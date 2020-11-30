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Вагон с вертикальными поручнями запустили в киевской подземке. ФОТО

В одном из вагонов, который курсирует по зеленой ветке метро, напротив двух дверей установили вертикальные поручни. Если эксперимент окажется успешным, такими поручнями оборудуют и другие вагоны метро.

Об этом пресс-служба "Киевского метрополитена" сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Экспериментальные поручни для удобства пассажиров установлены на двух средних дверях. На двух других дверях конструкция не монтировалась для комфортной возможности захода в вагон маломобильных пассажиров на колясках", - сказано в сообщении.

Несколько месяцев вагон будет курсировать в тестовом режиме. После этого руководство подземки решит, стоит ли устанавливать такие поручни в других вагонах метро.

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"Дополнительные поручни есть во многих модификациях иностранных метрополитенов", - добавили в пресс-службе.

Вагон с вертикальными поручнями запустили в киевской подземке 01
Вагон с вертикальными поручнями запустили в киевской подземке 02
Вагон с вертикальными поручнями запустили в киевской подземке 03

Автор: 

Киев (25516) Метрополитен (1014)


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Топ комментарии
+19
ну нормальный ход. те кто стоит около двери не будет падать друг на друга при торможении.
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30.11.2020 21:42
+19
как раз при экстренном торможении будет за что ухватиться. Именно напротив двери, когда готовишься к выходу, держаться вообще не за что, вот именно там держак и нужен!
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30.11.2020 22:17
+11
то шоб тыкву разбить было о шо при экстренном торможении...
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30.11.2020 21:43
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30.11.2020 21:41 Ответить
то шоб тыкву разбить было о шо при экстренном торможении...
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30.11.2020 21:43 Ответить
в твоей тыкве есть семена или она пустая? пустой не страшно....
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30.11.2020 22:05 Ответить
у меня был случай с такими поручнями...тормознул и бабка нашла головой выступавший самонарез...ты,дятел,поделишься личным опытом?
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30.11.2020 22:12 Ответить
******. раскрыл секрет полишенеля - ты оказывается дятел с тыквой... тогда твоей тыкве ничего не страшно... пусть поручень переживает... еще колись, зачем бабушку травмировал самообрезом? хотел снасильничать?
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30.11.2020 22:21 Ответить
Девочки, не ссорьтесь!
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30.11.2020 22:58 Ответить
Биться головой о поручень можно и во время остановки.
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01.12.2020 00:32 Ответить
новость о поручне в одном вагоне не мене важна, чем новые цвета покраски вагонов укрзализныцей или очередная смена формы киевского динамо, после серии проигрышей во внутреннем чемпионате
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01.12.2020 09:15 Ответить
как раз при экстренном торможении будет за что ухватиться. Именно напротив двери, когда готовишься к выходу, держаться вообще не за что, вот именно там держак и нужен!
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30.11.2020 22:17 Ответить
у бабки было по торбе в каждой руке... на выход.
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30.11.2020 22:20 Ответить
проявить шляхетнисть, помочь и поддержать старенькую, пустая тыква не догадалась?
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30.11.2020 22:37 Ответить
яка нах шляхэтнисть,полудурок?прискакала доця и потребовла 400 баксов...в 90-е то была копейка.
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30.11.2020 22:43 Ответить
ты объсни, дятел тыквенный, то была твоя бабка или твоя дочка? чувствую инцестом попахивает... удалось откупиться 400 баксами?
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30.11.2020 22:52 Ответить
ЗЕРЕФОРМА!
или то Виталька придумал?
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30.11.2020 21:56 Ответить
как бы не железнодорожный бородатый женщин
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30.11.2020 21:58 Ответить
Какой Виталька с его 2МЕТРА+ . Двухметровым точно эти поручни не нужны. да и вообще непонятно кому они нужны.
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30.11.2020 22:00 Ответить
для метрополитеновского парктура пойдет
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01.12.2020 01:05 Ответить
ну нормальный ход. те кто стоит около двери не будет падать друг на друга при торможении.
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30.11.2020 21:42 Ответить
Так то оно есть, но это новость не того масштаба что бы ее в новостях показывать. Спустя 70 лет сделали что то для удобства...
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30.11.2020 21:57 Ответить
Увеличить количество поездов в час пик особенно в коронавирус не пробовали?

давайте ещё поручни снаружи как на индийских электричках🤔
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30.11.2020 22:51 Ответить
по середине вагона , напротив дверей... кто-то все равно баданет )))
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30.11.2020 21:44 Ответить
У нас ещё висячие стабильные поручни прикреплены к верхним горизонтальным.
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30.11.2020 21:59 Ответить
Вагон с вертикальными поручнями запустили в киевской подземке - Цензор.НЕТ 955
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30.11.2020 22:02 Ответить
поручни петельками есть и у нас...а вот моющие пылесосы...навряд ли))))
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30.11.2020 22:12 Ответить
Вспомнился харьковский метрополитан, все остановки внутри мозаикой обложены и остановки объявлялись мовою.
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30.11.2020 22:22 Ответить
Для повної краси на фото не вистачає в кожній петлі по москалю.
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01.12.2020 01:56 Ответить
і міняти їх кожен день.
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01.12.2020 10:07 Ответить
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01.12.2020 17:16 Ответить
А сидушки это от жары повздувались?)))
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01.12.2020 12:05 Ответить
Кондишен в вагонах шо отменили ?
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01.12.2020 16:15 Ответить
Ты нормальный? Если в израиле в метро минеты делают, то это не значит, что украинец должен знать о наличии кондишенов в итальянском метро...
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04.12.2020 17:06 Ответить
Смотря , что считать нормой ?!
Если для тя "норма" на политическом форуме ретранслировать свои ночные полюций на предмет орального сексу , то я , пожалуй , ничего общего не хочу иметь с такой "нормой" .

А кондишен в общественном транспорте эт норма в любой развитой стране мира ... и от жары может там вздуваться лишь мозги разного рода извращенцев , любящих тупой трёп на пикантные темы , когда у самих с этой темой одне сплошные проблемы .
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05.12.2020 08:50 Ответить
Каждому пассажиру отдельная ячейка.
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01.12.2020 17:16 Ответить
А почему без дырки "ячейка"???)))
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04.12.2020 17:06 Ответить
Либо удержится при падении .
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01.12.2020 09:13 Ответить
удержится! но сначала... баданет! )))
(особенно если толпой заносятся-давятся и половина толпы носами в гаджетах))))
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01.12.2020 10:00 Ответить
Саме напроти входу/виходу. Буде дуже "зручно" у час пік, коли пасажирів у вагоні, як оселедців у діжці, а на зупинках заносять і виносять.
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30.11.2020 21:49 Ответить
может наоборот повысится культура и прям потоками не будут идти, а если туда еще тумбу впихнуть - вообще все культурно по-одному начнут выходить \ заходить. наверное, можно и с другой стороны подойти - вообще вагон без стен и крыши пускать, кабриолет так сказать. тоже "узких мест" не станет, и культура тоже повысится, у выживших (ну, или физические способности)
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30.11.2020 22:28 Ответить
Нормально. В Варшаві так само в метрополітені
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30.11.2020 21:52 Ответить
Та не только в Варшаве, а в большинстве европейских городов.
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30.11.2020 21:58 Ответить
чо вы завелись? во всех европейских метрополитенах поручень стоит именно так.. быть может не такая уродская конструпальца на потолке... но поручень есть и ни кто не дохнет... я уверен и киевлянам понравится...
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30.11.2020 21:52 Ответить
На Икарусах такие были.
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30.11.2020 21:56 Ответить
це розріджувач юрмиська, а не поручень
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30.11.2020 21:56 Ответить
А якщо ні вашим ні нашим- один кінець поручня під дахом, а другий біля підлоги закріпити?
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30.11.2020 21:57 Ответить
Хорошо, что сделали. Может и вправду помогут мобильным пассажирам на колясках. А не им- так мужикам держаться удобней. А то "поймал" местечко в коем веке, а тут бабушка уже вздыхает над ухом, её то обязательно с утра(когда всем на работу) куда-то с понадобилось. Потом всем женщинам- "будь любезен". Где равноправие спрашивается? Поэтому мужики- держитесь, чтоб не упасть.
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30.11.2020 21:58 Ответить
гарна хрень.
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30.11.2020 22:03 Ответить
ще можна один низенько так понад підлогою запустити)))
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30.11.2020 22:06 Ответить
Это мало..щитаю надобы установить и дырки типо Сортир обозначенные на схеме буквами Мэ и Жо
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30.11.2020 22:21 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/MVG_Class_C#/media/File:MVG-Baureihe_C_Fahrgastraum_2_2014-03-02.jpg Мюнхен, нікому вони не заважають
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30.11.2020 22:51 Ответить
Не, ну это прорыв )))
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30.11.2020 22:59 Ответить
ИДИОТИЗМ !!!
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30.11.2020 23:01 Ответить
папилбабосов как есть
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30.11.2020 23:09 Ответить
Эротичный шест.
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30.11.2020 23:19 Ответить
На костыль похож🙂
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30.11.2020 23:19 Ответить
Костелі для кличка... Маск заплакав... бутусову вже аби чимсь свою стінгазету наповнювати...
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30.11.2020 23:46 Ответить
Как тебе такое Илон Маск?
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30.11.2020 23:57 Ответить
При экстренном торможении будет на что кишки наматывать
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30.11.2020 23:58 Ответить
Порошенко якось сказав, що серед українців багато таких (наприклад, Ходжаметов), для яких, якщо поставити тризуб над Кремлем, скажуть, що криво стоїть.
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01.12.2020 00:16 Ответить
В автбусах кишки наматываются ?
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01.12.2020 04:27 Ответить
зелени необходимо усвидомить, что при попытках фальсифицировать выборы, они будут получать ляща, кругом, в Украине, где позволяет пространственно-временной континуум
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01.12.2020 00:01 Ответить
молодцы, но правильнее так
https://www.alamy.com/stock-photo-students-in-subway-******-taiwan-57344645.html
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01.12.2020 07:46 Ответить
Вагон із вертикальними поручнями запустили в київській підземці - Цензор.НЕТ 5640
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01.12.2020 07:47 Ответить
Вагон із вертикальними поручнями запустили в київській підземці - Цензор.НЕТ 8991
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01.12.2020 08:09 Ответить
Так вот оно че,Михалыч!😊
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01.12.2020 08:40 Ответить
Вот это задница ... и рук не надо !😜
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01.12.2020 09:22 Ответить
А сидіння біля дверей з такими дирками щоб пасажири, ті що стоять, дупою сідали на плече тим хто сидить. Ці дебіли навіть не можуть взяти радянські вагони де все було гармонічно поєднано. Хочеться знати автора, який додумався зробити такі отвори для дуп як на фото тих хто повинен стояти у вагоні біля дверей!
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01.12.2020 10:09 Ответить
не практично. Стойка для массажа когда влетаешь в потоке. Лоб, плечи. И как это раньше в вагонах ездили?
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01.12.2020 11:22 Ответить
А відкрити хоч 1 нову станцію за 5 років можна було?
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01.12.2020 13:14 Ответить
Не прошло и 61 года , как допендрили , шо и пасажиры не селёдки в бочке !
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01.12.2020 16:30 Ответить
 
 