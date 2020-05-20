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Одного президентського терміну не вистачить, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що йому не вистачить одного президентського терміну, щоб реалізувати всі завдання, що стоять перед ним на цій посаді.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
Так, відповідаючи на запитання журналіста Сергія Щербини про те, чи вистачить президенту одного терміну, щоб реалізувати поставлені перед ним завдання, Зеленський сказав: "Чесно кажучи, щиро, одного не вистачить".
Нагадаємо, що ще будучи кандидатом у президенти Володимир Зеленський наголошував, що йде на цю посаду на один термін.
Топ коментарі
+53 Андрей погранец
показати весь коментар20.05.2020 12:16
+45 Топ Ган
показати весь коментар20.05.2020 12:20
+44 Лариса #401376
показати весь коментар20.05.2020 12:18
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ЗеБіли, ваша гівняна муха Зе-Зе сцить вам прямо в очі.))
як вам така Б-жа роса,придурки?
- А если б на моем месте был какой-нибудь дурачёк?!
******** всю экономику?
Слить территории?
Привить всему населению прелести пророссийского вектора развития?
Поставить на все должности рыгов и маргиналов?
Все ещё жду зарплат по 4к$ для учителей и когда Крым вернут.
Президент Украины Владимир Зеленский вновь повторил свою позицию, что пришел на пост главы государства на один пятилетний срок https://censor.net/n3148248
Уходи сам, пока тебя толпа не разорвала!