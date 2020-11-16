Люди перекрыли дорогу на Харьковщине из-за отсутствия отопления. ФОТО
Дорогу сообщением Купянск-Ковшаровка перекрыли местные жители из-за отсутствия тепла в домах.
На акцию протеста вышли жители села Куриловка из бывшего военного городка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Протестующие требовали дать отопление в жилые дома, садик и школу.
"Мы перекрыли дорогу, пропускаем только быстрые, ГСЧС. То есть жизненно необходимые службы. У нас 14-15 градусов в квартирах было, сейчас уже меньше. Нам говорили, что вот-вот в пятницу дадут отопление, на поверку надо сдать газовый счетчик. Когда уже был установлен газовый счетчик, нам сказали, что ждут распоряжения начальника КП "Областной информационно-технический центр" на поставку газа ", - сказала одна из организаторов акции Алла Герасименко.
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Ранее сообщалось, что в Купянске из-за незаключенных договоров между НАК "Нафтогаз Украины", КП "ОИТЦ" и КП "Купянсктеплоенерго" не работают котельные.
Заместитель Купянского городского головы Андрей Козуб заявлял, что у города есть текущие долги перед "Нафтогазом" - около 30 млн грн.
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Які питання шановні? Грійтеся пердячим духом.
Вот с тех пор долги и накопились.
У нас плюс 10, но отопление по чуть-чуть дают...