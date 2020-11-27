Путін вирішив випробувати російську вакцину від COVID-19 на 400 тис. військових

Понад 400 тисяч російських військових пройдуть вакцинацію проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

"Відповідно до доручення президента почалася вакцинація особового складу Збройних сил проти нової коронавірусної інфекції. Всього планується вакцинувати понад 400 тисяч військовослужбовців", - сказав міністр на засіданні колегії військового відомства в п'ятницю

Шойгу зазначив, що нині щеплено більш як 2,5 тисячі військовослужбовців, а до кінця року ця кількість зросте до 80 тисяч.

Російський міністр також повідомив про проведені військовими дослідження з використання для лікування COVID-19 плазми вакцинованих військовослужбовців з високим титром антитіл. Він зазначив, що ця методика вже показала ефективність при важких формах захворювання. За словами Шойгу, зараз у дослідженнях задіяно понад 500 вакцинованих військовослужбовців.

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