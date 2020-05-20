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Новини Рік Зеленського
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Аваков мені - не кум і не товариш, - Зеленський

Аваков мені - не кум і не товариш, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав главу МВС Арсена Авакова "потужним міністром" і наголосив, що він не є його другом.

Про це глава держави сказав на пресконференції, приуроченій до річниці його інавгурації, інформує Цензор.НЕТ.

"Арсен Борисович Аваков не є моїм кумом, не є моїм близьким товаришем. Навпаки, у нього є близькі товариші, з якими я точно не товаришую. Чи потужний він міністр? Так. Чи складна у нас зараз ситуація? Вважаю, так", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про Баканова: "Такого чесного глави СБУ в Україні ніколи не було"

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Зеленський Володимир (23689)


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Топ коментарі
+9
та пофиг на Шмарклю Зеленую.. есть новости по интересней
https://colonelcassad.livejournal.com/5882228.html Ютуб заблокировал каналы News Front, Anna News и Крым-24

Вата реально в шоке.. это все напоминает оголтелую руссофобию и притеснении мальчиков в трусиках ..
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20.05.2020 12:06
+7
мощный министр поддерживает сложную ситуацию или , вова , у тебя в голове "сложная ситуация"
Аваков мне - не кум и не товарищ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2460
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20.05.2020 12:06
+4
Брехливе зелене лайно, Щоб ти косо срав, щоб на ляшки попадав
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20.05.2020 12:05
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вавий тебя мочить будут теперь все готовся скоморох быть тебе биту и имаху тебя всякий
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20.05.2020 12:03 Відповісти
аз есмь...иже... глаголишь... ничтоже сумняшеся...
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20.05.2020 12:07 Відповісти
але бабло гімном не смердить...
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20.05.2020 12:04 Відповісти
Брехливе зелене лайно, Щоб ти косо срав, щоб на ляшки попадав
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20.05.2020 12:05 Відповісти
мощный министр поддерживает сложную ситуацию или , вова , у тебя в голове "сложная ситуация"
Аваков мне - не кум и не товарищ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2460
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20.05.2020 12:06 Відповісти
та пофиг на Шмарклю Зеленую.. есть новости по интересней
https://colonelcassad.livejournal.com/5882228.html Ютуб заблокировал каналы News Front, Anna News и Крым-24

Вата реально в шоке.. это все напоминает оголтелую руссофобию и притеснении мальчиков в трусиках ..
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20.05.2020 12:06 Відповісти
авакян гарант безпеки коломойського ійого цуцика.
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20.05.2020 12:06 Відповісти
ага,братишка он твой
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20.05.2020 12:07 Відповісти
Президент Владимир Зеленский назвал главу МВД Арсена Авакова "мощным министром"

Источник: https://censor.net/n3196727

Судя по фото, таки да, мощный ))

Радио Свобода регулярно публикует материалы о зашкварах мощного министра и его ближайшего окружения.
Это очень толстые намеки преЗеденту. Но он слеп и глух...
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20.05.2020 12:07 Відповісти
А кто ?
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20.05.2020 12:08 Відповісти
бох
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20.05.2020 12:29 Відповісти
мощный министр при беспомощном президенте
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20.05.2020 12:08 Відповісти
С Авакова такой же мощный министр, как с клоуна Президент.
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20.05.2020 12:10 Відповісти
Ну что, «свидетели свЯтого преЗедента», Аваков уже не рюкзаков?......
Лалала, если Вы на форуме и читаете это(!!!) о «мощном министре», хотелось бы теперь(!!!) знать Ваше мнение об этом назначении. В прошлом году Вы еще надеялись что это «временно» и Аваков должен уйти.......
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20.05.2020 12:17 Відповісти
он тебе отец родной...)))) та почти бох....)))
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20.05.2020 12:28 Відповісти
Головне шо нє бандіт
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20.05.2020 12:37 Відповісти
Та де там.
2 мая 2019

https://news.liga.net/politics/news/kolomoyskiy-zelenskiy-nasha-obschaya-s-avakovym-pobeda Коломойский: Зеленский - наша общая с Аваковым победа
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20.05.2020 12:40 Відповісти
Всё верно сказал.
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20.05.2020 15:43 Відповісти
мне - не кум и не товарищ, он Босс.
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20.05.2020 16:46 Відповісти
 
 