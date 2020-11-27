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Москва использует оккупированный Донбасс для испытаний российской вакцины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Москва использует оккупированный Донбасс для испытаний российской вакцины

Кремль использовал неподконтрольные украинской власти территории Донецкой и Луганской области в качестве полигона для испытаний российской вакцины "Sputnik V".

Вакцинация проводилась на "военнослужащих" 1-го армейского корпуса под видом плановых прививок от сезонного гриппа. Об этом, ссылаясь на источники в МОЗ "ДНР", сообщает телеграмм-канал "Вольнодумец", информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечается, что испытание в одном конкретном случае, прошло пока не очень удачно.

"Так, под контролем вирусологов из Москвы, о которых я писал раньше, а также 31.10.2020, эту вакцину под видом прививки от сезонного гриппа, вкололи 20 бойцам одного из подразделений 1 АК. В результате 11 человек из подопытных все - таки заболели коронавирусом: 5 уже выздоровели, 5 еще болеют, при чем 2 - в тяжелой форме и один летальный исход с 90% поражением лёгких. Что касается 9 остальных, то 6 человек из них пока здоровые, а у троих – возникли проблемы с почками и их пришлось госпитализировать", - пишет "Вольнодумец".

Таким образом, информация российских СМИ о том, что эффективность от использования российской вакцины составляет 92 %, никак не подтверждается, так как из 20 привитых 55% заболели COVID-19. А у 15% возникли осложнения после применения вакцины "Sputnik V".

"Может Путину еще не доложили реальные результаты испытания вакцины в "ДНР"? А может в РФ просто заврались с "чудесными результатами" и успехами российской медицины, что просто бояться докладывать Путину реальную ситуацию? Ведь ни МОЗ РФ, ни разработчики вакцины, ни профильные НИИ, не сообщали, где и на ком ее испытывали в России. И, думаю, не случайно", - резюмирует "Вольнодумец".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков объяснил, почему Путина пока нельзя прививать российской вакциной от COVID-19

Кроме того, сегодня стало известно, что участвовавший в испытании вакцины "Спутник V" российский журналист Алексей Пивоваров заболел COVID-19. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Отметим, сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что более 400 тыс. российских военных будут привиты от коронавируса.

11 августа 2020 года сообщалось, что в России зарегистрировали свою вакцину против нового коронавируса. Немецкие специалисты отметили, что данных о качестве, эффективности и безопасности российской вакцины пока нет.

Читайте также: Медики в РФ заразились коронавирусом после прививки российской вакциной "Спутник"

В ВОЗ также пока не готовы сказать, может ли российская вакцина от коронавируса использоваться по всему миру. 30 октября в ЕС заявили, что не намерены покупать вакцину российского или китайского производства и не рекомендуют этого делать другим странам-членам Евросоюза.

11 ноября российские ученые заявили, что "Спутник V" якобы защищает от COVID-19 "на 92%". За день до этого стало известно, что в Алтайском крае РФ трое привитых "Спутником V" медиков заразились коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Путин звонил президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой помочь с производством вакцины от COVID-19 – в РФ отсутствуют необходимые производственные мощности.

Читайте также: Ситуация с коронавирусом в ОРДЛО очень тяжелая. Смертность там значительно превышает среднюю мировую статистику, - Гармаш

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+20
считаю эту новость замечательной, так держать, все как один на вакцинирование!
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27.11.2020 20:11
+16
В районє вспишка ящура. Всє на вакцинацію!

Москва использует оккупированный Донбасс для испытаний российской вакцины - Цензор.НЕТ 4166
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27.11.2020 20:10
+9
Я не против испытать на даунбасии все вакцины для крупнорогатого скота, включая и против ящура.
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27.11.2020 20:15
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В районє вспишка ящура. Всє на вакцинацію!

Москва использует оккупированный Донбасс для испытаний российской вакцины - Цензор.НЕТ 4166
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27.11.2020 20:10 Ответить
То що ми переймаємось про необхідність депортації колаборантів. путін за нас вирішить цю проблему більш радикально - зробить укольчик і всі захворіють і помруть!
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27.11.2020 20:11 Ответить
пусть колют сразу в голову, так ... быстрее Москва использует оккупированный Донбасс для испытаний российской вакцины - Цензор.НЕТ 8000
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27.11.2020 20:25 Ответить
Просили : путлур , введи ! Теперь вы подопытные крысы 🐀
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27.11.2020 20:59 Ответить
Боярышник уже не тот
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28.11.2020 12:03 Ответить
Москва використовує окупований Донбас для випробувань російської вакцини - Цензор.НЕТ 6340 поголовье окучивают
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27.11.2020 23:26 Ответить
считаю эту новость замечательной, так держать, все как один на вакцинирование!
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27.11.2020 20:11 Ответить
паспорт украины у тебя есть?
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27.11.2020 20:16 Ответить
********* Саловьёву на ушко чирикнула. 🤪
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27.11.2020 20:18 Ответить
Да пускай хоть опыты над ними проводит.
Уверен, достойные ученики Йозефа Менгеле среди кацапов найдутся!
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27.11.2020 20:12 Ответить
разве даунов можно использовать безнаказанно
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27.11.2020 20:13 Ответить
хай хоч все населення провакцинують причому двічі або тричі
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27.11.2020 20:14 Ответить
Я не против испытать на даунбасии все вакцины для крупнорогатого скота, включая и против ящура.
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27.11.2020 20:15 Ответить
теска, а паспорт украины у тебя есть?
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27.11.2020 20:18 Ответить
Зачем Лубянскому паспорт Украины ?
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27.11.2020 20:23 Ответить
Это тебе шапиро напел, русский?
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27.11.2020 20:18 Ответить
это макеевский
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27.11.2020 20:20 Ответить
А соединённые хутора Бамбаса заинтересовались этой бадягой 🦴💀🦴 ?
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27.11.2020 20:21 Ответить
Проте )(уйло вакцінацію ,бидловакціною ,робити відмовився !!))
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27.11.2020 20:22 Ответить
Потому, что он вкурсе кто эту бадягу делал, и в какой стране !
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27.11.2020 20:24 Ответить
До обидного мало вакцинировали. Надо бы всех.
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27.11.2020 20:17 Ответить
Еще не вечер )))
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27.11.2020 20:20 Ответить
Москва использует оккупированный Донбасс для испытаний российской вакцины, Москва и призывников с ДНР уже призывает в российскую армию. Нужно уже освобождать украинские земли от непонятного нарида оккупированного Донбасса
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27.11.2020 20:20 Ответить
Чого треба було і чекати...
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27.11.2020 20:21 Ответить
Одобряю, кроликов и крыс больше жаль чем крысчан
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27.11.2020 20:22 Ответить
Донбаситів, але це з крисчанами ,потвори однієї селекціі !!))
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27.11.2020 20:23 Ответить
Щось не видно. Лізуть ковідні зі всіх щілин, розносячи ковід по всій країні. Але, якби лише ковід, а то - туберкульоз, СНІД, гепатит та всяку венеру
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27.11.2020 20:22 Ответить
Москва использует оккупированный Донбасс для испытаний российской вакцины - Цензор.НЕТ 169
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27.11.2020 20:22 Ответить
гебня даунецких будет как нас когда-то на горном бадахшане шо скотину прививать безигольным иньектором - четыре выстрела в ягодицы
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27.11.2020 20:25 Ответить
нормально. они просто собаки павлова, каждая из которых мечтает стать шариковым с парашным паспортом ))
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27.11.2020 20:27 Ответить
Лугандони вимруть як мамонти.
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27.11.2020 20:31 Ответить
треба 20 разів вакцинувати, щоб напевно.
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27.11.2020 20:32 Ответить
ты в траншее куда срать ходишь?
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27.11.2020 20:36 Ответить
Как "куда"? В портки, оно же русское.
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27.11.2020 20:44 Ответить
видали и таких
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27.11.2020 20:52 Ответить
Звали ***** він прийшов з ліками.і руським духом.
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27.11.2020 20:33 Ответить
И не только вакцины, они там практически все обкатывают. Своего рода естественная лаборатория/полигон и никакой отвественности, если что повесят на шею украинцам. Представляю обратную ситуацию, Украина бы что-то попробовала испытать, вой рос. пропагандистов стоял бы 5 лет по всем каналам и сайтам в интернете. У Украины такие отличные возможности для атаки в инфополе, но информационно Украина полнейший ноль.
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27.11.2020 20:34 Ответить
Ссылка на Телеграм-канал... и никакой ответственности за фейк.
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27.11.2020 20:38 Ответить
Не проблема. Они готовы к камням с неба, а тут только комарик укусит)
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27.11.2020 20:41 Ответить
Москва использует оккупированный Донбасс для испытаний российской вакцины - Цензор.НЕТ 5470
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27.11.2020 20:45 Ответить
гидроцефализм
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27.11.2020 20:53 Ответить
Ответ на этот вопрос уже дала инфекционист, заслуженный врач Украины. О.Голубовская - вакцина - это не лекарство, это профилактика, лекарств против COVID нет! Кроме того
доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии Национального медицинского университета имени Богомольца Ирина Колесникова ообщает, что COVID кроме всего ещё и мутирует и не исключено, что новые вакцины придется постоянно разрабатывать, а людям - проходить повторные вакцинации (!?). Так что раз привился и до конца жизни - такого, наверное, не будет. А сколько некоторые деятели на этом могут заработать (?), а народ могут просто загнать в угол безвозвратно.
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27.11.2020 21:34 Ответить
...ская, такая врачиха *****...ская
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27.11.2020 22:20 Ответить
Типа "Я тебя породил, Я тебя и убью"! Москва использует оккупированный Донбасс для испытаний российской вакцины - Цензор.НЕТ 1924
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27.11.2020 20:49 Ответить
А почему подобное не возможно в Украине на линии разграничения? А куда могут деться находящиеся там в большом количестве гуцулы с 6-9 детьми в семье, если у них сегодня окоп - единственное место заработка?
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27.11.2020 20:53 Ответить
просто спроси у них - путин?..
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27.11.2020 20:58 Ответить
Да потому, что-ты полный де Билл
Даже не знаешь,где гуцулы
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27.11.2020 21:12 Ответить
Уважаемый! Вернись назад в школу и займись географией: гуцулы
проживают в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской области Украины (Верховинский, Яремчанский, южные части Косовского и Надворнянского районов Ивано-Франковской области, Раховский район Закарпатской области) и ещё массово подрабатывают на "передке".
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27.11.2020 21:39 Ответить
Неуважаемая кацапотварь, именно кацапотварь,посколько только кацапотвари не знают,где зарабатывают гуцулы
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27.11.2020 21:45 Ответить
Оскорблять не буду, на блаженых не обижаются - чем быстрее обратишься к психиатру, тем дольше проживешь! Запомни - каждая выплюнатая злобная слюна - это год жизни!!! Желаю здоровья - не помешает!
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28.11.2020 12:25 Ответить
Доктор Менгеле повертається, а говорили фашизм а Україні
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27.11.2020 21:16 Ответить
В сообщении отмечается, что испытание в одном конкретном случае, прошло пока не очень удачно...Москва використовує окупований Донбас для випробувань російської вакцини - Цензор.НЕТ 128
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27.11.2020 21:18 Ответить
такса не выжила
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27.11.2020 21:56 Ответить
Москва використовує окупований Донбас для випробувань російської вакцини - Цензор.НЕТ 3460
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27.11.2020 21:20 Ответить
а крысчан чего не вакцинировали??
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27.11.2020 21:20 Ответить
Арифметика:з двадцяти(100%) вакцинованих-вмер один(5%).То,якщо Шойгу провакцинує чотириста тисяч своїх солдат,то виходить,що вмре двадцять тисяч?Така собі нехила вакцина,я Вам скажу.Треба було її назвати «російська рулетка».Або,лишити «Спутнік»,але добавити слово «смерть».»Спутнік смерті».
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27.11.2020 21:26 Ответить
Ах,не дочитала.Там не тільки один вмер,там ще троє(15%)з ускладненням нирок.То рахунок,взагалі,пречудовий:з 400 000 вакцинованих російських солдат-двадцять тисяч вмре,а шістдесят тисяч дістане якесь каліцтво!Якби це не стосувалося російської армії,то таке вакцинування можна би було назвати «геноцид».Але,так як це все-таки стосується рос.арміі,то я Вам скажу,хай вакцинуються.Можна по два рази,щоб надійніше було..
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27.11.2020 21:51 Ответить
Итак, нас ждет Resident Evil 7 - Donbass version of Racoon city.
Зомбированных там и без того было предостаточно, после русской вакцины там можно будет апокалипсис без грима и декораций снимать.
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27.11.2020 22:00 Ответить
гебня не смогла уберечь юру гагарина! а вы про какойто беслан нордост грозный ковыид
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27.11.2020 22:01 Ответить
Українці повинні терміново проплатити вакцинацію всіх військових днр і лнр, результати прекрасні
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27.11.2020 22:09 Ответить
українці мають дулю
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27.11.2020 22:11 Ответить
Всех спутником там провакцинировать. до усырачки
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27.11.2020 22:11 Ответить
а вот это пожалуйста и скока угодно, заодно можете с новичком поэкспериментировать, а то ваши петровы и башировы из гру всё никак дозировку правильную подобрать не могут - то недобор то перебор!!!! так что делайте опыты свои, нам не жалко!
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27.11.2020 22:17 Ответить
Це добре.
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27.11.2020 22:48 Ответить
Это как: -"из 20 привитых 55% заболели", т.е. 12,11 человека?
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28.11.2020 00:21 Ответить
Вижу умного человека- ставлю лайк.
1 чел.=5%
10 чел.=50%
11чел.= х %.
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28.11.2020 06:21 Ответить
заодно з раза в день клизму и заворачивание в мокрые простыни.....
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28.11.2020 12:51 Ответить
Да Пивоваров уже испытал её! Класс! Правда, заболел... Но это уже другая история.
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28.11.2020 15:43 Ответить
 
 