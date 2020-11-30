Вагон із вертикальними поручнями запустили в київській підземці. ФОТО

В одному з вагонів, який курсує зеленою гілкою метро, ​​навпроти двох дверей встановили вертикальні поручні. Якщо експеримент виявиться успішним, такими поручнями обладнають й інші вагони метро.

Про це пресслужба "Київського метрополітену" повідомила в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Експериментальні поручні для зручності пасажирів встановлено на двох середніх дверях. На двох інших дверях конструкція не монтувалася для комфортної можливості заходу у вагон маломобільних пасажирів на візках", - сказано в повідомленні.

Кілька місяців вагон курсуватиме в тестовому режимі. Після цього керівництво підземки вирішить, чи варто встановлювати такі поручні в інших вагонах метро.

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"Додаткові поручні є в багатьох модифікаціях іноземних метрополітенів", - додали в пресслужбі.





