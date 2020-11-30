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Вагон із вертикальними поручнями запустили в київській підземці. ФОТО

В одному з вагонів, який курсує зеленою гілкою метро, ​​навпроти двох дверей встановили вертикальні поручні. Якщо експеримент виявиться успішним, такими поручнями обладнають й інші вагони метро.

Про це пресслужба "Київського метрополітену" повідомила в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Експериментальні поручні для зручності пасажирів встановлено на двох середніх дверях. На двох інших дверях конструкція не монтувалася для комфортної можливості заходу у вагон маломобільних пасажирів на візках", - сказано в повідомленні.

Кілька місяців вагон курсуватиме в тестовому режимі. Після цього керівництво підземки вирішить, чи варто встановлювати такі поручні в інших вагонах метро.

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"Додаткові поручні є в багатьох модифікаціях іноземних метрополітенів", - додали в пресслужбі.

Вагон із вертикальними поручнями запустили в київській підземці 01
Вагон із вертикальними поручнями запустили в київській підземці 02
Вагон із вертикальними поручнями запустили в київській підземці 03

Автор: 

Київ (19461) Метрополітен (1416)


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Топ коментарі
+19
ну нормальный ход. те кто стоит около двери не будет падать друг на друга при торможении.
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30.11.2020 21:42
+19
как раз при экстренном торможении будет за что ухватиться. Именно напротив двери, когда готовишься к выходу, держаться вообще не за что, вот именно там держак и нужен!
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30.11.2020 22:17
+11
то шоб тыкву разбить было о шо при экстренном торможении...
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30.11.2020 21:43
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30.11.2020 21:41 Відповісти
то шоб тыкву разбить было о шо при экстренном торможении...
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30.11.2020 21:43 Відповісти
в твоей тыкве есть семена или она пустая? пустой не страшно....
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30.11.2020 22:05 Відповісти
у меня был случай с такими поручнями...тормознул и бабка нашла головой выступавший самонарез...ты,дятел,поделишься личным опытом?
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30.11.2020 22:12 Відповісти
******. раскрыл секрет полишенеля - ты оказывается дятел с тыквой... тогда твоей тыкве ничего не страшно... пусть поручень переживает... еще колись, зачем бабушку травмировал самообрезом? хотел снасильничать?
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30.11.2020 22:21 Відповісти
Девочки, не ссорьтесь!
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30.11.2020 22:58 Відповісти
Биться головой о поручень можно и во время остановки.
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01.12.2020 00:32 Відповісти
новость о поручне в одном вагоне не мене важна, чем новые цвета покраски вагонов укрзализныцей или очередная смена формы киевского динамо, после серии проигрышей во внутреннем чемпионате
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01.12.2020 09:15 Відповісти
как раз при экстренном торможении будет за что ухватиться. Именно напротив двери, когда готовишься к выходу, держаться вообще не за что, вот именно там держак и нужен!
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30.11.2020 22:17 Відповісти
у бабки было по торбе в каждой руке... на выход.
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30.11.2020 22:20 Відповісти
проявить шляхетнисть, помочь и поддержать старенькую, пустая тыква не догадалась?
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30.11.2020 22:37 Відповісти
яка нах шляхэтнисть,полудурок?прискакала доця и потребовла 400 баксов...в 90-е то была копейка.
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30.11.2020 22:43 Відповісти
ты объсни, дятел тыквенный, то была твоя бабка или твоя дочка? чувствую инцестом попахивает... удалось откупиться 400 баксами?
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30.11.2020 22:52 Відповісти
ЗЕРЕФОРМА!
или то Виталька придумал?
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30.11.2020 21:56 Відповісти
как бы не железнодорожный бородатый женщин
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30.11.2020 21:58 Відповісти
Какой Виталька с его 2МЕТРА+ . Двухметровым точно эти поручни не нужны. да и вообще непонятно кому они нужны.
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30.11.2020 22:00 Відповісти
для метрополитеновского парктура пойдет
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01.12.2020 01:05 Відповісти
ну нормальный ход. те кто стоит около двери не будет падать друг на друга при торможении.
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30.11.2020 21:42 Відповісти
Так то оно есть, но это новость не того масштаба что бы ее в новостях показывать. Спустя 70 лет сделали что то для удобства...
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30.11.2020 21:57 Відповісти
Увеличить количество поездов в час пик особенно в коронавирус не пробовали?

давайте ещё поручни снаружи как на индийских электричках🤔
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30.11.2020 22:51 Відповісти
по середине вагона , напротив дверей... кто-то все равно баданет )))
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30.11.2020 21:44 Відповісти
У нас ещё висячие стабильные поручни прикреплены к верхним горизонтальным.
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30.11.2020 21:59 Відповісти
Вагон с вертикальными поручнями запустили в киевской подземке - Цензор.НЕТ 955
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30.11.2020 22:02 Відповісти
поручни петельками есть и у нас...а вот моющие пылесосы...навряд ли))))
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30.11.2020 22:12 Відповісти
Вспомнился харьковский метрополитан, все остановки внутри мозаикой обложены и остановки объявлялись мовою.
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30.11.2020 22:22 Відповісти
Для повної краси на фото не вистачає в кожній петлі по москалю.
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01.12.2020 01:56 Відповісти
і міняти їх кожен день.
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01.12.2020 10:07 Відповісти
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01.12.2020 17:16 Відповісти
А сидушки это от жары повздувались?)))
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01.12.2020 12:05 Відповісти
Кондишен в вагонах шо отменили ?
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01.12.2020 16:15 Відповісти
Ты нормальный? Если в израиле в метро минеты делают, то это не значит, что украинец должен знать о наличии кондишенов в итальянском метро...
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04.12.2020 17:06 Відповісти
Смотря , что считать нормой ?!
Если для тя "норма" на политическом форуме ретранслировать свои ночные полюций на предмет орального сексу , то я , пожалуй , ничего общего не хочу иметь с такой "нормой" .

А кондишен в общественном транспорте эт норма в любой развитой стране мира ... и от жары может там вздуваться лишь мозги разного рода извращенцев , любящих тупой трёп на пикантные темы , когда у самих с этой темой одне сплошные проблемы .
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05.12.2020 08:50 Відповісти
Каждому пассажиру отдельная ячейка.
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01.12.2020 17:16 Відповісти
А почему без дырки "ячейка"???)))
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04.12.2020 17:06 Відповісти
Либо удержится при падении .
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01.12.2020 09:13 Відповісти
удержится! но сначала... баданет! )))
(особенно если толпой заносятся-давятся и половина толпы носами в гаджетах))))
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01.12.2020 10:00 Відповісти
Саме напроти входу/виходу. Буде дуже "зручно" у час пік, коли пасажирів у вагоні, як оселедців у діжці, а на зупинках заносять і виносять.
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30.11.2020 21:49 Відповісти
может наоборот повысится культура и прям потоками не будут идти, а если туда еще тумбу впихнуть - вообще все культурно по-одному начнут выходить \ заходить. наверное, можно и с другой стороны подойти - вообще вагон без стен и крыши пускать, кабриолет так сказать. тоже "узких мест" не станет, и культура тоже повысится, у выживших (ну, или физические способности)
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30.11.2020 22:28 Відповісти
Нормально. В Варшаві так само в метрополітені
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30.11.2020 21:52 Відповісти
Та не только в Варшаве, а в большинстве европейских городов.
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30.11.2020 21:58 Відповісти
чо вы завелись? во всех европейских метрополитенах поручень стоит именно так.. быть может не такая уродская конструпальца на потолке... но поручень есть и ни кто не дохнет... я уверен и киевлянам понравится...
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30.11.2020 21:52 Відповісти
На Икарусах такие были.
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30.11.2020 21:56 Відповісти
це розріджувач юрмиська, а не поручень
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30.11.2020 21:56 Відповісти
А якщо ні вашим ні нашим- один кінець поручня під дахом, а другий біля підлоги закріпити?
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30.11.2020 21:57 Відповісти
Хорошо, что сделали. Может и вправду помогут мобильным пассажирам на колясках. А не им- так мужикам держаться удобней. А то "поймал" местечко в коем веке, а тут бабушка уже вздыхает над ухом, её то обязательно с утра(когда всем на работу) куда-то с понадобилось. Потом всем женщинам- "будь любезен". Где равноправие спрашивается? Поэтому мужики- держитесь, чтоб не упасть.
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30.11.2020 21:58 Відповісти
гарна хрень.
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30.11.2020 22:03 Відповісти
ще можна один низенько так понад підлогою запустити)))
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30.11.2020 22:06 Відповісти
Это мало..щитаю надобы установить и дырки типо Сортир обозначенные на схеме буквами Мэ и Жо
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30.11.2020 22:21 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/MVG_Class_C#/media/File:MVG-Baureihe_C_Fahrgastraum_2_2014-03-02.jpg Мюнхен, нікому вони не заважають
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30.11.2020 22:51 Відповісти
Не, ну это прорыв )))
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30.11.2020 22:59 Відповісти
ИДИОТИЗМ !!!
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30.11.2020 23:01 Відповісти
папилбабосов как есть
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30.11.2020 23:09 Відповісти
Эротичный шест.
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30.11.2020 23:19 Відповісти
На костыль похож🙂
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30.11.2020 23:19 Відповісти
Костелі для кличка... Маск заплакав... бутусову вже аби чимсь свою стінгазету наповнювати...
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30.11.2020 23:46 Відповісти
Как тебе такое Илон Маск?
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30.11.2020 23:57 Відповісти
При экстренном торможении будет на что кишки наматывать
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30.11.2020 23:58 Відповісти
Порошенко якось сказав, що серед українців багато таких (наприклад, Ходжаметов), для яких, якщо поставити тризуб над Кремлем, скажуть, що криво стоїть.
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01.12.2020 00:16 Відповісти
В автбусах кишки наматываются ?
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01.12.2020 04:27 Відповісти
зелени необходимо усвидомить, что при попытках фальсифицировать выборы, они будут получать ляща, кругом, в Украине, где позволяет пространственно-временной континуум
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01.12.2020 00:01 Відповісти
молодцы, но правильнее так
https://www.alamy.com/stock-photo-students-in-subway-******-taiwan-57344645.html
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01.12.2020 07:46 Відповісти
Вагон із вертикальними поручнями запустили в київській підземці - Цензор.НЕТ 5640
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01.12.2020 07:47 Відповісти
Вагон із вертикальними поручнями запустили в київській підземці - Цензор.НЕТ 8991
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01.12.2020 08:09 Відповісти
Так вот оно че,Михалыч!😊
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01.12.2020 08:40 Відповісти
Вот это задница ... и рук не надо !😜
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01.12.2020 09:22 Відповісти
А сидіння біля дверей з такими дирками щоб пасажири, ті що стоять, дупою сідали на плече тим хто сидить. Ці дебіли навіть не можуть взяти радянські вагони де все було гармонічно поєднано. Хочеться знати автора, який додумався зробити такі отвори для дуп як на фото тих хто повинен стояти у вагоні біля дверей!
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01.12.2020 10:09 Відповісти
не практично. Стойка для массажа когда влетаешь в потоке. Лоб, плечи. И как это раньше в вагонах ездили?
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01.12.2020 11:22 Відповісти
А відкрити хоч 1 нову станцію за 5 років можна було?
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01.12.2020 13:14 Відповісти
Не прошло и 61 года , как допендрили , шо и пасажиры не селёдки в бочке !
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01.12.2020 16:30 Відповісти
 
 