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Зеленский дал интервью четырем украинским телеканалам, - ОП. ФОТО

В Офисе Президента анонсировали интервью президента Владимира Зеленского четырем украинским телеканалам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ОП в Facebook.

Отмечается, что запись интервью "Осень-2020: победы и вызовы" будет показана в четверг, 22 октября, в эфире телеканала "Украина" в 18.00, "1+1" - в 18.25, ICTV - в 20.20, "Интер" - в 23.00.

Зеленский дал интервью четырем украинским телеканалам, - ОП 01

Зеленский дал интервью четырем украинским телеканалам, - ОП 02
Зеленский дал интервью четырем украинским телеканалам, - ОП 03
Зеленский дал интервью четырем украинским телеканалам, - ОП 04
Зеленский дал интервью четырем украинским телеканалам, - ОП 05

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Автор: 

Зеленский (20196) Офис Президента (1793)


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Топ комментарии
+48
Зеленский дал интервью четырем украинским телеканалам, - ОП - Цензор.НЕТ 2160
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22.10.2020 09:41
+39
Зеленский дал интервью четырем украинским телеканалам, - ОП - Цензор.НЕТ 6226
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22.10.2020 09:47
+37
Представляю, как Сергей Поярков пройдется на своем ютубовском блоге по этому интервью.
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22.10.2020 09:37
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Маленьке вшиве пес**теня.
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22.10.2020 11:52 Ответить
Ось українці і дізналися, які у Зеленського улюблені телеканали
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22.10.2020 11:54 Ответить
Ой ржу не могу......
Опять "теплая ванна", заглядывание в глаза презика..... Обожание .....
А чего не Экспрессо? Или 24? Или блогеров Скрыпина?Соколовой?
Вот это бы шоу я послушал!!!!!
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22.10.2020 12:01 Ответить
Вова сццкун и не лох 42, дал интервью ручным каналам олигархов. Борцун с олигархами
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22.10.2020 12:07 Ответить
Все, что можно будет увидеть и услышать в интервью, так это последствия употребления клованом наркоты.
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22.10.2020 12:11 Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1272472036450656&id=100010636159003
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1272472036450656&id=100010636159003 Зєлька потерпілий став чемпіоном України із швидкісного ретирування з Верховної Ради.

Це не тільки непристойно, але й смішно виглядало. Ви звернули увагу, як воно покидало Раду? Вилетіло, як ошпарене. По дурному почував себе Разумков. Він же тільки передавав ведення Стефанчуку, щоб встати й провести Зеленського, а той уже вилетів із залу. Разумков ще так здивовано глянув у бік трибуни, в бік президентського трону, а там пусто. В нього був геть розгублений вид, коли зрозумів, що чмо вже втекло, не прощаючись. Поспіхом побіг слідом за ним.
Виробилася ж уже традиція, починаючи з Кучми, на такі ситуації, яку й воно вже встигло пару разів раніше застосувати. Згідно з нею президент після виступу дуже неспішно відходить від трибуни, робить пару кроків у бік залу, потискає руки кільком ближнім нардепам. Потім заходить у президію, де так само потискає руки спікеру й заступникам, обмінюється кількома фразами. Фактично, позує для всіх теле- й фотожурналістів. І вже після цього неспішно покидає зал.
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22.10.2020 12:13 Ответить
Волька не розуміє для чого існує парламент. В його розумінні це зайва інституція і тільки завад жає розкритись його геніальності в управлінні державою.
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22.10.2020 12:36 Ответить
Зеленський дав інтерв'ю чотирьом українським телеканалам, - ОП - Цензор.НЕТ 5732
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22.10.2020 12:15 Ответить
От хто союзники урода: Ахметов/уркаїна, беня+медведчук/Г+Г, Пінчук та ***********/інтераша. Чотко.
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22.10.2020 12:16 Ответить
блін, забув, що інтераша номінально керує львочкін; а фактично - фірташ.
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22.10.2020 12:20 Ответить
Господи!
Да какой у него может быть этот "интервью".
Сантиметров пять?
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22.10.2020 13:12 Ответить
Сантиметров пять?

Я так понимаю, вопрос по Фрейду?
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22.10.2020 13:20 Ответить
икуровичь,курво, тож перед ростовом с журналистами часто зависал.
и тоже с 4-х каналов...
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22.10.2020 13:20 Ответить
Знову прочитає написане режисером 95-го кварталу. Жодних незручних запитань. Все чиННо та благородно! Все для лохів зелектоРату))!! Дивитись не буду!!
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22.10.2020 13:42 Ответить
Ванна має бути приємної температури ні холоду, ні окропу.
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22.10.2020 19:20 Ответить
Ни одного положительного комента!Это,пожалуй,очередной прорыв и рекорд!
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22.10.2020 13:49 Ответить
В Офисе Президента анонсировали интервью президента Владимира Зеленского четырем украинским телеканалам. Источник: https://censor.net/ru/n3226280
Зеленський дав інтерв'ю чотирьом українським телеканалам, - ОП - Цензор.НЕТ 2746

Зеленський дав інтерв'ю чотирьом українським телеканалам, - ОП - Цензор.НЕТ 4450
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22.10.2020 14:04 Ответить
Одни и те же рожи на первом фото.
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22.10.2020 14:10 Ответить
Увидела комменты заборов, о том что Порошенко тоже давал интервью этим каналам.
Так вот, хочу разъяснить долбодятлам, Порошенко давал интервью тем каналам, которые его люто ненавидели и он не боялся неудобных вопросов.
А зечмо пришло на лояльные и поддерживающие его каналы, где все вопросы и ответы давно отработаны.
Чувствуете разницу, дебилы. Хотя у вас вместо мозгов зелёная плесень, вам думать не дано.
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22.10.2020 14:04 Ответить
Зеботов
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22.10.2020 14:05 Ответить
Борьба с олигархами достигла своего апогея, -смотрите в интервью президента, которое покажут сегодня вечером на канале Ахметова в 18.00 , на канале Коломойского в 18.00 , на канале Пинчука в 20.20 , на канале Фирташа в 23.00. .
Юрій Бутусов
Зеленський дав інтерв'ю чотирьом українським телеканалам, - ОП - Цензор.НЕТ 4888 .
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22.10.2020 14:06 Ответить
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22.10.2020 14:23 Ответить
Мы все президенты, но не все вы журналисты! Так у тебя получается?
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22.10.2020 14:44 Ответить
Фроляк сидить і думає: "Куди я потрапила???"
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22.10.2020 16:04 Ответить
Спілкується тільки з каналами-аналами трансляторами 95-го кварталу.
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22.10.2020 19:18 Ответить
Зеленський дав інтерв'ю чотирьом українським телеканалам, - ОП - Цензор.НЕТ 5571
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23.10.2020 00:05 Ответить
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