Зеленський дав інтерв'ю чотирьом українським телеканалам, - ОП. ФОТО

В Офісі Президента анонсували інтерв'ю президента Володимира Зеленського чотирьом українським телеканалам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ОП в Facebook.

Зазначається, що запис інтерв'ю "Осінь-2020: перемоги і виклики" буде показано в четвер, 22 жовтня, в ефірі телеканалу "Україна" - о 18.00, "1+1" - о 18.25, ICTV - о 20.20, "Інтер" - о 23.00.













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