Одного президентського терміну не вистачить, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що йому не вистачить одного президентського терміну, щоб реалізувати всі завдання, що стоять перед ним на цій посаді.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Так, відповідаючи на запитання журналіста Сергія Щербини про те, чи вистачить президенту одного терміну, щоб реалізувати поставлені перед ним завдання, Зеленський сказав: "Чесно кажучи, щиро, одного не вистачить".

Нагадаємо, що ще будучи кандидатом у президенти Володимир Зеленський наголошував, що йде на цю посаду на один термін.

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