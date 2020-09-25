Відстежити користувачів "ВКонтакте" неможливо, - колишній заступник міністра інформаційної політики Золотухін
Робота російської соцмережі "ВКонтакте" в Україні заборонена в рамках санкцій проти компанії "Mail.ru Group" друга Путіна Алішера Усманова. Українські користувачі сервісу не є суб'єктами санкцій, і відстежити їх за законом неможливо.
Такої думки дотримується Дмитро Золотухін - експерт з інформаційних технологій, колишній заступник міністра інформаційної політики. Про це він сказав в ефірі "Громадського радіо", інформує Цензор.НЕТ.
"Санкції мали економічний характер. І суб’єктами цих санкцій можуть бути виключно іноземні країни, компанії, зареєстровані в іноземних країнах, та фізичні особи, зареєстровані у іноземних країнах, якщо вони становлять певну загрозу для національних інтересів України. Жодні інші суб’єкти, зокрема громадяни України, не належать до названих вище категорій", - сказав Золотухін.
Він вважає, що слова секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що всі громадяни України, які користуються "ВКонтакте", будуть поставлені на облік в правоохоронних органах, слід сприймати як обмовку або фігуру мови.
"В разі якщо є перспективи і плани створити додаткову нормативно-правову базу стосовно цього питання, то треба починати саме з цього. Тобто, які норми розроблять та приймуть і у парламенті, на підставі яких буде здійснюватись якась діяльність по відстежуванню, збиранню персональних даних", — пояснив Золотухін.
Нагадаємо, 15 травня 2017 року указом президента України введено в дію рішення РНБО України від 28 квітня того ж року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", згідно з якими на території України була заблокована робота низки російських вебресурсів, зокрема соціальної мережі "ВКонтакте". 14 травня 2020 року Володимир Зеленський продовжив ці санкції.
У вересні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що заборонена російська соцмережа "Вконтакте" знову запрацювала в Україні. У РНБО впевнені, що активізація роботи російських соціальних мереж напередодні виборів може становити загрозу національній безпеці країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
кацапы шастают туда-сюда, как к себе домой ! А они с вконтактиками и одноглазниками борются
Чи по вашому можна і Кісєльова зі Скобєєвою транслювати окремим каналом, мовляв - демократія, українці розберуться?
НЕ ЗГОДЕН!
Обмеження дієві.
Дуже не просто...
Подумать только - какое то говно будет "ставить на учет"? то есть как детям будет что то запрещать и куда то не пущать? лесом пусть идет. типо мне какая то обезьяна должна указывать шо делать, прямо как в Рашке с Роскомпозором.
если незаконное что-то делают - то да, надо ловить и судить, но блин - это же дичь то шо высрал этот данилов.
ЛОХи САМИ свои адреса проживания публикуют.
Простейший БОТ все легко просканирует.
є альтернатив МОРЕ ..
ЗАЗ объявил о начале производства авто Groupe Renault для украинского рынка
ЧЕТВЕРГ, 10 СЕНТЯБРЯ 2020, 10:35
ось такі "кадри" працювали в "Мінстеці",створеному Порошенко для свого кума ((((
ось тому була повністю просрана інформаційна віна на Сході.Абсолютно нікчемна і імпотентна людина Золотухін,здатна лише класно виправдовувати свою НЕМІЧ...
А, в общем, чего хотеть, они учились у таких же баранов в каком нибудь Политехе или могилянке.
Якщо не хоче -шукає причини.
Законы для Лохов.
Ср@ли они на законы.