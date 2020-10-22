Зеленский дал интервью четырем украинским телеканалам, - ОП. ФОТО
В Офисе Президента анонсировали интервью президента Владимира Зеленского четырем украинским телеканалам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ОП в Facebook.
Отмечается, что запись интервью "Осень-2020: победы и вызовы" будет показана в четверг, 22 октября, в эфире телеканала "Украина" в 18.00, "1+1" - в 18.25, ICTV - в 20.20, "Интер" - в 23.00.
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Опять "теплая ванна", заглядывание в глаза презика..... Обожание .....
А чего не Экспрессо? Или 24? Или блогеров Скрыпина?Соколовой?
Вот это бы шоу я послушал!!!!!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1272472036450656&id=100010636159003 Зєлька потерпілий став чемпіоном України із швидкісного ретирування з Верховної Ради.
Це не тільки непристойно, але й смішно виглядало. Ви звернули увагу, як воно покидало Раду? Вилетіло, як ошпарене. По дурному почував себе Разумков. Він же тільки передавав ведення Стефанчуку, щоб встати й провести Зеленського, а той уже вилетів із залу. Разумков ще так здивовано глянув у бік трибуни, в бік президентського трону, а там пусто. В нього був геть розгублений вид, коли зрозумів, що чмо вже втекло, не прощаючись. Поспіхом побіг слідом за ним.
Виробилася ж уже традиція, починаючи з Кучми, на такі ситуації, яку й воно вже встигло пару разів раніше застосувати. Згідно з нею президент після виступу дуже неспішно відходить від трибуни, робить пару кроків у бік залу, потискає руки кільком ближнім нардепам. Потім заходить у президію, де так само потискає руки спікеру й заступникам, обмінюється кількома фразами. Фактично, позує для всіх теле- й фотожурналістів. І вже після цього неспішно покидає зал.
Да какой у него может быть этот "интервью".
Сантиметров пять?
Я так понимаю, вопрос по Фрейду?
и тоже с 4-х каналов...
Так вот, хочу разъяснить долбодятлам, Порошенко давал интервью тем каналам, которые его люто ненавидели и он не боялся неудобных вопросов.
А зечмо пришло на лояльные и поддерживающие его каналы, где все вопросы и ответы давно отработаны.
Чувствуете разницу, дебилы. Хотя у вас вместо мозгов зелёная плесень, вам думать не дано.
Юрій Бутусов
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