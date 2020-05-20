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Новости Год Зеленского
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Зеленский о втором сроке президентства: "Буду думать"

Зеленский о втором сроке президентства:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если будет большая поддержка народа Украины, то он возможно будет президентом второй срок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Любой президент, который имеет процент (поддержки народа. - Ред.) 10, 15, 16 вначале президентской кампании - не имеет права идти в президенты Украины. Потому что это значит, что общество его не поддерживает. Я иду на один срок, как и говорил, я вижу, что работа сложная, никто спасибо не скажет", - отметил Зеленский.

По его словам, если будет большая поддержка народа Украины, он сможет об этом думать.

"Буду думать, у меня есть чем думать", - подытожил глава государства.

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Автор: 

выборы (24722) Зеленский Владимир (20224) Президент (4424)


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Топ комментарии
+65
Зеленский о втором сроке президентства: "Я подумаю" - Цензор.НЕТ 2430
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20.05.2020 12:30
+56
Зеленский о втором сроке президентства: "Буду думать" - Цензор.НЕТ 4633
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20.05.2020 12:37
+55
чем???
чем подумаешь??? ))))))
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20.05.2020 12:30
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Страница 4 из 4
Армейских друзей на должности не назначаю (Я ж в армии не служил)
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21.05.2020 00:41 Ответить
Первый год, люди пока присматривались, пока еще рейтинг хороший. Но если и дальше не будет посадок ворья, и роста уровня жизни, то рейтинг начнет падать. Так что ты лучше не про выборы думай, а что-то делай.
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21.05.2020 01:07 Ответить
Второй срок?Ты второй год досиди! Такими темпами ты можешь и билет в Ростов не успеть купить!
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21.05.2020 01:29 Ответить
Зеленський про другий термін президентства: "Буду думати" - Цензор.НЕТ 6556
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21.05.2020 08:24 Ответить
Спасибо говорят за что-то а не за просто так. Ты даже из того что обещал ещё ничего не слелал. А наоборот натворили такого чего просили не делать.
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21.05.2020 01:54 Ответить
Жалко было смотреть на него во время пресс-конференции. Трудно подбирал слова, а все равно получалось несвязно. Человек абсолютно не ориентируется в мало мальских вопросах госстроительства и управления. Зато усвоил все валить на "папередников"! Мерзко!
К концу покинул на несколько минут лужайку, а потом вновь пришел. Так интернет взорвался репликами типа "Пошел нюхнуть!"
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21.05.2020 01:54 Ответить
Петя за час президентства посивів геть, змарнів, мішки такі під очима мав ...

А тут морда лиснить і в ширину росте ...

І ще вякає, що =ого устаЙЬот=, падла. Вже вісім відпусток мав.
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21.05.2020 02:07 Ответить
Доброї ночі Сьогодні був завантажений день, тому прес-конференція Зеленський про другий термін президентства: "Буду думати" - Цензор.НЕТ 4932 поки що пройшла повз мою увагу... Але й короткі тези, що я побачив, викликали регіт крізь мармизодолоню. Втім зараз не буду псувати собі настрій перед сном. Вже завтра прочитаю, що там теліпав язицярою цей le tabarnak de salaud.
...
Але Ослобородько та "буду думать" - це вже смішно, так. І сумно.
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21.05.2020 04:38 Ответить
Вітаю !
Я теж вирішила не тріпати собі нерви, як вдень робила брейки - дивилася лише заголовки ... Достатньо було.
А після роботи вже трохи дала волю емоціям !
Ага, і ще сказало, що у нього є =чим= !

Bonne nuit !
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21.05.2020 06:22 Ответить
Зеленський про другий термін президентства: "Буду думати" - Цензор.НЕТ 1214
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21.05.2020 08:27 Ответить
Зеленский о втором сроке президентства: "Буду думать"

...
Буду, я перепрошую, ЩО?
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21.05.2020 04:31 Ответить
поздно вова пить боржоми.
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21.05.2020 05:15 Ответить
Не дай Бог знову випробувати нарід на другому строку!? Цього вжеине витримати!
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21.05.2020 06:22 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006448650648&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDdNxHF_3hrFivQL6SI8Lg5ZZLGeKzgQIqyTELDFMyuTfPIQ-5xj7KJB3gtadEaXp9FyaOOg8miHqpD&hc_ref=ARQ1AFOvhMoxbBLXIYQyYJYJ8ruQf3sjDBnsv_5U2QwCvM7E14ekqUfJFKyDeJyNwNo&fref=nf Мартин Брест
https://www.facebook.com/# 9sr tSgpohnslarorresd ·

Я сегодня был в шоке, но не из-за самой прессухи, а того, что происходило вокруг неё.
Дело в том, что я работаю в ста пятидесяти метрах от Мариинского дворца.
Я работаю там уже больше года, и за это время видел и прессухи, и митинги, и приезды зарубежных делегаций - короче весь официоз, охраняемый нацгвардией, полицией и остальными сильно вооружёнными и очень бдительными.

Нацгвардия, охраняющая МОЗ - кивает мне при встрече, полицейские на ОГП пили у меня кофе и, извиняюсь, ходили в туалет, а беднягу-удошника, который прошлым летом бегал с первым лицом государства на утренних пробежках в парке (когда он ещё бегал) - знают, наверное, все собачники Мариинского.
Сегодня в начале десятого я заезжал на работу в МОЗ: Европейка, Грушевского, налево за парком - и на внутреннюю парковку, и клянусь - я никогда не видел таких мер безопасности. Грушевского была набита нацгвардией и скучающими людьми в штатском. Крепостной переулок, на котором вообще никогда ничего не происходит - уныло патрулировался двумя пешими группами. Мариинский был полон суровых и преувеличено-внимательных мужчин, которые стояли, кажется, возле каждой лавки. Я на обеде по-приколу начал считать, насчитал двадцать два (!) человека и плюнул на это дело.
Сам дворец вместе с Радой уже привычно обтянули киперной стрічкой, за которой переминались нацгвардейцы-в-синем (да, у них разная форма, есть зелёная, а есть синяя), а на парковке МОЗа весь день вешались со скуки два десятка берку... співробітників полка поліції особливого призначення.
У меня было впечатление, что у нас в стране восстание, и силовики взяли под охрану самое дорогое: урядовий квартал. И ждут бомбистов.
Тю. А я думал, что с такой народной поддержкой своего же народа нечего бояться.
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21.05.2020 06:50 Ответить
бздить зейло за свою тушку...)
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21.05.2020 08:36 Ответить
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21.05.2020 06:56 Ответить
Законопроект об амнистии капиталов готов и будет внесен в Верховную Раду, сообщил президент Владимир Зеленский.Зеленский рассчитывает, что закон будет принят до конца текущего года. Он уточнил, что разработкой законопроекта занимается первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук."Амнистию дадим в этом году - должны это сделать, мы договаривались и обещали людям", - сказал он.http://budport.com.ua/news/17501-stavka-nalogovoy-amnistii-dlya-nedvizhimosti-mozhet-byt-snizhena-do-0 Ставка налоговой амнистии для недвижимости может быть снижена до 0% | Строительный портал BuildPortal
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21.05.2020 07:04 Ответить
Всё-таки телевидение сделало из украинцев стадо свиней!
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21.05.2020 07:39 Ответить
Нет сил видеть эту дебильную рожу и слушать гнусавый голосок наркомана или сифилитика.
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21.05.2020 07:54 Ответить
Чем этот дебил хочет думать, если вместо головы у него жопа, а вместо мозгов - дерьмо.
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21.05.2020 08:11 Ответить
У бубочки ряха растет не по дням а по часам. Наверное трудится не покладая ложки
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21.05.2020 08:24 Ответить
ху із зеленський?? 0 без /.... воно пустишко...
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21.05.2020 08:29 Ответить
Хай Бог милуєвід такого свавілля.
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21.05.2020 09:49 Ответить
ЗеБіли, вам, не соромно, що ви вибрали всій Україні на голову хуЦпатого ватного торчка?

За що ви так ненавидіте Україну, сволото ЗеБільна?

Зеленський про другий термін президентства: "Буду думати" - Цензор.НЕТ 1265
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21.05.2020 11:26 Ответить
Какой на хрен второй срок президенства Зеленского?? Зеленского уже сегодня можно привлекать к отвественности по статье: бездействие на посту президента!! Посадил за год всю страну на колени по всем вопросам!! Это же не президент Украины, а неадекват, хуже чем обезьяна с гранатой!!" Но лучше и точнее всех о Зеленском, как президенте, сказала Забужко: "Ми про цю особистість нічого не знаємо, крім того, що він абсолютно непридатний до професійного виконання функцій президента нашої країни. Це очевидно! У нього ні освіти, ні підготовки, ні компетентності, ні, нарешті, відчуття своєї приналежності до цієї країни. Це не його країна! Він тут на гастролях","Він - московський шоу-бізнесмен, виплеканий московським бізнесом. Він не знає цієї країни, він її не відчуває. Це все - величезне шоу! Ми - всередині цього реаліті-шоу, з якого не можемо вийти", - підсумувала Забужко
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21.05.2020 11:30 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK


Все форсят прессуху зеленского. Одни дрочат, иные ********. Я не смотрел, но осуждаю! И, да.. Этот человек, не проведший в украинской копро-политике ни дня, убил не просто год нашей жизни.. Он убил надежду на то, что на руинах нашей страны можно что-либо изменить в принципе.
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21.05.2020 11:57 Ответить
Это 73% зебилов убило надежлу....
Но надежда умирает последней,как вы знаете!!!!
И пока 25% не сложили руки ,надежда живёт !!!! Приходите в воскресенье на площадь! Чтобы все увидели как вас много....
Мои родственники киевляне - все пойдут !
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22.05.2020 09:28 Ответить
" Савєтнікі " у зе розумово відсталі або шкідники,а може і він такий.
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23.05.2020 17:23 Ответить
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