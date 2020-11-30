Вместо памятника Ленину в Бердянском районе установили скульптуру Христа. ФОТО

Жители Оспипенковской ОТГ собрали деньги и поставили на освободившемся после сноса памятника Ленину постаменте в центре села скульптуру Христа Спасителя.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Про Бердянск".

Памятник Ленину снесли еще в 2014 году, и с тех пор постамент в центре села пустовал и постепенно разрушался.

Прихожане Свято-Покровского храма ПЦУ собрали 25 тыс. гривен. На часть этих денег изготовили скульптуру Христа, оставшиеся собираются потратить на мемориальную доску и благоустройство территории вокруг постамента плиткой.

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"Выражаю искренние слова неописуемой благодарности дорогим жертвователям, которые откликнулись на мой призыв и сложили свои щедрые пожертвования на скульптуру Христа Спасителя с мемориальной плитой из гранита и обновленной территорией вокруг. Этот факт еще раз подчеркивает, что скульптура с мемориальной плитой является нашим общим достижением в возрождении и развитии духовности и нашего культурного наследия", - поблагодарил односельчан настоятель прихода - протоиерей Василий Турчак.

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