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Новости Год Зеленского
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Одного президентского срока не хватит, - Зеленский

Одного президентского срока не хватит, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ему не хватит одного президентского срока, чтобы реализовать все стоящие перед ним на данном посту задачи.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Так, отвечая на вопрос журналиста Сергея Щербины о том, хватит ли президенту одного срока, чтобы реализовать стоящие перед ним задачи, Зеленский сказал: "Чесно говоря, искренне, одного не хватит".

Напомним, что еще будучи кандидатом в президенты Владимир Зеленский подчеркивал, что идет на эту должность на один срок.

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Зеленский Владимир (20224) Президент (4424) пресс-конференция (324)


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Топ комментарии
+53
Обнулится хочет?)))
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20.05.2020 12:16
+45
...no comment...
Одного президентского срока не хватит, - Зеленский - Цензор.НЕТ 107
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20.05.2020 12:20
+44
Этот уродец, который говорил перед выборами, что на второй срок не пойдет уже переобулся? Уже аппетиты разрослись? Ему и невдомек, что он и одного срока не высидит. Тупой и еще тупее.
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20.05.2020 12:18
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А можно - в какой-нибудь другой стране? Или палате?
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20.05.2020 12:28 Ответить
ХУЦПА ВИЩОГО ГАТУНКУ!!!

ЗеБіли, ваша гівняна муха Зе-Зе сцить вам прямо в очі.))

як вам така Б-жа роса,придурки?
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20.05.2020 12:28 Ответить
ЧЕМОДАН ВОКЗАЛ РОСТОВ
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20.05.2020 12:29 Ответить
ДАЙТЕ ЩЕ 100 ДНІВ !
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20.05.2020 12:29 Ответить
Зе зрозумів, що за один термін все вкрасти неможливо🐸
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20.05.2020 12:29 Ответить
Аппетит приходит во время еды...
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20.05.2020 14:28 Ответить
Одного президентского срока не хватит, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9892
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20.05.2020 12:30 Ответить
Зе какой второй срок? Результатов нет, обещаний не выполнил, в стране нет изменений каких народ от тебя ждал. Ты будешь самый разочаровавший президент за всю историю, даже Ющенко переплюнешь в этом плане.
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20.05.2020 12:30 Ответить
Не весь народ ждал мессию, а часть знала - кто идёт и предупреждала 73%...
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21.05.2020 00:39 Ответить
А послухати зелене і зрадо"бане бидло то Пороху мало вистачити кілька місяців..
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20.05.2020 12:31 Ответить
Настав час великої Зради. Зеленський проігнорував істеричні зойки соєвої секти. Та як же він посмів?!
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20.05.2020 12:32 Ответить
Одного президентского срока не хватит, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2178
- А если б на моем месте был какой-нибудь дурачёк?!
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20.05.2020 12:34 Ответить
Если бы был, то фамилия у него была бы Зеленский...
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21.05.2020 00:40 Ответить
Україні потрібний президент,а не піаніст хренов.
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20.05.2020 12:35 Ответить
Если говорить о втором "сроке" Зеленского, то он может быть только в местах не столь отдаленных. Он уже достаточно заработал на это. Экономика фактически летит в пропасть, количество безработных по некоторым данным уже 3 млн. ч., а это "чудо" еще говорит о втором сроке!
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20.05.2020 12:36 Ответить
Одного президентского срока не хватит, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8377
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20.05.2020 12:36 Ответить
Хотелось бы конкретнее узнать что не успеет Владимир Саныч.

******** всю экономику?
Слить территории?
Привить всему населению прелести пророссийского вектора развития?
Поставить на все должности рыгов и маргиналов?

Все ещё жду зарплат по 4к$ для учителей и когда Крым вернут.
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20.05.2020 12:41 Ответить
уже чувствует, что не накрался еще, что еще красть и красть
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20.05.2020 12:42 Ответить
вова, іди нх. і назавжди.
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20.05.2020 12:43 Ответить
Еще до сиди до конца этого срока.
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20.05.2020 12:43 Ответить
А в нього ж це була не просто обіцянка, а пункт в офіційній програмі:
Одного президентського терміну не вистачить, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7883
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20.05.2020 12:48 Ответить
Плагиат, с русских народных сказок списано...
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21.05.2020 00:42 Ответить
Как не хватит??? Тогда какие претензии к Пороху могут быть?
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20.05.2020 12:51 Ответить
конечно,Вам ещё с Владимир Владимировичем Советский союз строить.
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20.05.2020 12:56 Ответить
вот это уж точно мартышкин труд, на все 100%
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20.05.2020 14:47 Ответить
а че Малышкин с говна слепят,вон в лугандоне фабрика превращения народа в говно работает.
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20.05.2020 15:32 Ответить
Пока не добьют страну, не успокоятся.
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20.05.2020 12:59 Ответить
Зебил,тебе светит Ростов в лучшем случае,о каком втором сроке вообще речь?
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20.05.2020 13:05 Ответить
Зе тока шо сказало шо зарплата 250 долларов в месяц - це не бiднiсть. Какова, в таком, ***** случае, спрашываицца заплата у Зе, депутатов, министров и прочих прихлебателей никуя не 250 долларов в месяц?!!!
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20.05.2020 13:05 Ответить
це шо? свідкам 145 потужних реформ ще 9 років чекати? але чогось мені їх не шкода.. 5 років коту під хвіст.. дякуємо!
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20.05.2020 13:15 Ответить
Нет, теперь ты будешь свидетелем турбореформ, которых ты хотел, т.к. 145 прекращены...
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21.05.2020 00:44 Ответить
Сентябрь 19 г.: "Зеленский напомнил, что пришел на пост президента на один срок"
Президент Украины Владимир Зеленский вновь повторил свою позицию, что пришел на пост главы государства на один пятилетний срок https://censor.net/n3148248
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20.05.2020 13:19 Ответить
Тобі, нице ніщо, і одного забагато.
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20.05.2020 13:20 Ответить
Эт точно... Тут же красть не перекрасть...
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20.05.2020 13:24 Ответить
Зенелох предлагает нехитрую модель Моисея. Водить как-то по кругу свою шоблу лет 40, а потом показать дебилам морэ.
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20.05.2020 13:34 Ответить
это какой то ПОЗОР !!!
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20.05.2020 13:35 Ответить
ганьдьба в Україні
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20.05.2020 13:37 Ответить
ганьба. вчіть мову.
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20.05.2020 14:20 Ответить
Понятно к чему клонит, пуйлу он даже 4 сроков не хватило.
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20.05.2020 13:37 Ответить
БУ-ГА-ГА))) а лохи то наивные верили шуту гороховому
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20.05.2020 13:38 Ответить
еще через несколько лет: "Мне не хватит двух президентских сроков, чтобы реализовать все стоящие передо мной на данном посту задачи..."
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20.05.2020 13:46 Ответить
спочатку твому куйлу треба пєндєля дати
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20.05.2020 13:54 Ответить
Глотнет народ от тебя Х .тогда да , а нет ,то поедешь на Ростов . Посмотрим .на что способен народ .
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20.05.2020 13:57 Ответить
Тебе пол года хватило,чтоб обосраться по всем фронтам
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20.05.2020 14:27 Ответить
зезвиздентишка, ты еще первый досидеть попробуй досдидеть.
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20.05.2020 15:02 Ответить
Ураина от одного твоего года уже загибается, 5 лет точно не выдержит!!! А тебе, бл***, мало?! Какой второй срок?! Ты уже натворил на срок! Беги, зелень - в Ростове снимешь продолжение своего дерьмеца "Слуга урода", будешь в нем изголяться. Оставь Украину в покое!
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20.05.2020 15:40 Ответить
Виходить, що Україна збудувала міцні стіни і фундамент, що за 5 років він не зможе їх зруйнувати. І це добре. Досиди до кінця хоч цей термін. Відосіки вже 90 відсоткам душу не гріють, а штучні рейтинги на ненадовго.
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20.05.2020 15:50 Ответить
Какой второй срок??? Украина тебя до конца первого не выдержит!
Уходи сам, пока тебя толпа не разорвала!
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20.05.2020 16:09 Ответить
Придурок доживи первый
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20.05.2020 21:33 Ответить
голобородько - пнх)
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20.05.2020 23:34 Ответить
Да тебе хоть 10-ть сроков дай, один хрен ничего не изменится, потому, что ты самое настоящее - ТРЕПЛО!!!
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20.05.2020 23:48 Ответить
Перший термін дає народ.Другий прокурор з суддею.
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20.05.2020 23:54 Ответить
под ***** косит.
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21.05.2020 03:44 Ответить
Какой на хрен второй срок президенства Зеленского?? Зеленского уже сегодня можно привлекать к отвественности по статье: бездействие на посту президента!! Посадил за год всю страну на колени по всем вопросам!! Это же не президент Украины, а неадекват, хуже чем обезьяна с гранатой!!" Но лучше и точнее всех о Зеленском, как президенте, сказала Забужко: "Ми про цю особистість нічого не знаємо, крім того, що він абсолютно непридатний до професійного виконання функцій президента нашої країни. Це очевидно! У нього ні освіти, ні підготовки, ні компетентності, ні, нарешті, відчуття своєї приналежності до цієї країни. Це не його країна! Він тут на гастролях","Він - московський шоу-бізнесмен, виплеканий московським бізнесом. Він не знає цієї країни, він її не відчуває. Це все - величезне шоу! Ми - всередині цього реаліті-шоу, з якого не можемо вийти", - підсумувала Забужко
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21.05.2020 11:23 Ответить
Одного президентского срока не хватит - правильно, без ещё одного - тюремного пожизненного - мраЗеденту, работающему на фсб, ну просто никак!😈
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21.05.2020 11:56 Ответить
Зеленский!! не нужны народу Украины твои новые лживые обещания!! хватит народу врать!!! Выполни, хотя бы часть из старого обещанного в 2019 году, если ещё успеешь! И катись ка ты через четыре года в свой Израиль или свою россиию!!
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21.05.2020 17:56 Ответить
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