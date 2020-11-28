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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Рабочие подконтрольного оккупантам завода "Силур" в Харцызске устроили забастовку. ФОТО

За последний месяц им выплатили только 20% зарплаты. Забастовщики винят в этом "фирму-прокладку" из России.

О забастовке сообщил бывший главарь боевиков незаконного вооруженного формирования "ДНР" Александр Ходаковский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

По его словам, "людей достало отношение новых собственников, а последней каплей стало то, что из и так небогатой зарплаты выплатили только двадцать процентов".

Ходаковский добавил, что главари боевиков не вмешивались и не пытались подавить протест.

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Ранее "Новости Донбасса" писали, что НВФ "ДНР" передала завод "Силур" в управление частной компании ООО "Ростэкспоснаб 8". При этом в российском Ростове-на-Дону есть компания с почти аналогичным названием - ООО "Ростэкспоснаб". На тот момент ей был всего год.

На прошлой неделе главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин провел совещание с руководителями промышленных предприятий. Тогда и.о. директор "Силура" Дмитрий Чуприна сказал Пушилину, что основная проблема - это высокая стоимость сырья, которое закупается в России.

Рабочие подконтрольного оккупантам завода Силур в Харцызске устроили забастовку 01

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"В связи с ростом доллара, а мы закупаем сырье на территории Российской Федерации и поэтому привязаны к курсу, цена продолжает расти. Цена с марта по сегодняшний день увеличилась на 20 %. Ну и плюс сюда еще идет логистическая составляющая. Поэтому у нас получается ситуация, когда у нас заказы есть, портфель заказов уже формируется на январь, но мы вынуждены от некоторых позиций отказываться в связи с тем, что они нерентабельны", - рассказал Чуприна.

Украинский собственник харцызского "Силура" потерял контроль над предприятием в конце 2016 года.

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Автор: 

забастовка (321) завод (513) Донбасс (26956) Харцызск (129)


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Топ комментарии
+36
Рабы майданить вздумали. На подвал всех.
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28.11.2020 12:25
+26
не хотят гордые дамбасяне кормить гейропу.
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28.11.2020 12:25
+20
Сталіна на них немає! Той би відразу пояснив їм рузьге мір.
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28.11.2020 12:25
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Рабы майданить вздумали. На подвал всех.
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28.11.2020 12:25 Ответить
Вони хочуть назад в Україну, а їх терористи не пускають! Потрібно починати наступ ЗСУ і звільняти окуповані території!
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28.11.2020 12:34 Ответить
Без тебе не почнемо. Доречі, навіщо ти нік змінив, зебіл?
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28.11.2020 13:21 Ответить
Подвал не резиновый
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28.11.2020 12:48 Ответить
не хотят гордые дамбасяне кормить гейропу.
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28.11.2020 12:25 Ответить
Сталіна на них немає! Той би відразу пояснив їм рузьге мір.
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28.11.2020 12:25 Ответить
Та хоть камні с нєба, нам по....х
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28.11.2020 12:26 Ответить
весной 2014 года аж 8% жителей Донбасса хотели присоединения к России.
Хватит разносить кремлевскую пропаганду.
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28.11.2020 13:51 Ответить
а кто это сделал?рюсским миром стало вонять-ну получайте -вы же так этого хотели-
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28.11.2020 12:26 Ответить
скоро пойдут окопы рыть, Х#йло зазря что ли "гумконвой" привез.
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28.11.2020 12:28 Ответить
Заметут всех, как пить дать. Там же больше одного низзя собираться.
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28.11.2020 12:30 Ответить
вообще нюх потеряли. на кого батон крошат? колбасы по 2.20 захотели? не знают ничего о "новочеркасск 1962"? внуки могут его им повторить))
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28.11.2020 12:30 Ответить
Раньше всю Украину говорили кормили,а теперь одну прокладку из ватастана осилить не могут... и сами не доедают...варианта всего два....либо брехали,либо лапти прожорливые....
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28.11.2020 12:31 Ответить
а говорят (фомы не верующие) , шо санкции не работают...ЗЫ... ДаЙОшь 8-ми часовой рабочий день и достойную зарплату , хотя бы как пособие по безработице в разных там Европах - в 1000 баксов
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28.11.2020 12:33 Ответить
Дырляндия , вот ведь штука, какое-то знамение в этом есть.
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28.11.2020 12:36 Ответить
За то не кормят Украину и солдаты НАТО по Дамбасу не разгуливают. Дамбасяне, вы же ЭТОГО хотели?
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28.11.2020 12:39 Ответить
Пацаны к успеху шли....просто не фартануло(с)
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28.11.2020 13:49 Ответить
кормильцы, вы шо офигели? на кого батон крошите? сами же этого добивались? а наша реакция простая - ну и йух на вас!!!
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28.11.2020 12:45 Ответить
Феерично!
Ордынское сырье вздорожало!
А какое сырье надо для проволочно-канатного завода? Вроде сталь, вернее стальная катанка, которую раньше делали на макеевском ММЗ. И видимо уже не делают.
А виноваты конечно же хохлы.
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28.11.2020 12:46 Ответить
из-за угла пролетел самолёт,
лётчик улыбнулся...
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28.11.2020 12:46 Ответить
значит скоро гумкомвои за заводом приедут и отвезут его в рентабильные места
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28.11.2020 12:47 Ответить
Забастовщики винят в этом "фирму-прокладку" из России.

а чего не порошенко ?
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28.11.2020 12:50 Ответить
Ета всьо Парашенка і салдати НАТО. путєн, памагі!
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28.11.2020 12:57 Ответить
Юреклама заємахала(( нудить...
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28.11.2020 12:58 Ответить
Та да)
Ще одна святоша :
Робітники підконтрольного окупантам заводу "Силур" у Харцизьку влаштували страйк - Цензор.НЕТ 6866
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28.11.2020 13:06 Ответить
бажання здійснилися,годуйте москву.
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28.11.2020 13:04 Ответить
Ой яка ж біда, біда, біда. Побіжу за простирадлом, бо носовичок зовсім мокрий від сліз "співпереживання".
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28.11.2020 13:15 Ответить
ЖРИТЕ РУССКИЙ МИР СОБАКИ !
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28.11.2020 13:20 Ответить
Так кацапы отказались от доллара, что там могло подорожать?
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28.11.2020 13:20 Ответить
Они думали, что Россия их будет сытно кормить. Вот, накормила, досыта. Вот это надо показывать нашим ватникам, живущим по всей Украине, которые в любой момент могут подставить подножку Украине и продаться России, точно так же, как это сделали вот эти, что на фото, "кормильцы" сцаные.
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28.11.2020 13:24 Ответить
Робітники підконтрольного окупантам заводу "Силур" у Харцизьку влаштували страйк - Цензор.НЕТ 5501
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28.11.2020 13:30 Ответить
Взаїморозрахунки між Расеєй і динири здійснюють за допомогою піндосовських долярів!??? КАРЛ...А як же духовні скрепи!??
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28.11.2020 13:38 Ответить
"гордый народ" биомассы на своей сраке прочувствовал, что такое фэншуй по-рузге..
и шото както не заценил степени доходов и свободы в науродной грызбублике - за шо ж лохи воевали с "бендеровцами"?
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28.11.2020 13:44 Ответить
бунты в гетто обычное .дело . зачинщиков на подвал . остальные разбегутся .
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28.11.2020 14:07 Ответить
Зата стабильна.
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28.11.2020 15:45 Ответить
 
 