Паркан відреставрованого за 1,3 млрд Маріїнського палацу почав розвалюватися на частини. ФОТОрепортаж
Від паркана Маріїнського палацу, який після багаторічної реставрації відкрили у вересні, відвалилися шматки декору.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото опублікував Олександр Білецький.
За фото видно, що елементи огорожі трималися на монтажній піні.
Реставраційні роботи в Маріїнському палаці почалися ще в 2007 році і мали закінчитися в 2010. Однак через недостатнє фінансування їх часто призупиняли. Це призвело до того, що відреставровані частини руйнувалися і доводилося все робити заново. У підсумку кошторис (за даними на 2015-й рік) зріс до 1,3 млрд гривень із 423 млн (згідно з кошторисом на 2007 рік). У свою чергу, в Офісі президента, посилаючись на дані Держуправління справами, заявили, що на ремонт з 2007 року витратили 992 млн гривень.
У 2018 році у палаці провели перший офіційний прийом, але окремі роботи ще деякий час тривали.
Маріїнський палац є пам'яткою архітектури бароко, його почали будувати в 1744 році за проєктом італійського архітектора Бартоломео Растреллі.
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тот асфальт, на который они списывают "Ковид-Фонд" - клали еще при Порошенко.
Надеюсь с зеленой наклеечкой "Зе!" объезжал?
Из запланированных 6,5 тысяч километров строительства дорог (на которое из "Фонда борьбы с COVID-19" перераспределено 34,89 млрд. гривен) на нынешнее время в стадии "первичной готовности" находится 984 км дорог на что потрачено 5 281 809 230 гривен. Из этой суммы только 893.665 млн. гривен проходит по проведенным государственным тендерам на строительство дорог, остальное числится расходами на "підтриманні належного стану доріг державного значення".
Средняя тендерная цена 1 км дороги в 2020 году составляла 234 млн. грн. Для сравнения - средняя тендерная цена 1 км дороги в 2019 году составляла 144 млн. грнТы, павлик, явно в багажнике ездил, с кляпом во рту...
не надо. не будем уподобл... хотя я на выборы - зась.
сперва читать а потом слушать музыку
https://www.youtube.com/watch?v=lgFnsz5D9XM
1,3 миллиарда положили себе в каман, а на 20к грн наняли таджиков, что на плитке у пенсионеров гастарбайтят.
Потому как на монтажной пене решили сэкономить. Бетон в смету таджиков никак не влазил.
Чи вважаєш що будівельників привозили на будівництво аж із муськви і підєрбурга . ?? Який , до речі , будували теж українці ( десятки тис козаків ) .. !!
По ідеї повинна бути гарантія до двох років.
А ще по хорошому можна пройтись простукають весь забор гумовим молоточком і виписать рекламацію - підозрюю обсипиться багато де.
працює