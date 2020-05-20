Зеленський про другий термін президентства: "Буду думати"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо буде велика підтримка народу України, то він, можливо, буде президентом другий термін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції.

"Будь-який президент, який має відсоток (підтримки народу. - Ред.) 10, 15, 16 від спочатку президентської кампанії - не має права йти в президенти України. Тому що це означає, що суспільство його не підтримує. Я йду на один термін, як і говорив, я бачу, що робота складна, ніхто спасибі не скаже", - зазначив Зеленський.

За його словами, якщо буде велика підтримка народу України, він зможе про це думати.

"Буду думати, у мене є чим думати", - підсумував глава держави.

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