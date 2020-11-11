Медики в РФ заразилися коронавірусом після щеплення російською вакциною "Супутник"
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У Росії троє медиків з Алтайського краю заразилися COVID-19 після щеплення російською вакциною "Супутник V".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на управління преси та масових комунікацій Алтайського краю
У повідомленні зазначається: "В Алтайському краї три медики із 42, які першими зробили щеплення проти коронавірусної інфекції (вакциною "Супутник V"), заразилися коронавірусом".
Росіяни вважають, що нібито імунітет у хворих медиків, які пройшли вакцинацію, не встиг сформуватися. Це називають винятковою причиною зараження.
У відомстві зазначили, що вакцина двокомпонентна - пацієнт отримає другу вакцину через три тижні після першої.
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Eastern Express
Хочешь еще посмеяться? Израиль закупил у России 1,5 млн доз вакцины...
11.11.2020 01:59
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"Медицинский центр Hadassah-University получил подтверждение того, что он может закупить и доставить в Израиль около 1,5 миллионов доз российской вакцины от коронавируса Sputnik V в ближайшие месяцы. Больница также пытается зарегистрировать вакцину в Министерстве здравоохранения, что позволит ей вводить вакцину израильтянам в случае одобрения.
"Филиал «Хадасса» в инновационном центре «Сколково» в Москве участвует в клинических испытаниях фазы III , которые, по словам Ротштейна, должны быть завершены в ближайшие месяц или два. В рамках этого испытания вакцина испытывается примерно на 40 000 человек в России и некоторых других странах. Десятки тысяч добровольцев уже получили вакцину.