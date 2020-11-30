УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8552 відвідувача онлайн
Новини Фото
7 920 65

Під Офісом Президента монтують ковзанку. ФОТОрепортаж

На подвір'ї перед входом в офіс Президента України монтують ковзанку.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

На подвір'ї перед входом в офіс Президента на вул. Банковій монтують ковзанку. Матеріали вже привезли під ОП і робочі взялися за облаштування ковзанки.

Під Офісом Президента монтують ковзанку 01
Під Офісом Президента монтують ковзанку 02
Під Офісом Президента монтують ковзанку 03
Під Офісом Президента монтують ковзанку 04
Під Офісом Президента монтують ковзанку 05
Під Офісом Президента монтують ковзанку 06
Під Офісом Президента монтують ковзанку 07
Під Офісом Президента монтують ковзанку 08

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Зазначимо, що минулого року під ОП також встановили новорічну ковзанку.

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) ковзанка (5) Офіс Президента (2021)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+28
В стране звиздец, но бл*дский цирк не отступает.
показати весь коментар
30.11.2020 11:45
+21
Так на праздники же лохдаун обещают, зачем каток, или это каток спецом для бубочки?
показати весь коментар
30.11.2020 11:44
+13
На случай если счастливий народ придет поблагодарить
показати весь коментар
30.11.2020 11:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пачую кожного(с)
показати весь коментар
30.11.2020 11:43 Відповісти
зеленый осел огараживается от возмущенной толпы
показати весь коментар
30.11.2020 12:10 Відповісти
Так на праздники же лохдаун обещают, зачем каток, или это каток спецом для бубочки?
показати весь коментар
30.11.2020 11:44 Відповісти
А тут вообще непонятно. Может кто-то в очередной раз собирается протестовать и некий перформанс монтирует.
показати весь коментар
30.11.2020 11:46 Відповісти
А відосіки треба ж десь знімати
показати весь коментар
30.11.2020 11:47 Відповісти
На случай если счастливий народ придет поблагодарить
показати весь коментар
30.11.2020 11:48 Відповісти
...коли наступного дня Київ виходить з берегів

https://www.youtube.com/watch?v=4_gxor5_BIA&ab_channel=MiloradovProduction
показати весь коментар
30.11.2020 12:29 Відповісти
До планируемого локдауна еще 3 недели, за это время протестные акции могут и оффыс вместе с "найвплывовишем политиком **********" снести. Но по сути напоминает 2013 год, когда заранее стали Елку на Майдане Незалежности монтировать
показати весь коментар
30.11.2020 12:01 Відповісти
А чтобы нарид там не собирался и не гундел протестами.🤣
показати весь коментар
30.11.2020 16:59 Відповісти
ідіоти... каток під офісом президента...
показати весь коментар
30.11.2020 11:44 Відповісти
Ага. Краще так. Щоб ніхто не бачив як туди під'їжджає авто Медведчука вночі.

показати весь коментар
30.11.2020 12:18 Відповісти
Шоб он там гнпнулся
показати весь коментар
30.11.2020 19:01 Відповісти
В стране звиздец, но бл*дский цирк не отступает.
показати весь коментар
30.11.2020 11:45 Відповісти
Очень информативное сообщение. Кто монтирует, зачем монтирует - хз.
показати весь коментар
30.11.2020 11:45 Відповісти
зачем понятно - - даже на фотках фидно митингующих
показати весь коментар
30.11.2020 11:46 Відповісти
И? Кто монтирует - со стороны митингующих или со стороны власти монтируют, а митингующие протестуют против этого.
показати весь коментар
30.11.2020 11:48 Відповісти
Монтируют те же кто в 2013 монтировал Йолку на Майдане)
показати весь коментар
30.11.2020 11:58 Відповісти
Та покуда не ясно.
показати весь коментар
30.11.2020 12:12 Відповісти
Думаешь, таки Порошенко?)
показати весь коментар
30.11.2020 12:16 Відповісти
В статье недостаточно данных чтобы что-то определенное предполагать. Подождем - посмотрим.
показати весь коментар
30.11.2020 12:17 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2020 11:47 Відповісти
а працювати каток буде по вихідним! )))
показати весь коментар
30.11.2020 11:46 Відповісти
Ні, каток це для нас тепер дуже важливо, без нього ну ніяк. І, головне, це ж скільки відосіків там буде знято...
показати весь коментар
30.11.2020 11:46 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2020 11:48 Відповісти
Один йолку монтировал,да дамонтировался, этот каток...
показати весь коментар
30.11.2020 11:49 Відповісти
каток уже был в прошлом году, правда без льда, но клоун так ссыться что старается себя отгородить чем угодно, лиш бы не ехать на растовские *****.
показати весь коментар
30.11.2020 11:52 Відповісти
А в это врамя:
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента
29.11.2020 г.

Основная причина экстренного визита премьер-министра Украины Шмыгаля в Турцию - назревающий конфликт с турецкими и турецко-азербайджанским подрядчиками выполнения работ по ремонту и строительству автодорог. Основная претензия подрядчиков - отсутствие оплаты выполненных работ согласно договору..
"Özaltin İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi" (Турция). Восстановление участка автодороги автодороги М-18 "Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта" .
Не оплачено около 378 млн. гривен предусмотренных договором.
AzVirt LLC. восстановлению трассы М-01 "Киев - Чернигов".
Не оплачено около 198 млн. гривен предусмотренных договором.
Вместо оплаты "Укравтодор" начал процедуру расторжения контрактов.
* * *
Сообщение представителей министерства здравоохранения о выделении Всемирным Банком 100 млн.$ для закупки вакцин в рамках реализации инициативы COVAX (глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19) не соответствуют действительности. Для получения права поддержки COVAX в рамках предварительных обязательств по закупкам (РРС), Украина должна безотлагательно взять на себя соответствующие комплексные обязательства и выделить необходимые средства на их выполнение.
* * *
Порошенко ведет целую серию переговоров с представителями Еврокомиссии, по сохранению безвизового режима для Украины. Даже канадцев задействовал.
* * *
Судя по начавшемуся в Харькове переделу собственности возврата в страну Кернеса не ожидается.
показати весь коментар
30.11.2020 11:50 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html 30.11.2020 г.

Доходы бюджета 2021 власть Зеленского планирует на уровне 1 трлн 92 млрд гривен. При этом 561 млрд. гривен (51,37%) они собираются получить от ВНУТРЕННИХ заимствований. Денег таких в стране просто нет. Осуществляться это будет путем вымывания золотовалютных запасов через ОВГЗ и скупкой этих бумажек банками с выдачей им рефинансирования от НБУ. ЗВЗ Украины уменьшаются уже с сентября месяца 2020 года. С таким бюджетом, под конец года, там останется не более 10-12% от нынешнего состояния.
показати весь коментар
30.11.2020 11:51 Відповісти
...це не "каток"-ковзанка і не каток асфальтовий - це вони від НАС так фортифікуються...

Виконане прогнозне моделювання з використанням технічного аналізу даних, методу подібності в математичному моделюванні, рекурентної нейронної мережі з довгою короткостроковою пам'яттю типу LSTM і нейронної мережі Back Propagation (BPNN) показує, що в першій половині грудня 2020 року кількість нових виявлених хворих, найімовірніше, може коливатися в діапазоні 14 000-20 000 осіб на добу. Водночас коефіцієнт адаптації до хвороби в Україні (відношення кількості людей, які померли за добу, до суми кількості померлих осіб і осіб, що одужали за цю добу) повільно покращується, що, ймовірно, зумовить зниження показника летальності в першій половині грудня 2020 до (1,73- 1,76 %), що майже вдвічі нижче за рівень цього показника у весняно-літній період. - https://kpi.ua/node/18357
показати весь коментар
30.11.2020 11:50 Відповісти
Решение принято--БУДЕМ СТРОИТЬ КАТОК И СНИМАТЬ ВИДОСИКИ!!!!!! УРЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
30.11.2020 11:51 Відповісти
🐵
показати весь коментар
30.11.2020 11:54 Відповісти
ПОЧЕМУ КАТОК ? ВРОДЕ ,СУДЯ ПО НАСТРОЕНИЯМ В СТРАНЕ - ПОРА ЕЛКУ - И В ХАЙФУ
показати весь коментар
30.11.2020 11:53 Відповісти
Шмаркля идет путем Адама Козлевича,который на своей *Антилопе Гну*написал *Эх прокачу*.Так и Это,уже прокатило ФОПов,учителей,и прокатит всех,особенно З.********.
показати весь коментар
30.11.2020 13:57 Відповісти
Охренеть..

Хотя зебилам понравится..

Вирус друг дружке передавать.. А потом родителям...
показати весь коментар
30.11.2020 11:54 Відповісти
Виселицы для коррупционеров. Посадки не получились, будут вешать.
показати весь коментар
30.11.2020 11:54 Відповісти
а на нем будет круглосуточно тренироваться "хоккейная" команда крепких ребят с автоматами наперевес?...
показати весь коментар
30.11.2020 11:58 Відповісти
а йолка будет ?
показати весь коментар
30.11.2020 12:02 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3361135.html Інтелект і ЗЕбільні клоуни - поняття несумісні

показати весь коментар
30.11.2020 12:02 Відповісти
Простіше і дешевше було б поставили асфальтний каток як пам*ятник "Великому крадівництву".
показати весь коментар
30.11.2020 12:05 Відповісти
Во дворе перед входом в Офис Президента Украины монтируют каток

Надеюсь,- для закатывания в асфальт?
показати весь коментар
30.11.2020 12:08 Відповісти
Во дворе перед входом в Офис Президента Украины монтируют каток. Источник:

Йолка Яника
показати весь коментар
30.11.2020 12:10 Відповісти
Господи!

Ну сколько можно кривляться?
показати весь коментар
30.11.2020 12:13 Відповісти
Зевсе! А попы на капищах не кривляются? Да еще похлеще - воют, размахивают ручищами, поджигают травы, торгуют свечами, обласкивают мощи, демонстрируют раскрашенные доски....

так шо власть еще ничего насчет кривляний
показати весь коментар
30.11.2020 12:40 Відповісти
Попы занимаются этим в специально отведенных метах.
показати весь коментар
30.11.2020 12:58 Відповісти
Ага, а сборища баранов, топающих с какими-то рожами на тряпках по дорогам? а калатанье в звоны и вопли "муэдзина"(попов часто и на улице слышно)? А засранные общ. места символикой смерти(две палки и прочие изваяния)? И даже высеры, как вот тут6 - ххоооооспатиспоссссииии, пошепомохиииии, словопохуууу, тыбудешьхаритьфечнааа, песпошнииик, нехрешииии.....

тьху!

и главное - лицемерие. собственно)))
показати весь коментар
30.11.2020 13:11 Відповісти
літом Бубочка їздив на роботу лісапетом, а взимку буде на ковзанах
показати весь коментар
30.11.2020 12:23 Відповісти
Педали не откинул , моден нам повезёт- коньки отбросит
показати весь коментар
30.11.2020 12:29 Відповісти
Как это согласовывается с карантином? Зебилы, может вы поясните?
показати весь коментар
30.11.2020 12:24 Відповісти
Готовится сученок, елку не забудь поставить. Будет проверять - не резиновый ли Росто
показати весь коментар
30.11.2020 12:26 Відповісти
Йолку ставьте, чего мелочиться.
показати весь коментар
30.11.2020 12:29 Відповісти
угу. к локдауну как раз смонтируют

ссытесь курвы? ссытесь. даст бог скоро сраться начнете
показати весь коментар
30.11.2020 12:29 Відповісти
Всі "реформи" їх з душком,

А хто проти - тих катком
показати весь коментар
30.11.2020 12:38 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2020 12:40 Відповісти
Чмо серливое катком отгораживается вместо того, чтоб деньги с пользой потратить. В бюджете дырищы с пещеру, а оно тупой башкой не пошевелит уменьшить расходы на свой велопарк и ОПу и прочие ништяки зекоМанде.
показати весь коментар
30.11.2020 13:00 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2020 13:01 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2020 13:02 Відповісти
А КАК ЖЕ КАРАНТИН?
показати весь коментар
30.11.2020 13:47 Відповісти
А сколко оборудования можно было бы купить для больниц? Напишите эту сумму на льду катка, и только моральные уроды будут на том катке фигурть.
показати весь коментар
30.11.2020 14:12 Відповісти
Може замість морга.
показати весь коментар
30.11.2020 15:21 Відповісти
Лучше б шапито поставили - самое ТО. 😕
показати весь коментар
30.11.2020 16:40 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2020 17:12 Відповісти
Можливо це фундамент під ешафот? Просто замаскований.
показати весь коментар
30.11.2020 20:45 Відповісти
 
 