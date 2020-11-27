В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента
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План расходов на содержание Офиса Президента в проекте госбюджета на 2021 год не изменился по сравнению с первым чтением. Потратить на него собираются 1,227 млрд гривен.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".
Расходы из общего фонда государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса Президента в 2021 году составят 1 266 795,2 тысяч гривен. Это на 39,4% больше, чем в текущем году (909 058,7 тысяч гривен).
Соответствующая норма заложена в проекте государственного бюджета ко второму чтению, который обнародован на сайте Верховной рады (проект №4000).
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По сравнению с проектом государственного бюджета, который правительство подало в Верховную Раду в сентябре, сумма расходов на обслуживание деятельности президента и Офиса Президента не изменилась.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Кабинет Министров передал в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2021 год. Доходы проекта государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн грн. Доходы предлагается увеличить по сравнению с первым чтением на 20 938,5 млн грн.
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Расходы в проекте госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 328 201,6 млн грн, что на 2 779,9 млн грн меньше, чем в первом чтении.
Пожалуйста, подождите...
При огромной, просто фантастической коррупции при Зеленском, размеры которой мы обязательно узнаём, нам снова пытаются навязать историю про «народного президента Голобородько» с окорочками и оливье. Чтоб ближе к народу. И это самая циничная манипуляция Зеленского прикрыться самыми близкими ему людьми в этой постановке.
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Своим -- все,
плебсу -- видосики.
Кинь инфу, плиз
Я з машини ;За ЗЕ; наліпку зірвав
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні хріна в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик
Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірим отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...
Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смог;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-
Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.
Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!
Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
08.10.20.
Чистий прибуток:
2010:+9 млн.
2011:+35 млн.
2013:+233 млн.
2014:+75 млн.
2015:+21.8 млн.
2016:+386 млн.
2017:+1 млрд. 891 млн.
2018: +499 млн.
2019: мінус 1 млрд. 979 млн.
2020: мінус 163 млн.
Чистий прибуток:.
2012 -11 млрд.
2013 -18 млрд
2014 -90 млрд.
2015 -25 млрд
2016 +26.5 млрд
2017 +39.3 млрд
2018 +13.6 млрд
2019 +63.8 млрд
2020 -17 млрд
Вдумайтесь, не на 3,9%, ни на 10-15%, а на 39(!), не вы там в бюджетном комитете все е..ые или через одного
Офіс президента-це всього на всього канцелярія з організації роботи президента, а не державний антиконституційний центр з управління парламентом, кабміном і державою. Для вирішення глобальних і стратегічних питань при президенті існує РНБО, але аж ніяк ОП.
Пора цим хлопцям уже це усвідомити, часи Януковича давно минули. І піплс уже цього так просто не схаває у часи повної кризи, розрухи, бідності , а ще й пандемії.
Які щасливі виборці. Все, як вони хотіли.
=Зато посмєйомся= (с)
=Гірше не буде= (с) і т.д.
Далі буде.
@olivia88877
· 4 ч
Кабмин предлагает в бюджете на 2021 предлагает увеличить на 2 млрд грн расходы на Офис Генпрокурора и уменьшить на 4 млрд грн - на Министерство образования и науки. Также увеличить расходы МВД на 797,4 млн грн, на Верховную Раду на 24,1%, и СБУ на 23,2% больше чем в 2020 году.
Барщина процветает