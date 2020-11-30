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Под Офисом Президента монтируют каток. ФОТОрепортаж

Во дворе перед входом в Офис Президента Украины монтируют каток.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Во дворе перед входом в Офис Президента на ул. Банковой монтируют каток. Материалы уже привезли под ОП и рабочие приступили к обустройству катка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента

Под Офисом Президента монтируют каток 01
Под Офисом Президента монтируют каток 02
Под Офисом Президента монтируют каток 03
Под Офисом Президента монтируют каток 04
Под Офисом Президента монтируют каток 05
Под Офисом Президента монтируют каток 06
Под Офисом Президента монтируют каток 07
Под Офисом Президента монтируют каток 08

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Отметим, что в прошлом году под ОП также установили новогодний каток.

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) каток (13) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+28
В стране звиздец, но бл*дский цирк не отступает.
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30.11.2020 11:45
+21
Так на праздники же лохдаун обещают, зачем каток, или это каток спецом для бубочки?
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30.11.2020 11:44
+13
На случай если счастливий народ придет поблагодарить
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30.11.2020 11:48
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пачую кожного(с)
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30.11.2020 11:43 Ответить
зеленый осел огараживается от возмущенной толпы
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30.11.2020 12:10 Ответить
Так на праздники же лохдаун обещают, зачем каток, или это каток спецом для бубочки?
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30.11.2020 11:44 Ответить
А тут вообще непонятно. Может кто-то в очередной раз собирается протестовать и некий перформанс монтирует.
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30.11.2020 11:46 Ответить
А відосіки треба ж десь знімати
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30.11.2020 11:47 Ответить
На случай если счастливий народ придет поблагодарить
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30.11.2020 11:48 Ответить
...коли наступного дня Київ виходить з берегів

https://www.youtube.com/watch?v=4_gxor5_BIA&ab_channel=MiloradovProduction
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30.11.2020 12:29 Ответить
До планируемого локдауна еще 3 недели, за это время протестные акции могут и оффыс вместе с "найвплывовишем политиком **********" снести. Но по сути напоминает 2013 год, когда заранее стали Елку на Майдане Незалежности монтировать
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30.11.2020 12:01 Ответить
А чтобы нарид там не собирался и не гундел протестами.🤣
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30.11.2020 16:59 Ответить
ідіоти... каток під офісом президента...
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30.11.2020 11:44 Ответить
Ага. Краще так. Щоб ніхто не бачив як туди під'їжджає авто Медведчука вночі.

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30.11.2020 12:18 Ответить
Шоб он там гнпнулся
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30.11.2020 19:01 Ответить
В стране звиздец, но бл*дский цирк не отступает.
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30.11.2020 11:45 Ответить
Очень информативное сообщение. Кто монтирует, зачем монтирует - хз.
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30.11.2020 11:45 Ответить
зачем понятно - - даже на фотках фидно митингующих
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30.11.2020 11:46 Ответить
И? Кто монтирует - со стороны митингующих или со стороны власти монтируют, а митингующие протестуют против этого.
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30.11.2020 11:48 Ответить
Монтируют те же кто в 2013 монтировал Йолку на Майдане)
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30.11.2020 11:58 Ответить
Та покуда не ясно.
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30.11.2020 12:12 Ответить
Думаешь, таки Порошенко?)
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30.11.2020 12:16 Ответить
В статье недостаточно данных чтобы что-то определенное предполагать. Подождем - посмотрим.
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30.11.2020 12:17 Ответить
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30.11.2020 11:47 Ответить
а працювати каток буде по вихідним! )))
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30.11.2020 11:46 Ответить
Ні, каток це для нас тепер дуже важливо, без нього ну ніяк. І, головне, це ж скільки відосіків там буде знято...
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30.11.2020 11:46 Ответить
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30.11.2020 11:48 Ответить
Один йолку монтировал,да дамонтировался, этот каток...
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30.11.2020 11:49 Ответить
каток уже был в прошлом году, правда без льда, но клоун так ссыться что старается себя отгородить чем угодно, лиш бы не ехать на растовские *****.
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30.11.2020 11:52 Ответить
А в это врамя:
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента
29.11.2020 г.

Основная причина экстренного визита премьер-министра Украины Шмыгаля в Турцию - назревающий конфликт с турецкими и турецко-азербайджанским подрядчиками выполнения работ по ремонту и строительству автодорог. Основная претензия подрядчиков - отсутствие оплаты выполненных работ согласно договору..
"Özaltin İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi" (Турция). Восстановление участка автодороги автодороги М-18 "Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта" .
Не оплачено около 378 млн. гривен предусмотренных договором.
AzVirt LLC. восстановлению трассы М-01 "Киев - Чернигов".
Не оплачено около 198 млн. гривен предусмотренных договором.
Вместо оплаты "Укравтодор" начал процедуру расторжения контрактов.
* * *
Сообщение представителей министерства здравоохранения о выделении Всемирным Банком 100 млн.$ для закупки вакцин в рамках реализации инициативы COVAX (глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19) не соответствуют действительности. Для получения права поддержки COVAX в рамках предварительных обязательств по закупкам (РРС), Украина должна безотлагательно взять на себя соответствующие комплексные обязательства и выделить необходимые средства на их выполнение.
* * *
Порошенко ведет целую серию переговоров с представителями Еврокомиссии, по сохранению безвизового режима для Украины. Даже канадцев задействовал.
* * *
Судя по начавшемуся в Харькове переделу собственности возврата в страну Кернеса не ожидается.
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30.11.2020 11:50 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html 30.11.2020 г.

Доходы бюджета 2021 власть Зеленского планирует на уровне 1 трлн 92 млрд гривен. При этом 561 млрд. гривен (51,37%) они собираются получить от ВНУТРЕННИХ заимствований. Денег таких в стране просто нет. Осуществляться это будет путем вымывания золотовалютных запасов через ОВГЗ и скупкой этих бумажек банками с выдачей им рефинансирования от НБУ. ЗВЗ Украины уменьшаются уже с сентября месяца 2020 года. С таким бюджетом, под конец года, там останется не более 10-12% от нынешнего состояния.
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30.11.2020 11:51 Ответить
...це не "каток"-ковзанка і не каток асфальтовий - це вони від НАС так фортифікуються...

Виконане прогнозне моделювання з використанням технічного аналізу даних, методу подібності в математичному моделюванні, рекурентної нейронної мережі з довгою короткостроковою пам'яттю типу LSTM і нейронної мережі Back Propagation (BPNN) показує, що в першій половині грудня 2020 року кількість нових виявлених хворих, найімовірніше, може коливатися в діапазоні 14 000-20 000 осіб на добу. Водночас коефіцієнт адаптації до хвороби в Україні (відношення кількості людей, які померли за добу, до суми кількості померлих осіб і осіб, що одужали за цю добу) повільно покращується, що, ймовірно, зумовить зниження показника летальності в першій половині грудня 2020 до (1,73- 1,76 %), що майже вдвічі нижче за рівень цього показника у весняно-літній період. - https://kpi.ua/node/18357
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30.11.2020 11:50 Ответить
Решение принято--БУДЕМ СТРОИТЬ КАТОК И СНИМАТЬ ВИДОСИКИ!!!!!! УРЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.11.2020 11:51 Ответить
🐵
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30.11.2020 11:54 Ответить
ПОЧЕМУ КАТОК ? ВРОДЕ ,СУДЯ ПО НАСТРОЕНИЯМ В СТРАНЕ - ПОРА ЕЛКУ - И В ХАЙФУ
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30.11.2020 11:53 Ответить
Шмаркля идет путем Адама Козлевича,который на своей *Антилопе Гну*написал *Эх прокачу*.Так и Это,уже прокатило ФОПов,учителей,и прокатит всех,особенно З.********.
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30.11.2020 13:57 Ответить
Охренеть..

Хотя зебилам понравится..

Вирус друг дружке передавать.. А потом родителям...
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30.11.2020 11:54 Ответить
Виселицы для коррупционеров. Посадки не получились, будут вешать.
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30.11.2020 11:54 Ответить
а на нем будет круглосуточно тренироваться "хоккейная" команда крепких ребят с автоматами наперевес?...
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30.11.2020 11:58 Ответить
а йолка будет ?
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30.11.2020 12:02 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3361135.html Інтелект і ЗЕбільні клоуни - поняття несумісні

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30.11.2020 12:02 Ответить
Простіше і дешевше було б поставили асфальтний каток як пам*ятник "Великому крадівництву".
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30.11.2020 12:05 Ответить
Во дворе перед входом в Офис Президента Украины монтируют каток

Надеюсь,- для закатывания в асфальт?
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30.11.2020 12:08 Ответить
Во дворе перед входом в Офис Президента Украины монтируют каток. Источник:

Йолка Яника
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30.11.2020 12:10 Ответить
Господи!

Ну сколько можно кривляться?
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30.11.2020 12:13 Ответить
Зевсе! А попы на капищах не кривляются? Да еще похлеще - воют, размахивают ручищами, поджигают травы, торгуют свечами, обласкивают мощи, демонстрируют раскрашенные доски....

так шо власть еще ничего насчет кривляний
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30.11.2020 12:40 Ответить
Попы занимаются этим в специально отведенных метах.
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30.11.2020 12:58 Ответить
Ага, а сборища баранов, топающих с какими-то рожами на тряпках по дорогам? а калатанье в звоны и вопли "муэдзина"(попов часто и на улице слышно)? А засранные общ. места символикой смерти(две палки и прочие изваяния)? И даже высеры, как вот тут6 - ххоооооспатиспоссссииии, пошепомохиииии, словопохуууу, тыбудешьхаритьфечнааа, песпошнииик, нехрешииии.....

тьху!

и главное - лицемерие. собственно)))
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30.11.2020 13:11 Ответить
літом Бубочка їздив на роботу лісапетом, а взимку буде на ковзанах
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30.11.2020 12:23 Ответить
Педали не откинул , моден нам повезёт- коньки отбросит
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30.11.2020 12:29 Ответить
Как это согласовывается с карантином? Зебилы, может вы поясните?
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30.11.2020 12:24 Ответить
Готовится сученок, елку не забудь поставить. Будет проверять - не резиновый ли Росто
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30.11.2020 12:26 Ответить
Йолку ставьте, чего мелочиться.
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30.11.2020 12:29 Ответить
угу. к локдауну как раз смонтируют

ссытесь курвы? ссытесь. даст бог скоро сраться начнете
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30.11.2020 12:29 Ответить
Всі "реформи" їх з душком,

А хто проти - тих катком
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30.11.2020 12:38 Ответить
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30.11.2020 12:40 Ответить
Чмо серливое катком отгораживается вместо того, чтоб деньги с пользой потратить. В бюджете дырищы с пещеру, а оно тупой башкой не пошевелит уменьшить расходы на свой велопарк и ОПу и прочие ништяки зекоМанде.
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30.11.2020 13:00 Ответить
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30.11.2020 13:01 Ответить
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30.11.2020 13:02 Ответить
А КАК ЖЕ КАРАНТИН?
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30.11.2020 13:47 Ответить
А сколко оборудования можно было бы купить для больниц? Напишите эту сумму на льду катка, и только моральные уроды будут на том катке фигурть.
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30.11.2020 14:12 Ответить
Може замість морга.
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30.11.2020 15:21 Ответить
Лучше б шапито поставили - самое ТО. 😕
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30.11.2020 16:40 Ответить
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30.11.2020 17:12 Ответить
Можливо це фундамент під ешафот? Просто замаскований.
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30.11.2020 20:45 Ответить
 
 