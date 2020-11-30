Во время локдауна транспорт могут полностью остановить, - "слуга народа" Кравчук

Украина может полностью остановить на время локдауна общественный транспорт и междугородние перевозки. Такое решение может принять Кабинет Министров. Но перед этим нужно будет разработать систему спецпропусков для тех, кто не может работать удаленно и оставаться дома.

Об этом замглавы фракции политпартии "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила в эфире "Апостроф ТВ", информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в Украине в случае введения полного локдауна могут остановить общественный транспорт, это решение будет принимать Кабинет Министров.

"Конечно, в наиболее жесткие карантины в разных странах, например, в Китае, не работал никакой транспорт. Ни междугороднее сообщение, ни общественный транспорт. Но, опять же, очевидно, Украине будет довольно сложно ввести локдаун и для транспорта, так как это фактически определенный коллапс", - отметила она.

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По словам Кравчук, во время жесткого карантина в марте был эффект неожиданности, люди боялись, сейчас же привыкли к цифрам по заболеваемости. Даже если будет полный локдаун, каким-то образом части людей все равно нужно будет добираться на работу.

"То есть это достаточно сложная система специальных пропусков. Для того, чтобы вводить локдаун на общественный транспорт, уже должна быть готова эта система - как кто доезжает. Как медсестра доезжает, как врач доезжает, как работник атомной станции или любых объектов ЖКХ доезжает на работу. Это не просто "нажать на кнопку и все остановить"", - подытожила нардеп.

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