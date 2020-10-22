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Зеленський прибув з робочою поїздкою на Волинь, - ОП. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Волинської області, повідомляє пресслужба глави держави.

"Глава держави зустрінеться з представниками об'єднаних територіальних громад", - зазначається в повідомленні, передає Цензор.НЕТ.

Також президент перевірить стан реалізації в регіоні програми "Велике будівництво".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський дав інтерв'ю чотирьом українським телеканалам, - ОП. ФОТО

Зеленський прибув з робочою поїздкою на Волинь, - ОП 01

Автор: 

Зеленський Володимир (23754) Волинська область (861)


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Топ коментарі
+23
В Луцкую область приехал бедоносец
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22.10.2020 10:29
+21
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Волынь, - ОП - Цензор.НЕТ 7742
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22.10.2020 10:32
+8
Зачастил туда что-то. Видать грибы пошли.
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22.10.2020 10:38
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В Луцкую область приехал бедоносец
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22.10.2020 10:29 Відповісти
😄
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22.10.2020 10:31 Відповісти
опередил
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22.10.2020 10:31 Відповісти
👍
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22.10.2020 10:34 Відповісти
Зачастил туда что-то. Видать грибы пошли.
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22.10.2020 10:38 Відповісти
😂
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22.10.2020 10:38 Відповісти
И заметьте -это уже вторая его поездка последние 4 месяца
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22.10.2020 10:39 Відповісти
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Волынь, - ОП - Цензор.НЕТ 2090
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22.10.2020 10:46 Відповісти
О! Це вотчина Бєніного Палиці.
Соломки настелять преЗеденту в три шара, щоб йому було м'якенько і тепло.
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22.10.2020 10:31 Відповісти
У Львів поїде чи засц... ?
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22.10.2020 10:32 Відповісти
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Волынь, - ОП - Цензор.НЕТ 7742
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22.10.2020 10:32 Відповісти
Не прямая агитация президентом своей партии...
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22.10.2020 10:33 Відповісти
о, дзіндзіляка (павук - волинське) притаскавсь, гризА (клопіт) на ваші джиги (чуби)
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22.10.2020 10:33 Відповісти
Та най він захолєриться! Тарасякою його попід литку!
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22.10.2020 10:41 Відповісти
Ніхто в нас так не говорить
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22.10.2020 13:35 Відповісти
ЗеДолбоДятлы, скакиже пожалуста, а рояль он с собой возит или пользуется местным из ближайшего сельского клуба?
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22.10.2020 10:36 Відповісти
Волынь опустела, Моника приехала.
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22.10.2020 10:36 Відповісти
Пусть зеленое ******* сьездит на переход в Ягодын может поприветствуют его водилы)))))
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22.10.2020 10:40 Відповісти
Рятуйся хто може.
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22.10.2020 10:47 Відповісти
ну все пропали гриби на волині
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22.10.2020 10:51 Відповісти
П.здец вам, волиняни.
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22.10.2020 10:52 Відповісти
- На фоне грандиозного строительства у него появляются навязчивые идеи : рвётся раздавать какую-то почту, ищет на карте город Волынск....
- Помутнение рассудка!
- Ясно! Делириум треминс.......(с)
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22.10.2020 10:52 Відповісти
Підкажіть що є Володимир-Волинський і Нововолинськ, хай пошукає обласний центр там
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22.10.2020 13:54 Відповісти
Побачимо після виборів активність по регіонам Презедента Зеленського і зрозуміємо це була передвиборча агітація в порушені закону чи напрямок для покращення роботи адміністрацій ! Бо то всьо виглядає як шоу на 95 кварталі!
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22.10.2020 15:32 Відповісти
 
 