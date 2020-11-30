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Замість пам'ятника Леніну в Бердянському районі встановили скульптуру Христа. ФОТО

Жителі Осипенківської ОТГ зібрали гроші і поставили на звільненому після знесення пам'ятника Леніну постаменті в центрі села скульптуру Христа Спасителя.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Про Бердянськ".

Пам'ятник Леніну знесли ще в 2014 році, і відтоді постамент у центрі села був порожній і поступово руйнувався.

Парафіяни Свято-Покровського храму ПЦУ зібрали 25 тис. гривень. На частину цих грошей виготовили скульптуру Христа, те, що залишилося, збираються витратити на меморіальну дошку та благоустрій території навколо постаменту плиткою.

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"Висловлюю щирі слова невимовної вдячності дорогим жертводавцям, які відгукнулися на мій заклик і склали свої щедрі пожертви на скульптуру Христа Спасителя з меморіальною плитою з граніту і оновленою територією навколо. Цей факт ще раз підкреслює, що скульптура з меморіальною плитою є нашим спільним досягненням у відродженні і розвитку духовності та нашої культурної спадщини", - подякував односельчанам настоятель парафії - протоієрей Василь Турчак.

Замість памятника Леніну в Бердянському районі встановили скульптуру Христа 01
Замість памятника Леніну в Бердянському районі встановили скульптуру Христа 02

Автор: 

Ленін (132) релігія (386) Запорізька область (3599) християни (26) декомунізація (556)


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Топ коментарі
+8
На мою особисту думку це зайве.
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30.11.2020 20:11
+8
Во времена десталинизации (Томашпіль, Вінницька обл) на месте поваленого истукана поставили бюст Тараса Шевченка. Отец был еще маленьким. но хорошо запомнил надпись краской на следующий день под бюстом "Ой діти мої діти, що ж ви наробили? На грузинську чорну жопу мене посадили"
P.S. Прошу прощения у грузин, хохотал до слез
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30.11.2020 20:23
+6
серьезно ? )))) а как же кары небесные, реки крови, смерть первенцев египетских ? потоп ? крестовые походы ? инквизиция ?
да такой же концлагерь только под другим соусом.
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30.11.2020 20:38
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Ця релігія краща. Наразі менш кровожерлива.
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30.11.2020 20:09 Відповісти
серьезно ? )))) а как же кары небесные, реки крови, смерть первенцев египетских ? потоп ? крестовые походы ? инквизиция ?
да такой же концлагерь только под другим соусом.
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30.11.2020 20:38 Відповісти
Не путайте Истину с религией.
https://www.pinterest.ru/pin/329748003956017849/ У Бога нет религии (Махатма Ганди)
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30.11.2020 21:37 Відповісти
Погугліть про Пол Пота, наприклад. Якщо батьки-діди-прадіди про сталіних з леніними не розповіли. І порахуйте кількість тих, що вижили У ВІДСОТКАХ до кількості замордованих.
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30.11.2020 22:03 Відповісти
А как бы мне погуглить на предмет процента выживших после потопа корый милосердный бог наслал на землю ? Кто там выдил ? Ной и его семейство ?
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30.11.2020 22:09 Відповісти
Бачу, що ти за зЁ голосував... Але спочатку знайди матеріальні підтвердження своєї писанини.
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30.11.2020 22:14 Відповісти
За зе я не голосовал. Я веду беседу к тому что чучело библейского персонажа оскорбляет чувтва верующих. Атеизм = вера в то что бога нет
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30.11.2020 22:18 Відповісти
Та звісно "язанивонигаласавал", "мьіимупавееерилиаооннасабманууул".
зЁлопам невідомо значення слова "наразі". Їм головне - висратись на форумі.
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30.11.2020 22:23 Відповісти
Можеш все мои посты на цензоре отыскать и почитать. За долгие годы. В первом туре я голосовал за Балашова, во втором за Порошенко.
И схераои ты вобще сменил тему с религии на политику ? Если кто то и похож на неадекватного зе фаната - так это ты.
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30.11.2020 23:16 Відповісти
Де ти побачив політику у тесті на недоумкуватість?
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01.12.2020 07:09 Відповісти
А вы сильно заботитесь о количестве выживших куриц на фабриках "Нашей рябы"?Вот и он распоряжается как захочет.Я бы на его месте вообще бы всех перемочил,как неудачный проект
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01.12.2020 08:07 Відповісти
Ні , головне - це черговий удар по ср..ій кацапській совково-ватній ідеології .
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01.12.2020 06:24 Відповісти
А ТЕПЕРЬ ВОПРОС - ГДЕ, В КАКОМ МЕСТЕ ТВОЕЙ ,,УМНОЙ" ЦИТАТЫ ВЕТХОГО ЗАВЕТА ИИСУС ХРИСТОС????? 🤣😂🤩
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01.12.2020 06:30 Відповісти
ну конечно открытых жертвоприношений как Ицамне небыло.... хотя... кому там в Библии Бог сказал зарезать своего сына ? а инцестника предупредил о падении содома и гоморы (сравняли города с землей)
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30.11.2020 20:40 Відповісти
А я хочу Рамакришну В образе шестирукого Шивы
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30.11.2020 21:33 Відповісти
Не поспішайте так... Нехай ще Вішна покерує...
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30.11.2020 22:06 Відповісти
Нужно было пьедестал демона разрушить и землю из под него утилизировать! А для скульптуры Христа подыскать другое место.
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30.11.2020 20:10 Відповісти
Мабуть, що так. Аби й згадки не було.
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30.11.2020 20:12 Відповісти
все так.но скульптура Исуса должна очисть землю от демона
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01.12.2020 01:16 Відповісти
всерівно ідол . проти 2 ї заповіді
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30.11.2020 20:11 Відповісти
Вы что такое говорите? Это Исус идол?
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30.11.2020 20:13 Відповісти
Пам'ятник.
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30.11.2020 20:14 Відповісти
Ісус не ідол . ідол те шо вони встановили
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30.11.2020 20:17 Відповісти
Що "ідол", що "ікона" у перекладі будуть "образ"
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30.11.2020 20:13 Відповісти
На мою особисту думку це зайве.
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30.11.2020 20:11 Відповісти
бердянський район, пцу...напевне, там живуть люди, котрі знають, що роблять..ігроші швидко на це зібрали
коли були події у врадіївці, то дивно прозвучало, що громада там - угкц...там і статуя вже давно має бути...мати божа..
а може й ісус...чим гірші за ріо?
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30.11.2020 21:25 Відповісти
таки лучше Нестору Ивановичу памятник поставили бы . он к этому селу имеет самое прямое отношение как и большая половина сельчан в своё время \ это село имело неофициальное название Махноград\ .Но кто это уже помнит .
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30.11.2020 22:08 Відповісти
не лучше і не гірше - віряни пцу зібрали гроші і встановили...
"анархісти" тоже можуть назбирати грошей і встановлювати...і у махнограді в т.ч....
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01.12.2020 09:03 Відповісти
этот памятник поставлен не на территории церкви а в середине села . с таким ведь успехом и сатанисты могут скинуться и установить памятник рядом своему .
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01.12.2020 17:40 Відповісти
ти так багато знаєш про це село - і анархісти-махновці там живуть і сатаністи...
тоді статуя стоїть у правильному місці, вона захищатиме все село від останніх
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01.12.2020 17:58 Відповісти
Навряд чи ПЦУ. Більш за все мокшанський.
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30.11.2020 22:28 Відповісти
читай текст теми...там є
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01.12.2020 08:26 Відповісти
Не чув про перехід цього храма до ПЦУ.
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01.12.2020 13:27 Відповісти
кому цікаво те, що ти не чув...і тут пишуть не про перехід...
вище у темі четвертий абзац:
Прихожане Свято-Покровского храма ПЦУ собрали 25 тыс. гривен. Источник: https://censor.net/ru/p3234151
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01.12.2020 13:48 Відповісти
Мені байдуже, підонучний, що тобі цікаво.
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01.12.2020 14:05 Відповісти
подонок, однозначно
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01.12.2020 15:01 Відповісти
Истукана снесли и хорошо
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30.11.2020 20:12 Відповісти
Чим би діти не тішилися...
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30.11.2020 20:18 Відповісти
київська митрополія, після томоса - пцу, найдавніша на цій землі...
які ж це діти, коли аж з 988 року хрестять русь?
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30.11.2020 21:01 Відповісти
Хрестять виключно людей.
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01.12.2020 06:26 Відповісти
вас таких багато, які Русь розділяють від України, а вірян української 1000 літньої церкви називають виключно людьми...
щоби потім "заболтати" все святой русью и триединством восточних славян
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01.12.2020 08:36 Відповісти
Ні- нас, розумних, мало. Багато фанатиків- релігійних в тому числі.
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01.12.2020 08:41 Відповісти
розумних...посмішило
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01.12.2020 08:57 Відповісти
Буває.
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01.12.2020 08:59 Відповісти
бачу
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01.12.2020 09:04 Відповісти
не сотвори себе кумира...
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30.11.2020 20:19 Відповісти
Така сама думка.
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30.11.2020 20:23 Відповісти
"Дайтииемууищооостоднееей"
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30.11.2020 20:28 Відповісти
А чем по Вашему надо было занять?
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30.11.2020 20:22 Відповісти
А навіщо взагалі це робити? От я як атеїст у вас питаю: вам відомий зовнішній вигляд Христа? Десь у християнських письменах він описаний?
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30.11.2020 20:29 Відповісти
они Христа рисуют с русой бородой голубоглазого... ага... еврея неразбавленного скандинавским генотипом...
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30.11.2020 20:41 Відповісти
А це так дуже важливо?
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30.11.2020 21:54 Відповісти
Ну взагалі то якщо встановлювати пам'ятник то дуже важливо.
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30.11.2020 22:02 Відповісти
Бога хто небудь бачив? Ні. А він є. Амінь!
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30.11.2020 21:55 Відповісти
І дуже добре що ніхто не має наміру, я сподіваюся, встановлювати пам'ятник богові.
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30.11.2020 22:05 Відповісти
Кітч замість кітчу..
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30.11.2020 20:22 Відповісти
Во времена десталинизации (Томашпіль, Вінницька обл) на месте поваленого истукана поставили бюст Тараса Шевченка. Отец был еще маленьким. но хорошо запомнил надпись краской на следующий день под бюстом "Ой діти мої діти, що ж ви наробили? На грузинську чорну жопу мене посадили"
P.S. Прошу прощения у грузин, хохотал до слез
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30.11.2020 20:23 Відповісти
Люди решили, собрали деньги... Иисус это более чем достойная личность!!!! Даже если не брать в расчет то что он Сын Божий..
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30.11.2020 20:23 Відповісти
Какое не эстетическое мракобесье. Микилянжело, все было зря!
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30.11.2020 20:29 Відповісти
фашисты)
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30.11.2020 20:29 Відповісти
ничего не имею против Иисуса, но как по мне исполнение бесцветное...

- на этом памятнике он похож на зажиточного и упитанного верующего прихожанина на каком ни будь рождественском карнавале.., А не на Спасителя...
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30.11.2020 20:31 Відповісти
Недорого однако Христос зашел - $900 и на благоустройство еще осталось.
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30.11.2020 20:36 Відповісти
Пост скоро---в декабре. Попробуйте. Крестик оденьте. Как поели---за хлеб Бога поблагодарите. В нашей стране Бога благодарить за хлеб надо очень давно и всем. А памятник Христу не ставят---он и так выше всех.
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30.11.2020 20:36 Відповісти
Замість пам'ятника Леніну в Бердянському районі встановили скульптуру Христа - Цензор.НЕТ 9746
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30.11.2020 20:52 Відповісти
вместо символа коммунистической секты теперь символ православной секты.
не вмер Данила, так болячка задавила.
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30.11.2020 21:05 Відповісти
Я без умысла, но по мне уместней была бы статуя памяти жертвам голодомора и репрессий.
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30.11.2020 22:35 Відповісти
вот так же надо сделать в освобожденном от москальной оккупации Луганске и Донецке
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01.12.2020 01:18 Відповісти
ЭТО КОНЕЧНО НЕ РИО.... .
НО СУДЯ ПО ВЕРСИЯМ НЕКОТОРЫХ ,,ВУМНЫХ" В РИО... ТАМ ВООБЩЕ ЖЕСТЬ. 😅🤣😂😜🤩
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01.12.2020 06:35 Відповісти
 
 