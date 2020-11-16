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Люди перекрыли дорогу на Харьковщине из-за отсутствия отопления. ФОТО

Дорогу сообщением Купянск-Ковшаровка перекрыли местные жители из-за отсутствия тепла в домах.

На акцию протеста вышли жители села Куриловка из бывшего военного городка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Протестующие требовали дать отопление в жилые дома, садик и школу.

"Мы перекрыли дорогу, пропускаем только быстрые, ГСЧС. То есть жизненно необходимые службы. У нас 14-15 градусов в квартирах было, сейчас уже меньше. Нам говорили, что вот-вот в пятницу дадут отопление, на поверку надо сдать газовый счетчик. Когда уже был установлен газовый счетчик, нам сказали, что ждут распоряжения начальника КП "Областной информационно-технический центр" на поставку газа ", - сказала одна из организаторов акции Алла Герасименко.

Также на Цензор.НЕТ: Пожилые люди в Украине тратят около 25% доходов на оплату услуг теплоснабжения, - НКРЭКУ

Ранее сообщалось, что в Купянске из-за незаключенных договоров между НАК "Нафтогаз Украины", КП "ОИТЦ" и КП "Купянсктеплоенерго" не работают котельные.

Заместитель Купянского городского головы Андрей Козуб заявлял, что у города есть текущие долги перед "Нафтогазом" - около 30 млн грн.

Люди перекрыли дорогу на Харьковщине из-за отсутствия отопления 01
Люди перекрыли дорогу на Харьковщине из-за отсутствия отопления 02
Люди перекрыли дорогу на Харьковщине из-за отсутствия отопления 03

Автор: 

дороги (2512) протест (5858) Харьковщина (5577)


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Купянська Районна Рада
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https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=21pid102=63639pf7691=63639pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html#351 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 19.05 %
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=21pid102=63639pf7691=63639pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html#338 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК КЕРНЕСА - УСПІШНИЙ ХАРКІВ!" 19.05%
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=21pid102=63639pf7691=63639pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html#284 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК СВІТЛИЧНОЇ РАЗОМ!" 16.67%
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=21pid102=63639pf7691=63639pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html#65 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 9.52%

Які питання шановні? Грійтеся пердячим духом.
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16.11.2020 16:33
+12
Вы це зробылы разом!
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16.11.2020 16:26
+5
Та прокацаплена харківщина, ми це знаєм... На жаль...
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16.11.2020 16:39
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Правила форума Совет форумчан
Вы це зробылы разом!
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16.11.2020 16:26 Ответить
Децентрализацию?
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16.11.2020 16:30 Ответить
Та він мабуть кацап. Бачиш через VPN заходить, значить з кацпстана
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16.11.2020 16:37 Ответить
зато все лето цена была низкая...бе-бе-бе
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16.11.2020 16:53 Ответить
Отсутствие отопления влечет за собой снижение иммунитета и корону, помноженную на грипп.
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16.11.2020 16:31 Ответить
скоро это все поймут, и кобель не успеет удрать к маме .....
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16.11.2020 16:36 Ответить
Снежок уже лежит.
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16.11.2020 16:31 Ответить
Купянська Районна Рада
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=21pid102=63639pf7691=63639pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html#56 https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=21pid102=63639pf7691=63639pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html#56 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 35.71%
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=21pid102=63639pf7691=63639pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html#351 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 19.05 %
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=21pid102=63639pf7691=63639pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html#338 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК КЕРНЕСА - УСПІШНИЙ ХАРКІВ!" 19.05%
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=21pid102=63639pf7691=63639pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html#284 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК СВІТЛИЧНОЇ РАЗОМ!" 16.67%
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=21pid102=63639pf7691=63639pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html#65 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 9.52%

Які питання шановні? Грійтеся пердячим духом.
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16.11.2020 16:33 Ответить
Та прокацаплена харківщина, ми це знаєм... На жаль...
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16.11.2020 16:39 Ответить
Очень неплохое голосование, кстати...25 процентов- откровенно не за русский мир. Еще 20-ть - скорее, нет. Буквально 5-ть лет тому ситуация была много хуже.
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16.11.2020 17:03 Ответить
Буквально 5-ть лет тому ситуация была много хуже

Вот с тех пор долги и накопились.
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16.11.2020 18:18 Ответить
А п'ята колона не може вишукуватись в колону по п'ятеро і в Лугандон? Там вже повна Раша. Там і обігріють, і нагріють, і огріють...
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16.11.2020 16:41 Ответить
Как Вам президент Весело Вам, сватам
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16.11.2020 17:04 Ответить
Я ще застав коли там був запах паленого керосину навкруги, а тепер тхне безнадією
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16.11.2020 16:35 Ответить
А что говорит по Этому поводу Говорящая голова???
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16.11.2020 16:36 Ответить
Щось Гєпа не світить і не гріє...
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16.11.2020 16:36 Ответить
Так гепа ж ще у німців, здоров'ячка набирається. Бачте не хоче падло лікуватись в своєму прокацапленому Харкові...
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16.11.2020 16:40 Ответить
Какое отношение имеют водители и пассажиры к проблемам отопления в этом селе?
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16.11.2020 16:37 Ответить
Прямого - никакого. Это способ привлечения внимания, вы не знаете как устраивают забастовки?
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16.11.2020 16:43 Ответить
Забастовки наносят ущерб хозяину предприятия. Здесь же наносят ущерб совершенно непричастным и виноватым людям. Терроризм в чистом виде, только мелкий.
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16.11.2020 16:47 Ответить
Это - нарушение ПДД, уголовная статья. К забастовкам не имеет никакого отношения.
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16.11.2020 16:49 Ответить
асфальт имеет...они жеж не по машинам ходют
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16.11.2020 16:56 Ответить
Ну, судячи по тому, кого вони вибрали в райраду, то "Ета всьо праклятіє біндєравци вінавати!" 😀
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16.11.2020 16:49 Ответить
95 процентов- зебилы Зато весело.
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16.11.2020 16:50 Ответить
В этом году ещё с весны и по области и по Харькову картина с гор-водой и отоплением просто уникальная. Было всякое--но такого завала нет. Ели тёплые батареи на громадных жилмасивах, по окраинам, горячую воду отрубили с апреля мая массово, просто---не на плановый ремонт, и вот осень. Только со средины октября гор-вода от силы 32* тепла, летом помытся пойдёт, но осенью явно нет, отопление включили не 15 окт, а 1 ноября--таже картина---ели тёплые батареи. А в сентябре столько было восторга что газу закачали по самые гланды и дешево как никогда! И с Газпрома бабла скачали девать некуда! реально на сегодня картина убогая. Завтра морозы. При совках часто шутили что опять зима пришла не вовремя, картоху опять не успели выкопать. Но топили конечно нормально и с 15 октября по 15 апреля железно. реальная ситуация скорее сплошной завал.
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16.11.2020 16:51 Ответить
и без светличной светло, столько снега
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16.11.2020 17:08 Ответить
Субьективно конечно. Совершенно не яркая личность. Усиленно проталкиваемая. Но кем? А главное---нахрена? Харизмы нет. Дежурно убогие фразы. Положительность пресная. Сильно дежурная.
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16.11.2020 21:17 Ответить
Там шо сніг випав? А булиб Бандерівцями- малиб+9!
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16.11.2020 17:02 Ответить
на шляху до "світлого майбутнього" обогрівати ніхто не обіцяв. Треба затягнути пояси
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16.11.2020 17:11 Ответить
Включат отопление - будут перекрывать из-за суммы в счетах.
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16.11.2020 17:32 Ответить
Зараз Гєпа приїде із Шаріте, включить
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16.11.2020 17:38 Ответить
Ни фигасе холодина, уже снег лежит 🤔🤦
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16.11.2020 17:44 Ответить
всмысле а разве снег у нас в запорожье еще листья ростут ..фотка навернрос сибири ппц
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16.11.2020 17:46 Ответить
Борис Дородный 1bb0013f Бора ,поставь бойлер и не морочь людям голову , благодарить не надо , в Днепре гор. Воды нет с 2000-х
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16.11.2020 17:49 Ответить
Стоит водонагреватель *Атлантик* с 2004г. Уже пора менять нагревательный элемент. На 80 л. Первые годы нагревал до 70* за 35 мин. Сегодня вот 2 часа ушло. Дело в другом---и очень плохом. Пипл хавает любую макуху. Вроде и тех кто родился в 1991 г стало не мало. А кого то совсем мало. НО! Но была такая давно поговорка--актуальна сегодня:*Не в зуб ногой---ни в жопу пальцем*.
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16.11.2020 21:24 Ответить
А шо не едут на теплые пляжи? Конец эпохи бидности, безвиз и все такое.
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16.11.2020 18:20 Ответить
выход один, поставить светофор там
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16.11.2020 18:29 Ответить
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Дорогу........перекрыли местные жители из-за отсутствия тепла в домах."
Люди перекрили дорогу на Харківщині через відсутність опалення - Цензор.НЕТ 2120
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16.11.2020 19:04 Ответить
Ух ты! Снег!
У нас плюс 10, но отопление по чуть-чуть дают...
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16.11.2020 20:00 Ответить
 
 