Відстежити користувачів "ВКонтакте" неможливо, - колишній заступник міністра інформаційної політики Золотухін

Робота російської соцмережі "ВКонтакте" в Україні заборонена в рамках санкцій проти компанії "Mail.ru Group" друга Путіна Алішера Усманова. Українські користувачі сервісу не є суб'єктами санкцій, і відстежити їх за законом неможливо.

Такої думки дотримується Дмитро Золотухін - експерт з інформаційних технологій, колишній заступник міністра інформаційної політики. Про це він сказав в ефірі "Громадського радіо", інформує Цензор.НЕТ.

"Санкції мали економічний характер. І суб’єктами цих санкцій можуть бути виключно іноземні країни, компанії, зареєстровані в іноземних країнах, та фізичні особи, зареєстровані у іноземних країнах, якщо вони становлять певну загрозу для національних інтересів України. Жодні інші суб’єкти, зокрема громадяни України, не належать до названих вище категорій", - сказав Золотухін.

Він вважає, що слова секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що всі громадяни України, які користуються "ВКонтакте", будуть поставлені на облік в правоохоронних органах, слід сприймати як обмовку або фігуру мови.

"В разі якщо є перспективи і плани створити додаткову нормативно-правову базу стосовно цього питання, то треба починати саме з цього. Тобто, які норми розроблять та приймуть і у парламенті, на підставі яких буде здійснюватись якась діяльність по відстежуванню, збиранню персональних даних", — пояснив Золотухін.

Нагадаємо, 15 травня 2017 року указом президента України введено в дію рішення РНБО України від 28 квітня того ж року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", згідно з якими на території України була заблокована робота низки російських вебресурсів, зокрема соціальної мережі "ВКонтакте". 14 травня 2020 року Володимир Зеленський продовжив ці санкції.

У вересні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що заборонена російська соцмережа "Вконтакте" знову запрацювала в Україні. У РНБО впевнені, що активізація роботи російських соціальних мереж напередодні виборів може становити загрозу національній безпеці країни.

