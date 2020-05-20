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Новости Год Зеленского
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Аваков мне - не кум и не товарищ, - Зеленский

Аваков мне - не кум и не товарищ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский назвал главу МВД Арсена Авакова "мощным министром" и подчеркнул, что тот не является его другом.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, информирует Цензор.НЕТ.

"Арсен Борисович Аваков не является моим кумом, не является моим близким товарищем. Наоборот, у него есть близкие товарищи, с которыми я точно не приятельствую. Мощный ли он министр? Да. Сложная ли у нас сейчас ситуация? Считаю, да", — сказал Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский о Баканове: "Такого честного главы СБУ в Украине никогда не было"

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Зеленский Владимир (20224)


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Топ комментарии
+9
та пофиг на Шмарклю Зеленую.. есть новости по интересней
https://colonelcassad.livejournal.com/5882228.html Ютуб заблокировал каналы News Front, Anna News и Крым-24

Вата реально в шоке.. это все напоминает оголтелую руссофобию и притеснении мальчиков в трусиках ..
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20.05.2020 12:06
+7
мощный министр поддерживает сложную ситуацию или , вова , у тебя в голове "сложная ситуация"
Аваков мне - не кум и не товарищ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2460
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20.05.2020 12:06
+4
Брехливе зелене лайно, Щоб ти косо срав, щоб на ляшки попадав
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20.05.2020 12:05
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Правила форума Совет форумчан
вавий тебя мочить будут теперь все готовся скоморох быть тебе биту и имаху тебя всякий
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20.05.2020 12:03 Ответить
аз есмь...иже... глаголишь... ничтоже сумняшеся...
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20.05.2020 12:07 Ответить
але бабло гімном не смердить...
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20.05.2020 12:04 Ответить
Брехливе зелене лайно, Щоб ти косо срав, щоб на ляшки попадав
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20.05.2020 12:05 Ответить
мощный министр поддерживает сложную ситуацию или , вова , у тебя в голове "сложная ситуация"
Аваков мне - не кум и не товарищ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2460
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20.05.2020 12:06 Ответить
та пофиг на Шмарклю Зеленую.. есть новости по интересней
https://colonelcassad.livejournal.com/5882228.html Ютуб заблокировал каналы News Front, Anna News и Крым-24

Вата реально в шоке.. это все напоминает оголтелую руссофобию и притеснении мальчиков в трусиках ..
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20.05.2020 12:06 Ответить
авакян гарант безпеки коломойського ійого цуцика.
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20.05.2020 12:06 Ответить
ага,братишка он твой
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20.05.2020 12:07 Ответить
Президент Владимир Зеленский назвал главу МВД Арсена Авакова "мощным министром"

Источник: https://censor.net/n3196727

Судя по фото, таки да, мощный ))

Радио Свобода регулярно публикует материалы о зашкварах мощного министра и его ближайшего окружения.
Это очень толстые намеки преЗеденту. Но он слеп и глух...
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20.05.2020 12:07 Ответить
А кто ?
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20.05.2020 12:08 Ответить
бох
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20.05.2020 12:29 Ответить
мощный министр при беспомощном президенте
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20.05.2020 12:08 Ответить
С Авакова такой же мощный министр, как с клоуна Президент.
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20.05.2020 12:10 Ответить
Ну что, «свидетели свЯтого преЗедента», Аваков уже не рюкзаков?......
Лалала, если Вы на форуме и читаете это(!!!) о «мощном министре», хотелось бы теперь(!!!) знать Ваше мнение об этом назначении. В прошлом году Вы еще надеялись что это «временно» и Аваков должен уйти.......
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20.05.2020 12:17 Ответить
он тебе отец родной...)))) та почти бох....)))
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20.05.2020 12:28 Ответить
Головне шо нє бандіт
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20.05.2020 12:37 Ответить
Та де там.
2 мая 2019

https://news.liga.net/politics/news/kolomoyskiy-zelenskiy-nasha-obschaya-s-avakovym-pobeda Коломойский: Зеленский - наша общая с Аваковым победа
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20.05.2020 12:40 Ответить
Всё верно сказал.
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20.05.2020 15:43 Ответить
мне - не кум и не товарищ, он Босс.
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20.05.2020 16:46 Ответить
 
 