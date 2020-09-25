Отследить пользователей "ВКонтакте" невозможно, - бывший замминистра информационной политики Золотухин

Работа российской соцсети "ВКонтакте" в Украине запрещена в рамках санкций против комании "Mail.ru Group" друга Путина Алишера Усманова. Украинские пользователи сервиса не являются субъектами санкций, и отследить их по закону невозможно.

Такого мнения придерживается Дмитрий Золотухин - эксперт по информационным технологиям, бывший заместитель министра информационной политики. Об этом он сказал в эфире "Громадського радіо", информирует Цензор.НЕТ.

"Санкции имели экономический характер. И субъектами этих санкций могут быть исключительно зарубежные страны, компании, зарегистрированные в иностранных странах, и физические лица, зарегистрированные в иностранных странах, если они представляют определенную угрозу для национальных интересов Украины. Никакие другие субъекты, в том числе граждане Украины, не относятся к вышеназванным категориям", - сказал Золотухин.

Он считает, что слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что все пользующиеся "ВКонтакте" граждане Украины будут поставлены на учет в правоохранительных органах, следует воспринимать как оговорку или фигуру речи.

"В случае, если есть перспективы и планы создать дополнительную нормативно-правовую базу по этому вопросу, то нужно начинать именно с этого. То есть, какие нормы разработают и примут и в парламенте, на основании которых будет осуществляться какая-то деятельность по отслеживанию, сбору персональных данных", - пояснил Золотухин.

Напомним, 15 мая 2017 года указом президента Украины было введено в действие решение СНБО Украины от 28 апреля того же года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", согласно которому на территории Украины была заблокирована работа ряда российских веб-ресурсов, в том числе социальной сети "ВКонтакте". 14 мая 2020 года Владимир Зеленский продлил эти санкции.

В сентябре в СМИ появилась информация о том, что запрещенная российская соцсеть "Вконтакте" вновь заработала в Украине. В СНБО уверены, что активизация работы российских социальных сетей накануне выборов может представлять угрозу национальной безопасности страны.