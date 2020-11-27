В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента

План расходов на содержание Офиса Президента в проекте госбюджета на 2021 год не изменился по сравнению с первым чтением. Потратить на него собираются 1,227 млрд гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".

Расходы из общего фонда государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса Президента в 2021 году составят 1 266 795,2 тысяч гривен. Это на 39,4% больше, чем в текущем году (909 058,7 тысяч гривен).

Соответствующая норма заложена в проекте государственного бюджета ко второму чтению, который обнародован на сайте Верховной рады (проект №4000).

Читайте на Цензор.НЕТ: С приходом президента Зеленского у всех нас появился исторический шанс, мы на сломе эпохи, - Ермак

По сравнению с проектом государственного бюджета, который правительство подало в Верховную Раду в сентябре, сумма расходов на обслуживание деятельности президента и Офиса Президента не изменилась.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Кабинет Министров передал в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2021 год. Доходы проекта государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн грн. Доходы предлагается увеличить по сравнению с первым чтением на 20 938,5 млн грн.

Также на Цензор.НЕТ: Чтобы отстроить страну, одного президентского срока не хватит, - замглавы ОП Тимошенко

Расходы в проекте госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 328 201,6 млн грн, что на 2 779,9 млн грн меньше, чем в первом чтении.