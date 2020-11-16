Люди перекрили дорогу на Харківщині через відсутність опалення. ФОТО

Дорогу сполученням Куп'янськ - Ківшарівка перекрили місцеві жителі через відсутність тепла в будинках.

На акцію протесту вийшли жителі села Курилівка з колишнього військового містечка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Протестувальники вимагали дати опалення в житлові будинки, дитячий садок і школу.

"Ми перекрили дорогу, пропускаємо тільки швидкі, ДСНС. Тобто життєво необхідні служби. У нас 14-15 градусів у квартирах було, зараз ще менше. Нам говорили, що ось-ось у п'ятницю дадуть опалення, на перевірку треба здати газовий лічильник. Коли вже було встановлено газовий лічильник, нам сказали, що чекають розпорядження начальника КП "Обласний інформаційно-технічний центр" на поставку газу", - сказала одна з організаторів акції Алла Герасименко.

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Раніше повідомлялося, що в Куп'янську через неукладення договорів між НАК "Нафтогаз України", КП "ОІТЦ" і КП "Куп'янськтеплоенерго" не працюють котельні.

Заступник Куп'янського міського голови Андрій Козуб заявляв, що у міста є поточні борги перед "Нафтогазом" - близько 30 млн грн.





