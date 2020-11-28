Рабочие подконтрольного оккупантам завода "Силур" в Харцызске устроили забастовку. ФОТО

За последний месяц им выплатили только 20% зарплаты. Забастовщики винят в этом "фирму-прокладку" из России.

О забастовке сообщил бывший главарь боевиков незаконного вооруженного формирования "ДНР" Александр Ходаковский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

По его словам, "людей достало отношение новых собственников, а последней каплей стало то, что из и так небогатой зарплаты выплатили только двадцать процентов".

Ходаковский добавил, что главари боевиков не вмешивались и не пытались подавить протест.

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Ранее "Новости Донбасса" писали, что НВФ "ДНР" передала завод "Силур" в управление частной компании ООО "Ростэкспоснаб 8". При этом в российском Ростове-на-Дону есть компания с почти аналогичным названием - ООО "Ростэкспоснаб". На тот момент ей был всего год.

На прошлой неделе главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин провел совещание с руководителями промышленных предприятий. Тогда и.о. директор "Силура" Дмитрий Чуприна сказал Пушилину, что основная проблема - это высокая стоимость сырья, которое закупается в России.

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"В связи с ростом доллара, а мы закупаем сырье на территории Российской Федерации и поэтому привязаны к курсу, цена продолжает расти. Цена с марта по сегодняшний день увеличилась на 20 %. Ну и плюс сюда еще идет логистическая составляющая. Поэтому у нас получается ситуация, когда у нас заказы есть, портфель заказов уже формируется на январь, но мы вынуждены от некоторых позиций отказываться в связи с тем, что они нерентабельны", - рассказал Чуприна.

Украинский собственник харцызского "Силура" потерял контроль над предприятием в конце 2016 года.

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