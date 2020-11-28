Робітники підконтрольного окупантам заводу "Силур" у Харцизьку влаштували страйк. ФОТО
За останній місяць їм виплатили тільки 20% зарплати. Страйкарі звинувачують в цьому "фірму-прокладку" з Росії.
Про страйк повідомив колишній ватажок бойовиків незаконного збройного формування "ДНР" Олександр Ходаковський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".
За його словами, "людей дістало ставлення нових власників, а останньою краплею стало те, що з і так небагатої зарплати виплатили тільки двадцять відсотків".
Ходаковський додав, що ватажки бойовиків не втручалися і не намагалися придушити протест.
Раніше "Новости Донбасса" писали, що НВФ "ДНР" передала завод "Силур" в управління приватній компанії ТОВ "Ростекспоснаб 8". При цьому в російському Ростові-на-Дону є компанія з майже аналогічною назвою - ТОВ "Ростекспоснаб". На той момент їй було всього рік.
Минулого тижня ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін провів нараду з керівниками промислових підприємств. Тоді в.о. директор "Силуру" Дмитро Чуприна сказав, що основна проблема - це висока вартість сировини, що закуповується в Росії.
"У зв'язку з ростом долара, а ми закуповуємо сировину на території Російської Федерації і тому прив'язані до курсу, ціна продовжує зростати. Ціна з березня по сьогодні збільшилася на 20%. Ну і плюс сюди ще йде логістична складова. Тому у нас виходить ситуація , коли у нас замовлення є, портфель замовлень уже формується на січень, але ми змушені від деяких позицій відмовлятися в зв'язку з тим, що вони нерентабельні", - розповів Чуприна.
Український власник харцизького "Силуру" втратив контроль над підприємством в кінці 2016 року.
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Хватит разносить кремлевскую пропаганду.
Ордынское сырье вздорожало!
А какое сырье надо для проволочно-канатного завода? Вроде сталь, вернее стальная катанка, которую раньше делали на макеевском ММЗ. И видимо уже не делают.
А виноваты конечно же хохлы.
лётчик улыбнулся...
а чего не порошенко ?
Ще одна святоша :
и шото както не заценил степени доходов и свободы в науродной грызбублике - за шо ж лохи воевали с "бендеровцами"?