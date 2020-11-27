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Путин решил испытать российскую вакцину от COVID-19 на 400 тыс. военных

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин решил испытать российскую вакцину от COVID-19 на 400 тыс. военных

Более 400 тысяч российских военных пройдут вакцинацию от коронавируса.

Как информируе Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В соответствии с поручением президента началась вакцинация личного состава Вооруженных сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих", - сказал министр на заседании коллегии военного ведомства в пятницу

Шойгу отметил, что сейчас привиты более 2,5 тысяч военнослужащих, а до конца года это число вырастет до 80 тысяч.

Российский министр также сообщил о проводимых военными исследованиях по использованию для лечения COVID-19 плазмы вакцинированных военнослужащих с высоким титром антител. Он отметил, что эта методика уже показала эффективность при тяжелых формах заболевания. По словам Шойгу, сейчас в исследованиях задействовано более 500 вакцинированных военнослужащих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков объяснил, почему Путина пока нельзя прививать российской вакциной от COVID-19
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Топ комментарии
+43
Путин решил испытать российскую вакцину от COVID-19 на 400 тыс. военных - Цензор.НЕТ 6646
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27.11.2020 14:05
+28
Путин решил испытать российскую вакцину от COVID-19 на 400 тыс. военных - Цензор.НЕТ 5623
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27.11.2020 14:08
+24
Вакцінація аленей розпочалась !!!))
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27.11.2020 14:05
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Тільки фото військових в українському пікселі навіщо під цією новиною? А, ми радіємо що путін скоротить свою армію на 400 тис. солдат та офіцерів!
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27.11.2020 14:20 Ответить
так а чо не на всех 2 лямах...???
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27.11.2020 17:42 Ответить
Лучше сразу заразить и похоронить в братской могиле!
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27.11.2020 14:25 Ответить
Красава, обандерился ))))
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27.11.2020 14:04 Ответить
как только вколят, ВСУ должны немедленно наступать -

возьмем их "тепленькими" Путін вирішив випробувати російську вакцину від COVID-19 на 400 тис. військових - Цензор.НЕТ 4329
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27.11.2020 14:20 Ответить
******** ********ович! Я в тебя верю! Загони расею в гроб и хлопни крышкой! Путін вирішив випробувати російську вакцину від COVID-19 на 400 тис. військових - Цензор.НЕТ 918
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27.11.2020 17:35 Ответить
А сам ***** вакцинуватися цим кацапським ветеринарним препаратом очкує?
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27.11.2020 14:04 Ответить
Він не алень ,він царь всєя Русі !!)))
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27.11.2020 14:08 Ответить
Некто д.песков ответил уже на этот вопрос: "Ну не может же Президент пользоваться несертифицированной вакциной!" Путін вирішив випробувати російську вакцину від COVID-19 на 400 тис. військових - Цензор.НЕТ 1085
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27.11.2020 14:58 Ответить
Путин решил испытать российскую вакцину от COVID-19 на 400 тыс. военных - Цензор.НЕТ 6646
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27.11.2020 14:05 Ответить
Не витримав "паляниці", вивихнув щелепу і озвірів.
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27.11.2020 19:22 Ответить
Вакцінація аленей розпочалась !!!))
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27.11.2020 14:05 Ответить
Ви цілковито праві. Фуфломецин набодяжений на основі вакцини проти сказу для ВРХ, а олені підпадають під цю класифікацію - ВРХ. Путін вирішив випробувати російську вакцину від COVID-19 на 400 тис. військових - Цензор.НЕТ 4502
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27.11.2020 14:28 Ответить
Ну дуже рогата худоба !!)))
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27.11.2020 14:34 Ответить
Щоб тільки не передумав!! Путін вирішив випробувати російську вакцину від COVID-19 на 400 тис. військових - Цензор.НЕТ 9302
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27.11.2020 17:36 Ответить
Невже там так ящур "розлютовався"? Мабуть також пандемія.
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27.11.2020 19:25 Ответить
В країні баранів тестують вакцини примусово.
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27.11.2020 14:05 Ответить
А потом ещё и кровь вакцинированных будут принудительно сливать, чтобы лечить невакцинированных. Само собой, это очень экспериментальная методика лечения, которая будет доступна только узкому кругу очень специфических людей.
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27.11.2020 14:18 Ответить
Путин решил испытать российскую вакцину от COVID-19 на 400 тыс. военных - Цензор.НЕТ 5623
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27.11.2020 14:08 Ответить
а как же мадьяры? и белопаршный ********** тож обидится может, он же на своих предлагал))
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27.11.2020 14:08 Ответить
Олені,олені не бриті та не голені !!))
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27.11.2020 14:09 Ответить
Отличная новость!
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27.11.2020 14:10 Ответить
Гут, вальдемар,бабы еще нарожают Путин решил испытать российскую вакцину от COVID-19 на 400 тыс. военных - Цензор.НЕТ 6246
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27.11.2020 14:11 Ответить
Аленіхі ,вони плодючі !!)))
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27.11.2020 14:17 Ответить
Ну це добре,що на військових. Путин решил испытать российскую вакцину от COVID-19 на 400 тыс. военных - Цензор.НЕТ 9041
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27.11.2020 14:12 Ответить
А куда вони з окопа подінуться !!!))
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27.11.2020 14:13 Ответить
очень надеюсь что их не просто вакцинируют, что их потом и инфецируют, все 400 тысяч орков, а потом выпустят на свободу
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27.11.2020 14:13 Ответить
барани не подохли и рашеншвайне переживе.
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27.11.2020 14:17 Ответить
ну...как говориться...для ВСУ работы меньше...
(может и прав мудрец ..подождем пока трупы вакцинированного врага пронесут мимо грузом 200)
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27.11.2020 14:18 Ответить
Уменьшить количество воинствующих "ванек"-неплохая идея.
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27.11.2020 14:20 Ответить
Путин решил помочь Украине одержать решительную победу. Во олень .
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27.11.2020 14:20 Ответить
Отлично.
Не мешайте ему.
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27.11.2020 14:21 Ответить
Почти , как Жуков под Семипалатинском в начале 50-х
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27.11.2020 14:22 Ответить
Действительно, зачем проводить опыты на животныхтесли есть московиты?
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27.11.2020 14:25 Ответить
А знаєте чому військових - бо цивільному не накажеш, а м"ясу можна.
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27.11.2020 14:26 Ответить
В Параше можно наказывать всех. Крепостные холопы. Быдло безсловесное.Путін вирішив випробувати російську вакцину від COVID-19 на 400 тис. військових - Цензор.НЕТ 560
Путін вирішив випробувати російську вакцину від COVID-19 на 400 тис. військових - Цензор.НЕТ 6829
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27.11.2020 14:31 Ответить
там похоже катастрофическая ситуация с добровольцами на испытание росвакцины, никто не хочет во имя соплеменников и человечества рисковать собой, да что же такое делаицы?,
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27.11.2020 14:41 Ответить
Це дуже правильне рішення, в наросії втрати військових засекречені. В добру путь!
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27.11.2020 14:25 Ответить
може повиздихують горе-вояки-або всі стануть кіборгами
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27.11.2020 14:30 Ответить
Путін вирішив випробувати російську вакцину від COVID-19 на 400 тис. військових - Цензор.НЕТ 3547
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27.11.2020 14:33 Ответить
Да можете их хоть кастироать, прямо на окопе, двумя кичпичами. Нам-то шо!
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27.11.2020 14:37 Ответить
коли апалченцев будуть вакцинувати?😳
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27.11.2020 14:40 Ответить
Пусть еще Новичок испытают на военных, вдруг морально устарел.
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27.11.2020 14:50 Ответить
Скоріш би настав цей день, коли в них почнеться мор і падьож скота...
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27.11.2020 14:55 Ответить
то же не плохо.. может сами себя перестреляют ..
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27.11.2020 14:57 Ответить
Вот и славненько!
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27.11.2020 14:58 Ответить
гуд
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27.11.2020 15:12 Ответить
скоро буде 400 000 свіжих могилок на роісіЇ!
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27.11.2020 15:27 Ответить
Даст Бог, Байрактаров в Крыму и в Донбассе для утилизации парашной нечисти теперь меньше понадобится. Остальных добьёт }{уйловская нановакцина. Путін вирішив випробувати російську вакцину від COVID-19 на 400 тис. військових - Цензор.НЕТ 6812
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27.11.2020 15:44 Ответить
А дустовим милом не пробували ?
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27.11.2020 16:58 Ответить
Можа начать с Палаты Лордов, там через год, так или иначе, одни чекисты останутся.
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27.11.2020 17:39 Ответить
маладєц *****-бабьі іщьо наражают Путін вирішив випробувати російську вакцину від COVID-19 на 400 тис. військових - Цензор.НЕТ 9144 да і ні жалка. силовиків у мордорі хоч вдавися, та й контрактнікі лізуть і лізуть, а ще ж призов крисмчан та ордлошників. прям дохтор менгеле...
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27.11.2020 20:15 Ответить
 
 