6 512 94

Отследить пользователей "ВКонтакте" невозможно, - бывший замминистра информационной политики Золотухин

Отследить пользователей

Работа российской соцсети "ВКонтакте" в Украине запрещена в рамках санкций против комании "Mail.ru Group" друга Путина Алишера Усманова. Украинские пользователи сервиса не являются субъектами санкций, и отследить их по закону невозможно.

Такого мнения придерживается Дмитрий Золотухин - эксперт по информационным технологиям, бывший заместитель министра информационной политики. Об этом он сказал в эфире "Громадського радіо", информирует Цензор.НЕТ.

"Санкции имели экономический характер. И субъектами этих санкций могут быть исключительно зарубежные страны, компании, зарегистрированные в иностранных странах, и физические лица, зарегистрированные в иностранных странах, если они представляют определенную угрозу для национальных интересов Украины. Никакие другие субъекты, в том числе граждане Украины, не относятся к вышеназванным категориям", - сказал Золотухин.

Читайте на Цензор.НЕТ: Граждане Украины, пользующиеся "ВКонтакте" будут поставлены на учет в правоохранительных органах, - Данилов

Он считает, что слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что все пользующиеся "ВКонтакте" граждане Украины будут поставлены на учет в правоохранительных органах, следует воспринимать как оговорку или фигуру речи.

"В случае, если есть перспективы и планы создать дополнительную нормативно-правовую базу по этому вопросу, то нужно начинать именно с этого. То есть, какие нормы разработают и примут и в парламенте, на основании которых будет осуществляться какая-то деятельность по отслеживанию, сбору персональных данных", - пояснил Золотухин.

Также на Цензор.НЕТ: МКИП обратится в Google и Apple с требованием изъять приложение "ВКонтакте" для украинцев

Напомним, 15 мая 2017 года указом президента Украины было введено в действие решение СНБО Украины от 28 апреля того же года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", согласно которому на территории Украины была заблокирована работа ряда российских веб-ресурсов, в том числе социальной сети "ВКонтакте". 14 мая 2020 года Владимир Зеленский продлил эти санкции.

В сентябре в СМИ появилась информация о том, что запрещенная российская соцсеть "Вконтакте" вновь заработала в Украине. В СНБО уверены, что активизация работы российских социальных сетей накануне выборов может представлять угрозу национальной безопасности страны.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) СНБО (4462) ВКонтакте (61) Золотухин Дмитрий (16)
+12
А торговлю с рососией когда прекратим и проросийских мудаков вышлем или хотя бы на учет поставим?
25.09.2020 21:21 Ответить
25.09.2020 21:21 Ответить
+10
А когда прикроют пропагандистские кремлевские каналы Медведчука, самого медведчука упакуют на НАры??! Бояться кума ***** Пу..обидеть.
25.09.2020 22:30 Ответить
25.09.2020 22:30 Ответить
+9
Мы в курсе, что собой парашка представляет.
25.09.2020 21:18 Ответить
25.09.2020 21:18 Ответить
Ну порушувати закон вони вміють, це вони доказували не і не раз.
25.09.2020 21:10 Ответить
25.09.2020 21:10 Ответить
25.09.2020 21:56 Ответить
25.09.2020 21:56 Ответить
https://censor.net/ru/user/476006 - ти чьих будешь, холоп ? Из лугандонии, любитель рускаво мира
25.09.2020 21:18 Ответить
25.09.2020 21:18 Ответить
https://censor.net/ru/user/476006 - та іди ти нах кацапсина
25.09.2020 21:30 Ответить
25.09.2020 21:30 Ответить
Мы в курсе, что собой парашка представляет.
25.09.2020 21:18 Ответить
25.09.2020 21:18 Ответить
СНБО делать не.уй,ввести визовый режим с козлостаном сил нет,а здесь такие смелые
25.09.2020 21:17 Ответить
25.09.2020 21:17 Ответить
+++
кацапы шастают туда-сюда, как к себе домой ! А они с вконтактиками и одноглазниками борются
25.09.2020 21:47 Ответить
25.09.2020 21:47 Ответить
Оно то конечно всё так, но на карандашик мы тебя посадим на всякий случай... А там видно будет, враг ты или просто ватница дурная...
25.09.2020 21:24 Ответить
25.09.2020 21:24 Ответить
НЕ погоджуся. Держава захищається як може. І обмеження доступу в джерела "руского міра" - достатньо дієві. VPN задіяти - не так вже й просто, слід хоч якусь тяму в ІТ мати.
Чи по вашому можна і Кісєльова зі Скобєєвою транслювати окремим каналом, мовляв - демократія, українці розберуться?
НЕ ЗГОДЕН!
25.09.2020 21:41 Ответить
25.09.2020 21:41 Ответить
це ти про "стару собаку"?
25.09.2020 21:48 Ответить
25.09.2020 21:48 Ответить
І канали закривати і зауважувати тим, хто настійливо "вконтактує" з рускім міром. Одне іншому не суперечить.
25.09.2020 21:50 Ответить
25.09.2020 21:50 Ответить
"купа проросійського контенту" - серед купи іншого, НЕ проросійського контенту - це одне, а ВИКЛЮЧНО проросійський контент - це про ВКонтактє.
Обмеження дієві.
25.09.2020 21:56 Ответить
25.09.2020 21:56 Ответить
Коли їду в таксі, помічаю яндекс навігатор у деяких водіїв. Раніше користувалися через впн, а тепер, кажуть, лайф не блокує принаймні янлекс навігатор.
25.09.2020 23:11 Ответить
25.09.2020 23:11 Ответить
сьогодні зайшла на пром.ua напромити куртку для сина, так воно мені видало "купити НА Україні". я насилу забила В. ще пре мені ціни у фублях! йохані лакеї тихою сапою пропхнули рашку вже всюди. ненавиджу цих сук проросійських
26.09.2020 10:53 Ответить
26.09.2020 10:53 Ответить
Іноді шукаю адресно-телеіонну базу мешканців того чи іншого українського міста. І знаходжу на кацапських ресурсах. Це аже не кросівки-курточки.
02.10.2020 22:09 Ответить
02.10.2020 22:09 Ответить
Дуже не просто...
26.09.2020 08:45 Ответить
26.09.2020 08:45 Ответить
і шо з того ...данілову пох...
25.09.2020 21:18 Ответить
25.09.2020 21:18 Ответить
Иногда мне кажется что их там в правительстве то ли травят газом то ли раздают кокс бесплатно.
25.09.2020 21:19 Ответить
25.09.2020 21:19 Ответить
Правильно - этот дурак, Данилов тупо сделал так шоб туда будут заходить просто потому что он "запретил". И что - он кретин или шпион? Хотя, вспомнив его рожу - оно походу два в одном.
Подумать только - какое то говно будет "ставить на учет"? то есть как детям будет что то запрещать и куда то не пущать? лесом пусть идет. типо мне какая то обезьяна должна указывать шо делать, прямо как в Рашке с Роскомпозором.
25.09.2020 21:19 Ответить
25.09.2020 21:19 Ответить
да.да.да !!! Это же очевидно . как дважды два . Они артисты и знают как привлечь внимание к продукту чтобы вызвать к нему интерес ....ДАНИЛОВ НЕ ДУРАК .. ОН ПРОСТО ПРОВОКАТОР .
25.09.2020 21:40 Ответить
25.09.2020 21:40 Ответить
Ставить на учет надо, только не в полиции, а в дурдоме.Отследить можно,вероятно имели ввиду отслеживать тех кто активно пользуется вконтаченым сервисом, картинки постит, призывы пишет, вот тех да,держать под надзором
25.09.2020 21:19 Ответить
25.09.2020 21:19 Ответить
https://censor.net/ru/user/451174 - а шо в VK такого корисного ? Невже великі матерії розглядають
25.09.2020 21:21 Ответить
25.09.2020 21:21 Ответить
https://censor.net/ru/user/451174 - ні, пиДЦ, це коли дибіли використовуючи ВПН лізуть в це гівно VK, Рамблер, Страна UA та інш.
25.09.2020 21:28 Ответить
25.09.2020 21:28 Ответить
фирман, вот и не лезь. Не тебе решать за всех и этому дебилу Данилову тоже. Так шо отвянь со своими сверхненужными поучениями
25.09.2020 21:35 Ответить
25.09.2020 21:35 Ответить
ну так тут мова за то шо - с фига ли нам надо шоп кто то решал куда заходить, прямо как в Козлостане да еще и под угрозой постановки "на учет".

если незаконное что-то делают - то да, надо ловить и судить, но блин - это же дичь то шо высрал этот данилов.
25.09.2020 21:28 Ответить
25.09.2020 21:28 Ответить
С чего это вдруг? Эта вата в своих профилях сама о себе все расскажет!
25.09.2020 21:21 Ответить
25.09.2020 21:21 Ответить
А торговлю с рососией когда прекратим и проросийских мудаков вышлем или хотя бы на учет поставим?
25.09.2020 21:21 Ответить
25.09.2020 21:21 Ответить
Ты сейчас сломаешься, дружок, но придется выслать Пороха, который продолжает угощать кацапню конфетами и тортами
25.09.2020 23:49 Ответить
25.09.2020 23:49 Ответить
Нет это ты сейчас сломаешься, я срал на пороха, тимошенко,знленского, всю партию регионов, ляшка и медведчука с путиным. Все кто сейчас у власти вонючие козлы которых не мешало бы потрусить и закрыть лет на 25, да и я еще и срал на коммунистов сралина и членина.
26.09.2020 08:27 Ответить
26.09.2020 08:27 Ответить
"А нах их вообще отслеживать???" - Правильно, их надо отстреливать
25.09.2020 21:24 Ответить
25.09.2020 21:24 Ответить
Мертвечук не агент кремля, а пользователи "Вконтакте" это враги. А вы с головой дружите.
25.09.2020 21:29 Ответить
25.09.2020 21:29 Ответить
Если без стёба, то ВКонтакте сидят либо дети, либо одуревшие от безделья домохозяйки, либо пасущие тех и других лахтинские пропагандоны. Отучать и проучать нужно все три категории. Так что Данилов абсолютно прав.
25.09.2020 21:32 Ответить
25.09.2020 21:32 Ответить
ну вперед. Пойдешь отучать? Смелости хватит?
25.09.2020 21:38 Ответить
25.09.2020 21:38 Ответить
Ты статью читал? Или сразу в комменты срать?
25.09.2020 21:42 Ответить
25.09.2020 21:42 Ответить
А нафига их отслеживать?
ЛОХи САМИ свои адреса проживания публикуют.
Простейший БОТ все легко просканирует.
25.09.2020 21:33 Ответить
25.09.2020 21:33 Ответить
у них смена закончилась Или методички ещё не обновили по этой теме.
25.09.2020 21:51 Ответить
25.09.2020 21:51 Ответить
Я думал за что такие зарплаты чиновникам платят, я понял, за то чтобы отслеживали пользователей "Вконтакте". На сегодняшний день это самая главная задача.
25.09.2020 21:38 Ответить
25.09.2020 21:38 Ответить
Вообще элеметарно... можно я буду вместо этого золотухина? забаню не только вконтакте а всю росию за пару кликов
25.09.2020 21:38 Ответить
25.09.2020 21:38 Ответить
короче, Золотухин сказал, что секретарь СНБО ляпнул "фигуру речи"
25.09.2020 21:42 Ответить
25.09.2020 21:42 Ответить
Золотухин бывший старший помощник младшего повара, и эксперт из него не лучший, чем из всех нас тут.
25.09.2020 21:45 Ответить
25.09.2020 21:45 Ответить
тогда удачи в постановке на учет пользователей в контакте, она вам явно понадобится
25.09.2020 21:47 Ответить
25.09.2020 21:47 Ответить
Нифига. У нас всё налажено и есть все ресурсы.
25.09.2020 21:57 Ответить
25.09.2020 21:57 Ответить
Только для вот такого идиотизма и есть все ресурсы, потому как идиотов много. Ни для чего стоящего ресурсов нет
25.09.2020 21:59 Ответить
25.09.2020 21:59 Ответить
В Дизель-шоу только что зелёную шоблу просто размазали, без всякой политики))
25.09.2020 21:49 Ответить
25.09.2020 21:49 Ответить
На конвейере ЗАЗа локализовали почти весь модельный ряд АвтоВАЗа.
25.09.2020 21:51 Ответить
25.09.2020 21:51 Ответить
ніякий поважаючий себе українець це рашенгівно не купить... )))
є альтернатив МОРЕ ..
ЗАЗ объявил о начале производства авто Groupe Renault для украинского рынка
ЧЕТВЕРГ, 10 СЕНТЯБРЯ 2020, 10:35
25.09.2020 21:59 Ответить
25.09.2020 21:59 Ответить
Так АвтоВАЗ і належить Renault.
25.09.2020 22:14 Ответить
25.09.2020 22:14 Ответить
В раше все записи всех провайдеров сохраняются за последние полгода и все провайдеры обязаны предоставлять ФСБ ключи к шифрованию. Не то, чтобы я за, но ситуация асимметричной получается. Раша - страна агрессор и все контакты ее это потенциальный источник терроризма. Здесь международное право не действует потому как одна сторона это право заведомо не признаёт. Мы что, будем признавать верховенство рашистского права над нашим?
25.09.2020 21:56 Ответить
25.09.2020 21:56 Ответить
https://112.ua/politika/kabmin-uvolil-dzhaparovu-i-zolotuhina-s-dolzhnosti-zamministra-informpolitiki-506063.html Кабмин уволил Джапарову и Золотухина с должности замминистра информполитики

ось такі "кадри" працювали в "Мінстеці",створеному Порошенко для свого кума ((((
ось тому була повністю просрана інформаційна віна на Сході.Абсолютно нікчемна і імпотентна людина Золотухін,здатна лише класно виправдовувати свою НЕМІЧ...
25.09.2020 21:56 Ответить
25.09.2020 21:56 Ответить
Нечего увиливать. На учет значит на учет.
25.09.2020 22:01 Ответить
25.09.2020 22:01 Ответить
Ну и бараны занимаются информационными технологиями в нашем правительстве.
А, в общем, чего хотеть, они учились у таких же баранов в каком нибудь Политехе или могилянке.
25.09.2020 22:07 Ответить
25.09.2020 22:07 Ответить
Полный звиздешь несостоявшегося диджитализатора. Совсем чувырло заговорилось.. Никто не запретит госслужбам при оперативной разработке создавать базы клиентов запрещенного Законом контента. По логике этого клоуна, получается, опера не имеют права создавать базы посетителей запрещенных сайтов, например, посетителей сайтов террористических организаций, детской порнухи и т.п.? Так что-ли?
25.09.2020 22:11 Ответить
25.09.2020 22:11 Ответить
Пардон, зря наехал на квартальных. Этот гусь еще шоколадника кадр...
25.09.2020 22:20 Ответить
25.09.2020 22:20 Ответить
Значит те, кто чатятся во вражеских социальных сетях - враги, хотя я их не оправдываю, действительно могут в любой момент выстрелить в спину. А те, кто сотрудничает с врагом официально (хотя Россия на законодательском уровне признана страной-агрессором) на бизнес-проектах с ней - белые и пушистые. Это корпоративы для путинской элиты, съемки сериалов и концертов, в которых Украина - недострана, готовая принять любого с любой стороны, это торговля с оккупантом. Так кого должен брать на список Данилов? Может нужно начинать с ЗЕ?
25.09.2020 22:13 Ответить
25.09.2020 22:13 Ответить
Вконтакте устарело. Сейчас в инстаграмах все сидят. Как когда то вконтакте задвинуло одноклассников.
25.09.2020 22:24 Ответить
25.09.2020 22:24 Ответить
А когда прикроют пропагандистские кремлевские каналы Медведчука, самого медведчука упакуют на НАры??! Бояться кума ***** Пу..обидеть.
25.09.2020 22:30 Ответить
25.09.2020 22:30 Ответить
Каналы 112,Зик,нью сван откровенные расийские пропавгандонские каналы . Зккрыть для начало гавно этот рассадник медведчуковский сепарсккий . медведчука поймать и с оксанкой повесить как сабак .Врагов Украины нужно уничтожать физически.
25.09.2020 22:35 Ответить
25.09.2020 22:35 Ответить
всё правильно. следить за своими гражданами - плохо пахнет.
25.09.2020 22:46 Ответить
25.09.2020 22:46 Ответить
В данном случае следят не за гражданами, а совершенно обосновано за соблюдением гражданами закона, направленного противодействовать информационным атакам и сбору сведений спецслужбами государства-агрессора.
25.09.2020 23:13 Ответить
25.09.2020 23:13 Ответить
фраза "поставлены на учет" пахнет кацапией.
25.09.2020 23:16 Ответить
25.09.2020 23:16 Ответить
Чем бы не пахло, смысла это не меняет: лезешь в "контаты" - совершено обосновано рискуешь попасть на карандаш спецслужб...
26.09.2020 02:25 Ответить
26.09.2020 02:25 Ответить
ок, лезут все через VPN.
26.09.2020 07:17 Ответить
26.09.2020 07:17 Ответить
Через VPN лезут не все, а "мазохисты", которые тащатся от черепашьей скорости загрузки, вместо того чтобы спокойно юзать фейсбук на нормальной скорости, как все нормальные люди...Да, на "ВК" больше пиратского контента, размещением которого фсбшники завлекают народ, но качать его на ВПН-скорости - в наше время это извращение. Кстати, собственно против самого "пиратского контента" совершено ничего не имею против даже из идеологических соображений, но только если он размещен не на фсбшных серверах...
26.09.2020 12:34 Ответить
26.09.2020 12:34 Ответить
если доступ закрыт, значит все кто лезут - лезут через впн.
26.09.2020 19:13 Ответить
26.09.2020 19:13 Ответить
Так и я о том же... Чо туда на фсбшные сервера лезть, корячиться, когда можно спокойно сидеть в ФБ с тем же самым и даже еще более лучшим функционалом?
26.09.2020 19:39 Ответить
26.09.2020 19:39 Ответить
А то, что кум врага путина сидит у нас в Раде, не представляет угрозу стране??? Какие же вы всё-таки дебильные идиоты.
25.09.2020 23:28 Ответить
25.09.2020 23:28 Ответить
Патцаны, слушающие музыку в ВК - враги народа. А его низзя. Он же занимается правами человеков!
26.09.2020 08:21 Ответить
26.09.2020 08:21 Ответить
А чо, больше нигде музыки нельзя слушать? Только на фсбшых серверах ВК?
26.09.2020 20:15 Ответить
26.09.2020 20:15 Ответить
Якщо людина хоче щось зробити - вона шукає можливості.

Якщо не хоче -шукає причини.
26.09.2020 00:26 Ответить
26.09.2020 00:26 Ответить
по закону невозможно

Законы для Лохов.
Ср@ли они на законы.
26.09.2020 08:16 Ответить
26.09.2020 08:16 Ответить
цирк и на это не способен, канава.
26.09.2020 10:27 Ответить
26.09.2020 10:27 Ответить
Украина не страна дураков,соседка -да, там ватные ублюдки,а сколько их с клоунами во власти здесь...после выборов не надо будет в контакте ,они будут тут со слугами с огорода вышивать по матинке,как по бродвею,за что же тогда Бог наказывает Украину и кто это 73%...
26.09.2020 12:34 Ответить
26.09.2020 12:34 Ответить
Цікаво, а з якої нормативної бази харчувався цей безпечний експерт, коли був заступником міністра інформполітики в уряді славних папєрєдніків?
26.09.2020 18:52 Ответить
26.09.2020 18:52 Ответить
 
 