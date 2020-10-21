У 30-ту річницю Незалежності України відбудеться військовий парад, - указ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №459/2020 про святкування 30-ї річниці незалежності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст указу.

Організацію та проведення 24 серпня 2021 року параду військ з нагоди 30-ї річниці незалежності України на вулиці Хрещатик та на Майдані в Києві поклали на Кабінет Міністрів.

Крім того, урочистості пройдуть за участю представників органів державної влади та місцевого самоврядування, іноземних держав, міжнародних організацій, духовенства та громадськості.

Міністерству закордонних справ України указом доручено організувати запрошення до участі в урочистостях з нагоди 30-ї річниці незалежності України представників іноземних держав, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, української діаспори, а також забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України за участю представників української громадськості за кордоном заходів зі святкування 30-ї річниці незалежності України.

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