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Робітники підконтрольного окупантам заводу "Силур" у Харцизьку влаштували страйк. ФОТО

За останній місяць їм виплатили тільки 20% зарплати. Страйкарі звинувачують в цьому "фірму-прокладку" з Росії.

Про страйк повідомив колишній ватажок бойовиків незаконного збройного формування "ДНР" Олександр Ходаковський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".

За його словами, "людей дістало ставлення нових власників, а останньою краплею стало те, що з і так небагатої зарплати виплатили тільки двадцять відсотків".

Ходаковський додав, що ватажки бойовиків не втручалися і не намагалися придушити протест.

Також читайте: У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники. ФОТОрепортаж

Раніше "Новости Донбасса" писали, що НВФ "ДНР" передала завод "Силур" в управління приватній компанії ТОВ "Ростекспоснаб 8". При цьому в російському Ростові-на-Дону є компанія з майже аналогічною назвою - ТОВ "Ростекспоснаб". На той момент їй було всього рік.

Минулого тижня ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін провів нараду з керівниками промислових підприємств. Тоді в.о. директор "Силуру" Дмитро Чуприна сказав, що основна проблема - це висока вартість сировини, що закуповується в Росії.

Робітники підконтрольного окупантам заводу Силур у Харцизьку влаштували страйк 01

"У зв'язку з ростом долара, а ми закуповуємо сировину на території Російської Федерації і тому прив'язані до курсу, ціна продовжує зростати. Ціна з березня по сьогодні збільшилася на 20%. Ну і плюс сюди ще йде логістична складова. Тому у нас виходить ситуація , коли у нас замовлення є, портфель замовлень уже формується на січень, але ми змушені від деяких позицій відмовлятися в зв'язку з тим, що вони нерентабельні", - розповів Чуприна.

Український власник харцизького "Силуру" втратив контроль над підприємством в кінці 2016 року.

страйк (208) завод (1019) Донбас (22356) Харцизськ (17)


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Топ коментарі
+36
Рабы майданить вздумали. На подвал всех.
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28.11.2020 12:25
+26
не хотят гордые дамбасяне кормить гейропу.
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28.11.2020 12:25
+20
Сталіна на них немає! Той би відразу пояснив їм рузьге мір.
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28.11.2020 12:25
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Рабы майданить вздумали. На подвал всех.
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28.11.2020 12:25 Відповісти
Вони хочуть назад в Україну, а їх терористи не пускають! Потрібно починати наступ ЗСУ і звільняти окуповані території!
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28.11.2020 12:34 Відповісти
Без тебе не почнемо. Доречі, навіщо ти нік змінив, зебіл?
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28.11.2020 13:21 Відповісти
Подвал не резиновый
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28.11.2020 12:48 Відповісти
не хотят гордые дамбасяне кормить гейропу.
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28.11.2020 12:25 Відповісти
Сталіна на них немає! Той би відразу пояснив їм рузьге мір.
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28.11.2020 12:25 Відповісти
Та хоть камні с нєба, нам по....х
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28.11.2020 12:26 Відповісти
весной 2014 года аж 8% жителей Донбасса хотели присоединения к России.
Хватит разносить кремлевскую пропаганду.
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28.11.2020 13:51 Відповісти
а кто это сделал?рюсским миром стало вонять-ну получайте -вы же так этого хотели-
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28.11.2020 12:26 Відповісти
скоро пойдут окопы рыть, Х#йло зазря что ли "гумконвой" привез.
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28.11.2020 12:28 Відповісти
Заметут всех, как пить дать. Там же больше одного низзя собираться.
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28.11.2020 12:30 Відповісти
вообще нюх потеряли. на кого батон крошат? колбасы по 2.20 захотели? не знают ничего о "новочеркасск 1962"? внуки могут его им повторить))
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28.11.2020 12:30 Відповісти
Раньше всю Украину говорили кормили,а теперь одну прокладку из ватастана осилить не могут... и сами не доедают...варианта всего два....либо брехали,либо лапти прожорливые....
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28.11.2020 12:31 Відповісти
а говорят (фомы не верующие) , шо санкции не работают...ЗЫ... ДаЙОшь 8-ми часовой рабочий день и достойную зарплату , хотя бы как пособие по безработице в разных там Европах - в 1000 баксов
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28.11.2020 12:33 Відповісти
Дырляндия , вот ведь штука, какое-то знамение в этом есть.
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28.11.2020 12:36 Відповісти
За то не кормят Украину и солдаты НАТО по Дамбасу не разгуливают. Дамбасяне, вы же ЭТОГО хотели?
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28.11.2020 12:39 Відповісти
Пацаны к успеху шли....просто не фартануло(с)
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28.11.2020 13:49 Відповісти
кормильцы, вы шо офигели? на кого батон крошите? сами же этого добивались? а наша реакция простая - ну и йух на вас!!!
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28.11.2020 12:45 Відповісти
Феерично!
Ордынское сырье вздорожало!
А какое сырье надо для проволочно-канатного завода? Вроде сталь, вернее стальная катанка, которую раньше делали на макеевском ММЗ. И видимо уже не делают.
А виноваты конечно же хохлы.
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28.11.2020 12:46 Відповісти
из-за угла пролетел самолёт,
лётчик улыбнулся...
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28.11.2020 12:46 Відповісти
значит скоро гумкомвои за заводом приедут и отвезут его в рентабильные места
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28.11.2020 12:47 Відповісти
Забастовщики винят в этом "фирму-прокладку" из России.

а чего не порошенко ?
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28.11.2020 12:50 Відповісти
Ета всьо Парашенка і салдати НАТО. путєн, памагі!
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28.11.2020 12:57 Відповісти
Юреклама заємахала(( нудить...
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28.11.2020 12:58 Відповісти
Та да)
Ще одна святоша :
Робітники підконтрольного окупантам заводу "Силур" у Харцизьку влаштували страйк - Цензор.НЕТ 6866
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28.11.2020 13:06 Відповісти
бажання здійснилися,годуйте москву.
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28.11.2020 13:04 Відповісти
Ой яка ж біда, біда, біда. Побіжу за простирадлом, бо носовичок зовсім мокрий від сліз "співпереживання".
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28.11.2020 13:15 Відповісти
ЖРИТЕ РУССКИЙ МИР СОБАКИ !
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28.11.2020 13:20 Відповісти
Так кацапы отказались от доллара, что там могло подорожать?
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28.11.2020 13:20 Відповісти
Они думали, что Россия их будет сытно кормить. Вот, накормила, досыта. Вот это надо показывать нашим ватникам, живущим по всей Украине, которые в любой момент могут подставить подножку Украине и продаться России, точно так же, как это сделали вот эти, что на фото, "кормильцы" сцаные.
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28.11.2020 13:24 Відповісти
Робітники підконтрольного окупантам заводу "Силур" у Харцизьку влаштували страйк - Цензор.НЕТ 5501
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28.11.2020 13:30 Відповісти
Взаїморозрахунки між Расеєй і динири здійснюють за допомогою піндосовських долярів!??? КАРЛ...А як же духовні скрепи!??
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28.11.2020 13:38 Відповісти
"гордый народ" биомассы на своей сраке прочувствовал, что такое фэншуй по-рузге..
и шото както не заценил степени доходов и свободы в науродной грызбублике - за шо ж лохи воевали с "бендеровцами"?
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28.11.2020 13:44 Відповісти
бунты в гетто обычное .дело . зачинщиков на подвал . остальные разбегутся .
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28.11.2020 14:07 Відповісти
Зата стабильна.
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28.11.2020 15:45 Відповісти
 
 