Поставка вакцины от COVID-19 в США начнется на следующей неделе, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже в течение следующей недели в стране начнется поставка вакцины против коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Трамп сказал во время видеообращения с приветствием военных с Днем Благодарения, который американцы отмечали в четверг.

"Мы преодолеваем кривую (роста числа заболеваний COVID-19. - Ред.). Вакцина начнет распространяться буквально со следующей недели и неделей после", - сказалТрамп.

Он подчеркнул, что первыми, кто получит препарат, будут врачи и медицинский персонал, которые работают на передовой пандемии, а также пожилые люди, находящиеся в группе высокого риска.

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