Під Офісом Президента монтують ковзанку. ФОТОрепортаж

На подвір'ї перед входом в офіс Президента України монтують ковзанку.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

На подвір'ї перед входом в офіс Президента на вул. Банковій монтують ковзанку. Матеріали вже привезли під ОП і робочі взялися за облаштування ковзанки.

















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Зазначимо, що минулого року під ОП також встановили новорічну ковзанку.