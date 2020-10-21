В 30-ю годовщину Независимости Украины пройдет военный парад, - указ Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №459/2020 о праздновании 30-й годовщины независимости Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст указа.
Организацию и проведение 24 августа 2021 парада войск по случаю 30-й годовщины независимости Украины на улице Крещатик и на Майдане в Киеве возложили на Кабинет Министров.
Кроме того, торжества пройдут при участии представителей органов государственной власти и местного самоуправления, иностранных государств, международных организаций, духовенства и общественности.
Министерству иностранных дел Украины указом поручено организовать приглашение к участию в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Украины представителей иностранных государств, дипломатического корпуса, международных организаций, украинской диаспоры, а также обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины при участии представителей украинской общественности за рубежом мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украины.
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Кровавая Хунта !
а у нас пока большая половина населения аплодирует 95 кварталу
Ху́нта (или Военная Хунта) (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA исп. junta - собрание) - группа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 военных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0#cite_note-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0#cite_note-Ozhegov-2 [2] , пришедшая к власти насильственным путём в результате https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82 переворота ,https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0#cite_note-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0#cite_note-sc_dict-4 [4] и, как правило, осуществляющая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 диктаторское правление методами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80 террора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0#cite_note-5 [5] .
я про реалии писал.
пусть это будет тотальное совпадение )))
нам хватило шоу этого года...
"Но Зеленский только трясся
И чинарики стрелял.
Он то плакал, то смеялся,
То щетинился как ёж -
Он над нами издевался...
Ну сумасшедший - что возьмёшь! "
На следующей неделе, после выборов ну никак нельзя было его издать.
где то так
Интересно посмотреть, какое новое вооружение будет на Крещатике, которое разработали в внедрили с 2019 года. Не будет ничего нового. Хотя бы вывезли то, что "кровавая хунта" начала делать. В частности "Вільха", "Нептун", "Богдана" и т.д. Этого добра через год должно исчеслятся в десятках и сотнях едениц.
і ще дожити треба