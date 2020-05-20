Одного президентского срока не хватит, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ему не хватит одного президентского срока, чтобы реализовать все стоящие перед ним на данном посту задачи.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Так, отвечая на вопрос журналиста Сергея Щербины о том, хватит ли президенту одного срока, чтобы реализовать стоящие перед ним задачи, Зеленский сказал: "Чесно говоря, искренне, одного не хватит".

Напомним, что еще будучи кандидатом в президенты Владимир Зеленский подчеркивал, что идет на эту должность на один срок.

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