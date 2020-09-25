УКР
Новини
Відстежити користувачів "ВКонтакте" неможливо, - колишній заступник міністра інформаційної політики Золотухін

Робота російської соцмережі "ВКонтакте" в Україні заборонена в рамках санкцій проти компанії "Mail.ru Group" друга Путіна Алішера Усманова. Українські користувачі сервісу не є суб'єктами санкцій, і відстежити їх за законом неможливо.

Такої думки дотримується Дмитро Золотухін - експерт з інформаційних технологій, колишній заступник міністра інформаційної політики. Про це він сказав в ефірі "Громадського радіо", інформує Цензор.НЕТ.

"Санкції мали економічний характер. І суб’єктами цих санкцій можуть бути виключно іноземні країни, компанії, зареєстровані в іноземних країнах, та фізичні особи, зареєстровані у іноземних країнах, якщо вони становлять певну загрозу для національних інтересів України. Жодні інші суб’єкти, зокрема громадяни України, не належать до названих вище категорій", - сказав Золотухін.

Він вважає, що слова секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що всі громадяни України, які користуються "ВКонтакте", будуть поставлені на облік в правоохоронних органах, слід сприймати як обмовку або фігуру мови.

"В разі якщо є перспективи і плани створити додаткову нормативно-правову базу стосовно цього питання, то треба починати саме з цього. Тобто, які норми розроблять та приймуть і у парламенті, на підставі яких буде здійснюватись якась діяльність по відстежуванню, збиранню персональних даних", — пояснив Золотухін.

Читайте також: Громадяни України, які користуються "ВКонтакте", будуть поставлені на облік у правоохоронних органах, - Данілов

Нагадаємо, 15 травня 2017 року указом президента України введено в дію рішення РНБО України від 28 квітня того ж року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", згідно з якими на території України була заблокована робота низки російських вебресурсів, зокрема соціальної мережі "ВКонтакте". 14 травня 2020 року Володимир Зеленський продовжив ці санкції.

У вересні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що заборонена російська соцмережа "Вконтакте" знову запрацювала в Україні. У РНБО впевнені, що активізація роботи російських соціальних мереж напередодні виборів може становити загрозу національній безпеці країни.

Читайте також: Баканов пропонує продовжити заборону російських соцмереж ще на 3 роки: "У продовженні санкцій є сенс"

Автор: 

Данілов Олексій РНБО ВКонтакте Золотухін Дмитро
Топ коментарі
+12
А торговлю с рососией когда прекратим и проросийских мудаков вышлем или хотя бы на учет поставим?
25.09.2020 21:21 Відповісти
+10
А когда прикроют пропагандистские кремлевские каналы Медведчука, самого медведчука упакуют на НАры??! Бояться кума ***** Пу..обидеть.
25.09.2020 22:30 Відповісти
+9
Мы в курсе, что собой парашка представляет.
25.09.2020 21:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну порушувати закон вони вміють, це вони доказували не і не раз.
25.09.2020 21:10 Відповісти
25.09.2020 21:56 Відповісти
https://censor.net/ru/user/476006 - ти чьих будешь, холоп ? Из лугандонии, любитель рускаво мира
25.09.2020 21:18 Відповісти
https://censor.net/ru/user/476006 - та іди ти нах кацапсина
25.09.2020 21:30 Відповісти
Мы в курсе, что собой парашка представляет.
25.09.2020 21:18 Відповісти
СНБО делать не.уй,ввести визовый режим с козлостаном сил нет,а здесь такие смелые
25.09.2020 21:17 Відповісти
+++
показати весь коментар
Оно то конечно всё так, но на карандашик мы тебя посадим на всякий случай... А там видно будет, враг ты или просто ватница дурная...
показати весь коментар
25.09.2020 21:24 Відповісти
НЕ погоджуся. Держава захищається як може. І обмеження доступу в джерела "руского міра" - достатньо дієві. VPN задіяти - не так вже й просто, слід хоч якусь тяму в ІТ мати.
Чи по вашому можна і Кісєльова зі Скобєєвою транслювати окремим каналом, мовляв - демократія, українці розберуться?
НЕ ЗГОДЕН!
25.09.2020 21:41 Відповісти
це ти про "стару собаку"?
25.09.2020 21:48 Відповісти
І канали закривати і зауважувати тим, хто настійливо "вконтактує" з рускім міром. Одне іншому не суперечить.
25.09.2020 21:50 Відповісти
"купа проросійського контенту" - серед купи іншого, НЕ проросійського контенту - це одне, а ВИКЛЮЧНО проросійський контент - це про ВКонтактє.
Обмеження дієві.
25.09.2020 21:56 Відповісти
Коли їду в таксі, помічаю яндекс навігатор у деяких водіїв. Раніше користувалися через впн, а тепер, кажуть, лайф не блокує принаймні янлекс навігатор.
25.09.2020 23:11 Відповісти
сьогодні зайшла на пром.ua напромити куртку для сина, так воно мені видало "купити НА Україні". я насилу забила В. ще пре мені ціни у фублях! йохані лакеї тихою сапою пропхнули рашку вже всюди. ненавиджу цих сук проросійських
26.09.2020 10:53 Відповісти
Іноді шукаю адресно-телеіонну базу мешканців того чи іншого українського міста. І знаходжу на кацапських ресурсах. Це аже не кросівки-курточки.
02.10.2020 22:09 Відповісти
Відстежити користувачів "ВКонтакте" неможливо, - колишній заступник міністра інформаційної політики Золотухін

Дуже не просто...
26.09.2020 08:45 Відповісти
і шо з того ...данілову пох...
25.09.2020 21:18 Відповісти
Иногда мне кажется что их там в правительстве то ли травят газом то ли раздают кокс бесплатно.
25.09.2020 21:19 Відповісти
Правильно - этот дурак, Данилов тупо сделал так шоб туда будут заходить просто потому что он "запретил". И что - он кретин или шпион? Хотя, вспомнив его рожу - оно походу два в одном.
Подумать только - какое то говно будет "ставить на учет"? то есть как детям будет что то запрещать и куда то не пущать? лесом пусть идет. типо мне какая то обезьяна должна указывать шо делать, прямо как в Рашке с Роскомпозором.
25.09.2020 21:19 Відповісти
да.да.да !!! Это же очевидно . как дважды два . Они артисты и знают как привлечь внимание к продукту чтобы вызвать к нему интерес ....ДАНИЛОВ НЕ ДУРАК .. ОН ПРОСТО ПРОВОКАТОР .
25.09.2020 21:40 Відповісти
Ставить на учет надо, только не в полиции, а в дурдоме.Отследить можно,вероятно имели ввиду отслеживать тех кто активно пользуется вконтаченым сервисом, картинки постит, призывы пишет, вот тех да,держать под надзором
25.09.2020 21:19 Відповісти
https://censor.net/ru/user/451174 - а шо в VK такого корисного ? Невже великі матерії розглядають
25.09.2020 21:21 Відповісти
https://censor.net/ru/user/451174 - ні, пиДЦ, це коли дибіли використовуючи ВПН лізуть в це гівно VK, Рамблер, Страна UA та інш.
25.09.2020 21:28 Відповісти
фирман, вот и не лезь. Не тебе решать за всех и этому дебилу Данилову тоже. Так шо отвянь со своими сверхненужными поучениями
25.09.2020 21:35 Відповісти
ну так тут мова за то шо - с фига ли нам надо шоп кто то решал куда заходить, прямо как в Козлостане да еще и под угрозой постановки "на учет".

если незаконное что-то делают - то да, надо ловить и судить, но блин - это же дичь то шо высрал этот данилов.
25.09.2020 21:28 Відповісти
С чего это вдруг? Эта вата в своих профилях сама о себе все расскажет!
25.09.2020 21:21 Відповісти
А торговлю с рососией когда прекратим и проросийских мудаков вышлем или хотя бы на учет поставим?
25.09.2020 21:21 Відповісти
Ты сейчас сломаешься, дружок, но придется выслать Пороха, который продолжает угощать кацапню конфетами и тортами
25.09.2020 23:49 Відповісти
Нет это ты сейчас сломаешься, я срал на пороха, тимошенко,знленского, всю партию регионов, ляшка и медведчука с путиным. Все кто сейчас у власти вонючие козлы которых не мешало бы потрусить и закрыть лет на 25, да и я еще и срал на коммунистов сралина и членина.
26.09.2020 08:27 Відповісти
"А нах их вообще отслеживать???" - Правильно, их надо отстреливать
25.09.2020 21:24 Відповісти
Мертвечук не агент кремля, а пользователи "Вконтакте" это враги. А вы с головой дружите.
25.09.2020 21:29 Відповісти
Если без стёба, то ВКонтакте сидят либо дети, либо одуревшие от безделья домохозяйки, либо пасущие тех и других лахтинские пропагандоны. Отучать и проучать нужно все три категории. Так что Данилов абсолютно прав.
25.09.2020 21:32 Відповісти
ну вперед. Пойдешь отучать? Смелости хватит?
25.09.2020 21:38 Відповісти
Ты статью читал? Или сразу в комменты срать?
25.09.2020 21:42 Відповісти
А нафига их отслеживать?
ЛОХи САМИ свои адреса проживания публикуют.
Простейший БОТ все легко просканирует.
25.09.2020 21:33 Відповісти
у них смена закончилась Или методички ещё не обновили по этой теме.
25.09.2020 21:51 Відповісти
Я думал за что такие зарплаты чиновникам платят, я понял, за то чтобы отслеживали пользователей "Вконтакте". На сегодняшний день это самая главная задача.
25.09.2020 21:38 Відповісти
Вообще элеметарно... можно я буду вместо этого золотухина? забаню не только вконтакте а всю росию за пару кликов
25.09.2020 21:38 Відповісти
короче, Золотухин сказал, что секретарь СНБО ляпнул "фигуру речи"
25.09.2020 21:42 Відповісти
Золотухин бывший старший помощник младшего повара, и эксперт из него не лучший, чем из всех нас тут.
25.09.2020 21:45 Відповісти
тогда удачи в постановке на учет пользователей в контакте, она вам явно понадобится
25.09.2020 21:47 Відповісти
Нифига. У нас всё налажено и есть все ресурсы.
25.09.2020 21:57 Відповісти
Только для вот такого идиотизма и есть все ресурсы, потому как идиотов много. Ни для чего стоящего ресурсов нет
25.09.2020 21:59 Відповісти
В Дизель-шоу только что зелёную шоблу просто размазали, без всякой политики))
25.09.2020 21:49 Відповісти
На конвейере ЗАЗа локализовали почти весь модельный ряд АвтоВАЗа.
25.09.2020 21:51 Відповісти
ніякий поважаючий себе українець це рашенгівно не купить... )))
є альтернатив МОРЕ ..
ЗАЗ объявил о начале производства авто Groupe Renault для украинского рынка
ЧЕТВЕРГ, 10 СЕНТЯБРЯ 2020, 10:35
25.09.2020 21:59 Відповісти
Так АвтоВАЗ і належить Renault.
25.09.2020 22:14 Відповісти
В раше все записи всех провайдеров сохраняются за последние полгода и все провайдеры обязаны предоставлять ФСБ ключи к шифрованию. Не то, чтобы я за, но ситуация асимметричной получается. Раша - страна агрессор и все контакты ее это потенциальный источник терроризма. Здесь международное право не действует потому как одна сторона это право заведомо не признаёт. Мы что, будем признавать верховенство рашистского права над нашим?
25.09.2020 21:56 Відповісти
https://112.ua/politika/kabmin-uvolil-dzhaparovu-i-zolotuhina-s-dolzhnosti-zamministra-informpolitiki-506063.html Кабмин уволил Джапарову и Золотухина с должности замминистра информполитики

ось такі "кадри" працювали в "Мінстеці",створеному Порошенко для свого кума ((((
ось тому була повністю просрана інформаційна віна на Сході.Абсолютно нікчемна і імпотентна людина Золотухін,здатна лише класно виправдовувати свою НЕМІЧ...
25.09.2020 21:56 Відповісти
Нечего увиливать. На учет значит на учет.
25.09.2020 22:01 Відповісти
Ну и бараны занимаются информационными технологиями в нашем правительстве.
А, в общем, чего хотеть, они учились у таких же баранов в каком нибудь Политехе или могилянке.
25.09.2020 22:07 Відповісти
Полный звиздешь несостоявшегося диджитализатора. Совсем чувырло заговорилось.. Никто не запретит госслужбам при оперативной разработке создавать базы клиентов запрещенного Законом контента. По логике этого клоуна, получается, опера не имеют права создавать базы посетителей запрещенных сайтов, например, посетителей сайтов террористических организаций, детской порнухи и т.п.? Так что-ли?
25.09.2020 22:11 Відповісти
Пардон, зря наехал на квартальных. Этот гусь еще шоколадника кадр...
25.09.2020 22:20 Відповісти
Значит те, кто чатятся во вражеских социальных сетях - враги, хотя я их не оправдываю, действительно могут в любой момент выстрелить в спину. А те, кто сотрудничает с врагом официально (хотя Россия на законодательском уровне признана страной-агрессором) на бизнес-проектах с ней - белые и пушистые. Это корпоративы для путинской элиты, съемки сериалов и концертов, в которых Украина - недострана, готовая принять любого с любой стороны, это торговля с оккупантом. Так кого должен брать на список Данилов? Может нужно начинать с ЗЕ?
25.09.2020 22:13 Відповісти
Вконтакте устарело. Сейчас в инстаграмах все сидят. Как когда то вконтакте задвинуло одноклассников.
25.09.2020 22:24 Відповісти
А когда прикроют пропагандистские кремлевские каналы Медведчука, самого медведчука упакуют на НАры??! Бояться кума ***** Пу..обидеть.
25.09.2020 22:30 Відповісти
Каналы 112,Зик,нью сван откровенные расийские пропавгандонские каналы . Зккрыть для начало гавно этот рассадник медведчуковский сепарсккий . медведчука поймать и с оксанкой повесить как сабак .Врагов Украины нужно уничтожать физически.
25.09.2020 22:35 Відповісти
всё правильно. следить за своими гражданами - плохо пахнет.
25.09.2020 22:46 Відповісти
В данном случае следят не за гражданами, а совершенно обосновано за соблюдением гражданами закона, направленного противодействовать информационным атакам и сбору сведений спецслужбами государства-агрессора.
25.09.2020 23:13 Відповісти
фраза "поставлены на учет" пахнет кацапией.
25.09.2020 23:16 Відповісти
Чем бы не пахло, смысла это не меняет: лезешь в "контаты" - совершено обосновано рискуешь попасть на карандаш спецслужб...
26.09.2020 02:25 Відповісти
ок, лезут все через VPN.
26.09.2020 07:17 Відповісти
Через VPN лезут не все, а "мазохисты", которые тащатся от черепашьей скорости загрузки, вместо того чтобы спокойно юзать фейсбук на нормальной скорости, как все нормальные люди...Да, на "ВК" больше пиратского контента, размещением которого фсбшники завлекают народ, но качать его на ВПН-скорости - в наше время это извращение. Кстати, собственно против самого "пиратского контента" совершено ничего не имею против даже из идеологических соображений, но только если он размещен не на фсбшных серверах...
26.09.2020 12:34 Відповісти
если доступ закрыт, значит все кто лезут - лезут через впн.
26.09.2020 19:13 Відповісти
Так и я о том же... Чо туда на фсбшные сервера лезть, корячиться, когда можно спокойно сидеть в ФБ с тем же самым и даже еще более лучшим функционалом?
26.09.2020 19:39 Відповісти
А то, что кум врага путина сидит у нас в Раде, не представляет угрозу стране??? Какие же вы всё-таки дебильные идиоты.
25.09.2020 23:28 Відповісти
Патцаны, слушающие музыку в ВК - враги народа. А его низзя. Он же занимается правами человеков!
26.09.2020 08:21 Відповісти
А чо, больше нигде музыки нельзя слушать? Только на фсбшых серверах ВК?
26.09.2020 20:15 Відповісти
Якщо людина хоче щось зробити - вона шукає можливості.

Якщо не хоче -шукає причини.
26.09.2020 00:26 Відповісти
по закону невозможно

Законы для Лохов.
Ср@ли они на законы.
26.09.2020 08:16 Відповісти
цирк и на это не способен, канава.
26.09.2020 10:27 Відповісти
Украина не страна дураков,соседка -да, там ватные ублюдки,а сколько их с клоунами во власти здесь...после выборов не надо будет в контакте ,они будут тут со слугами с огорода вышивать по матинке,как по бродвею,за что же тогда Бог наказывает Украину и кто это 73%...
26.09.2020 12:34 Відповісти
Цікаво, а з якої нормативної бази харчувався цей безпечний експерт, коли був заступником міністра інформполітики в уряді славних папєрєдніків?
26.09.2020 18:52 Відповісти
 
 