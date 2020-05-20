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Аваков мне - не кум и не товарищ, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский назвал главу МВД Арсена Авакова "мощным министром" и подчеркнул, что тот не является его другом.
Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, информирует Цензор.НЕТ.
"Арсен Борисович Аваков не является моим кумом, не является моим близким товарищем. Наоборот, у него есть близкие товарищи, с которыми я точно не приятельствую. Мощный ли он министр? Да. Сложная ли у нас сейчас ситуация? Считаю, да", — сказал Зеленский.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский о Баканове: "Такого честного главы СБУ в Украине никогда не было"
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+9 Шрек Баблокат
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https://colonelcassad.livejournal.com/5882228.html Ютуб заблокировал каналы News Front, Anna News и Крым-24
Вата реально в шоке.. это все напоминает оголтелую руссофобию и притеснении мальчиков в трусиках ..
Источник: https://censor.net/n3196727
Судя по фото, таки да, мощный ))
Радио Свобода регулярно публикует материалы о зашкварах мощного министра и его ближайшего окружения.
Это очень толстые намеки преЗеденту. Но он слеп и глух...
Лалала, если Вы на форуме и читаете это(!!!) о «мощном министре», хотелось бы теперь(!!!) знать Ваше мнение об этом назначении. В прошлом году Вы еще надеялись что это «временно» и Аваков должен уйти.......
2 мая 2019
https://news.liga.net/politics/news/kolomoyskiy-zelenskiy-nasha-obschaya-s-avakovym-pobeda Коломойский: Зеленский - наша общая с Аваковым победа