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Постачання вакцини проти COVID-19 у США почнеться наступного тижня, - Трамп

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Постачання вакцини проти COVID-19 у США почнеться наступного тижня, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що вже протягом наступного тижня в країні почнеться постачання вакцини проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Трамп сказав під час відеозвернення з привітанням військових з Днем Подяки, який американці відзначали в четвер.

"Ми долаємо криву (зростання кількості захворювань на COVID-19. - Ред.). Вакцина почне поширюватися буквально з наступного тижня і тижнем після", - сказав Трамп.

Він підкреслив, що першими, хто отримає препарат, будуть лікарі і медичний персонал, які працюють на передовій пандемії, а також люди похилого віку, які перебувають у групі високого ризику.

Читайте: Вакцину проти COVID-19 від компанії AstraZeneca відправили на додаткові випробування

Автор: Анастасія Потіха
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Мабуть купуватимуть в Росії......
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27.11.2020 09:40 Відповісти
Ещё 2-3 месяца назад говорили, что вакцины не создадут до середины, а то и до конца 2021 года и тут, раз и они посыпались одна за одной. Вам не кажется это подозрительным?
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27.11.2020 09:43 Відповісти
в нашем мире всё подозрительно
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27.11.2020 09:45 Відповісти
Делят пирог не убитого медведя, пока рак на горе не свиснул, а у мужиков чубы трещат.
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27.11.2020 09:52 Відповісти
кто говорил ? Pfizer ждала выборов, что бы завершение успешных испытаний вакцины не повлияли на выборы. Трамп еще скулил, что они специально это сделали.
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27.11.2020 09:49 Відповісти
Не давайте кацапам хай своєю користуються.
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27.11.2020 09:59 Відповісти
вакцина новічок...?
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27.11.2020 10:04 Відповісти
 
 