Зеленский дал интервью четырем украинским телеканалам, - ОП. ФОТО

В Офисе Президента анонсировали интервью президента Владимира Зеленского четырем украинским телеканалам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ОП в Facebook.

Отмечается, что запись интервью "Осень-2020: победы и вызовы" будет показана в четверг, 22 октября, в эфире телеканала "Украина" в 18.00, "1+1" - в 18.25, ICTV - в 20.20, "Интер" - в 23.00.













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