Вместо памятника Ленину в Бердянском районе установили скульптуру Христа. ФОТО
Жители Оспипенковской ОТГ собрали деньги и поставили на освободившемся после сноса памятника Ленину постаменте в центре села скульптуру Христа Спасителя.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Про Бердянск".
Памятник Ленину снесли еще в 2014 году, и с тех пор постамент в центре села пустовал и постепенно разрушался.
Прихожане Свято-Покровского храма ПЦУ собрали 25 тыс. гривен. На часть этих денег изготовили скульптуру Христа, оставшиеся собираются потратить на мемориальную доску и благоустройство территории вокруг постамента плиткой.
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"Выражаю искренние слова неописуемой благодарности дорогим жертвователям, которые откликнулись на мой призыв и сложили свои щедрые пожертвования на скульптуру Христа Спасителя с мемориальной плитой из гранита и обновленной территорией вокруг. Этот факт еще раз подчеркивает, что скульптура с мемориальной плитой является нашим общим достижением в возрождении и развитии духовности и нашего культурного наследия", - поблагодарил односельчан настоятель прихода - протоиерей Василий Турчак.
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да такой же концлагерь только под другим соусом.
https://www.pinterest.ru/pin/329748003956017849/ У Бога нет религии (Махатма Ганди)
зЁлопам невідомо значення слова "наразі". Їм головне - висратись на форумі.
И схераои ты вобще сменил тему с религии на политику ? Если кто то и похож на неадекватного зе фаната - так это ты.
коли були події у врадіївці, то дивно прозвучало, що громада там - угкц...там і статуя вже давно має бути...мати божа..
а може й ісус...чим гірші за ріо?
"анархісти" тоже можуть назбирати грошей і встановлювати...і у махнограді в т.ч....
тоді статуя стоїть у правильному місці, вона захищатиме все село від останніх
вище у темі четвертий абзац:
Прихожане Свято-Покровского храма ПЦУ собрали 25 тыс. гривен. Источник: https://censor.net/ru/p3234151
які ж це діти, коли аж з 988 року хрестять русь?
щоби потім "заболтати" все святой русью и триединством восточних славян
P.S. Прошу прощения у грузин, хохотал до слез
- на этом памятнике он похож на зажиточного и упитанного верующего прихожанина на каком ни будь рождественском карнавале.., А не на Спасителя...
не вмер Данила, так болячка задавила.
НО СУДЯ ПО ВЕРСИЯМ НЕКОТОРЫХ ,,ВУМНЫХ" В РИО... ТАМ ВООБЩЕ ЖЕСТЬ. 😅🤣😂😜🤩