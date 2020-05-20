Зеленский о втором сроке президентства: "Буду думать"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если будет большая поддержка народа Украины, то он возможно будет президентом второй срок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Любой президент, который имеет процент (поддержки народа. - Ред.) 10, 15, 16 вначале президентской кампании - не имеет права идти в президенты Украины. Потому что это значит, что общество его не поддерживает. Я иду на один срок, как и говорил, я вижу, что работа сложная, никто спасибо не скажет", - отметил Зеленский.

По его словам, если будет большая поддержка народа Украины, он сможет об этом думать.

"Буду думать, у меня есть чем думать", - подытожил глава государства.

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