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Одного президентского срока не хватит, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что ему не хватит одного президентского срока, чтобы реализовать все стоящие перед ним на данном посту задачи.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
Так, отвечая на вопрос журналиста Сергея Щербины о том, хватит ли президенту одного срока, чтобы реализовать стоящие перед ним задачи, Зеленский сказал: "Чесно говоря, искренне, одного не хватит".
Напомним, что еще будучи кандидатом в президенты Владимир Зеленский подчеркивал, что идет на эту должность на один срок.
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показать весь комментарий20.05.2020 12:16
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ЗеБіли, ваша гівняна муха Зе-Зе сцить вам прямо в очі.))
як вам така Б-жа роса,придурки?
- А если б на моем месте был какой-нибудь дурачёк?!
******** всю экономику?
Слить территории?
Привить всему населению прелести пророссийского вектора развития?
Поставить на все должности рыгов и маргиналов?
Все ещё жду зарплат по 4к$ для учителей и когда Крым вернут.
Президент Украины Владимир Зеленский вновь повторил свою позицию, что пришел на пост главы государства на один пятилетний срок https://censor.net/n3148248
Уходи сам, пока тебя толпа не разорвала!