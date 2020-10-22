Зеленський прибув з робочою поїздкою на Волинь, - ОП. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Волинської області, повідомляє пресслужба глави держави.
"Глава держави зустрінеться з представниками об'єднаних територіальних громад", - зазначається в повідомленні, передає Цензор.НЕТ.
Також президент перевірить стан реалізації в регіоні програми "Велике будівництво".
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Соломки настелять преЗеденту в три шара, щоб йому було м'якенько і тепло.
- Помутнение рассудка!
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