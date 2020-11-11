Медики в РФ заразились коронавирусом после прививки российской вакциной "Спутник"

В России трое медиков из Алтайского края заразились COVID-19 после прививки российской вакциной "Спутник V".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление прессы и массовых коммуникаций Алтайского края

В сообщении отмечается: "В Алтайском крае три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции (вакциной "Спутник V"), заразились коронавирусом".

Россияне считают, что якобы иммунитет у больных медиков, прошедших вакцинацию, не успел сформироваться. Это называют исключительной причиной заражения.

В ведомстве отметили, что вакцина двухкомпонентная - пациент получит вторую вакцину через три недели после первой.

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