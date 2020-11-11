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Медики в РФ заразилися коронавірусом після щеплення російською вакциною "Супутник"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Медики в РФ заразилися коронавірусом після щеплення російською вакциною

У Росії троє медиків з Алтайського краю заразилися COVID-19 після щеплення російською вакциною "Супутник V".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на управління преси та масових комунікацій Алтайського краю

У повідомленні зазначається: "В Алтайському краї три медики із 42, які першими зробили щеплення проти коронавірусної інфекції (вакциною "Супутник V"), заразилися коронавірусом".

Росіяни вважають, що нібито імунітет у хворих медиків, які пройшли вакцинацію, не встиг сформуватися. Це називають винятковою причиною зараження.

У відомстві зазначили, що вакцина двокомпонентна - пацієнт отримає другу вакцину через три тижні після першої.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бразилія зупинила третій етап випробування китайської вакцини від COVID-19 Coronavac

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+38
Важная новость.
Не смеяться. Сделайте серьёзные лица.
Новость: Путин заявил, что "третья российская вакцина будет зарегистрирована уже скоро". Не, ну я же просил не ржать...
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11.11.2020 01:18
+33
Мертвечук -************ , хотел всю Украину заразить ,только ублюдки за них голосуют .
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11.11.2020 02:38
+28
"..что бы русские ни делали, их всё равно жалко.." (-с)
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11.11.2020 01:16
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КАК КУЁТСЯ ГАВНО:

Eastern Express

Хочешь еще посмеяться? Израиль закупил у России 1,5 млн доз вакцины...
11.11.2020 01:59
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Мне нравится 2

"Медицинский центр Hadassah-University получил подтверждение того, что он может закупить и доставить в Израиль около 1,5 миллионов доз российской вакцины от коронавируса Sputnik V в ближайшие месяцы. Больница также пытается зарегистрировать вакцину в Министерстве здравоохранения, что позволит ей вводить вакцину израильтянам в случае одобрения.

"Филиал «Хадасса» в инновационном центре «Сколково» в Москве участвует в клинических испытаниях фазы III , которые, по словам Ротштейна, должны быть завершены в ближайшие месяц или два. В рамках этого испытания вакцина испытывается примерно на 40 000 человек в России и некоторых других странах. Десятки тысяч добровольцев уже получили вакцину.
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11.11.2020 10:31 Відповісти
А по 112 каналу Мертвечук круглосуточно вещает, что мы преступно отказываемся от московитской вакцины и ничего ему за это не будет.
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11.11.2020 10:32 Відповісти
Естественный отбор....если даже медики не понимаю, что это пропагандское фуфло....
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11.11.2020 12:17 Відповісти
ну во первых медикам только первую часть вкололи, почемуто об этом молчат, а во вторых после вакцины иногда болеют но в легкой форме и с меньшим количеством осложнений
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11.11.2020 23:52 Відповісти
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