Под Офисом Президента монтируют каток. ФОТОрепортаж

Во дворе перед входом в Офис Президента Украины монтируют каток.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Во дворе перед входом в Офис Президента на ул. Банковой монтируют каток. Материалы уже привезли под ОП и рабочие приступили к обустройству катка.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Отметим, что в прошлом году под ОП также установили новогодний каток.