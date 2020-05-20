Аваков мені - не кум і не товариш, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав главу МВС Арсена Авакова "потужним міністром" і наголосив, що він не є його другом.

Про це глава держави сказав на пресконференції, приуроченій до річниці його інавгурації, інформує Цензор.НЕТ.

"Арсен Борисович Аваков не є моїм кумом, не є моїм близьким товаришем. Навпаки, у нього є близькі товариші, з якими я точно не товаришую. Чи потужний він міністр? Так. Чи складна у нас зараз ситуація? Вважаю, так", - сказав Зеленський.

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