В 30-ю годовщину Независимости Украины пройдет военный парад, - указ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №459/2020 о праздновании 30-й годовщины независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст указа.

Организацию и проведение 24 августа 2021 парада войск по случаю 30-й годовщины независимости Украины на улице Крещатик и на Майдане в Киеве возложили на Кабинет Министров.

Кроме того, торжества пройдут при участии представителей органов государственной власти и местного самоуправления, иностранных государств, международных организаций, духовенства и общественности.

Министерству иностранных дел Украины указом поручено организовать приглашение к участию в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Украины представителей иностранных государств, дипломатического корпуса, международных организаций, украинской диаспоры, а также обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины при участии представителей украинской общественности за рубежом мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

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