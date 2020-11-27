Постачання вакцини проти COVID-19 у США почнеться наступного тижня, - Трамп
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Президент США Дональд Трамп заявив, що вже протягом наступного тижня в країні почнеться постачання вакцини проти коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Трамп сказав під час відеозвернення з привітанням військових з Днем Подяки, який американці відзначали в четвер.
"Ми долаємо криву (зростання кількості захворювань на COVID-19. - Ред.). Вакцина почне поширюватися буквально з наступного тижня і тижнем після", - сказав Трамп.
Він підкреслив, що першими, хто отримає препарат, будуть лікарі і медичний персонал, які працюють на передовій пандемії, а також люди похилого віку, які перебувають у групі високого ризику.
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