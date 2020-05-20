Зеленський про Баканова: "Такого чесного глави СБУ в Україні ніколи не було"
Президент України Володимир Зеленський назвав Івана Баканова найчеснішим главою СБУ за весь час існування відомства, але визнав, що йому може "чогось не вистачати" з точки зору професіоналізму і досвіду.
Про це глава держави сказав на пресконференції, приуроченій до річниці його інавгурації, інформує Цензор.НЕТ.
Президент відповідав на питання про те, чому вніс в Раду законопроєкт, що пропонує засекретити декларації співробітників СБУ.
"Іван Баканов нічого не боїться. Все, що в нього є, було придбано ще до політичної кар'єри, багато років тому, навіть ще до того, як він став працювати в студії "Квартал 95" у нього він був його будинок, в якому він живе", - сказав Зеленський.
"Ми дійсно товаришуємо, я дійсно поважаю порядну людину. Я знаю, і ви це знаєте, що такого чесного і професійного... може, з точки зору професійності і досвіду чогос не вистачає Баканову. Але мені здається, що за цей рік він показав, що такого чесного голови СБУ в Україні ніколи не було", - додав він.
Президент підкреслив, що вважає, що інформація про майно держслужбовців повинна бути доступна, "все повинно бути відкрито". Але глава СБУ, за його словами, запропонував не розголошувати частину інформації про своїх співробітників.
"Іван Баканов сказав, що у нього є пропозиції щодо деяки людей, які не можуть показувати, тому що вони є Служба безпеки України. Вони не можуть показувати, де вони живуть. Давайте про цих окремих людей — давайте ваші пропозиції. Обговорю з Бакановим, обговорю з комітетом", - звернувся Зеленський до журналістів.
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наверняка, плюются и матерятся..
Стих:
А мой Баканов самых честных правил.
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
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- Ваш сын попался за курением марихуаны.
Отец:
- Он сказал, где взял её?
- У своего лучшего друга.
Отец, утирая слезы:
- Он правда так сказал?
не бойтесь он старый и беззубый
а зачем держите ?
ест мало
Друг детства президента Владимира Зеленского. Они жили в одном подъезде, учились в одной школе, а позже - в Криворожском экономическом институте КНЭУ имени Вадима Гетьмана, Зеленский - на юриста, Баканов - на ревизора. (с)
а він би відповів: зате наш серіал "Свати" навіть в росії дивляться!
Да, такого типа еще не было .....
Им уже позвонили и сказали, власть у вас не долгая, сделаем кердык. А им кердык не нужен, один хочет выступать в кремлёвском дворце, другой снимать фильмы с козаком, все они хотят дружить с агрессором.
Трусливые они бендюхи.