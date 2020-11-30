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Новости Коронавирус и карантин
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Во время локдауна транспорт могут полностью остановить, - "слуга народа" Кравчук

Во время локдауна транспорт могут полностью остановить, -

Украина может полностью остановить на время локдауна общественный транспорт и междугородние перевозки. Такое решение может принять Кабинет Министров. Но перед этим нужно будет разработать систему спецпропусков для тех, кто не может работать удаленно и оставаться дома.

Об этом замглавы фракции политпартии "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила в эфире "Апостроф ТВ", информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в Украине в случае введения полного локдауна могут остановить общественный транспорт, это решение будет принимать Кабинет Министров.

"Конечно, в наиболее жесткие карантины в разных странах, например, в Китае, не работал никакой транспорт. Ни междугороднее сообщение, ни общественный транспорт. Но, опять же, очевидно, Украине будет довольно сложно ввести локдаун и для транспорта, так как это фактически определенный коллапс", - отметила она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин введет локдаун с 23 декабря по 15 января, - СМИ

По словам Кравчук, во время жесткого карантина в марте был эффект неожиданности, люди боялись, сейчас же привыкли к цифрам по заболеваемости. Даже если будет полный локдаун, каким-то образом части людей все равно нужно будет добираться на работу.

"То есть это достаточно сложная система специальных пропусков. Для того, чтобы вводить локдаун на общественный транспорт, уже должна быть готова эта система - как кто доезжает. Как медсестра доезжает, как врач доезжает, как работник атомной станции или любых объектов ЖКХ доезжает на работу. Это не просто "нажать на кнопку и все остановить"", - подытожила нардеп.

Также на Цензор.НЕТ: Решение Кабмина по локдауну ожидается до 4 декабря, - "слуга народа" Корниенко

Автор: 

карантин (16729) транспорт (1757) Кравчук Евгения (367) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+12
ваще красавы.

сидите дома лохи педальные. А ха ха ха ха

здобули бл
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30.11.2020 17:43
+9
******* новим Голодомором.
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30.11.2020 17:44
+6
Это великие реформы от клоуна. Поскольку всех озолотить он не умеет, да и характер не тот - зеленый крокодилий - то вот обосрать всю страну - в этом он профессионал.
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30.11.2020 17:47
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ваще красавы.

сидите дома лохи педальные. А ха ха ха ха

здобули бл
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30.11.2020 17:43 Ответить
Эх, вот Петя показал бы!
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30.11.2020 17:51 Ответить
Эко тебя Петя обидел. Так обидел, что до сих пор в чувство прийти не можешь. И сообразить, что сейчас у власти клоун, а не Порох. Не обижайся, а то ведь за водой пошлют. Пока без пропуска. Но это только пока...
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30.11.2020 17:56 Ответить
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30.11.2020 18:49 Ответить
А не педальні лохи лежтимуть в лікарнях? Над цим теж посмійся.
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30.11.2020 18:24 Ответить
А ха ха ха ха. Педальные то как раз сидеть и не будут. 6 лет на велосипеде (как он мне надоел). А транспорт в наш ***** и так не ходит. Тока такси.
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30.11.2020 19:22 Ответить
Це просто неймовірно чудово! ЗЄЛЯ молодець!
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30.11.2020 17:43 Ответить
******* новим Голодомором.
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30.11.2020 17:44 Ответить
а варіант ********* не розглядаєш?
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30.11.2020 17:59 Ответить
Це звучить набагато краще.
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30.11.2020 18:10 Ответить
Это великие реформы от клоуна. Поскольку всех озолотить он не умеет, да и характер не тот - зеленый крокодилий - то вот обосрать всю страну - в этом он профессионал.
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30.11.2020 17:47 Ответить
Это не реформы.

Это - пандемия во всём мире, дружок.
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30.11.2020 17:49 Ответить
А в Украине чисто! Это всё Зеля виноват!
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30.11.2020 17:53 Ответить
Под это дело можно и от белорусского топлива отказаться.

И нам оно не нужно и их добьём.
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30.11.2020 17:48 Ответить
Добити ми здатні виключно самих себе.
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30.11.2020 18:22 Ответить
Согласен. Это было написано с сарказмом.
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30.11.2020 18:37 Ответить
Зебилы подходит к концу карантин в Британии так вот там транспорт не останавливали ездил полупустые и реже но метро автобусы всё работало, мозги включать надо если все закрыто кто будет ездит на работу часть что приезжает с пригорода уедет, городской транспорт отпадает, что с областей поедут в свою Полтаву, Виницу та часть что кататься будет она в масках и полупустые вагоны будут, зачем закрывать вообще
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30.11.2020 17:50 Ответить
У зебілів з цим звичні проблеми...

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30.11.2020 18:32 Ответить
Перевозчикам будет выгодней сидеть дома чем возить только тех у кого спецпропуска.
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30.11.2020 17:51 Ответить
Вы будете смеяться, но в Днепре по спецпропускам сначала возили бесплатно, но не долго...а потом за деньги (я так понял чтоб отсечь пенсов и убрать льготный проезд)
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30.11.2020 17:55 Ответить
"слуга народа" Кравчук наверное не знает что "маршрутчики" это не муниципальный транспорт и если им будет невыгодно они просто перестанут ездить. И вопрос - а кто им возместит простой? А жалкие 8000грн которые обещал Зеленский не компенсируют убытки перевозчиков.
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30.11.2020 18:42 Ответить
Не забудьте свет газ и тепло в квартирах отключить)))
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30.11.2020 17:51 Ответить
и включать только по пердоплате на год )))

(зачем я это написал?))))) подумаю жеж что это "просьба трудящихся" ))))
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30.11.2020 17:56 Ответить
и даже дополнительные поезда что запускает Укрзализныця? )))
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30.11.2020 17:52 Ответить
У меня есть спецпропуск
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30.11.2020 17:56 Ответить
дайош більше трешу! лохдаун вчергеве смачно нагодує фоп, євробляхерів, пенсів і ко. на новорічний стіл та під ялинку, під дебільні свати та квартал...народ вищатиме від радості
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30.11.2020 18:02 Ответить
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30.11.2020 18:03 Ответить
смеяться на слове борода?
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30.11.2020 18:07 Ответить
это лицо незамутненное разумом. У них 99% таких.
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30.11.2020 18:45 Ответить
Зате вірус переможемо - ура! Чи ви не раді і не цього бажали, коли вперше натягнули намордника? Тепер - команда - в будку!
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30.11.2020 18:09 Ответить
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30.11.2020 18:10 Ответить
Пора зеленым колаборантам и ворам замкнуть страну на замок, с ключем в зад мелкому бизнесу, а самим инкогнито смыться в Оман на пятый этаж отеля султана и там логданировать.
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30.11.2020 18:16 Ответить
А розсьріляти з кулеметів, ще, живитх неспробують Як казало головне смердло - 'какая разница '
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30.11.2020 18:24 Ответить
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30.11.2020 18:33 Ответить
Чим буде важче, тим скоріше побіжать вакцинуватися. Чомусь ліки ніхто не розробляє, всі зайняті лише вакциною.
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30.11.2020 18:37 Ответить
Полудурок,пропуска с сантехников начинай.Там кроме атомной электростанции куча рабочих спецальностей тоже нужна.А вот если такие г.ндоны,как ты, будут сидеть дома,то точно никакого коллапса не будет.
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30.11.2020 20:58 Ответить
 
 