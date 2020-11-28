Москва використовує окупований Донбас для випробовувань російської вакцини
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Кремль використовував непідконтрольні українській владі території Донецької і Луганської області як полігон для випробовувань російської вакцини "Sputnik V".
Вакцинація проводилася на "військовослужбовцях" 1-го армійського корпусу під виглядом планових щеплень від сезонного грипу. Про це, посилаючись на джерела в "МОЗ ДНР", повідомляє телеграм-канал "Вольнодумец", інформує Цензор.НЕТ.
У повідомленні наголошується, що випробування в одному конкретному випадку пройшло поки не дуже вдало.
"Так, під контролем вірусологів із Москви, про які я писав раніше, а також 31.10.2020, цю вакцину під виглядом щеплення від сезонного грипу, вкололи 20 бійцям одного з підрозділів 1 АК. У результаті 11 осіб із піддослідних все-таки захворіли на коронавірус: 5 вже одужали, 5 ще хворіють, причому 2 - у важкій формі і один летальний результат з 90% ураженням легень. Що стосується 9 інших, то 6 осіб з них поки здорові, а у трьох - виникли проблеми з нирками і їх довелося госпіталізувати", - пише "Вольнодумец".
Таким чином, інформація російських ЗМІ про те, що ефективність використання російської вакцини становить 92%, ніяк не підтверджується, оскільки з 20 щеплених 55% захворіли на COVID-19. А у 15% виникли ускладнення після застосування вакцини "Sputnik V".
"Може, Путіну ще не доповіли реальні результати випробування вакцини в "ДНР"? А може, в РФ просто забрехалися з "чудовими результатами" та успіхами російської медицини, і просто бояться доповідати Путіну реальну ситуацію? Адже ні МОЗ РФ, ні розробники вакцини, ні профільні НДІ не повідомляли, де і на кому її випробовували в Росії. І, думаю, не випадково", - резюмує "Вольнодумец".
Крім того, сьогодні стало відомо, що після участі у випробуванні вакцини "Sputnik V" російський журналіст Олексій Пивоваров захворів на COVID-19. Про це він повідомив у своєму Twitter.
Зазначимо, сьогодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що понад 400 тис. російських військових будуть щеплені проти коронавірусу.
11 серпня 2020 року повідомлялося, що в Росії зареєстрували свою вакцину проти нового коронавірусу. Німецькі фахівці зазначили, що даних про якість, ефективність та безпечність російської вакцини поки немає.
У ВООЗ також поки не готові сказати, чи може російська вакцина від коронавірусу використовуватися у всьому світі. 30 жовтня в ЄС заявили, що не мають наміру купувати вакцину російського чи китайського виробництва і не рекомендують цього робити іншим країнам-членам Євросоюзу.
11 листопада російські вчені заявили, що "Sputnik V" нібито захищає від COVID-19 "на 92%". За день до цього стало відомо, що в Алтайському краї РФ троє щеплених "Супутником V" медиків заразилися коронавірусом.
Раніше повідомлялося, що Путін дзвонив президенту Франції Емманюелю Макрону з проханням допомогти з виробництвом вакцини проти COVID-19 - в РФ відсутні необхідні виробничі потужності.
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Уверен, достойные ученики Йозефа Менгеле среди кацапов найдутся!
доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии Национального медицинского университета имени Богомольца Ирина Колесникова ообщает, что COVID кроме всего ещё и мутирует и не исключено, что новые вакцины придется постоянно разрабатывать, а людям - проходить повторные вакцинации (!?). Так что раз привился и до конца жизни - такого, наверное, не будет. А сколько некоторые деятели на этом могут заработать (?), а народ могут просто загнать в угол безвозвратно.
Даже не знаешь,где гуцулы
проживают в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской области Украины (Верховинский, Яремчанский, южные части Косовского и Надворнянского районов Ивано-Франковской области, Раховский район Закарпатской области) и ещё массово подрабатывают на "передке".
Зомбированных там и без того было предостаточно, после русской вакцины там можно будет апокалипсис без грима и декораций снимать.
1 чел.=5%
10 чел.=50%
11чел.= х %.