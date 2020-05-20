Аваков мне - не кум и не товарищ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский назвал главу МВД Арсена Авакова "мощным министром" и подчеркнул, что тот не является его другом.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, информирует Цензор.НЕТ.

"Арсен Борисович Аваков не является моим кумом, не является моим близким товарищем. Наоборот, у него есть близкие товарищи, с которыми я точно не приятельствую. Мощный ли он министр? Да. Сложная ли у нас сейчас ситуация? Считаю, да", — сказал Зеленский.

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