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госбюджет (1154) Зеленский (16627) Офис Президента (1693)

В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента

План расходов на содержание Офиса Президента в проекте госбюджета на 2021 год не изменился по сравнению с первым чтением. Потратить на него собираются 1,227 млрд гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".

Расходы из общего фонда государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса Президента в 2021 году составят 1 266 795,2 тысяч гривен. Это на 39,4% больше, чем в текущем году (909 058,7 тысяч гривен).

Соответствующая норма заложена в проекте государственного бюджета ко второму чтению, который обнародован на сайте Верховной рады (проект №4000).

Читайте на Цензор.НЕТ: С приходом президента Зеленского у всех нас появился исторический шанс, мы на сломе эпохи, - Ермак

По сравнению с проектом государственного бюджета, который правительство подало в Верховную Раду в сентябре, сумма расходов на обслуживание деятельности президента и Офиса Президента не изменилась.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Кабинет Министров передал в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2021 год. Доходы проекта государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн грн. Доходы предлагается увеличить по сравнению с первым чтением на 20 938,5 млн грн.

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Расходы в проекте госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 328 201,6 млн грн, что на 2 779,9 млн грн меньше, чем в первом чтении.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+37
В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента - Цензор.НЕТ 5975
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27.11.2020 17:39
+35
В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента - Цензор.НЕТ 2313
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27.11.2020 17:40
+27
В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента - Цензор.НЕТ 9468
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27.11.2020 17:44
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В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента - Цензор.НЕТ 5975
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27.11.2020 17:39 Ответить
Брехливе сцикло!
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27.11.2020 17:40 Ответить
Гомно..
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27.11.2020 18:00 Ответить
У бюджеті-2021, як і раніше, заплановано 40-відсоткове зростання витрат на Офіс Президента - Цензор.НЕТ 654
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27.11.2020 18:35 Ответить
Эта мразота о себе не забывает, ему раходы нужно повышать, а как же, он же бот, его же часто рисуют для людей, а для этого деньги нужны, скоро новогоднее представление клоуна. https://www.youtube.com/watch?v=dswR_UaSVmw
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27.11.2020 18:09 Ответить
В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента - Цензор.НЕТ 6886
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27.11.2020 17:39 Ответить
прастой пацан с нарота...на лісапєт дєнєг знаєте скіко тре В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента - Цензор.НЕТ 6720
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27.11.2020 17:39 Ответить
Тарас Березовец
При огромной, просто фантастической коррупции при Зеленском, размеры которой мы обязательно узнаём, нам снова пытаются навязать историю про «народного президента Голобородько» с окорочками и оливье. Чтоб ближе к народу. И это самая циничная манипуляция Зеленского прикрыться самыми близкими ему людьми в этой постановке.В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента - Цензор.НЕТ 7338
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27.11.2020 17:43 Ответить
В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента - Цензор.НЕТ 9468
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27.11.2020 17:44 Ответить
У бюджеті-2021, як і раніше, заплановано 40-відсоткове зростання витрат на Офіс Президента - Цензор.НЕТ 3000
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27.11.2020 20:20 Ответить
Щирі українці.
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27.11.2020 21:19 Ответить
чистые тарелки.. и никто не ест - выставили "для видосиков"))
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27.11.2020 18:31 Ответить
И в рюмках пусто - уже все выпили.
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27.11.2020 19:17 Ответить
Он обещает нам на 40% больше смеха ?
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27.11.2020 17:40 Ответить
В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента - Цензор.НЕТ 3292
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27.11.2020 17:41 Ответить
Терпи, зебилятко
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27.11.2020 23:25 Ответить
В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента - Цензор.НЕТ 2313
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27.11.2020 17:40 Ответить
Уважаемые, во-первых 73% и говорите только от своего имени; во-вторых, президент - это лицо страны; в третьих, не так страшен чорт, как вы пытаетесь намалевать. Давайте факты, а не бла-бла-бла! В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента - Цензор.НЕТ 4711
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27.11.2020 17:48 Ответить
янукович был лицо страны и чо? В четвертых, 73% это зебуины! умных всегда меньше.
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27.11.2020 17:53 Ответить
вова,а ты кем у слугонародцев шестеришь ?
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27.11.2020 17:53 Ответить
Мабуть теж з великого крадівництва привалило шо так захищає зекидалово
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27.11.2020 18:02 Ответить
На жаль,обраний вами президент виявився не обличчям країни,а її дупою.А на рахунок фактів:ріст корупції в міжнародних рейтингах,ріст цін,ріст тарифів,небувала діра в бюджеті - тобі не факти?
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27.11.2020 18:09 Ответить
Без проблем. Это подойдет?

У бюджеті-2021, як і раніше, заплановано 40-відсоткове зростання витрат на Офіс Президента - Цензор.НЕТ 5977
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27.11.2020 18:31 Ответить
А это?

У бюджеті-2021, як і раніше, заплановано 40-відсоткове зростання витрат на Офіс Президента - Цензор.НЕТ 9649
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27.11.2020 18:33 Ответить
И вот это.

У бюджеті-2021, як і раніше, заплановано 40-відсоткове зростання витрат на Офіс Президента - Цензор.НЕТ 715
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27.11.2020 18:34 Ответить
И еще это

У бюджеті-2021, як і раніше, заплановано 40-відсоткове зростання витрат на Офіс Президента - Цензор.НЕТ 9042
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27.11.2020 18:36 Ответить
Хватит? Или про тарифы поговорим?

У бюджеті-2021, як і раніше, заплановано 40-відсоткове зростання витрат на Офіс Президента - Цензор.НЕТ 1762
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27.11.2020 18:38 Ответить
Парк велосипедов нужно поддерживать прийдется раскошелиться на десятки тысяч гривень
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27.11.2020 17:42 Ответить
В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента - Цензор.НЕТ 9509

...
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27.11.2020 17:42 Ответить
Таки да.
Своим -- все,
плебсу -- видосики.
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27.11.2020 17:45 Ответить
В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента - Цензор.НЕТ 5843
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27.11.2020 17:43 Ответить
Яка ж бридка харя! Та яка кругленька, ось-ось наздожене харю дЄрьмака! То , може він "на покушать" собі і Ко бюджет збільшив? Типу: ПОМІРАТЬ,- ТАК С МУЗИКАЙ і за багато накритим столом!?
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27.11.2020 18:04 Ответить
Кому «кінець епохи бідності», а кому велосипедика ....без сідла... з побитими колесами.
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27.11.2020 17:45 Ответить
А чё такова? А ничё,пля! Патамушта ми слуги народа!
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27.11.2020 17:45 Ответить
Що заважає, відсутність інтернету?
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27.11.2020 17:49 Ответить
Ага.
Кинь инфу, плиз
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27.11.2020 17:57 Ответить
Користуватися гуглом не вмієш?Тьху,я й забув,у вас же яндекс.
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27.11.2020 18:11 Ответить
За часів козатчини казали... що цю недолугу та й Богом не визнату потвору простіше вбити ніж прогодувати. В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента - Цензор.НЕТ 6736
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27.11.2020 17:48 Ответить
Зе-чмо.
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27.11.2020 17:48 Ответить
Шлях ЗЕбіла
Я з машини ;За ЗЕ; наліпку зірвав
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні хріна в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик
Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірим отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...
Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смог;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-
Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.
Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!
Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
08.10.20.
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27.11.2020 17:49 Ответить
Вот учителя обрадуются и все лохи которые поверили клоуну )))
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27.11.2020 17:49 Ответить
Даже у самых честных журналистов речь отобрало!
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27.11.2020 17:50 Ответить
В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента - Цензор.НЕТ 2709
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27.11.2020 17:53 Ответить
ПАТ "Центренерго"
Чистий прибуток:
2010:+9 млн.
2011:+35 млн.
2013:+233 млн.
2014:+75 млн.
2015:+21.8 млн.
2016:+386 млн.
2017:+1 млрд. 891 млн.
2018: +499 млн.
2019: мінус 1 млрд. 979 млн.
2020: мінус 163 млн.
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27.11.2020 17:54 Ответить
"Нафтогаз"
Чистий прибуток:.
2012 -11 млрд.
2013 -18 млрд
2014 -90 млрд.
2015 -25 млрд
2016 +26.5 млрд
2017 +39.3 млрд
2018 +13.6 млрд
2019 +63.8 млрд
2020 -17 млрд
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27.11.2020 17:55 Ответить
Это на 39,4% больше, чем в текущем годуИсточник: https://censor.net/ru/n3233716
Вдумайтесь, не на 3,9%, ни на 10-15%, а на 39(!), не вы там в бюджетном комитете все е..ые или через одного
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27.11.2020 17:58 Ответить
сразу вспомнил совковский анекдот. собрание в кохохе выступает председатель - в наш колхоз пришла автомашина "Волга" , шофёр я, машина моя! колхозники хором - а нам??? председатель - йух вам , работать надо!!!! похоже?
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27.11.2020 18:02 Ответить
Зе-выродки !!!!! Майдан все ближе !!!!!!
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27.11.2020 18:03 Ответить
А шо мільярдів з великого крадівництва не вистачає, а ще ж літак на Мальдіви це теж не зі своєї кишені, це ж яка гульня буде коли всі сидітимуть на нокдауні а вони будуть ржати зі свого лохторату і якийсь з-біл все одно викладе в інтернет бо не зможе не похвастатись як круто було
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27.11.2020 18:10 Ответить
Класс! На вооружение ВСУ - нет,а на ОПУ(может всетаки СРАКУ?) геральдаста - лохдауна - есть!
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27.11.2020 18:32 Ответить
Що ж обрали клоуна тепер він може розкошувати за державний кошт ,що йому війна і короновірус ? Ну а Бені взагалі подарунок ВР зробила списали борг 30 мільярдів,все це відбуваєтся із за мовчазної згоди народу ,я у'являю яка реакція суспільства була б на такі витівки в цивілізованих країнах.?
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27.11.2020 18:38 Ответить
Он же обещал 4000$,- вот и выполнит обещание!
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27.11.2020 18:55 Ответить
Кол ви вже луснете від жиру соросята-поросята..
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27.11.2020 19:01 Ответить
Офіс президента намагається встановити свою владу над парламентом (у парламентсько-президентській республіці), партіями, кабміном у всіх сферах державного, партійного життя, а став тупим дублем кабміну, який намагається контролювати усі злочинні потоки, найвищі призначення. За провали в управлінні, організації президентського офісу, зраді на всіх щаблях військової стратегії і контррозвідувальної діяльності, причетності до загрози національним інтересам держави українці повинні тим клеркам шикарно платити. Той офіс повинен бути скорочений в 10 раз, а бюджет повинен становити не більше 100 млн.грн. ( з урахуванням комунальних платежів на утримання будівлі та охорону.
Офіс президента-це всього на всього канцелярія з організації роботи президента, а не державний антиконституційний центр з управління парламентом, кабміном і державою. Для вирішення глобальних і стратегічних питань при президенті існує РНБО, але аж ніяк ОП.
Пора цим хлопцям уже це усвідомити, часи Януковича давно минули. І піплс уже цього так просто не схаває у часи повної кризи, розрухи, бідності , а ще й пандемії.
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27.11.2020 19:03 Ответить
Ти чого зелений смердючий випердок зовсім обкурився і здурів.
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27.11.2020 19:10 Ответить
=сдєлалі-сєбя-вмєстє= - 1
Які щасливі виборці. Все, як вони хотіли.

=Зато посмєйомся= (с)
=Гірше не буде= (с) і т.д.

Далі буде.
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27.11.2020 21:14 Ответить
Оливия

@olivia88877

· 4 ч

Кабмин предлагает в бюджете на 2021 предлагает увеличить на 2 млрд грн расходы на Офис Генпрокурора и уменьшить на 4 млрд грн - на Министерство образования и науки. Также увеличить расходы МВД на 797,4 млн грн, на Верховную Раду на 24,1%, и СБУ на 23,2% больше чем в 2020 году.
Барщина процветает
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27.11.2020 21:15 Ответить
 
 