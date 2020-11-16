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Люди перекрили дорогу на Харківщині через відсутність опалення. ФОТО

Дорогу сполученням Куп'янськ - Ківшарівка перекрили місцеві жителі через відсутність тепла в будинках.

На акцію протесту вийшли жителі села Курилівка з колишнього військового містечка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Протестувальники вимагали дати опалення в житлові будинки, дитячий садок і школу.

"Ми перекрили дорогу, пропускаємо тільки швидкі, ДСНС. Тобто життєво необхідні служби. У нас 14-15 градусів у квартирах було, зараз ще менше. Нам говорили, що ось-ось у п'ятницю дадуть опалення, на перевірку треба здати газовий лічильник. Коли вже було встановлено газовий лічильник, нам сказали, що чекають розпорядження начальника КП "Обласний інформаційно-технічний центр" на поставку газу", - сказала одна з організаторів акції Алла Герасименко.

Читайте також: Протестувальники перекривали трасу Київ-Чоп на Рівненщині: вимагають скасування карантину вихідного дня, - поліція. ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялося, що в Куп'янську через неукладення договорів між НАК "Нафтогаз України", КП "ОІТЦ" і КП "Куп'янськтеплоенерго" не працюють котельні.

Заступник Куп'янського міського голови Андрій Козуб заявляв, що у міста є поточні борги перед "Нафтогазом" - близько 30 млн грн.

Люди перекрили дорогу на Харківщині через відсутність опалення 01
Люди перекрили дорогу на Харківщині через відсутність опалення 02
Люди перекрили дорогу на Харківщині через відсутність опалення 03

Автор: 

дороги (3061) протест (2398) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+27
Купянська Районна Рада
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=21pid102=63639pf7691=63639pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html#56 https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=21pid102=63639pf7691=63639pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html#56 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 35.71%
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=21pid102=63639pf7691=63639pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html#351 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 19.05 %
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=21pid102=63639pf7691=63639pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html#338 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК КЕРНЕСА - УСПІШНИЙ ХАРКІВ!" 19.05%
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=21pid102=63639pf7691=63639pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html#284 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК СВІТЛИЧНОЇ РАЗОМ!" 16.67%
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=21pid102=63639pf7691=63639pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html#65 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 9.52%

Які питання шановні? Грійтеся пердячим духом.
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16.11.2020 16:33
+12
Вы це зробылы разом!
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16.11.2020 16:26
+5
Та прокацаплена харківщина, ми це знаєм... На жаль...
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16.11.2020 16:39
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Вы це зробылы разом!
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16.11.2020 16:26 Відповісти
Децентрализацию?
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16.11.2020 16:30 Відповісти
Та він мабуть кацап. Бачиш через VPN заходить, значить з кацпстана
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16.11.2020 16:37 Відповісти
зато все лето цена была низкая...бе-бе-бе
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16.11.2020 16:53 Відповісти
Отсутствие отопления влечет за собой снижение иммунитета и корону, помноженную на грипп.
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16.11.2020 16:31 Відповісти
скоро это все поймут, и кобель не успеет удрать к маме .....
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16.11.2020 16:36 Відповісти
Снежок уже лежит.
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16.11.2020 16:31 Відповісти
Купянська Районна Рада
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=21pid102=63639pf7691=63639pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html#56 https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=21pid102=63639pf7691=63639pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html#56 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 35.71%
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=21pid102=63639pf7691=63639pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html#351 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 19.05 %
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=21pid102=63639pf7691=63639pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html#338 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК КЕРНЕСА - УСПІШНИЙ ХАРКІВ!" 19.05%
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=21pid102=63639pf7691=63639pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html#284 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК СВІТЛИЧНОЇ РАЗОМ!" 16.67%
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=21pid102=63639pf7691=63639pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html#65 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 9.52%

Які питання шановні? Грійтеся пердячим духом.
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16.11.2020 16:33 Відповісти
Та прокацаплена харківщина, ми це знаєм... На жаль...
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16.11.2020 16:39 Відповісти
Очень неплохое голосование, кстати...25 процентов- откровенно не за русский мир. Еще 20-ть - скорее, нет. Буквально 5-ть лет тому ситуация была много хуже.
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16.11.2020 17:03 Відповісти
Буквально 5-ть лет тому ситуация была много хуже

Вот с тех пор долги и накопились.
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16.11.2020 18:18 Відповісти
А п'ята колона не може вишукуватись в колону по п'ятеро і в Лугандон? Там вже повна Раша. Там і обігріють, і нагріють, і огріють...
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16.11.2020 16:41 Відповісти
Как Вам президент Весело Вам, сватам
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16.11.2020 17:04 Відповісти
Я ще застав коли там був запах паленого керосину навкруги, а тепер тхне безнадією
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16.11.2020 16:35 Відповісти
А что говорит по Этому поводу Говорящая голова???
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16.11.2020 16:36 Відповісти
Щось Гєпа не світить і не гріє...
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16.11.2020 16:36 Відповісти
Так гепа ж ще у німців, здоров'ячка набирається. Бачте не хоче падло лікуватись в своєму прокацапленому Харкові...
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16.11.2020 16:40 Відповісти
Какое отношение имеют водители и пассажиры к проблемам отопления в этом селе?
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16.11.2020 16:37 Відповісти
Прямого - никакого. Это способ привлечения внимания, вы не знаете как устраивают забастовки?
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16.11.2020 16:43 Відповісти
Забастовки наносят ущерб хозяину предприятия. Здесь же наносят ущерб совершенно непричастным и виноватым людям. Терроризм в чистом виде, только мелкий.
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16.11.2020 16:47 Відповісти
Это - нарушение ПДД, уголовная статья. К забастовкам не имеет никакого отношения.
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16.11.2020 16:49 Відповісти
асфальт имеет...они жеж не по машинам ходют
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16.11.2020 16:56 Відповісти
Ну, судячи по тому, кого вони вибрали в райраду, то "Ета всьо праклятіє біндєравци вінавати!" 😀
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16.11.2020 16:49 Відповісти
95 процентов- зебилы Зато весело.
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16.11.2020 16:50 Відповісти
В этом году ещё с весны и по области и по Харькову картина с гор-водой и отоплением просто уникальная. Было всякое--но такого завала нет. Ели тёплые батареи на громадных жилмасивах, по окраинам, горячую воду отрубили с апреля мая массово, просто---не на плановый ремонт, и вот осень. Только со средины октября гор-вода от силы 32* тепла, летом помытся пойдёт, но осенью явно нет, отопление включили не 15 окт, а 1 ноября--таже картина---ели тёплые батареи. А в сентябре столько было восторга что газу закачали по самые гланды и дешево как никогда! И с Газпрома бабла скачали девать некуда! реально на сегодня картина убогая. Завтра морозы. При совках часто шутили что опять зима пришла не вовремя, картоху опять не успели выкопать. Но топили конечно нормально и с 15 октября по 15 апреля железно. реальная ситуация скорее сплошной завал.
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16.11.2020 16:51 Відповісти
и без светличной светло, столько снега
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16.11.2020 17:08 Відповісти
Субьективно конечно. Совершенно не яркая личность. Усиленно проталкиваемая. Но кем? А главное---нахрена? Харизмы нет. Дежурно убогие фразы. Положительность пресная. Сильно дежурная.
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16.11.2020 21:17 Відповісти
Там шо сніг випав? А булиб Бандерівцями- малиб+9!
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16.11.2020 17:02 Відповісти
на шляху до "світлого майбутнього" обогрівати ніхто не обіцяв. Треба затягнути пояси
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16.11.2020 17:11 Відповісти
Включат отопление - будут перекрывать из-за суммы в счетах.
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16.11.2020 17:32 Відповісти
Зараз Гєпа приїде із Шаріте, включить
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16.11.2020 17:38 Відповісти
Ни фигасе холодина, уже снег лежит 🤔🤦
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16.11.2020 17:44 Відповісти
всмысле а разве снег у нас в запорожье еще листья ростут ..фотка навернрос сибири ппц
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16.11.2020 17:46 Відповісти
Борис Дородный 1bb0013f Бора ,поставь бойлер и не морочь людям голову , благодарить не надо , в Днепре гор. Воды нет с 2000-х
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16.11.2020 17:49 Відповісти
Стоит водонагреватель *Атлантик* с 2004г. Уже пора менять нагревательный элемент. На 80 л. Первые годы нагревал до 70* за 35 мин. Сегодня вот 2 часа ушло. Дело в другом---и очень плохом. Пипл хавает любую макуху. Вроде и тех кто родился в 1991 г стало не мало. А кого то совсем мало. НО! Но была такая давно поговорка--актуальна сегодня:*Не в зуб ногой---ни в жопу пальцем*.
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16.11.2020 21:24 Відповісти
А шо не едут на теплые пляжи? Конец эпохи бидности, безвиз и все такое.
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16.11.2020 18:20 Відповісти
выход один, поставить светофор там
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16.11.2020 18:29 Відповісти
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Дорогу........перекрыли местные жители из-за отсутствия тепла в домах."
Люди перекрили дорогу на Харківщині через відсутність опалення - Цензор.НЕТ 2120
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16.11.2020 19:04 Відповісти
Ух ты! Снег!
У нас плюс 10, но отопление по чуть-чуть дают...
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16.11.2020 20:00 Відповісти
 
 