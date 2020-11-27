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Новости Политика Украины
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Чтобы отстроить страну, одного президентского срока не хватит, - замглавы ОП Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Чтобы отстроить страну, одного президентского срока не хватит, - замглавы ОП Тимошенко

Замглавы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко считает, что одного президентского срока мало, чтобы "отстроить страну".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Тимошенко заявил в интервью изданию "ГОРДОН".

"Если у президента будет такое решение, он его озвучит. Да, на пресс-конференции президент действительно сказал, что одного срока мало в силу объективных причин, а не из-за того, что он решил или не решил идти на второй срок", - сказал Тимошенко.

По словам Тимошенко, пока в ОП не обсуждали второй срок Зеленского.

"Действительно, для того, чтобы отстроить страну, один срок - это небольшой период, потому что его объективно не хватает. Мы это не обсуждаем, потому что нам, честно говоря, на обсуждение второго срока и какие будут президентские выборы, нет времени сейчас", - добавил замглавы ОП.

Напомним, во время президентской кампании в 2019 году Зеленский заявил, что "идет на один срок".

В мае 2020 Зеленский сообщил, что ему не хватит одного президентского срока, чтобы реализовать все стоящие перед ним на данном посту задачи.

Также Зеленский добавил, что если будет большая поддержка народа Украины, то он возможно будет президентом второй срок.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+88
Зато хватило полтора года чтобы ее полностью развалить.
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27.11.2020 09:55
+59
Да, Порошенко успел дать запас прочности, если даже эта макака за один срок не сможет развалить страну.
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27.11.2020 09:57
+49
Наркомани довбані. Чтобы отстроить страну, одного президентского срока не хватит, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5662

Чтобы отстроить страну, одного президентского срока не хватит, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4909
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27.11.2020 09:54
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Страница 3 из 3
За 30 лет независимости ничего не построили, а за последние 1,5 года успели развалить все что еще каким то образом держалось. Так что и 5 лет под руководством этих мразей, боюсь, страна не вынесет.
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27.11.2020 15:53 Ответить
Зебуины, не смешите мои капцi. Об отстроить речь не идет, бо вам на вдупление и трех сроков не хватит, амнезийники (вельми).
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27.11.2020 16:03 Ответить
Петра ледве здихались, а тепер і оцей починає ті самі мантри гундосити
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27.11.2020 16:55 Ответить
Для Зеленского второй срок президентства возможен только если ему в втором туре Кива противостоят будет...
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27.11.2020 17:21 Ответить
За один термін не встигнете все розікрасти?
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27.11.2020 17:34 Ответить
Вопиющий факт состоит в том, что Зеленский и его банда вообще не отстраивают страну, они Украину разрушают и с каждым днем все больше!
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27.11.2020 17:39 Ответить
Зарубежные политики на примере Украины хотели бы знать-может ли Дурень управлять государством? Украина чуть захлебываясь доказывает - НЕТ,НЕ МОЖЕТ!
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27.11.2020 17:44 Ответить
Якщо це відбудова, то що тоді є руйнуванням країни? Українці, чому ви такі терплячі до до безкінечної брехні зебанди? Бо деукраїнізовані?
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27.11.2020 21:19 Ответить
а я не считаю шо зенарики брешут. Мож они имели ввиду ситуацию после них (по приколу).
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27.11.2020 23:30 Ответить
Так тебе уже вроде хватило - дом за 250.000условних енотов купил ну а велике будівництво то таке для виборців))
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06.01.2021 13:31 Ответить
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