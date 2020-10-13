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Паркан відреставрованого за 1,3 млрд Маріїнського палацу почав розвалюватися на частини. ФОТОрепортаж

Від паркана Маріїнського палацу, який після багаторічної реставрації відкрили у вересні, відвалилися шматки декору.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото опублікував Олександр Білецький.

Паркан відреставрованого за 1,3 млрд Маріїнського палацу почав розвалюватися на частини 01
Паркан відреставрованого за 1,3 млрд Маріїнського палацу почав розвалюватися на частини 02
Паркан відреставрованого за 1,3 млрд Маріїнського палацу почав розвалюватися на частини 03

За фото видно, що елементи огорожі трималися на монтажній піні.

Реставраційні роботи в Маріїнському палаці почалися ще в 2007 році і мали закінчитися в 2010. Однак через недостатнє фінансування їх часто призупиняли. Це призвело до того, що відреставровані частини руйнувалися і доводилося все робити заново. У підсумку кошторис (за даними на 2015-й рік) зріс до 1,3 млрд гривень із 423 млн (згідно з кошторисом на 2007 рік). У свою чергу, в Офісі президента, посилаючись на дані Держуправління справами, заявили, що на ремонт з 2007 року витратили 992 млн гривень.

У 2018 році у палаці провели перший офіційний прийом, але окремі роботи ще деякий час тривали.

Маріїнський палац є пам'яткою архітектури бароко, його почали будувати в 1744 році за проєктом італійського архітектора Бартоломео Растреллі.

Автор: 

архітектура (89) Київ (19457) парк (124) резиденція (40)


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Топ коментарі
+15
не потечет.
тот асфальт, на который они списывают "Ковид-Фонд" - клали еще при Порошенко.
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13.10.2020 14:23
+14
У мене є сусід Серьога - золоті руки, він би цей ремонт за 2 тижні зробив би за півціни (750 млн.грн - 50 млн - мені за посередництво).
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13.10.2020 14:23
+13
Скоро и асфальт с фонда коронавирусам так потечёт
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13.10.2020 14:21
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Скоро и асфальт с фонда коронавирусам так потечёт
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13.10.2020 14:21 Відповісти
не потечет.
тот асфальт, на который они списывают "Ковид-Фонд" - клали еще при Порошенко.
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13.10.2020 14:23 Відповісти
Асфальт при пепо гнойсман ложил только языком. Объездил в начале сентября половину Украины, от северо-востока до юго-запада. Дороги строятся ВЕЗДЕ, притом - стахановскими темпами и строятся - очень быстро и качественно. Так шо, маленькое сусло - еще раз мимо!
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13.10.2020 15:14 Відповісти
а вот и зе-тыпил вылез. "объезжал" он...
Надеюсь с зеленой наклеечкой "Зе!" объезжал?
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13.10.2020 15:21 Відповісти
Конечно. С наклеечкой мелкого недосуслика с рошенкой в зубах в недостроенной клетке. Не подавись от злобы, шыкаладное недоразумение
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13.10.2020 17:55 Відповісти
Ты об этом, павлик?

Из запланированных 6,5 тысяч километров строительства дорог (на которое из "Фонда борьбы с COVID-19" перераспределено 34,89 млрд. гривен) на нынешнее время в стадии "первичной готовности" находится 984 км дорог на что потрачено 5 281 809 230 гривен. Из этой суммы только 893.665 млн. гривен проходит по проведенным государственным тендерам на строительство дорог, остальное числится расходами на "підтриманні належного стану доріг державного значення".
Средняя тендерная цена 1 км дороги в 2020 году составляла 234 млн. грн. Для сравнения - средняя тендерная цена 1 км дороги в 2019 году составляла 144 млн. грнТы, павлик, явно в багажнике ездил, с кляпом во рту...
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13.10.2020 15:34 Відповісти
чтобы построить дорогу надо столько спроектировать и согласовать заключить, что это точно начиналось не при зеле )
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13.10.2020 16:02 Відповісти
И не только асфальт. У нас в Днепре, Филатов к выборам затеял свою "большую стройку". Такое же качество.
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13.10.2020 15:12 Відповісти
Хлопці, ви найкращі!))) Жванецький відпочиває!
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13.10.2020 16:04 Відповісти
В стране война, а они заборы ремонтируют. зебилы...
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13.10.2020 14:21 Відповісти
Реставрационные работы в Мариинском дворце начались еще в 2007 году и должны были закончиться в 2010. Однако из-за недостаточного финансирования их часто приостанавливали. Это привело к тому, что отреставрированные части разрушались и приходилось все делать заново. В итоге смета (по данным на 2015-й год) выросла до 1,3 млрд гривен с 423 млн (согласно сметы на 2007 год). В свою очередь, в Офисе президента, ссылаясь на данные Госуправления делами, заявили, что на ремонт с 2007 года потратили 992 млн гривен. Источник: https://censor.net/ru/p3224606\\\\\\\\\\\\\\\\

не надо. не будем уподобл... хотя я на выборы - зась.
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13.10.2020 14:24 Відповісти
да какая разница какой год, я статью серовно не читал
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13.10.2020 14:27 Відповісти
зачем?
сперва читать а потом слушать музыку
https://www.youtube.com/watch?v=lgFnsz5D9XM
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13.10.2020 15:33 Відповісти
гроші пішли Миздобулу на пасіку.
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13.10.2020 14:41 Відповісти
Верните Растрелли. На место Растрелли уберите офис президента. И все станет на свои места.
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13.10.2020 14:22 Відповісти
Что тут непонятного?
1,3 миллиарда положили себе в каман, а на 20к грн наняли таджиков, что на плитке у пенсионеров гастарбайтят.
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13.10.2020 14:22 Відповісти
Судя по всему так и есть.
Потому как на монтажной пене решили сэкономить. Бетон в смету таджиков никак не влазил.
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13.10.2020 15:10 Відповісти
ни фига се, угрохали гроши на клятое имперское руцкое наследие в то время, когда агрессор начал всем вредить
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13.10.2020 14:23 Відповісти
руцкое наследие находится в пределах Мокшании
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13.10.2020 14:29 Відповісти
Маріїнський палац збудовано за проектом італійця Растреллі , будівельниками українцями , за гроші ( податки ) , зібрані імперським урядом з українців . То яким боком сюди - роісся .?? .

Чи вважаєш що будівельників привозили на будівництво аж із муськви і підєрбурга . ?? Який , до речі , будували теж українці ( десятки тис козаків ) .. !!
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13.10.2020 16:07 Відповісти
Якуты и буряты приехали и построили...
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13.10.2020 17:06 Відповісти
У мене є сусід Серьога - золоті руки, він би цей ремонт за 2 тижні зробив би за півціни (750 млн.грн - 50 млн - мені за посередництво).
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13.10.2020 14:23 Відповісти
ещё и монетками по периметру оклеил бы )))
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13.10.2020 14:37 Відповісти
Все халяву жрете и вам за посредничество ? Ничего не хотите делать , только халяву давай ? Вот и результат.
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13.10.2020 14:49 Відповісти
вы фсьо врёти,ваши даказательства не даказательства
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13.10.2020 14:25 Відповісти
ну чего вы? вы видели какая сейчас дорогая монтажная пена?
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13.10.2020 14:28 Відповісти
Монтажникам оту піну задуть в один спєціфічєскій отвір.
По ідеї повинна бути гарантія до двох років.
А ще по хорошому можна пройтись простукають весь забор гумовим молоточком і виписать рекламацію - підозрюю обсипиться багато де.
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13.10.2020 14:29 Відповісти
Кому рекламацию? Там 20 подрядчиков сменились за эти годы и юрлиц уж и след простыл.
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13.10.2020 14:41 Відповісти
Тому хто робив забор. Я описую як це повинно працювати, а не як це у нас працює
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13.10.2020 15:37 Відповісти
Нууу. Як повинно працювати, будівельники самі можуть розказати. Це як розказувати про все добре, проти усього поганого. Злого нічого, та і корисного нема.
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13.10.2020 17:24 Відповісти
Синей изолентой примотайте - века простоит!
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13.10.2020 14:31 Відповісти
билеты за осмотр развалин не пробовали продавать? )))
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13.10.2020 14:31 Відповісти
То, шо там ви кажете про якутського скульптора? У нас і свої не гірші.
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13.10.2020 14:39 Відповісти
Вот так украинцы делают для себя . Все через сраку и жизнь их тоже через сраку . Все как не у людей , даже Рождество и то как не у людей .
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13.10.2020 14:47 Відповісти
не факт
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13.10.2020 16:54 Відповісти
Зауважте що, все це робилося за часів вельми таки патріотичного Ющенко. За щирою вишиванкою у них у всіх ховається зовсім нещира душа клептократів.
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13.10.2020 14:47 Відповісти
Ага , это Ющенко виноват , что нарид так деградировал и все делает через сраку ? Это сам Ющенко должен стоять с кувалдой и быть в морду рукожопых ? Я правильно понимаю вашу мысль?
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13.10.2020 14:52 Відповісти
так, ви усе вірно розумієте.
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13.10.2020 15:00 Відповісти
Равшан и Джамшут заборчик строили это понятно, но у них расценки ведь совсем другие
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13.10.2020 15:19 Відповісти
А що ж ви хотіли за такі копійки, всього за 1,3 млрд грн, - європейську якість? Любу роботу в Україні не виконують на десятиліття, тим більше не століття, - "заробив", зали ще роботи на наступний рік. Як не собі, то комусь ще... Свої ж люди... Роботу треба "любити і берегти"...
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13.10.2020 15:30 Відповісти
А що ж ви хотіли за такі копійки, всього за 1,3 млрд грн, - європейську якість? Любу роботу в Україні не виконують на десятиліття, тим більше не століття, - "заробив", зали ще роботи на наступний рік. Як не собі, то комусь ще... Свої ж люди... Роботу треба "любити і берегти"...
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13.10.2020 15:31 Відповісти
Хило подпенили )))
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13.10.2020 16:28 Відповісти
Хоча б у чомусь прослідковується спадковість української влади...
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13.10.2020 16:40 Відповісти
не хило так крадут
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13.10.2020 16:43 Відповісти
А церезит куда дели?
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13.10.2020 17:46 Відповісти
На дачах Ющенко і Червоненко в Безрадичах...
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13.10.2020 18:06 Відповісти
На скотч надо было на скотч ))))))
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14.10.2020 10:34 Відповісти
 
 