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Путін вирішив випробувати російську вакцину від COVID-19 на 400 тис. військових

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін вирішив випробувати російську вакцину від COVID-19 на 400 тис. військових

Понад 400 тисяч російських військових пройдуть вакцинацію проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

"Відповідно до доручення президента почалася вакцинація особового складу Збройних сил проти нової коронавірусної інфекції. Всього планується вакцинувати понад 400 тисяч військовослужбовців", - сказав міністр на засіданні колегії військового відомства в п'ятницю

Шойгу зазначив, що нині щеплено більш як 2,5 тисячі військовослужбовців, а до кінця року ця кількість зросте до 80 тисяч.

Російський міністр також повідомив про проведені військовими дослідження з використання для лікування COVID-19 плазми вакцинованих військовослужбовців з високим титром антитіл. Він зазначив, що ця методика вже показала ефективність при важких формах захворювання. За словами Шойгу, зараз у дослідженнях задіяно понад 500 вакцинованих військовослужбовців.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+43
Путин решил испытать российскую вакцину от COVID-19 на 400 тыс. военных - Цензор.НЕТ 6646
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27.11.2020 14:05
+28
Путин решил испытать российскую вакцину от COVID-19 на 400 тыс. военных - Цензор.НЕТ 5623
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27.11.2020 14:08
+24
Вакцінація аленей розпочалась !!!))
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27.11.2020 14:05
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Тільки фото військових в українському пікселі навіщо під цією новиною? А, ми радіємо що путін скоротить свою армію на 400 тис. солдат та офіцерів!
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27.11.2020 14:20 Відповісти
так а чо не на всех 2 лямах...???
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27.11.2020 17:42 Відповісти
Лучше сразу заразить и похоронить в братской могиле!
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27.11.2020 14:25 Відповісти
Красава, обандерился ))))
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27.11.2020 14:04 Відповісти
как только вколят, ВСУ должны немедленно наступать -

возьмем их "тепленькими" Путін вирішив випробувати російську вакцину від COVID-19 на 400 тис. військових - Цензор.НЕТ 4329
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27.11.2020 14:20 Відповісти
******** ********ович! Я в тебя верю! Загони расею в гроб и хлопни крышкой! Путін вирішив випробувати російську вакцину від COVID-19 на 400 тис. військових - Цензор.НЕТ 918
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27.11.2020 17:35 Відповісти
А сам ***** вакцинуватися цим кацапським ветеринарним препаратом очкує?
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27.11.2020 14:04 Відповісти
Він не алень ,він царь всєя Русі !!)))
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27.11.2020 14:08 Відповісти
Некто д.песков ответил уже на этот вопрос: "Ну не может же Президент пользоваться несертифицированной вакциной!" Путін вирішив випробувати російську вакцину від COVID-19 на 400 тис. військових - Цензор.НЕТ 1085
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27.11.2020 14:58 Відповісти
Путин решил испытать российскую вакцину от COVID-19 на 400 тыс. военных - Цензор.НЕТ 6646
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27.11.2020 14:05 Відповісти
Не витримав "паляниці", вивихнув щелепу і озвірів.
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27.11.2020 19:22 Відповісти
Вакцінація аленей розпочалась !!!))
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27.11.2020 14:05 Відповісти
Ви цілковито праві. Фуфломецин набодяжений на основі вакцини проти сказу для ВРХ, а олені підпадають під цю класифікацію - ВРХ. Путін вирішив випробувати російську вакцину від COVID-19 на 400 тис. військових - Цензор.НЕТ 4502
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27.11.2020 14:28 Відповісти
Ну дуже рогата худоба !!)))
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27.11.2020 14:34 Відповісти
Щоб тільки не передумав!! Путін вирішив випробувати російську вакцину від COVID-19 на 400 тис. військових - Цензор.НЕТ 9302
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27.11.2020 17:36 Відповісти
Невже там так ящур "розлютовався"? Мабуть також пандемія.
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27.11.2020 19:25 Відповісти
В країні баранів тестують вакцини примусово.
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27.11.2020 14:05 Відповісти
А потом ещё и кровь вакцинированных будут принудительно сливать, чтобы лечить невакцинированных. Само собой, это очень экспериментальная методика лечения, которая будет доступна только узкому кругу очень специфических людей.
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27.11.2020 14:18 Відповісти
Путин решил испытать российскую вакцину от COVID-19 на 400 тыс. военных - Цензор.НЕТ 5623
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27.11.2020 14:08 Відповісти
а как же мадьяры? и белопаршный ********** тож обидится может, он же на своих предлагал))
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27.11.2020 14:08 Відповісти
Олені,олені не бриті та не голені !!))
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27.11.2020 14:09 Відповісти
Отличная новость!
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27.11.2020 14:10 Відповісти
Гут, вальдемар,бабы еще нарожают Путин решил испытать российскую вакцину от COVID-19 на 400 тыс. военных - Цензор.НЕТ 6246
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27.11.2020 14:11 Відповісти
Аленіхі ,вони плодючі !!)))
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27.11.2020 14:17 Відповісти
Ну це добре,що на військових. Путин решил испытать российскую вакцину от COVID-19 на 400 тыс. военных - Цензор.НЕТ 9041
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27.11.2020 14:12 Відповісти
А куда вони з окопа подінуться !!!))
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27.11.2020 14:13 Відповісти
очень надеюсь что их не просто вакцинируют, что их потом и инфецируют, все 400 тысяч орков, а потом выпустят на свободу
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27.11.2020 14:13 Відповісти
барани не подохли и рашеншвайне переживе.
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27.11.2020 14:17 Відповісти
ну...как говориться...для ВСУ работы меньше...
(может и прав мудрец ..подождем пока трупы вакцинированного врага пронесут мимо грузом 200)
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27.11.2020 14:18 Відповісти
Уменьшить количество воинствующих "ванек"-неплохая идея.
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27.11.2020 14:20 Відповісти
Путин решил помочь Украине одержать решительную победу. Во олень .
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27.11.2020 14:20 Відповісти
Отлично.
Не мешайте ему.
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27.11.2020 14:21 Відповісти
Почти , как Жуков под Семипалатинском в начале 50-х
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27.11.2020 14:22 Відповісти
Действительно, зачем проводить опыты на животныхтесли есть московиты?
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27.11.2020 14:25 Відповісти
А знаєте чому військових - бо цивільному не накажеш, а м"ясу можна.
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27.11.2020 14:26 Відповісти
В Параше можно наказывать всех. Крепостные холопы. Быдло безсловесное.Путін вирішив випробувати російську вакцину від COVID-19 на 400 тис. військових - Цензор.НЕТ 560
Путін вирішив випробувати російську вакцину від COVID-19 на 400 тис. військових - Цензор.НЕТ 6829
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27.11.2020 14:31 Відповісти
там похоже катастрофическая ситуация с добровольцами на испытание росвакцины, никто не хочет во имя соплеменников и человечества рисковать собой, да что же такое делаицы?,
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27.11.2020 14:41 Відповісти
Це дуже правильне рішення, в наросії втрати військових засекречені. В добру путь!
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27.11.2020 14:25 Відповісти
може повиздихують горе-вояки-або всі стануть кіборгами
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27.11.2020 14:30 Відповісти
Путін вирішив випробувати російську вакцину від COVID-19 на 400 тис. військових - Цензор.НЕТ 3547
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27.11.2020 14:33 Відповісти
Да можете их хоть кастироать, прямо на окопе, двумя кичпичами. Нам-то шо!
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27.11.2020 14:37 Відповісти
коли апалченцев будуть вакцинувати?😳
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27.11.2020 14:40 Відповісти
Пусть еще Новичок испытают на военных, вдруг морально устарел.
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27.11.2020 14:50 Відповісти
Скоріш би настав цей день, коли в них почнеться мор і падьож скота...
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27.11.2020 14:55 Відповісти
то же не плохо.. может сами себя перестреляют ..
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27.11.2020 14:57 Відповісти
Вот и славненько!
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27.11.2020 14:58 Відповісти
гуд
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27.11.2020 15:12 Відповісти
скоро буде 400 000 свіжих могилок на роісіЇ!
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27.11.2020 15:27 Відповісти
Даст Бог, Байрактаров в Крыму и в Донбассе для утилизации парашной нечисти теперь меньше понадобится. Остальных добьёт }{уйловская нановакцина. Путін вирішив випробувати російську вакцину від COVID-19 на 400 тис. військових - Цензор.НЕТ 6812
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27.11.2020 15:44 Відповісти
А дустовим милом не пробували ?
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27.11.2020 16:58 Відповісти
Можа начать с Палаты Лордов, там через год, так или иначе, одни чекисты останутся.
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27.11.2020 17:39 Відповісти
маладєц *****-бабьі іщьо наражают Путін вирішив випробувати російську вакцину від COVID-19 на 400 тис. військових - Цензор.НЕТ 9144 да і ні жалка. силовиків у мордорі хоч вдавися, та й контрактнікі лізуть і лізуть, а ще ж призов крисмчан та ордлошників. прям дохтор менгеле...
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27.11.2020 20:15 Відповісти
 
 