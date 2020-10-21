У 30-ту річницю Незалежності України відбудеться військовий парад, - указ Зеленського
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №459/2020 про святкування 30-ї річниці незалежності України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст указу.
Організацію та проведення 24 серпня 2021 року параду військ з нагоди 30-ї річниці незалежності України на вулиці Хрещатик та на Майдані в Києві поклали на Кабінет Міністрів.
Крім того, урочистості пройдуть за участю представників органів державної влади та місцевого самоврядування, іноземних держав, міжнародних організацій, духовенства та громадськості.
Міністерству закордонних справ України указом доручено організувати запрошення до участі в урочистостях з нагоди 30-ї річниці незалежності України представників іноземних держав, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, української діаспори, а також забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України за участю представників української громадськості за кордоном заходів зі святкування 30-ї річниці незалежності України.
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Кровавая Хунта !
а у нас пока большая половина населения аплодирует 95 кварталу
Ху́нта (или Военная Хунта) (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA исп. junta - собрание) - группа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 военных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0#cite_note-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0#cite_note-Ozhegov-2 [2] , пришедшая к власти насильственным путём в результате https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82 переворота ,https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0#cite_note-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0#cite_note-sc_dict-4 [4] и, как правило, осуществляющая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 диктаторское правление методами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80 террора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0#cite_note-5 [5] .
я про реалии писал.
пусть это будет тотальное совпадение )))
нам хватило шоу этого года...
"Но Зеленский только трясся
И чинарики стрелял.
Он то плакал, то смеялся,
То щетинился как ёж -
Он над нами издевался...
Ну сумасшедший - что возьмёшь! "
На следующей неделе, после выборов ну никак нельзя было его издать.
где то так
Интересно посмотреть, какое новое вооружение будет на Крещатике, которое разработали в внедрили с 2019 года. Не будет ничего нового. Хотя бы вывезли то, что "кровавая хунта" начала делать. В частности "Вільха", "Нептун", "Богдана" и т.д. Этого добра через год должно исчеслятся в десятках и сотнях едениц.
і ще дожити треба