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У 30-ту річницю Незалежності України відбудеться військовий парад, - указ Зеленського

У 30-ту річницю Незалежності України відбудеться військовий парад, - указ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №459/2020 про святкування 30-ї річниці незалежності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст указу.

Організацію та проведення 24 серпня 2021 року параду військ з нагоди 30-ї річниці незалежності України на вулиці Хрещатик та на Майдані в Києві поклали на Кабінет Міністрів.

Крім того, урочистості пройдуть за участю представників органів державної влади та місцевого самоврядування, іноземних держав, міжнародних організацій, духовенства та громадськості.

Міністерству закордонних справ України указом доручено організувати запрошення до участі в урочистостях з нагоди 30-ї річниці незалежності України представників іноземних держав, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, української діаспори, а також забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України за участю представників української громадськості за кордоном заходів зі святкування 30-ї річниці незалежності України.

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Автор: 

День Незалежності (701) Зеленський (23642) наказ (445)


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Топ коментарі
+32
Погодите, а не он ли визжал, что парады это зло, совок и попил бабла?
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21.10.2020 17:10
+31
Тебе бы добраться до того тридцатилетия, неЛох сорокалетний.
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21.10.2020 17:10
+30
За три дня до виборів)
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21.10.2020 17:11
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І він буде приймати цей парад?!
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21.10.2020 17:09 Відповісти
та може уже и мертвечук
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21.10.2020 17:10 Відповісти
Хунта будет!
Кровавая Хунта !
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21.10.2020 17:12 Відповісти
хунта бывает тогда, когда большинство граждан не против, чтобы она была.

а у нас пока большая половина населения аплодирует 95 кварталу
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21.10.2020 17:36 Відповісти
Хунте вообще-то похер на чье либо мнение. В том числе и на мнение населения.
Ху́нта (или Военная Хунта) (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA исп. junta - собрание) - группа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 военных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0#cite_note-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0#cite_note-Ozhegov-2 [2] , пришедшая к власти насильственным путём в результате https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82 переворота ,https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0#cite_note-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0#cite_note-sc_dict-4 [4] и, как правило, осуществляющая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 диктаторское правление методами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80 террора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0#cite_note-5 [5] .
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21.10.2020 19:47 Відповісти
ну-ну ))
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21.10.2020 19:52 Відповісти
А шо не так? Так этот термин трактуется.
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21.10.2020 19:55 Відповісти
назови хоть один случай прихода к власти хунты когда большинство населения поддерживает власть
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22.10.2020 09:57 Відповісти
Зачем? Термин и его толкование от этого не изменится. И понятие "большинство" - понятие размытое. К примеру 50,1% населения это большинство?
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22.10.2020 10:34 Відповісти
да я и не собираюсь обсуждать термин.

я про реалии писал.
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22.10.2020 11:15 Відповісти
А что реалии. Естественно, что хунта один из способов сменить власть, когда она не устраивает. Но далеко не факт, что она именно не устраивает большинство, если речь идет о хунте. Иначе зачем устанавливать диктаторское правление.
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22.10.2020 11:29 Відповісти
ну хорошо, пусть будет не факт.

пусть это будет тотальное совпадение )))
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22.10.2020 11:38 Відповісти
Ок, согласен. За сим наверное пора и закончить наш дискус. Кста, я в нем свое мнение не навязывал Вам. Просто выразил его - не более.
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22.10.2020 11:41 Відповісти
Та збав Боже
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21.10.2020 17:58 Відповісти
Ні, міністр оборони.
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21.10.2020 19:55 Відповісти
Погодите, а не он ли визжал, что парады это зло, совок и попил бабла?
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21.10.2020 17:10 Відповісти
Выжимаем сцепление, рычаг в положение "R", плавно отпускаем педаль.
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21.10.2020 17:14 Відповісти
В случае с Зелей скорее - нажимаем все педали одновременно (левой - сцепление, правой - газ, а куем - на тормоз), при этом Ермак хаотично дёргает ручку переключения передач.
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21.10.2020 17:20 Відповісти
а беня сливает бензин из бака)
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21.10.2020 17:24 Відповісти
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21.10.2020 17:25 Відповісти
Парад буде , і зе в Ростові буде.
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21.10.2020 18:01 Відповісти
Чего не сделаешь для поднятия рейтинга.
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22.10.2020 04:50 Відповісти
Тебе бы добраться до того тридцатилетия, неЛох сорокалетний.
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21.10.2020 17:10 Відповісти
Что то судьбинушка Анвара Садата в голове крутится.....
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21.10.2020 17:12 Відповісти
Или будет опять вот это?
В 30-ю годовщину Дня Независимости Украины пройдет военный парад, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 3386
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21.10.2020 17:11 Відповісти
А трусняка могилевской что, не будет?
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21.10.2020 17:32 Відповісти
Какой же праздник без трусняка могилевской? Обязательно будет. И "мэрипопинс" на зелёном зонтике. И полонез Огинского на пианино от ***********
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21.10.2020 17:39 Відповісти
😁
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21.10.2020 17:46 Відповісти
А нафига тогда парад? Зебанутым хватит и вышеперечисленного.
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21.10.2020 18:22 Відповісти
Пытается заигрывать с теми, у кого ещё что-то в голове есть. Но делает это, как всегда, крайне тупо и неумело.
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22.10.2020 11:21 Відповісти
а давайте без зеленых соплей...
нам хватило шоу этого года...
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21.10.2020 17:11 Відповісти
і минулого))
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21.10.2020 17:15 Відповісти
За три дня до виборів)
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21.10.2020 17:11 Відповісти
и за 10 мес до Свята )))
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21.10.2020 17:12 Відповісти
"жить захочешь и не так роскорячишся")

В 30-ю годовщину Дня Независимости Украины пройдет военный парад, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 7795
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21.10.2020 17:15 Відповісти
Приперло Вовочку:

"Но Зеленский только трясся

И чинарики стрелял.

Он то плакал, то смеялся,

То щетинился как ёж -

Он над нами издевался...

Ну сумасшедший - что возьмёшь! "
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21.10.2020 17:17 Відповісти
Сердючка з поляковою будуть?
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21.10.2020 17:12 Відповісти
Будуть.Сердючка з зайцем,Полякова з трусами.
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21.10.2020 17:50 Відповісти
І в вишиванці
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21.10.2020 20:00 Відповісти
бубочка з останніх сил корчить з себе немалороса)
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21.10.2020 17:12 Відповісти
тюю... так "вайна" ж! )) "какіе могут бить паради ва время вайни"?? Хіба не цей аргумент лунав від зеленошмарклевих та їх поціновувачів???
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21.10.2020 17:14 Відповісти
Шо, запылало?)))
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21.10.2020 17:16 Відповісти
тобі дати вогнегасника? Чи у тазік сядеш?
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21.10.2020 17:17 Відповісти
вАва, їдь вже на історичну родіну.. Назавжди їдь.
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21.10.2020 17:16 Відповісти
а он ТАМ нужен, этот гемморой ЗЕльоный, шоб Израиль сгорел ?
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21.10.2020 17:19 Відповісти
Вова, и ты уверен, что доиграешь на пианинЕ аж до лета?!
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21.10.2020 17:17 Відповісти
За игралку повесят.
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21.10.2020 17:52 Відповісти
эх, мечты, мечты...
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21.10.2020 17:59 Відповісти
Ну до осени же доиграл. Что ему может помешать доиграть до лета.
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21.10.2020 19:49 Відповісти
Ти вже провів військовий парад з бойовими зайчиками.
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21.10.2020 17:18 Відповісти
Времени до парада в обрез, поэтому Буба криворожский СРОЧНО издал этот указ.
На следующей неделе, после выборов ну никак нельзя было его издать.
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21.10.2020 17:18 Відповісти
Дешёвый популизм,ещё никогда в истоии не было почти за год наперёд подписал празднования,бьется за любой голос,особенно зная его отношение к параду лицемер зелёный
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21.10.2020 17:19 Відповісти
після вАвіних "указів" завжди хочеться помити руки.
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21.10.2020 17:20 Відповісти
Нарешті зелених гейкуватих зайчиків замінять військові ?
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21.10.2020 17:22 Відповісти
Я бы на вашем месте не был бы так уверен в этом. Не тот хфасон у этого, как бы помягче выразится, ну вы поняли....
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21.10.2020 17:43 Відповісти
В 30-ю годовщину Дня Независимости Украины пройдет военный парад, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 9519

где то так
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21.10.2020 17:25 Відповісти
Угу, только купальники будут "камуфло".
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21.10.2020 17:54 Відповісти
Може, полякова надіне на голову шолом.
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21.10.2020 20:05 Відповісти
Очередной пиар-ход от преЗедента..........и еще не известно: дотянет ли........🤔
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21.10.2020 17:29 Відповісти
А есть какие-то предпосылки?
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21.10.2020 19:50 Відповісти
Ну до 24 августа 2021 еще далеко........
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21.10.2020 20:24 Відповісти
Та не так шоб очень. Сколько той зимы/весны/лета.
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21.10.2020 20:28 Відповісти
И тут Порох виноват, т.к. сказал, что "мы без "слуг" проведем парад, если те опять откажутся".
Интересно посмотреть, какое новое вооружение будет на Крещатике, которое разработали в внедрили с 2019 года. Не будет ничего нового. Хотя бы вывезли то, что "кровавая хунта" начала делать. В частности "Вільха", "Нептун", "Богдана" и т.д. Этого добра через год должно исчеслятся в десятках и сотнях едениц.
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21.10.2020 17:33 Відповісти
Не понял?! А Сердючки на сцене 24 августа мы не увидим?
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21.10.2020 17:35 Відповісти
Ну, когда молодец, тогда молодец. Не ожидала, приятно удивлена!
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21.10.2020 17:36 Відповісти
Як же мало деяким людям треба для щастя...
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21.10.2020 17:54 Відповісти
А шо не так хоч цього разу? Немає параду - критика, що погано що немає. Зібрався провести парад - теж погано. Правда тепер погано, що зібрався. Так що ж вам в цьому плані треба?
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21.10.2020 19:52 Відповісти
як на мене краще лгбт парад, ніж вйськовий на чолі з найвеличнішим сциклом
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21.10.2020 17:46 Відповісти
Так влітку буде, якщо ковіду не буде. Не переймайтеся. І на нього встигнете.
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21.10.2020 19:53 Відповісти
Ахахаха)))))жалкий ублюдок
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21.10.2020 17:49 Відповісти
Путина и Лукашенко уже пригласили ?
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21.10.2020 17:53 Відповісти
У 30-ту річницю Незалежності України відбудеться військовий парад, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 695
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21.10.2020 17:55 Відповісти
Ковид лютует, бюджет пустой, денег на выплаты врачам нет, дети, вместо школ сидят по домам.... но **********, аж на год вперёд парады проводит. ****, не пруха Украине с властью.
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21.10.2020 18:02 Відповісти
***** сопливая..тебе бы зиу просидеть да весну продержатся а ты на лето позарился .толи еще будет
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21.10.2020 18:04 Відповісти
Предвыборное пустословие и бумагомарание. Посе выборов начнутся "новые игры"
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21.10.2020 18:17 Відповісти
сцарь-віслюк - як вуж на пательні
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21.10.2020 18:29 Відповісти
Як вони піднімають турбопіарні теми? Бере сцарь свої старі памперси з підписами- боявся параду, боявся журналістів, боявся Марусі... й починає розганяти обіцянки-цяцянки...
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21.10.2020 20:11 Відповісти
Потерпевшая бубочка может к этому времени сменить не только город и страну проживания как ялинкович, а и форму одежды на арестантскую. Украина она такая непредсказуемая ))
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21.10.2020 21:42 Відповісти
яким боком?
і ще дожити треба
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21.10.2020 23:10 Відповісти
У нього передвиборча істерика.
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22.10.2020 01:26 Відповісти
не может того быть... как же зелень без того позора, который был в этом году на День независимости... даже не верится... хотя понятно почему он заговорил о параде... к тому времени он уже будет в ростове...
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22.10.2020 06:01 Відповісти
ну прям из штанишек выпрыгивает перед выборами.
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22.10.2020 08:08 Відповісти
Клоун начал что-то подозревать? Бач Віслюку, а я зразу ж після твого обрання і заносу в парламент кучі зеленого лайна говорив, що множити тебе на нуль будуть не "ЄС", не "Голос" і навіть не "Батьківщина", а ті "уродливі слуги", яких ти завів у Раду на пару з опзжопниками і пєтушаріями. А українцям ще й прийдеться тебе захищати від кацапноти (хоча особисто я послав би тебе "на хутор бабочок ловити").
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22.10.2020 09:10 Відповісти
 
 