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Аваков мені - не кум і не товариш, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський назвав главу МВС Арсена Авакова "потужним міністром" і наголосив, що він не є його другом.
Про це глава держави сказав на пресконференції, приуроченій до річниці його інавгурації, інформує Цензор.НЕТ.
"Арсен Борисович Аваков не є моїм кумом, не є моїм близьким товаришем. Навпаки, у нього є близькі товариші, з якими я точно не товаришую. Чи потужний він міністр? Так. Чи складна у нас зараз ситуація? Вважаю, так", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+9 Шрек Баблокат
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+7 kuba
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https://colonelcassad.livejournal.com/5882228.html Ютуб заблокировал каналы News Front, Anna News и Крым-24
Вата реально в шоке.. это все напоминает оголтелую руссофобию и притеснении мальчиков в трусиках ..
Источник: https://censor.net/n3196727
Судя по фото, таки да, мощный ))
Радио Свобода регулярно публикует материалы о зашкварах мощного министра и его ближайшего окружения.
Это очень толстые намеки преЗеденту. Но он слеп и глух...
Лалала, если Вы на форуме и читаете это(!!!) о «мощном министре», хотелось бы теперь(!!!) знать Ваше мнение об этом назначении. В прошлом году Вы еще надеялись что это «временно» и Аваков должен уйти.......
2 мая 2019
https://news.liga.net/politics/news/kolomoyskiy-zelenskiy-nasha-obschaya-s-avakovym-pobeda Коломойский: Зеленский - наша общая с Аваковым победа