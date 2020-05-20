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Зеленский о втором сроке президентства: "Буду думать"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если будет большая поддержка народа Украины, то он возможно будет президентом второй срок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции.
"Любой президент, который имеет процент (поддержки народа. - Ред.) 10, 15, 16 вначале президентской кампании - не имеет права идти в президенты Украины. Потому что это значит, что общество его не поддерживает. Я иду на один срок, как и говорил, я вижу, что работа сложная, никто спасибо не скажет", - отметил Зеленский.
По его словам, если будет большая поддержка народа Украины, он сможет об этом думать.
"Буду думать, у меня есть чем думать", - подытожил глава государства.
Топ комментарии
+65 Агамемнон
показать весь комментарий20.05.2020 12:30
+56 wake up-UA
показать весь комментарий20.05.2020 12:37
+55 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий20.05.2020 12:30
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К концу покинул на несколько минут лужайку, а потом вновь пришел. Так интернет взорвался репликами типа "Пошел нюхнуть!"
А тут морда лиснить і в ширину росте ...
І ще вякає, що =ого устаЙЬот=, падла. Вже вісім відпусток мав.
...
Але Ослобородько та "буду думать" - це вже смішно, так. І сумно.
Я теж вирішила не тріпати собі нерви, як вдень робила брейки - дивилася лише заголовки ... Достатньо було.
А після роботи вже трохи дала волю емоціям !
Ага, і ще сказало, що у нього є =чим= !
Bonne nuit !
...
Буду, я перепрошую, ЩО?
https://www.facebook.com/# 9sr tSgpohnslarorresd ·
Я сегодня был в шоке, но не из-за самой прессухи, а того, что происходило вокруг неё.
Дело в том, что я работаю в ста пятидесяти метрах от Мариинского дворца.
Я работаю там уже больше года, и за это время видел и прессухи, и митинги, и приезды зарубежных делегаций - короче весь официоз, охраняемый нацгвардией, полицией и остальными сильно вооружёнными и очень бдительными.
Нацгвардия, охраняющая МОЗ - кивает мне при встрече, полицейские на ОГП пили у меня кофе и, извиняюсь, ходили в туалет, а беднягу-удошника, который прошлым летом бегал с первым лицом государства на утренних пробежках в парке (когда он ещё бегал) - знают, наверное, все собачники Мариинского.
Сегодня в начале десятого я заезжал на работу в МОЗ: Европейка, Грушевского, налево за парком - и на внутреннюю парковку, и клянусь - я никогда не видел таких мер безопасности. Грушевского была набита нацгвардией и скучающими людьми в штатском. Крепостной переулок, на котором вообще никогда ничего не происходит - уныло патрулировался двумя пешими группами. Мариинский был полон суровых и преувеличено-внимательных мужчин, которые стояли, кажется, возле каждой лавки. Я на обеде по-приколу начал считать, насчитал двадцать два (!) человека и плюнул на это дело.
Сам дворец вместе с Радой уже привычно обтянули киперной стрічкой, за которой переминались нацгвардейцы-в-синем (да, у них разная форма, есть зелёная, а есть синяя), а на парковке МОЗа весь день вешались со скуки два десятка берку... співробітників полка поліції особливого призначення.
У меня было впечатление, что у нас в стране восстание, и силовики взяли под охрану самое дорогое: урядовий квартал. И ждут бомбистов.
Тю. А я думал, что с такой народной поддержкой своего же народа нечего бояться.
За що ви так ненавидіте Україну, сволото ЗеБільна?
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR
@Rage4oK
Все форсят прессуху зеленского. Одни дрочат, иные ********. Я не смотрел, но осуждаю! И, да.. Этот человек, не проведший в украинской копро-политике ни дня, убил не просто год нашей жизни.. Он убил надежду на то, что на руинах нашей страны можно что-либо изменить в принципе.
Но надежда умирает последней,как вы знаете!!!!
И пока 25% не сложили руки ,надежда живёт !!!! Приходите в воскресенье на площадь! Чтобы все увидели как вас много....
Мои родственники киевляне - все пойдут !