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Новини Рік Зеленського
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Зеленський про Баканова: "Такого чесного глави СБУ в Україні ніколи не було"

Зеленський про Баканова:

Президент України Володимир Зеленський назвав Івана Баканова найчеснішим главою СБУ за весь час існування відомства, але визнав, що йому може "чогось не вистачати" з точки зору професіоналізму і досвіду.

Про це глава держави сказав на пресконференції, приуроченій до річниці його інавгурації, інформує Цензор.НЕТ.

Президент відповідав на питання про те, чому вніс в Раду законопроєкт, що пропонує засекретити декларації співробітників СБУ.

"Іван Баканов нічого не боїться. Все, що в нього є, було придбано ще до політичної кар'єри, багато років тому, навіть ще до того, як він став працювати в студії "Квартал 95" у нього він був його будинок, в якому він живе", - сказав Зеленський.

"Ми дійсно товаришуємо, я дійсно поважаю порядну людину. Я знаю, і ви це знаєте, що такого чесного і професійного... може, з точки зору професійності і досвіду чогос не вистачає Баканову. Але мені здається, що за цей рік він показав, що такого чесного голови СБУ в Україні ніколи не було", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про призначення на посади вихідців з "Кварталу 95": Я обіцяв, що до влади прийдуть інші люди. Жодного кума я не призначив. ВIДЕО

Президент підкреслив, що вважає, що інформація про майно держслужбовців повинна бути доступна, "все повинно бути відкрито". Але глава СБУ, за його словами, запропонував не розголошувати частину інформації про своїх співробітників.

"Іван Баканов сказав, що у нього є пропозиції щодо деяки людей, які не можуть показувати, тому що вони є Служба безпеки України. Вони не можуть показувати, де вони живуть. Давайте про цих окремих людей — давайте ваші пропозиції. Обговорю з Бакановим, обговорю з комітетом", - звернувся Зеленський до журналістів.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) СБУ (12772) Баканов Іван (330)


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Топ коментарі
+49
Такого брехливого президента як ти ще ніколи в Україні не було.
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20.05.2020 11:49
+47
Від брехні в Зелі аж ніздрі роздуваються ))))
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20.05.2020 11:48
+40
Боже,який кретин...
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20.05.2020 11:48
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Від брехні в Зелі аж ніздрі роздуваються ))))
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20.05.2020 11:48 Відповісти
Боже,який кретин...
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20.05.2020 11:48 Відповісти
Чуточку послушал, посмотрел и сделал вывод: надо удалять аденоиды либо в кривом роге, либо в Сан-Франциско, либо в Ухани, бо это гундосое воспринимать невозможно... если бубочка зассыт, надо звонить мамеримме и шота решать, потому что из-за аденоидов несет всякую херню, лишь бы хлебало не закрывалось... вот послушать покойного Энвера Ходжу или покойного Фиделя или покойного Чаушеску - песня! Зажигательная речь, захватывающий word flow и всё такое... а почему? Адениоды всему причина. Кроме того, в бубочкином случае, на ум давят. Ум надавленный...
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20.05.2020 12:03 Відповісти
Просто он, в отличие от зелектората, знает - что такое репутационное направление в информационной войне, ведь его трактовку отдыха на Мальдивах лохторат до сих пор любит и не в состоянии сравнить с позорным "отдыхом" в Омане...
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20.05.2020 12:11 Відповісти
Ой президенте починайте,дайте сльозу с махну з очей
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20.05.2020 11:49 Відповісти
Такого брехливого президента як ти ще ніколи в Україні не було.
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20.05.2020 11:49 Відповісти
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20.05.2020 11:57 Відповісти
ненуашо, всё относительно...бубочка по себе меряет
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20.05.2020 11:49 Відповісти
це він себе чи оточуючих переконує?
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20.05.2020 11:49 Відповісти
біля вави апоздоли чістоти
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20.05.2020 11:50 Відповісти
Аж сльози виступили))
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20.05.2020 11:50 Відповісти
ХА-Ха-ХА
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20.05.2020 11:50 Відповісти
Ось як би Баканов і тобі вибив зуб, було б дуже файно.
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20.05.2020 11:50 Відповісти
Это у которого ни в каких списках не отмеченное поместье нашли?
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20.05.2020 11:50 Відповісти
Этот зеленый мародерина уже просто ссыт в глаща своему быдлу
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20.05.2020 11:51 Відповісти
Дно пробито
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20.05.2020 11:51 Відповісти
как там про личное озеро? )))))))))
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20.05.2020 11:51 Відповісти
любопытно, что сейчас испытывают службисты из Конторы, которые знают картинку изнутри..
наверняка, плюются и матерятся..
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20.05.2020 11:52 Відповісти
Ржут,наверное,как ржали погранцы в прошлом году,когда нелох пообещал за две недели навести порядок на границе.Все прекрасно знают цену словам Зеленского.
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20.05.2020 12:05 Відповісти
Зараз Бакан почне возносітся))
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20.05.2020 11:53 Відповісти
Мабуть і пам'ятник буде
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20.05.2020 11:54 Відповісти
Человек который дарит цветы Суркису - априори вор и предатель , а не честный человек
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20.05.2020 11:53 Відповісти
Володимир Зеленський. - "Мой Баканов самых честных правил"
Стих:

А мой Баканов самых честных правил.

Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
.....................................................
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20.05.2020 11:53 Відповісти
Клоун со сцены продолжает насмехаться над украинцами. И кто-то ему даже верит.
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20.05.2020 11:54 Відповісти
И даже ставят заезженную пластинку "Боже Царя Храни!"
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20.05.2020 12:09 Відповісти
ну наконец то ...дождались
Зеленский о Баканове: "Такого честного главы СБУ в Украине никогда не было" - Цензор.НЕТ 2554
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20.05.2020 11:54 Відповісти
Случай на школьном собрании:
- Ваш сын попался за курением марихуаны.
Отец:
- Он сказал, где взял её?
- У своего лучшего друга.
Отец, утирая слезы:
- Он правда так сказал?
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20.05.2020 11:56 Відповісти
Судя по тому как Баканов реагирует на чертей типа дубинского и гордона, пре-ЗЕ немного лукавит......
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20.05.2020 11:54 Відповісти
верим верим . давай жги дальше
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20.05.2020 11:54 Відповісти
Не ворует - значит уже герой??? А может на первом месте должен стоять профессионализм?
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20.05.2020 11:56 Відповісти
Профессионалов никто не обещал... Обещали новых людей
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20.05.2020 11:58 Відповісти
ваш пес не прокусает ?

не бойтесь он старый и беззубый

а зачем держите ?

ест мало
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20.05.2020 11:59 Відповісти
Но это же не "кум", не "военный товарищ"....

Друг детства президента Владимира Зеленского. Они жили в одном подъезде, учились в одной школе, а позже - в Криворожском экономическом институте КНЭУ имени Вадима Гетьмана, Зеленский - на юриста, Баканов - на ревизора. (с)
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20.05.2020 11:56 Відповісти
це однаково, якби в нього спитали: яка найдебільніша гумористична студія в Україні?
а він би відповів: зате наш серіал "Свати" навіть в росії дивляться!
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20.05.2020 11:58 Відповісти
...слова не нужны...
Зеленский о Баканове: "Такого честного главы СБУ в Украине никогда не было" - Цензор.НЕТ 5337
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20.05.2020 11:59 Відповісти
Честный .а вокруг него одни коррупционеры,а коррупционер это потенциальный предатель государства,я сомневаюсь .что коррупционер почуяв бяду побежит прятаться в ЕС не зная их языка и под их убийственный закон про коррупцию,скорее свалит в Московию ,где его выжмут и выселят предателя в одну из колоний Московии.
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20.05.2020 12:01 Відповісти
Наверно потому, что он закрыл уголовные дела на известных "представителей" Лугандона?
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20.05.2020 12:02 Відповісти
Уникальный глава! Его тесть тусуется на кацапских сайтах с колорадскими ленточками!
Да, такого типа еще не было .....
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20.05.2020 12:03 Відповісти
Зеленський про Баканова: "Такого чесного глави СБУ в Україні ніколи не було" - Цензор.НЕТ 1147
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20.05.2020 12:39 Відповісти
Какой же он глава сбу ! Пионервожатый !
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20.05.2020 12:03 Відповісти
Вчора писали що представник СБУ "по особо важним делам" хабарі вже зерном бере, так скоро оскотиняться що труси забирати будуть. Нічого вам не нагадуе, не?
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20.05.2020 12:10 Відповісти
Трусы Новая почта забирает, по интерне магазину закажете двое трусов,а третьи труселя надо отдавать за пересылку. Новой почте
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20.05.2020 12:13 Відповісти
Та да цирк шапіто та "Свадьба у малинівці" в одному флаконі
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20.05.2020 12:21 Відповісти
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20.05.2020 12:34 Відповісти
ржу, немагу
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20.05.2020 12:44 Відповісти
Фотка зачетная, Баканов раз в 5 больше карлика.
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20.05.2020 13:28 Відповісти
Настолько проффесионального сбушника еще не было. Обянть бубочку и плакать. За год прошел ускоренные курсы и стал самым лючшим сбушником в истории.
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20.05.2020 13:42 Відповісти
Вся эта шобла боится путина.
Им уже позвонили и сказали, власть у вас не долгая, сделаем кердык. А им кердык не нужен, один хочет выступать в кремлёвском дворце, другой снимать фильмы с козаком, все они хотят дружить с агрессором.
Трусливые они бендюхи.
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20.05.2020 13:45 Відповісти
Коли чесний Баканов будував собі дачу, його нинішні підлеглі воювали і гинули на фронті.
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20.05.2020 13:49 Відповісти
Последнее Дно преодолели дальше некуда типа АД а постучали снизу
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20.05.2020 21:36 Відповісти
 
 