуває під санкціями з 2017 року, є одним з інформаційно-психологічних засобів цієї гібридної війни, тому користування її ресурсами та розповсюдження відповідного російського контенту в інформаційному просторі України розцінюється як загроза національній безпеці України, що потребує нейтралізації", – зазначається у повідомленні РНБО.

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