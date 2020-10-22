Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Волынь, - ОП. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Волынскую область, сообщает пресс-служба главы государства.
"Глава государства встретится с представителями объединенных территориальных громад", - указывается в сообщении, передает Цензор.НЕТ.
Также президент проверит состояние реализации в регионе программы "Большое строительство".
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Соломки настелять преЗеденту в три шара, щоб йому було м'якенько і тепло.
- Помутнение рассудка!
- Ясно! Делириум треминс.......(с)