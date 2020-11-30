Замість пам'ятника Леніну в Бердянському районі встановили скульптуру Христа. ФОТО
Жителі Осипенківської ОТГ зібрали гроші і поставили на звільненому після знесення пам'ятника Леніну постаменті в центрі села скульптуру Христа Спасителя.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Про Бердянськ".
Пам'ятник Леніну знесли ще в 2014 році, і відтоді постамент у центрі села був порожній і поступово руйнувався.
Парафіяни Свято-Покровського храму ПЦУ зібрали 25 тис. гривень. На частину цих грошей виготовили скульптуру Христа, те, що залишилося, збираються витратити на меморіальну дошку та благоустрій території навколо постаменту плиткою.
"Висловлюю щирі слова невимовної вдячності дорогим жертводавцям, які відгукнулися на мій заклик і склали свої щедрі пожертви на скульптуру Христа Спасителя з меморіальною плитою з граніту і оновленою територією навколо. Цей факт ще раз підкреслює, що скульптура з меморіальною плитою є нашим спільним досягненням у відродженні і розвитку духовності та нашої культурної спадщини", - подякував односельчанам настоятель парафії - протоієрей Василь Турчак.
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да такой же концлагерь только под другим соусом.
https://www.pinterest.ru/pin/329748003956017849/ У Бога нет религии (Махатма Ганди)
зЁлопам невідомо значення слова "наразі". Їм головне - висратись на форумі.
И схераои ты вобще сменил тему с религии на политику ? Если кто то и похож на неадекватного зе фаната - так это ты.
коли були події у врадіївці, то дивно прозвучало, що громада там - угкц...там і статуя вже давно має бути...мати божа..
а може й ісус...чим гірші за ріо?
"анархісти" тоже можуть назбирати грошей і встановлювати...і у махнограді в т.ч....
тоді статуя стоїть у правильному місці, вона захищатиме все село від останніх
вище у темі четвертий абзац:
Прихожане Свято-Покровского храма ПЦУ собрали 25 тыс. гривен. Источник: https://censor.net/ru/p3234151
які ж це діти, коли аж з 988 року хрестять русь?
щоби потім "заболтати" все святой русью и триединством восточних славян
P.S. Прошу прощения у грузин, хохотал до слез
- на этом памятнике он похож на зажиточного и упитанного верующего прихожанина на каком ни будь рождественском карнавале.., А не на Спасителя...
не вмер Данила, так болячка задавила.
НО СУДЯ ПО ВЕРСИЯМ НЕКОТОРЫХ ,,ВУМНЫХ" В РИО... ТАМ ВООБЩЕ ЖЕСТЬ. 😅🤣😂😜🤩