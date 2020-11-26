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Вакцину проти COVID-19 від компанії AstraZeneca відправили на додаткові випробування

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Вакцину проти COVID-19 від компанії AstraZeneca відправили на додаткові випробування

Компанія AstraZeneca Plc має намір провести додаткове випробування потенційної вакцини від коронавірусу, адже останні дослідження викликали питання про рівень її ефективності.

Про це заявив виконавчий директор AstraZeneca Plc Паскаль Соріо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Тепер, коли ми виявили, як досягти кращої ефективності, маємо перевірити це, тому потрібно провести додаткове дослідження", - сказав Соріо.

Зокрема, буде проводитися оцінка результатів введення пацієнтам меншої дози препарату, яка раніше виявилася ефективнішою, ніж повна.

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Нагадаємо, компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом кілька днів тому заявили про готовність нової вакцини проти COVID-19. Під час різних випробувань препарат показав ефективність від 62% до 90%. Більша ефективність була виявлена ​​у пацієнтів, які отримували половину (замість повної) дози першого разу, і через місяць ще одну повну дозу.

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26.11.2020 22:05 Відповісти
Наступного разу, заявлять що найкращі результати, дає відсутність вакцинування... Вакцину проти COVID-19 від компанії AstraZeneca відправили на додаткові випробування - Цензор.НЕТ 596
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27.11.2020 08:27 Відповісти
Ну панове, кто хочет уколоться ? Вакцина западная, надежная. Вакцину проти COVID-19 від компанії AstraZeneca відправили на додаткові випробування - Цензор.НЕТ 5586
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26.11.2020 22:33 Відповісти
афганская вакцина позабористей будет, чем цыганская из лушпаек )))
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26.11.2020 22:37 Відповісти
 
 