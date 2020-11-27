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Поставка вакцины от COVID-19 в США начнется на следующей неделе, - Трамп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Поставка вакцины от COVID-19 в США начнется на следующей неделе, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже в течение следующей недели в стране начнется поставка вакцины против коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Трамп сказал во время видеообращения с приветствием военных с Днем Благодарения, который американцы отмечали в четверг.

"Мы преодолеваем кривую (роста числа заболеваний COVID-19. - Ред.). Вакцина начнет распространяться буквально со следующей недели и неделей после", - сказалТрамп.

Он подчеркнул, что первыми, кто получит препарат, будут врачи и медицинский персонал, которые работают на передовой пандемии, а также пожилые люди, находящиеся в группе высокого риска.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Мабуть купуватимуть в Росії......
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27.11.2020 09:40 Ответить
Ещё 2-3 месяца назад говорили, что вакцины не создадут до середины, а то и до конца 2021 года и тут, раз и они посыпались одна за одной. Вам не кажется это подозрительным?
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27.11.2020 09:43 Ответить
в нашем мире всё подозрительно
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27.11.2020 09:45 Ответить
Делят пирог не убитого медведя, пока рак на горе не свиснул, а у мужиков чубы трещат.
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27.11.2020 09:52 Ответить
кто говорил ? Pfizer ждала выборов, что бы завершение успешных испытаний вакцины не повлияли на выборы. Трамп еще скулил, что они специально это сделали.
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27.11.2020 09:49 Ответить
Не давайте кацапам хай своєю користуються.
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27.11.2020 09:59 Ответить
вакцина новічок...?
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27.11.2020 10:04 Ответить
 
 