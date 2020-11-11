Медики в РФ заразились коронавирусом после прививки российской вакциной "Спутник"
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В России трое медиков из Алтайского края заразились COVID-19 после прививки российской вакциной "Спутник V".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление прессы и массовых коммуникаций Алтайского края
В сообщении отмечается: "В Алтайском крае три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции (вакциной "Спутник V"), заразились коронавирусом".
Россияне считают, что якобы иммунитет у больных медиков, прошедших вакцинацию, не успел сформироваться. Это называют исключительной причиной заражения.
В ведомстве отметили, что вакцина двухкомпонентная - пациент получит вторую вакцину через три недели после первой.
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Eastern Express
Хочешь еще посмеяться? Израиль закупил у России 1,5 млн доз вакцины...
11.11.2020 01:59
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"Медицинский центр Hadassah-University получил подтверждение того, что он может закупить и доставить в Израиль около 1,5 миллионов доз российской вакцины от коронавируса Sputnik V в ближайшие месяцы. Больница также пытается зарегистрировать вакцину в Министерстве здравоохранения, что позволит ей вводить вакцину израильтянам в случае одобрения.
"Филиал «Хадасса» в инновационном центре «Сколково» в Москве участвует в клинических испытаниях фазы III , которые, по словам Ротштейна, должны быть завершены в ближайшие месяц или два. В рамках этого испытания вакцина испытывается примерно на 40 000 человек в России и некоторых других странах. Десятки тысяч добровольцев уже получили вакцину.