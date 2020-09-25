Отследить пользователей "ВКонтакте" невозможно, - бывший замминистра информационной политики Золотухин
Работа российской соцсети "ВКонтакте" в Украине запрещена в рамках санкций против комании "Mail.ru Group" друга Путина Алишера Усманова. Украинские пользователи сервиса не являются субъектами санкций, и отследить их по закону невозможно.
Такого мнения придерживается Дмитрий Золотухин - эксперт по информационным технологиям, бывший заместитель министра информационной политики. Об этом он сказал в эфире "Громадського радіо", информирует Цензор.НЕТ.
"Санкции имели экономический характер. И субъектами этих санкций могут быть исключительно зарубежные страны, компании, зарегистрированные в иностранных странах, и физические лица, зарегистрированные в иностранных странах, если они представляют определенную угрозу для национальных интересов Украины. Никакие другие субъекты, в том числе граждане Украины, не относятся к вышеназванным категориям", - сказал Золотухин.
Читайте на Цензор.НЕТ: Граждане Украины, пользующиеся "ВКонтакте" будут поставлены на учет в правоохранительных органах, - Данилов
Он считает, что слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что все пользующиеся "ВКонтакте" граждане Украины будут поставлены на учет в правоохранительных органах, следует воспринимать как оговорку или фигуру речи.
"В случае, если есть перспективы и планы создать дополнительную нормативно-правовую базу по этому вопросу, то нужно начинать именно с этого. То есть, какие нормы разработают и примут и в парламенте, на основании которых будет осуществляться какая-то деятельность по отслеживанию, сбору персональных данных", - пояснил Золотухин.
Также на Цензор.НЕТ: МКИП обратится в Google и Apple с требованием изъять приложение "ВКонтакте" для украинцев
Напомним, 15 мая 2017 года указом президента Украины было введено в действие решение СНБО Украины от 28 апреля того же года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", согласно которому на территории Украины была заблокирована работа ряда российских веб-ресурсов, в том числе социальной сети "ВКонтакте". 14 мая 2020 года Владимир Зеленский продлил эти санкции.
В сентябре в СМИ появилась информация о том, что запрещенная российская соцсеть "Вконтакте" вновь заработала в Украине. В СНБО уверены, что активизация работы российских социальных сетей накануне выборов может представлять угрозу национальной безопасности страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
кацапы шастают туда-сюда, как к себе домой ! А они с вконтактиками и одноглазниками борются
Чи по вашому можна і Кісєльова зі Скобєєвою транслювати окремим каналом, мовляв - демократія, українці розберуться?
НЕ ЗГОДЕН!
Обмеження дієві.
Дуже не просто...
Подумать только - какое то говно будет "ставить на учет"? то есть как детям будет что то запрещать и куда то не пущать? лесом пусть идет. типо мне какая то обезьяна должна указывать шо делать, прямо как в Рашке с Роскомпозором.
если незаконное что-то делают - то да, надо ловить и судить, но блин - это же дичь то шо высрал этот данилов.
ЛОХи САМИ свои адреса проживания публикуют.
Простейший БОТ все легко просканирует.
є альтернатив МОРЕ ..
ЗАЗ объявил о начале производства авто Groupe Renault для украинского рынка
ЧЕТВЕРГ, 10 СЕНТЯБРЯ 2020, 10:35
ось такі "кадри" працювали в "Мінстеці",створеному Порошенко для свого кума ((((
ось тому була повністю просрана інформаційна віна на Сході.Абсолютно нікчемна і імпотентна людина Золотухін,здатна лише класно виправдовувати свою НЕМІЧ...
А, в общем, чего хотеть, они учились у таких же баранов в каком нибудь Политехе или могилянке.
Якщо не хоче -шукає причини.
Законы для Лохов.
Ср@ли они на законы.