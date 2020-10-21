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В 30-ю годовщину Независимости Украины пройдет военный парад, - указ Зеленского

В 30-ю годовщину Независимости Украины пройдет военный парад, - указ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №459/2020 о праздновании 30-й годовщины независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст указа.

Организацию и проведение 24 августа 2021 парада войск по случаю 30-й годовщины независимости Украины на улице Крещатик и на Майдане в Киеве возложили на Кабинет Министров.

Кроме того, торжества пройдут при участии представителей органов государственной власти и местного самоуправления, иностранных государств, международных организаций, духовенства и общественности.

Министерству иностранных дел Украины указом поручено организовать приглашение к участию в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Украины представителей иностранных государств, дипломатического корпуса, международных организаций, украинской диаспоры, а также обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины при участии представителей украинской общественности за рубежом мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

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Автор: 

День Независимости (1196) Зеленский (20185) указ (528)


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Топ комментарии
+32
Погодите, а не он ли визжал, что парады это зло, совок и попил бабла?
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21.10.2020 17:10
+31
Тебе бы добраться до того тридцатилетия, неЛох сорокалетний.
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21.10.2020 17:10
+30
За три дня до виборів)
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21.10.2020 17:11
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Правила форума Совет форумчан
І він буде приймати цей парад?!
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21.10.2020 17:09 Ответить
та може уже и мертвечук
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21.10.2020 17:10 Ответить
Хунта будет!
Кровавая Хунта !
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21.10.2020 17:12 Ответить
хунта бывает тогда, когда большинство граждан не против, чтобы она была.

а у нас пока большая половина населения аплодирует 95 кварталу
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21.10.2020 17:36 Ответить
Хунте вообще-то похер на чье либо мнение. В том числе и на мнение населения.
Ху́нта (или Военная Хунта) (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA исп. junta - собрание) - группа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 военных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0#cite_note-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0#cite_note-Ozhegov-2 [2] , пришедшая к власти насильственным путём в результате https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82 переворота ,https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0#cite_note-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0#cite_note-sc_dict-4 [4] и, как правило, осуществляющая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 диктаторское правление методами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80 террора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0#cite_note-5 [5] .
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21.10.2020 19:47 Ответить
ну-ну ))
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21.10.2020 19:52 Ответить
А шо не так? Так этот термин трактуется.
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21.10.2020 19:55 Ответить
назови хоть один случай прихода к власти хунты когда большинство населения поддерживает власть
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22.10.2020 09:57 Ответить
Зачем? Термин и его толкование от этого не изменится. И понятие "большинство" - понятие размытое. К примеру 50,1% населения это большинство?
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22.10.2020 10:34 Ответить
да я и не собираюсь обсуждать термин.

я про реалии писал.
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22.10.2020 11:15 Ответить
А что реалии. Естественно, что хунта один из способов сменить власть, когда она не устраивает. Но далеко не факт, что она именно не устраивает большинство, если речь идет о хунте. Иначе зачем устанавливать диктаторское правление.
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22.10.2020 11:29 Ответить
ну хорошо, пусть будет не факт.

пусть это будет тотальное совпадение )))
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22.10.2020 11:38 Ответить
Ок, согласен. За сим наверное пора и закончить наш дискус. Кста, я в нем свое мнение не навязывал Вам. Просто выразил его - не более.
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22.10.2020 11:41 Ответить
Та збав Боже
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21.10.2020 17:58 Ответить
Ні, міністр оборони.
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21.10.2020 19:55 Ответить
Погодите, а не он ли визжал, что парады это зло, совок и попил бабла?
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21.10.2020 17:10 Ответить
Выжимаем сцепление, рычаг в положение "R", плавно отпускаем педаль.
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21.10.2020 17:14 Ответить
В случае с Зелей скорее - нажимаем все педали одновременно (левой - сцепление, правой - газ, а куем - на тормоз), при этом Ермак хаотично дёргает ручку переключения передач.
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21.10.2020 17:20 Ответить
а беня сливает бензин из бака)
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21.10.2020 17:24 Ответить
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21.10.2020 17:25 Ответить
Парад буде , і зе в Ростові буде.
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21.10.2020 18:01 Ответить
Чего не сделаешь для поднятия рейтинга.
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22.10.2020 04:50 Ответить
Тебе бы добраться до того тридцатилетия, неЛох сорокалетний.
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21.10.2020 17:10 Ответить
Что то судьбинушка Анвара Садата в голове крутится.....
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21.10.2020 17:12 Ответить
Или будет опять вот это?
В 30-ю годовщину Дня Независимости Украины пройдет военный парад, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 3386
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21.10.2020 17:11 Ответить
А трусняка могилевской что, не будет?
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21.10.2020 17:32 Ответить
Какой же праздник без трусняка могилевской? Обязательно будет. И "мэрипопинс" на зелёном зонтике. И полонез Огинского на пианино от ***********
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21.10.2020 17:39 Ответить
😁
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21.10.2020 17:46 Ответить
А нафига тогда парад? Зебанутым хватит и вышеперечисленного.
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21.10.2020 18:22 Ответить
Пытается заигрывать с теми, у кого ещё что-то в голове есть. Но делает это, как всегда, крайне тупо и неумело.
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22.10.2020 11:21 Ответить
а давайте без зеленых соплей...
нам хватило шоу этого года...
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21.10.2020 17:11 Ответить
і минулого))
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21.10.2020 17:15 Ответить
За три дня до виборів)
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21.10.2020 17:11 Ответить
и за 10 мес до Свята )))
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21.10.2020 17:12 Ответить
"жить захочешь и не так роскорячишся")

В 30-ю годовщину Дня Независимости Украины пройдет военный парад, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 7795
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21.10.2020 17:15 Ответить
Приперло Вовочку:

"Но Зеленский только трясся

И чинарики стрелял.

Он то плакал, то смеялся,

То щетинился как ёж -

Он над нами издевался...

Ну сумасшедший - что возьмёшь! "
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21.10.2020 17:17 Ответить
Сердючка з поляковою будуть?
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21.10.2020 17:12 Ответить
Будуть.Сердючка з зайцем,Полякова з трусами.
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21.10.2020 17:50 Ответить
І в вишиванці
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21.10.2020 20:00 Ответить
бубочка з останніх сил корчить з себе немалороса)
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21.10.2020 17:12 Ответить
тюю... так "вайна" ж! )) "какіе могут бить паради ва время вайни"?? Хіба не цей аргумент лунав від зеленошмарклевих та їх поціновувачів???
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21.10.2020 17:14 Ответить
Шо, запылало?)))
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21.10.2020 17:16 Ответить
тобі дати вогнегасника? Чи у тазік сядеш?
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21.10.2020 17:17 Ответить
вАва, їдь вже на історичну родіну.. Назавжди їдь.
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21.10.2020 17:16 Ответить
а он ТАМ нужен, этот гемморой ЗЕльоный, шоб Израиль сгорел ?
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21.10.2020 17:19 Ответить
Вова, и ты уверен, что доиграешь на пианинЕ аж до лета?!
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21.10.2020 17:17 Ответить
За игралку повесят.
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21.10.2020 17:52 Ответить
эх, мечты, мечты...
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21.10.2020 17:59 Ответить
Ну до осени же доиграл. Что ему может помешать доиграть до лета.
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21.10.2020 19:49 Ответить
Ти вже провів військовий парад з бойовими зайчиками.
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21.10.2020 17:18 Ответить
Времени до парада в обрез, поэтому Буба криворожский СРОЧНО издал этот указ.
На следующей неделе, после выборов ну никак нельзя было его издать.
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21.10.2020 17:18 Ответить
Дешёвый популизм,ещё никогда в истоии не было почти за год наперёд подписал празднования,бьется за любой голос,особенно зная его отношение к параду лицемер зелёный
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21.10.2020 17:19 Ответить
після вАвіних "указів" завжди хочеться помити руки.
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21.10.2020 17:20 Ответить
Нарешті зелених гейкуватих зайчиків замінять військові ?
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21.10.2020 17:22 Ответить
Я бы на вашем месте не был бы так уверен в этом. Не тот хфасон у этого, как бы помягче выразится, ну вы поняли....
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21.10.2020 17:43 Ответить
В 30-ю годовщину Дня Независимости Украины пройдет военный парад, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 9519

где то так
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21.10.2020 17:25 Ответить
Угу, только купальники будут "камуфло".
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21.10.2020 17:54 Ответить
Може, полякова надіне на голову шолом.
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21.10.2020 20:05 Ответить
Очередной пиар-ход от преЗедента..........и еще не известно: дотянет ли........🤔
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21.10.2020 17:29 Ответить
А есть какие-то предпосылки?
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21.10.2020 19:50 Ответить
Ну до 24 августа 2021 еще далеко........
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21.10.2020 20:24 Ответить
Та не так шоб очень. Сколько той зимы/весны/лета.
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21.10.2020 20:28 Ответить
И тут Порох виноват, т.к. сказал, что "мы без "слуг" проведем парад, если те опять откажутся".
Интересно посмотреть, какое новое вооружение будет на Крещатике, которое разработали в внедрили с 2019 года. Не будет ничего нового. Хотя бы вывезли то, что "кровавая хунта" начала делать. В частности "Вільха", "Нептун", "Богдана" и т.д. Этого добра через год должно исчеслятся в десятках и сотнях едениц.
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21.10.2020 17:33 Ответить
Не понял?! А Сердючки на сцене 24 августа мы не увидим?
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21.10.2020 17:35 Ответить
Ну, когда молодец, тогда молодец. Не ожидала, приятно удивлена!
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21.10.2020 17:36 Ответить
Як же мало деяким людям треба для щастя...
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21.10.2020 17:54 Ответить
А шо не так хоч цього разу? Немає параду - критика, що погано що немає. Зібрався провести парад - теж погано. Правда тепер погано, що зібрався. Так що ж вам в цьому плані треба?
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21.10.2020 19:52 Ответить
як на мене краще лгбт парад, ніж вйськовий на чолі з найвеличнішим сциклом
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21.10.2020 17:46 Ответить
Так влітку буде, якщо ковіду не буде. Не переймайтеся. І на нього встигнете.
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21.10.2020 19:53 Ответить
Ахахаха)))))жалкий ублюдок
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21.10.2020 17:49 Ответить
Путина и Лукашенко уже пригласили ?
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21.10.2020 17:53 Ответить
У 30-ту річницю Незалежності України відбудеться військовий парад, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 695
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21.10.2020 17:55 Ответить
Ковид лютует, бюджет пустой, денег на выплаты врачам нет, дети, вместо школ сидят по домам.... но **********, аж на год вперёд парады проводит. ****, не пруха Украине с властью.
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21.10.2020 18:02 Ответить
***** сопливая..тебе бы зиу просидеть да весну продержатся а ты на лето позарился .толи еще будет
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21.10.2020 18:04 Ответить
Предвыборное пустословие и бумагомарание. Посе выборов начнутся "новые игры"
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21.10.2020 18:17 Ответить
сцарь-віслюк - як вуж на пательні
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21.10.2020 18:29 Ответить
Як вони піднімають турбопіарні теми? Бере сцарь свої старі памперси з підписами- боявся параду, боявся журналістів, боявся Марусі... й починає розганяти обіцянки-цяцянки...
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21.10.2020 20:11 Ответить
Потерпевшая бубочка может к этому времени сменить не только город и страну проживания как ялинкович, а и форму одежды на арестантскую. Украина она такая непредсказуемая ))
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21.10.2020 21:42 Ответить
яким боком?
і ще дожити треба
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21.10.2020 23:10 Ответить
У нього передвиборча істерика.
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22.10.2020 01:26 Ответить
не может того быть... как же зелень без того позора, который был в этом году на День независимости... даже не верится... хотя понятно почему он заговорил о параде... к тому времени он уже будет в ростове...
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22.10.2020 06:01 Ответить
ну прям из штанишек выпрыгивает перед выборами.
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22.10.2020 08:08 Ответить
Клоун начал что-то подозревать? Бач Віслюку, а я зразу ж після твого обрання і заносу в парламент кучі зеленого лайна говорив, що множити тебе на нуль будуть не "ЄС", не "Голос" і навіть не "Батьківщина", а ті "уродливі слуги", яких ти завів у Раду на пару з опзжопниками і пєтушаріями. А українцям ще й прийдеться тебе захищати від кацапноти (хоча особисто я послав би тебе "на хутор бабочок ловити").
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22.10.2020 09:10 Ответить
 
 