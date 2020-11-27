Москва использует оккупированный Донбасс для испытаний российской вакцины
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Кремль использовал неподконтрольные украинской власти территории Донецкой и Луганской области в качестве полигона для испытаний российской вакцины "Sputnik V".
Вакцинация проводилась на "военнослужащих" 1-го армейского корпуса под видом плановых прививок от сезонного гриппа. Об этом, ссылаясь на источники в МОЗ "ДНР", сообщает телеграмм-канал "Вольнодумец", информирует Цензор.НЕТ.
В сообщении отмечается, что испытание в одном конкретном случае, прошло пока не очень удачно.
"Так, под контролем вирусологов из Москвы, о которых я писал раньше, а также 31.10.2020, эту вакцину под видом прививки от сезонного гриппа, вкололи 20 бойцам одного из подразделений 1 АК. В результате 11 человек из подопытных все - таки заболели коронавирусом: 5 уже выздоровели, 5 еще болеют, при чем 2 - в тяжелой форме и один летальный исход с 90% поражением лёгких. Что касается 9 остальных, то 6 человек из них пока здоровые, а у троих – возникли проблемы с почками и их пришлось госпитализировать", - пишет "Вольнодумец".
Таким образом, информация российских СМИ о том, что эффективность от использования российской вакцины составляет 92 %, никак не подтверждается, так как из 20 привитых 55% заболели COVID-19. А у 15% возникли осложнения после применения вакцины "Sputnik V".
"Может Путину еще не доложили реальные результаты испытания вакцины в "ДНР"? А может в РФ просто заврались с "чудесными результатами" и успехами российской медицины, что просто бояться докладывать Путину реальную ситуацию? Ведь ни МОЗ РФ, ни разработчики вакцины, ни профильные НИИ, не сообщали, где и на ком ее испытывали в России. И, думаю, не случайно", - резюмирует "Вольнодумец".
Кроме того, сегодня стало известно, что участвовавший в испытании вакцины "Спутник V" российский журналист Алексей Пивоваров заболел COVID-19. Об этом он сообщил в своем Twitter.
Отметим, сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что более 400 тыс. российских военных будут привиты от коронавируса.
11 августа 2020 года сообщалось, что в России зарегистрировали свою вакцину против нового коронавируса. Немецкие специалисты отметили, что данных о качестве, эффективности и безопасности российской вакцины пока нет.
В ВОЗ также пока не готовы сказать, может ли российская вакцина от коронавируса использоваться по всему миру. 30 октября в ЕС заявили, что не намерены покупать вакцину российского или китайского производства и не рекомендуют этого делать другим странам-членам Евросоюза.
11 ноября российские ученые заявили, что "Спутник V" якобы защищает от COVID-19 "на 92%". За день до этого стало известно, что в Алтайском крае РФ трое привитых "Спутником V" медиков заразились коронавирусом.
Ранее сообщалось, что Путин звонил президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой помочь с производством вакцины от COVID-19 – в РФ отсутствуют необходимые производственные мощности.
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Уверен, достойные ученики Йозефа Менгеле среди кацапов найдутся!
доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии Национального медицинского университета имени Богомольца Ирина Колесникова ообщает, что COVID кроме всего ещё и мутирует и не исключено, что новые вакцины придется постоянно разрабатывать, а людям - проходить повторные вакцинации (!?). Так что раз привился и до конца жизни - такого, наверное, не будет. А сколько некоторые деятели на этом могут заработать (?), а народ могут просто загнать в угол безвозвратно.
Даже не знаешь,где гуцулы
проживают в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской области Украины (Верховинский, Яремчанский, южные части Косовского и Надворнянского районов Ивано-Франковской области, Раховский район Закарпатской области) и ещё массово подрабатывают на "передке".
Зомбированных там и без того было предостаточно, после русской вакцины там можно будет апокалипсис без грима и декораций снимать.
1 чел.=5%
10 чел.=50%
11чел.= х %.