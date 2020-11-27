Чтобы отстроить страну, одного президентского срока не хватит, - замглавы ОП Тимошенко

Замглавы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко считает, что одного президентского срока мало, чтобы "отстроить страну".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Тимошенко заявил в интервью изданию "ГОРДОН".

"Если у президента будет такое решение, он его озвучит. Да, на пресс-конференции президент действительно сказал, что одного срока мало в силу объективных причин, а не из-за того, что он решил или не решил идти на второй срок", - сказал Тимошенко.

По словам Тимошенко, пока в ОП не обсуждали второй срок Зеленского.

"Действительно, для того, чтобы отстроить страну, один срок - это небольшой период, потому что его объективно не хватает. Мы это не обсуждаем, потому что нам, честно говоря, на обсуждение второго срока и какие будут президентские выборы, нет времени сейчас", - добавил замглавы ОП.

Напомним, во время президентской кампании в 2019 году Зеленский заявил, что "идет на один срок".

В мае 2020 Зеленский сообщил, что ему не хватит одного президентского срока, чтобы реализовать все стоящие перед ним на данном посту задачи.

Также Зеленский добавил, что если будет большая поддержка народа Украины, то он возможно будет президентом второй срок.

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