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Москва використовує окупований Донбас для випробовувань російської вакцини

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Москва використовує окупований Донбас для випробовувань російської вакцини

Кремль використовував непідконтрольні українській владі території Донецької і Луганської області як полігон для випробовувань російської вакцини "Sputnik V".

Вакцинація проводилася на "військовослужбовцях" 1-го армійського корпусу під виглядом планових щеплень від сезонного грипу. Про це, посилаючись на джерела в "МОЗ ДНР", повідомляє телеграм-канал "Вольнодумец", інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні наголошується, що випробування в одному конкретному випадку пройшло поки не дуже вдало.

"Так, під контролем вірусологів із Москви, про які я писав раніше, а також 31.10.2020, цю вакцину під виглядом щеплення від сезонного грипу, вкололи 20 бійцям одного з підрозділів 1 АК. У результаті 11 осіб із піддослідних все-таки захворіли на коронавірус: 5 вже одужали, 5 ще хворіють, причому 2 - у важкій формі і один летальний результат з 90% ураженням легень. Що стосується 9 інших, то 6 осіб з них поки здорові, а у трьох - виникли проблеми з нирками і їх довелося госпіталізувати", - пише "Вольнодумец".

Таким чином, інформація російських ЗМІ про те, що ефективність використання російської вакцини становить 92%, ніяк не підтверджується, оскільки з 20 щеплених 55% захворіли на COVID-19. А у 15% виникли ускладнення після застосування вакцини "Sputnik V".

"Може, Путіну ще не доповіли реальні результати випробування вакцини в "ДНР"? А може, в РФ просто забрехалися з "чудовими результатами" та успіхами російської медицини, і просто бояться доповідати Путіну реальну ситуацію? Адже ні МОЗ РФ, ні розробники вакцини, ні профільні НДІ не повідомляли, де і на кому її випробовували в Росії. І, думаю, не випадково", - резюмує "Вольнодумец".

Читайте також: Путін вирішив випробувати російську вакцину від COVID-19 на 400 тис. військових

Крім того, сьогодні стало відомо, що після участі у випробуванні вакцини "Sputnik V" російський журналіст Олексій Пивоваров захворів на COVID-19. Про це він повідомив у своєму Twitter.

Зазначимо, сьогодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що понад 400 тис. російських військових будуть щеплені проти коронавірусу.

11 серпня 2020 року повідомлялося, що в Росії зареєстрували свою вакцину проти нового коронавірусу. Німецькі фахівці зазначили, що даних про якість, ефективність та безпечність російської вакцини поки немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков пояснив, чому Путіна поки не можна щепити російською вакциною проти COVID-19

У ВООЗ також поки не готові сказати, чи може російська вакцина від коронавірусу використовуватися у всьому світі. 30 жовтня в ЄС заявили, що не мають наміру купувати вакцину російського чи китайського виробництва і не рекомендують цього робити іншим країнам-членам Євросоюзу.

11 листопада російські вчені заявили, що "Sputnik V" нібито захищає від COVID-19 "на 92%". За день до цього стало відомо, що в Алтайському краї РФ троє щеплених "Супутником V" медиків заразилися коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що Путін дзвонив президенту Франції Емманюелю Макрону з проханням допомогти з виробництвом вакцини проти COVID-19 - в РФ відсутні необхідні виробничі потужності.
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Топ коментарі
+20
считаю эту новость замечательной, так держать, все как один на вакцинирование!
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27.11.2020 20:11
+16
В районє вспишка ящура. Всє на вакцинацію!

Москва использует оккупированный Донбасс для испытаний российской вакцины - Цензор.НЕТ 4166
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27.11.2020 20:10
+9
Я не против испытать на даунбасии все вакцины для крупнорогатого скота, включая и против ящура.
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27.11.2020 20:15
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В районє вспишка ящура. Всє на вакцинацію!

Москва использует оккупированный Донбасс для испытаний российской вакцины - Цензор.НЕТ 4166
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27.11.2020 20:10 Відповісти
То що ми переймаємось про необхідність депортації колаборантів. путін за нас вирішить цю проблему більш радикально - зробить укольчик і всі захворіють і помруть!
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27.11.2020 20:11 Відповісти
пусть колют сразу в голову, так ... быстрее Москва использует оккупированный Донбасс для испытаний российской вакцины - Цензор.НЕТ 8000
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27.11.2020 20:25 Відповісти
Просили : путлур , введи ! Теперь вы подопытные крысы 🐀
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27.11.2020 20:59 Відповісти
Боярышник уже не тот
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28.11.2020 12:03 Відповісти
Москва використовує окупований Донбас для випробувань російської вакцини - Цензор.НЕТ 6340 поголовье окучивают
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27.11.2020 23:26 Відповісти
считаю эту новость замечательной, так держать, все как один на вакцинирование!
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27.11.2020 20:11 Відповісти
паспорт украины у тебя есть?
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27.11.2020 20:16 Відповісти
********* Саловьёву на ушко чирикнула. 🤪
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27.11.2020 20:18 Відповісти
Да пускай хоть опыты над ними проводит.
Уверен, достойные ученики Йозефа Менгеле среди кацапов найдутся!
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27.11.2020 20:12 Відповісти
разве даунов можно использовать безнаказанно
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27.11.2020 20:13 Відповісти
хай хоч все населення провакцинують причому двічі або тричі
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27.11.2020 20:14 Відповісти
Я не против испытать на даунбасии все вакцины для крупнорогатого скота, включая и против ящура.
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27.11.2020 20:15 Відповісти
теска, а паспорт украины у тебя есть?
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27.11.2020 20:18 Відповісти
Зачем Лубянскому паспорт Украины ?
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27.11.2020 20:23 Відповісти
Это тебе шапиро напел, русский?
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27.11.2020 20:18 Відповісти
это макеевский
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27.11.2020 20:20 Відповісти
А соединённые хутора Бамбаса заинтересовались этой бадягой 🦴💀🦴 ?
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27.11.2020 20:21 Відповісти
Проте )(уйло вакцінацію ,бидловакціною ,робити відмовився !!))
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27.11.2020 20:22 Відповісти
Потому, что он вкурсе кто эту бадягу делал, и в какой стране !
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27.11.2020 20:24 Відповісти
До обидного мало вакцинировали. Надо бы всех.
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27.11.2020 20:17 Відповісти
Еще не вечер )))
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27.11.2020 20:20 Відповісти
Москва использует оккупированный Донбасс для испытаний российской вакцины, Москва и призывников с ДНР уже призывает в российскую армию. Нужно уже освобождать украинские земли от непонятного нарида оккупированного Донбасса
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27.11.2020 20:20 Відповісти
Чого треба було і чекати...
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27.11.2020 20:21 Відповісти
Одобряю, кроликов и крыс больше жаль чем крысчан
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27.11.2020 20:22 Відповісти
Донбаситів, але це з крисчанами ,потвори однієї селекціі !!))
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27.11.2020 20:23 Відповісти
Щось не видно. Лізуть ковідні зі всіх щілин, розносячи ковід по всій країні. Але, якби лише ковід, а то - туберкульоз, СНІД, гепатит та всяку венеру
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27.11.2020 20:22 Відповісти
Москва использует оккупированный Донбасс для испытаний российской вакцины - Цензор.НЕТ 169
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27.11.2020 20:22 Відповісти
гебня даунецких будет как нас когда-то на горном бадахшане шо скотину прививать безигольным иньектором - четыре выстрела в ягодицы
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27.11.2020 20:25 Відповісти
нормально. они просто собаки павлова, каждая из которых мечтает стать шариковым с парашным паспортом ))
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27.11.2020 20:27 Відповісти
Лугандони вимруть як мамонти.
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27.11.2020 20:31 Відповісти
треба 20 разів вакцинувати, щоб напевно.
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27.11.2020 20:32 Відповісти
ты в траншее куда срать ходишь?
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27.11.2020 20:36 Відповісти
Как "куда"? В портки, оно же русское.
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27.11.2020 20:44 Відповісти
видали и таких
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27.11.2020 20:52 Відповісти
Звали ***** він прийшов з ліками.і руським духом.
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27.11.2020 20:33 Відповісти
И не только вакцины, они там практически все обкатывают. Своего рода естественная лаборатория/полигон и никакой отвественности, если что повесят на шею украинцам. Представляю обратную ситуацию, Украина бы что-то попробовала испытать, вой рос. пропагандистов стоял бы 5 лет по всем каналам и сайтам в интернете. У Украины такие отличные возможности для атаки в инфополе, но информационно Украина полнейший ноль.
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27.11.2020 20:34 Відповісти
Ссылка на Телеграм-канал... и никакой ответственности за фейк.
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27.11.2020 20:38 Відповісти
Не проблема. Они готовы к камням с неба, а тут только комарик укусит)
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27.11.2020 20:41 Відповісти
Москва использует оккупированный Донбасс для испытаний российской вакцины - Цензор.НЕТ 5470
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27.11.2020 20:45 Відповісти
гидроцефализм
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27.11.2020 20:53 Відповісти
Ответ на этот вопрос уже дала инфекционист, заслуженный врач Украины. О.Голубовская - вакцина - это не лекарство, это профилактика, лекарств против COVID нет! Кроме того
доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии Национального медицинского университета имени Богомольца Ирина Колесникова ообщает, что COVID кроме всего ещё и мутирует и не исключено, что новые вакцины придется постоянно разрабатывать, а людям - проходить повторные вакцинации (!?). Так что раз привился и до конца жизни - такого, наверное, не будет. А сколько некоторые деятели на этом могут заработать (?), а народ могут просто загнать в угол безвозвратно.
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27.11.2020 21:34 Відповісти
...ская, такая врачиха *****...ская
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27.11.2020 22:20 Відповісти
Типа "Я тебя породил, Я тебя и убью"! Москва использует оккупированный Донбасс для испытаний российской вакцины - Цензор.НЕТ 1924
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27.11.2020 20:49 Відповісти
А почему подобное не возможно в Украине на линии разграничения? А куда могут деться находящиеся там в большом количестве гуцулы с 6-9 детьми в семье, если у них сегодня окоп - единственное место заработка?
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27.11.2020 20:53 Відповісти
просто спроси у них - путин?..
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27.11.2020 20:58 Відповісти
Да потому, что-ты полный де Билл
Даже не знаешь,где гуцулы
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27.11.2020 21:12 Відповісти
Уважаемый! Вернись назад в школу и займись географией: гуцулы
проживают в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской области Украины (Верховинский, Яремчанский, южные части Косовского и Надворнянского районов Ивано-Франковской области, Раховский район Закарпатской области) и ещё массово подрабатывают на "передке".
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27.11.2020 21:39 Відповісти
Неуважаемая кацапотварь, именно кацапотварь,посколько только кацапотвари не знают,где зарабатывают гуцулы
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27.11.2020 21:45 Відповісти
Оскорблять не буду, на блаженых не обижаются - чем быстрее обратишься к психиатру, тем дольше проживешь! Запомни - каждая выплюнатая злобная слюна - это год жизни!!! Желаю здоровья - не помешает!
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28.11.2020 12:25 Відповісти
Доктор Менгеле повертається, а говорили фашизм а Україні
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27.11.2020 21:16 Відповісти
В сообщении отмечается, что испытание в одном конкретном случае, прошло пока не очень удачно...Москва використовує окупований Донбас для випробувань російської вакцини - Цензор.НЕТ 128
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27.11.2020 21:18 Відповісти
такса не выжила
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27.11.2020 21:56 Відповісти
Москва використовує окупований Донбас для випробувань російської вакцини - Цензор.НЕТ 3460
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27.11.2020 21:20 Відповісти
а крысчан чего не вакцинировали??
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27.11.2020 21:20 Відповісти
Арифметика:з двадцяти(100%) вакцинованих-вмер один(5%).То,якщо Шойгу провакцинує чотириста тисяч своїх солдат,то виходить,що вмре двадцять тисяч?Така собі нехила вакцина,я Вам скажу.Треба було її назвати «російська рулетка».Або,лишити «Спутнік»,але добавити слово «смерть».»Спутнік смерті».
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27.11.2020 21:26 Відповісти
Ах,не дочитала.Там не тільки один вмер,там ще троє(15%)з ускладненням нирок.То рахунок,взагалі,пречудовий:з 400 000 вакцинованих російських солдат-двадцять тисяч вмре,а шістдесят тисяч дістане якесь каліцтво!Якби це не стосувалося російської армії,то таке вакцинування можна би було назвати «геноцид».Але,так як це все-таки стосується рос.арміі,то я Вам скажу,хай вакцинуються.Можна по два рази,щоб надійніше було..
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27.11.2020 21:51 Відповісти
Итак, нас ждет Resident Evil 7 - Donbass version of Racoon city.
Зомбированных там и без того было предостаточно, после русской вакцины там можно будет апокалипсис без грима и декораций снимать.
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27.11.2020 22:00 Відповісти
гебня не смогла уберечь юру гагарина! а вы про какойто беслан нордост грозный ковыид
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27.11.2020 22:01 Відповісти
Українці повинні терміново проплатити вакцинацію всіх військових днр і лнр, результати прекрасні
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27.11.2020 22:09 Відповісти
українці мають дулю
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27.11.2020 22:11 Відповісти
Всех спутником там провакцинировать. до усырачки
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27.11.2020 22:11 Відповісти
а вот это пожалуйста и скока угодно, заодно можете с новичком поэкспериментировать, а то ваши петровы и башировы из гру всё никак дозировку правильную подобрать не могут - то недобор то перебор!!!! так что делайте опыты свои, нам не жалко!
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27.11.2020 22:17 Відповісти
Це добре.
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27.11.2020 22:48 Відповісти
Это как: -"из 20 привитых 55% заболели", т.е. 12,11 человека?
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28.11.2020 00:21 Відповісти
Вижу умного человека- ставлю лайк.
1 чел.=5%
10 чел.=50%
11чел.= х %.
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28.11.2020 06:21 Відповісти
заодно з раза в день клизму и заворачивание в мокрые простыни.....
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28.11.2020 12:51 Відповісти
Да Пивоваров уже испытал её! Класс! Правда, заболел... Но это уже другая история.
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28.11.2020 15:43 Відповісти
 
 