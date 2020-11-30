Под Офисом Президента монтируют каток. ФОТОрепортаж
Во дворе перед входом в Офис Президента Украины монтируют каток.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Во дворе перед входом в Офис Президента на ул. Банковой монтируют каток. Материалы уже привезли под ОП и рабочие приступили к обустройству катка.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Отметим, что в прошлом году под ОП также установили новогодний каток.
Топ комментарии
+28 Утилизация ватников
показать весь комментарий30.11.2020 11:45
+21 Хм #474109
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+13 Andriy Kalnyshevsky
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https://www.youtube.com/watch?v=4_gxor5_BIA&ab_channel=MiloradovProduction
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента
29.11.2020 г.
Основная причина экстренного визита премьер-министра Украины Шмыгаля в Турцию - назревающий конфликт с турецкими и турецко-азербайджанским подрядчиками выполнения работ по ремонту и строительству автодорог. Основная претензия подрядчиков - отсутствие оплаты выполненных работ согласно договору..
"Özaltin İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi" (Турция). Восстановление участка автодороги автодороги М-18 "Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта" .
Не оплачено около 378 млн. гривен предусмотренных договором.
AzVirt LLC. восстановлению трассы М-01 "Киев - Чернигов".
Не оплачено около 198 млн. гривен предусмотренных договором.
Вместо оплаты "Укравтодор" начал процедуру расторжения контрактов.
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Сообщение представителей министерства здравоохранения о выделении Всемирным Банком 100 млн.$ для закупки вакцин в рамках реализации инициативы COVAX (глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19) не соответствуют действительности. Для получения права поддержки COVAX в рамках предварительных обязательств по закупкам (РРС), Украина должна безотлагательно взять на себя соответствующие комплексные обязательства и выделить необходимые средства на их выполнение.
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Порошенко ведет целую серию переговоров с представителями Еврокомиссии, по сохранению безвизового режима для Украины. Даже канадцев задействовал.
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Судя по начавшемуся в Харькове переделу собственности возврата в страну Кернеса не ожидается.
Доходы бюджета 2021 власть Зеленского планирует на уровне 1 трлн 92 млрд гривен. При этом 561 млрд. гривен (51,37%) они собираются получить от ВНУТРЕННИХ заимствований. Денег таких в стране просто нет. Осуществляться это будет путем вымывания золотовалютных запасов через ОВГЗ и скупкой этих бумажек банками с выдачей им рефинансирования от НБУ. ЗВЗ Украины уменьшаются уже с сентября месяца 2020 года. С таким бюджетом, под конец года, там останется не более 10-12% от нынешнего состояния.
Виконане прогнозне моделювання з використанням технічного аналізу даних, методу подібності в математичному моделюванні, рекурентної нейронної мережі з довгою короткостроковою пам'яттю типу LSTM і нейронної мережі Back Propagation (BPNN) показує, що в першій половині грудня 2020 року кількість нових виявлених хворих, найімовірніше, може коливатися в діапазоні 14 000-20 000 осіб на добу. Водночас коефіцієнт адаптації до хвороби в Україні (відношення кількості людей, які померли за добу, до суми кількості померлих осіб і осіб, що одужали за цю добу) повільно покращується, що, ймовірно, зумовить зниження показника летальності в першій половині грудня 2020 до (1,73- 1,76 %), що майже вдвічі нижче за рівень цього показника у весняно-літній період. - https://kpi.ua/node/18357
Хотя зебилам понравится..
Вирус друг дружке передавать.. А потом родителям...
Надеюсь,- для закатывания в асфальт?
Йолка Яника
Ну сколько можно кривляться?
так шо власть еще ничего насчет кривляний
тьху!
и главное - лицемерие. собственно)))
ссытесь курвы? ссытесь. даст бог скоро сраться начнете
А хто проти - тих катком