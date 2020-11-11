РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6091 посетитель онлайн
Новости За рубежомЗдоровье Коронавирус и карантин
19 151 104
вакцина (3815) карантин (16730) Россия (91256) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Медики в РФ заразились коронавирусом после прививки российской вакциной "Спутник"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Медики в РФ заразились коронавирусом после прививки российской вакциной

В России трое медиков из Алтайского края заразились COVID-19 после прививки российской вакциной "Спутник V".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление прессы и массовых коммуникаций Алтайского края

В сообщении отмечается: "В Алтайском крае три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции (вакциной "Спутник V"), заразились коронавирусом".

Россияне считают, что якобы иммунитет у больных медиков, прошедших вакцинацию, не успел сформироваться. Это называют исключительной причиной заражения.

В ведомстве отметили, что вакцина двухкомпонентная - пациент получит вторую вакцину через три недели после первой.

Также читайте: Вакцина от COVID-19 появится в Украине в мае-июне 2021 года, - представитель МЗ Литовка

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+38
Важная новость.
Не смеяться. Сделайте серьёзные лица.
Новость: Путин заявил, что "третья российская вакцина будет зарегистрирована уже скоро". Не, ну я же просил не ржать...
показать весь комментарий
11.11.2020 01:18
+33
Мертвечук -************ , хотел всю Украину заразить ,только ублюдки за них голосуют .
показать весь комментарий
11.11.2020 02:38
+28
"..что бы русские ни делали, их всё равно жалко.." (-с)
показать весь комментарий
11.11.2020 01:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
КАК КУЁТСЯ ГАВНО:

Eastern Express

Хочешь еще посмеяться? Израиль закупил у России 1,5 млн доз вакцины...
11.11.2020 01:59
Ответить
Мне нравится 2

"Медицинский центр Hadassah-University получил подтверждение того, что он может закупить и доставить в Израиль около 1,5 миллионов доз российской вакцины от коронавируса Sputnik V в ближайшие месяцы. Больница также пытается зарегистрировать вакцину в Министерстве здравоохранения, что позволит ей вводить вакцину израильтянам в случае одобрения.

"Филиал «Хадасса» в инновационном центре «Сколково» в Москве участвует в клинических испытаниях фазы III , которые, по словам Ротштейна, должны быть завершены в ближайшие месяц или два. В рамках этого испытания вакцина испытывается примерно на 40 000 человек в России и некоторых других странах. Десятки тысяч добровольцев уже получили вакцину.
показать весь комментарий
11.11.2020 10:31 Ответить
А по 112 каналу Мертвечук круглосуточно вещает, что мы преступно отказываемся от московитской вакцины и ничего ему за это не будет.
показать весь комментарий
11.11.2020 10:32 Ответить
Естественный отбор....если даже медики не понимаю, что это пропагандское фуфло....
показать весь комментарий
11.11.2020 12:17 Ответить
ну во первых медикам только первую часть вкололи, почемуто об этом молчат, а во вторых после вакцины иногда болеют но в легкой форме и с меньшим количеством осложнений
показать весь комментарий
11.11.2020 23:52 Ответить
Страница 2 из 2
 
 