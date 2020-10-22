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Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Волынь, - ОП. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Волынскую область, сообщает пресс-служба главы государства.

"Глава государства встретится с представителями объединенных территориальных громад", - указывается в сообщении, передает Цензор.НЕТ.

Также президент проверит состояние реализации в регионе программы "Большое строительство".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский дал интервью четырем украинским телеканалам, - ОП. ФОТО

Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Волынь, - ОП 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) Волынская область (996)


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Топ комментарии
+23
В Луцкую область приехал бедоносец
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22.10.2020 10:29
+21
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Волынь, - ОП - Цензор.НЕТ 7742
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22.10.2020 10:32
+8
Зачастил туда что-то. Видать грибы пошли.
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22.10.2020 10:38
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В Луцкую область приехал бедоносец
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22.10.2020 10:29 Ответить
😄
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22.10.2020 10:31 Ответить
опередил
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22.10.2020 10:31 Ответить
👍
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22.10.2020 10:34 Ответить
Зачастил туда что-то. Видать грибы пошли.
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22.10.2020 10:38 Ответить
😂
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22.10.2020 10:38 Ответить
И заметьте -это уже вторая его поездка последние 4 месяца
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22.10.2020 10:39 Ответить
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Волынь, - ОП - Цензор.НЕТ 2090
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22.10.2020 10:46 Ответить
О! Це вотчина Бєніного Палиці.
Соломки настелять преЗеденту в три шара, щоб йому було м'якенько і тепло.
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22.10.2020 10:31 Ответить
У Львів поїде чи засц... ?
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22.10.2020 10:32 Ответить
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Волынь, - ОП - Цензор.НЕТ 7742
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22.10.2020 10:32 Ответить
Не прямая агитация президентом своей партии...
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22.10.2020 10:33 Ответить
о, дзіндзіляка (павук - волинське) притаскавсь, гризА (клопіт) на ваші джиги (чуби)
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22.10.2020 10:33 Ответить
Та най він захолєриться! Тарасякою його попід литку!
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22.10.2020 10:41 Ответить
Ніхто в нас так не говорить
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22.10.2020 13:35 Ответить
ЗеДолбоДятлы, скакиже пожалуста, а рояль он с собой возит или пользуется местным из ближайшего сельского клуба?
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22.10.2020 10:36 Ответить
Волынь опустела, Моника приехала.
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22.10.2020 10:36 Ответить
Пусть зеленое ******* сьездит на переход в Ягодын может поприветствуют его водилы)))))
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22.10.2020 10:40 Ответить
Рятуйся хто може.
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22.10.2020 10:47 Ответить
ну все пропали гриби на волині
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22.10.2020 10:51 Ответить
П.здец вам, волиняни.
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22.10.2020 10:52 Ответить
- На фоне грандиозного строительства у него появляются навязчивые идеи : рвётся раздавать какую-то почту, ищет на карте город Волынск....
- Помутнение рассудка!
- Ясно! Делириум треминс.......(с)
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22.10.2020 10:52 Ответить
Підкажіть що є Володимир-Волинський і Нововолинськ, хай пошукає обласний центр там
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22.10.2020 13:54 Ответить
Побачимо після виборів активність по регіонам Презедента Зеленського і зрозуміємо це була передвиборча агітація в порушені закону чи напрямок для покращення роботи адміністрацій ! Бо то всьо виглядає як шоу на 95 кварталі!
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22.10.2020 15:32 Ответить
 
 