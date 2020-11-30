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Вместо памятника Ленину в Бердянском районе установили скульптуру Христа. ФОТО

Жители Оспипенковской ОТГ собрали деньги и поставили на освободившемся после сноса памятника Ленину постаменте в центре села скульптуру Христа Спасителя.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Про Бердянск".

Памятник Ленину снесли еще в 2014 году, и с тех пор постамент в центре села пустовал и постепенно разрушался.

Прихожане Свято-Покровского храма ПЦУ собрали 25 тыс. гривен. На часть этих денег изготовили скульптуру Христа, оставшиеся собираются потратить на мемориальную доску и благоустройство территории вокруг постамента плиткой.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция в Киеве пресекла фото-бизнес с памятником Ленину. ФОТОрепортаж

"Выражаю искренние слова неописуемой благодарности дорогим жертвователям, которые откликнулись на мой призыв и сложили свои щедрые пожертвования на скульптуру Христа Спасителя с мемориальной плитой из гранита и обновленной территорией вокруг. Этот факт еще раз подчеркивает, что скульптура с мемориальной плитой является нашим общим достижением в возрождении и развитии духовности и нашего культурного наследия", - поблагодарил односельчан настоятель прихода - протоиерей Василий Турчак.

Также на Цензор.НЕТ: На Одесскую мэрию подали в суд из-за попытки переименовать проспект Небесной Сотни

Вместо памятника Ленину в Бердянском районе установили скульптуру Христа 01
Вместо памятника Ленину в Бердянском районе установили скульптуру Христа 02

Автор: 

Ленин Владимир (573) религия (899) Запорожская область (3076) христиане (55) декоммунизация (753)


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Топ комментарии
+8
На мою особисту думку це зайве.
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30.11.2020 20:11
+8
Во времена десталинизации (Томашпіль, Вінницька обл) на месте поваленого истукана поставили бюст Тараса Шевченка. Отец был еще маленьким. но хорошо запомнил надпись краской на следующий день под бюстом "Ой діти мої діти, що ж ви наробили? На грузинську чорну жопу мене посадили"
P.S. Прошу прощения у грузин, хохотал до слез
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30.11.2020 20:23
+6
серьезно ? )))) а как же кары небесные, реки крови, смерть первенцев египетских ? потоп ? крестовые походы ? инквизиция ?
да такой же концлагерь только под другим соусом.
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30.11.2020 20:38
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Правила форума Совет форумчан
Ця релігія краща. Наразі менш кровожерлива.
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30.11.2020 20:09 Ответить
серьезно ? )))) а как же кары небесные, реки крови, смерть первенцев египетских ? потоп ? крестовые походы ? инквизиция ?
да такой же концлагерь только под другим соусом.
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30.11.2020 20:38 Ответить
Не путайте Истину с религией.
https://www.pinterest.ru/pin/329748003956017849/ У Бога нет религии (Махатма Ганди)
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30.11.2020 21:37 Ответить
Погугліть про Пол Пота, наприклад. Якщо батьки-діди-прадіди про сталіних з леніними не розповіли. І порахуйте кількість тих, що вижили У ВІДСОТКАХ до кількості замордованих.
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30.11.2020 22:03 Ответить
А как бы мне погуглить на предмет процента выживших после потопа корый милосердный бог наслал на землю ? Кто там выдил ? Ной и его семейство ?
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30.11.2020 22:09 Ответить
Бачу, що ти за зЁ голосував... Але спочатку знайди матеріальні підтвердження своєї писанини.
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30.11.2020 22:14 Ответить
За зе я не голосовал. Я веду беседу к тому что чучело библейского персонажа оскорбляет чувтва верующих. Атеизм = вера в то что бога нет
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30.11.2020 22:18 Ответить
Та звісно "язанивонигаласавал", "мьіимупавееерилиаооннасабманууул".
зЁлопам невідомо значення слова "наразі". Їм головне - висратись на форумі.
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30.11.2020 22:23 Ответить
Можеш все мои посты на цензоре отыскать и почитать. За долгие годы. В первом туре я голосовал за Балашова, во втором за Порошенко.
И схераои ты вобще сменил тему с религии на политику ? Если кто то и похож на неадекватного зе фаната - так это ты.
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30.11.2020 23:16 Ответить
Де ти побачив політику у тесті на недоумкуватість?
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01.12.2020 07:09 Ответить
А вы сильно заботитесь о количестве выживших куриц на фабриках "Нашей рябы"?Вот и он распоряжается как захочет.Я бы на его месте вообще бы всех перемочил,как неудачный проект
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01.12.2020 08:07 Ответить
Ні , головне - це черговий удар по ср..ій кацапській совково-ватній ідеології .
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01.12.2020 06:24 Ответить
А ТЕПЕРЬ ВОПРОС - ГДЕ, В КАКОМ МЕСТЕ ТВОЕЙ ,,УМНОЙ" ЦИТАТЫ ВЕТХОГО ЗАВЕТА ИИСУС ХРИСТОС????? 🤣😂🤩
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01.12.2020 06:30 Ответить
ну конечно открытых жертвоприношений как Ицамне небыло.... хотя... кому там в Библии Бог сказал зарезать своего сына ? а инцестника предупредил о падении содома и гоморы (сравняли города с землей)
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30.11.2020 20:40 Ответить
А я хочу Рамакришну В образе шестирукого Шивы
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30.11.2020 21:33 Ответить
Не поспішайте так... Нехай ще Вішна покерує...
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30.11.2020 22:06 Ответить
Нужно было пьедестал демона разрушить и землю из под него утилизировать! А для скульптуры Христа подыскать другое место.
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30.11.2020 20:10 Ответить
Мабуть, що так. Аби й згадки не було.
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30.11.2020 20:12 Ответить
все так.но скульптура Исуса должна очисть землю от демона
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01.12.2020 01:16 Ответить
всерівно ідол . проти 2 ї заповіді
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30.11.2020 20:11 Ответить
Вы что такое говорите? Это Исус идол?
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30.11.2020 20:13 Ответить
Пам'ятник.
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30.11.2020 20:14 Ответить
Ісус не ідол . ідол те шо вони встановили
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30.11.2020 20:17 Ответить
Що "ідол", що "ікона" у перекладі будуть "образ"
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30.11.2020 20:13 Ответить
На мою особисту думку це зайве.
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30.11.2020 20:11 Ответить
бердянський район, пцу...напевне, там живуть люди, котрі знають, що роблять..ігроші швидко на це зібрали
коли були події у врадіївці, то дивно прозвучало, що громада там - угкц...там і статуя вже давно має бути...мати божа..
а може й ісус...чим гірші за ріо?
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30.11.2020 21:25 Ответить
таки лучше Нестору Ивановичу памятник поставили бы . он к этому селу имеет самое прямое отношение как и большая половина сельчан в своё время \ это село имело неофициальное название Махноград\ .Но кто это уже помнит .
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30.11.2020 22:08 Ответить
не лучше і не гірше - віряни пцу зібрали гроші і встановили...
"анархісти" тоже можуть назбирати грошей і встановлювати...і у махнограді в т.ч....
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01.12.2020 09:03 Ответить
этот памятник поставлен не на территории церкви а в середине села . с таким ведь успехом и сатанисты могут скинуться и установить памятник рядом своему .
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01.12.2020 17:40 Ответить
ти так багато знаєш про це село - і анархісти-махновці там живуть і сатаністи...
тоді статуя стоїть у правильному місці, вона захищатиме все село від останніх
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01.12.2020 17:58 Ответить
Навряд чи ПЦУ. Більш за все мокшанський.
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30.11.2020 22:28 Ответить
читай текст теми...там є
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01.12.2020 08:26 Ответить
Не чув про перехід цього храма до ПЦУ.
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01.12.2020 13:27 Ответить
кому цікаво те, що ти не чув...і тут пишуть не про перехід...
вище у темі четвертий абзац:
Прихожане Свято-Покровского храма ПЦУ собрали 25 тыс. гривен. Источник: https://censor.net/ru/p3234151
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01.12.2020 13:48 Ответить
Мені байдуже, підонучний, що тобі цікаво.
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01.12.2020 14:05 Ответить
подонок, однозначно
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01.12.2020 15:01 Ответить
Истукана снесли и хорошо
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30.11.2020 20:12 Ответить
Чим би діти не тішилися...
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30.11.2020 20:18 Ответить
київська митрополія, після томоса - пцу, найдавніша на цій землі...
які ж це діти, коли аж з 988 року хрестять русь?
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30.11.2020 21:01 Ответить
Хрестять виключно людей.
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01.12.2020 06:26 Ответить
вас таких багато, які Русь розділяють від України, а вірян української 1000 літньої церкви називають виключно людьми...
щоби потім "заболтати" все святой русью и триединством восточних славян
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01.12.2020 08:36 Ответить
Ні- нас, розумних, мало. Багато фанатиків- релігійних в тому числі.
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01.12.2020 08:41 Ответить
розумних...посмішило
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01.12.2020 08:57 Ответить
Буває.
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01.12.2020 08:59 Ответить
бачу
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01.12.2020 09:04 Ответить
не сотвори себе кумира...
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30.11.2020 20:19 Ответить
Така сама думка.
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30.11.2020 20:23 Ответить
"Дайтииемууищооостоднееей"
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30.11.2020 20:28 Ответить
А чем по Вашему надо было занять?
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30.11.2020 20:22 Ответить
А навіщо взагалі це робити? От я як атеїст у вас питаю: вам відомий зовнішній вигляд Христа? Десь у християнських письменах він описаний?
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30.11.2020 20:29 Ответить
они Христа рисуют с русой бородой голубоглазого... ага... еврея неразбавленного скандинавским генотипом...
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30.11.2020 20:41 Ответить
А це так дуже важливо?
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30.11.2020 21:54 Ответить
Ну взагалі то якщо встановлювати пам'ятник то дуже важливо.
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30.11.2020 22:02 Ответить
Бога хто небудь бачив? Ні. А він є. Амінь!
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30.11.2020 21:55 Ответить
І дуже добре що ніхто не має наміру, я сподіваюся, встановлювати пам'ятник богові.
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30.11.2020 22:05 Ответить
Кітч замість кітчу..
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30.11.2020 20:22 Ответить
Во времена десталинизации (Томашпіль, Вінницька обл) на месте поваленого истукана поставили бюст Тараса Шевченка. Отец был еще маленьким. но хорошо запомнил надпись краской на следующий день под бюстом "Ой діти мої діти, що ж ви наробили? На грузинську чорну жопу мене посадили"
P.S. Прошу прощения у грузин, хохотал до слез
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30.11.2020 20:23 Ответить
Люди решили, собрали деньги... Иисус это более чем достойная личность!!!! Даже если не брать в расчет то что он Сын Божий..
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30.11.2020 20:23 Ответить
Какое не эстетическое мракобесье. Микилянжело, все было зря!
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30.11.2020 20:29 Ответить
фашисты)
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30.11.2020 20:29 Ответить
ничего не имею против Иисуса, но как по мне исполнение бесцветное...

- на этом памятнике он похож на зажиточного и упитанного верующего прихожанина на каком ни будь рождественском карнавале.., А не на Спасителя...
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30.11.2020 20:31 Ответить
Недорого однако Христос зашел - $900 и на благоустройство еще осталось.
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30.11.2020 20:36 Ответить
Пост скоро---в декабре. Попробуйте. Крестик оденьте. Как поели---за хлеб Бога поблагодарите. В нашей стране Бога благодарить за хлеб надо очень давно и всем. А памятник Христу не ставят---он и так выше всех.
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30.11.2020 20:36 Ответить
Замість пам'ятника Леніну в Бердянському районі встановили скульптуру Христа - Цензор.НЕТ 9746
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30.11.2020 20:52 Ответить
вместо символа коммунистической секты теперь символ православной секты.
не вмер Данила, так болячка задавила.
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30.11.2020 21:05 Ответить
Я без умысла, но по мне уместней была бы статуя памяти жертвам голодомора и репрессий.
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30.11.2020 22:35 Ответить
вот так же надо сделать в освобожденном от москальной оккупации Луганске и Донецке
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01.12.2020 01:18 Ответить
ЭТО КОНЕЧНО НЕ РИО.... .
НО СУДЯ ПО ВЕРСИЯМ НЕКОТОРЫХ ,,ВУМНЫХ" В РИО... ТАМ ВООБЩЕ ЖЕСТЬ. 😅🤣😂😜🤩
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01.12.2020 06:35 Ответить
 
 