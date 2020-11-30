Вагон із вертикальними поручнями запустили в київській підземці. ФОТО
В одному з вагонів, який курсує зеленою гілкою метро, навпроти двох дверей встановили вертикальні поручні. Якщо експеримент виявиться успішним, такими поручнями обладнають й інші вагони метро.
Про це пресслужба "Київського метрополітену" повідомила в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Експериментальні поручні для зручності пасажирів встановлено на двох середніх дверях. На двох інших дверях конструкція не монтувалася для комфортної можливості заходу у вагон маломобільних пасажирів на візках", - сказано в повідомленні.
Кілька місяців вагон курсуватиме в тестовому режимі. Після цього керівництво підземки вирішить, чи варто встановлювати такі поручні в інших вагонах метро.
"Додаткові поручні є в багатьох модифікаціях іноземних метрополітенів", - додали в пресслужбі.
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или то Виталька придумал?
давайте ещё поручни снаружи как на индийских электричках🤔
Если для тя "норма" на политическом форуме ретранслировать свои ночные полюций на предмет орального сексу , то я , пожалуй , ничего общего не хочу иметь с такой "нормой" .
А кондишен в общественном транспорте эт норма в любой развитой стране мира ... и от жары может там вздуваться лишь мозги разного рода извращенцев , любящих тупой трёп на пикантные темы , когда у самих с этой темой одне сплошные проблемы .
(особенно если толпой заносятся-давятся и половина толпы носами в гаджетах))))
https://www.alamy.com/stock-photo-students-in-subway-******-taiwan-57344645.html