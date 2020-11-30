Вагон с вертикальными поручнями запустили в киевской подземке. ФОТО
В одном из вагонов, который курсирует по зеленой ветке метро, напротив двух дверей установили вертикальные поручни. Если эксперимент окажется успешным, такими поручнями оборудуют и другие вагоны метро.
Об этом пресс-служба "Киевского метрополитена" сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Экспериментальные поручни для удобства пассажиров установлены на двух средних дверях. На двух других дверях конструкция не монтировалась для комфортной возможности захода в вагон маломобильных пассажиров на колясках", - сказано в сообщении.
Несколько месяцев вагон будет курсировать в тестовом режиме. После этого руководство подземки решит, стоит ли устанавливать такие поручни в других вагонах метро.
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"Дополнительные поручни есть во многих модификациях иностранных метрополитенов", - добавили в пресс-службе.
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или то Виталька придумал?
давайте ещё поручни снаружи как на индийских электричках🤔
Если для тя "норма" на политическом форуме ретранслировать свои ночные полюций на предмет орального сексу , то я , пожалуй , ничего общего не хочу иметь с такой "нормой" .
А кондишен в общественном транспорте эт норма в любой развитой стране мира ... и от жары может там вздуваться лишь мозги разного рода извращенцев , любящих тупой трёп на пикантные темы , когда у самих с этой темой одне сплошные проблемы .
(особенно если толпой заносятся-давятся и половина толпы носами в гаджетах))))
https://www.alamy.com/stock-photo-students-in-subway-******-taiwan-57344645.html