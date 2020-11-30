Замість пам'ятника Леніну в Бердянському районі встановили скульптуру Христа. ФОТО

Жителі Осипенківської ОТГ зібрали гроші і поставили на звільненому після знесення пам'ятника Леніну постаменті в центрі села скульптуру Христа Спасителя.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Про Бердянськ".

Пам'ятник Леніну знесли ще в 2014 році, і відтоді постамент у центрі села був порожній і поступово руйнувався.

Парафіяни Свято-Покровського храму ПЦУ зібрали 25 тис. гривень. На частину цих грошей виготовили скульптуру Христа, те, що залишилося, збираються витратити на меморіальну дошку та благоустрій території навколо постаменту плиткою.

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"Висловлюю щирі слова невимовної вдячності дорогим жертводавцям, які відгукнулися на мій заклик і склали свої щедрі пожертви на скульптуру Христа Спасителя з меморіальною плитою з граніту і оновленою територією навколо. Цей факт ще раз підкреслює, що скульптура з меморіальною плитою є нашим спільним досягненням у відродженні і розвитку духовності та нашої культурної спадщини", - подякував односельчанам настоятель парафії - протоієрей Василь Турчак.



