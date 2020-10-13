Паркан відреставрованого за 1,3 млрд Маріїнського палацу почав розвалюватися на частини. ФОТОрепортаж

Від паркана Маріїнського палацу, який після багаторічної реставрації відкрили у вересні, відвалилися шматки декору.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото опублікував Олександр Білецький.







За фото видно, що елементи огорожі трималися на монтажній піні.

Реставраційні роботи в Маріїнському палаці почалися ще в 2007 році і мали закінчитися в 2010. Однак через недостатнє фінансування їх часто призупиняли. Це призвело до того, що відреставровані частини руйнувалися і доводилося все робити заново. У підсумку кошторис (за даними на 2015-й рік) зріс до 1,3 млрд гривень із 423 млн (згідно з кошторисом на 2007 рік). У свою чергу, в Офісі президента, посилаючись на дані Держуправління справами, заявили, що на ремонт з 2007 року витратили 992 млн гривень.

У 2018 році у палаці провели перший офіційний прийом, але окремі роботи ще деякий час тривали.

Маріїнський палац є пам'яткою архітектури бароко, його почали будувати в 1744 році за проєктом італійського архітектора Бартоломео Растреллі.